/Поглед.инфо/ "Петър Велики" е единственият в света крайцер с атомен двигател. Наскоро крайцерът проведе учение с изстрелване на противокорабни ракети "Гранит".

Стрелбите са извършени в Баренцово море като част от ученията на силите на Северния флот с участието на повече от 20 бойни кораба, 10 подводници и 30 летателни апарата. Освен крайцера, две атомни подводници – "Орел" и "Воронеж" взеха участие в учебните стрелби.

(рус.ез.)

«Гранит» над Баренцевым морем

Военное дело

«Петр Великий» — единственный в мире атомный крейсер — недавно произвел пуски противокорабельных ракет «Гранит». Стрельбы проводились в Баренцевом море в рамках учений разнородных сил Северного флота с участием более 20 боевых кораблей, 10 подводных лодок и 30 летательных аппаратов.

Кульминацией учений стали пуски противокорабельных ракет «Гранит», за которыми с борта «Петра Великого» наблюдал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Помимо крейсера в стрельбах принимали участие две атомных подводных лодки (проекта 949А «Антей», по кодификации НАТО — Oscar-II) «Орел» и «Воронеж».

На видео, опубликованном Минобороны России, видно, как производится запуск ракеты из шахты крейсера.

Противокорабельная ракета П-700 «Гранит» (по кодификации НАТО: SS-N-19 Shipwreck, «Кораблекрушение») имеет стартовую массу 7 тонн, способна развивать скорость до 2,5 Маха. Ракетой оснащены атомные подводные крейсера проекта 949А типа «Антей» (по кодификации НАТО — Oscar-II), тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 («Орлан», кодификации НАТО — Kirov class), а также тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

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