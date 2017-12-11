/Поглед.инфо/ В руския провинциален град Тула, тон задават военните и военната индустрия. Тула е град на герои и се гордее с това. Навсякъде са окачени плакати, издигнати са паметници и блестят щитовете със златна звезда и надпис "Тула – градът-герой". Защитниците на града спряха германските танкове тук по време на Втората световна война. Днес, със своите 500 хиляди жители Тула се счита за столица на военната индустрия, която съществува от 300 години. Над 100 предприятия се занимават с металообработване, производство на противотанкови оръжия, корабни оръдия и снаряди.

Губернаторът на Тула Алексей Дюмин е класически "силовик". Вместо демокрация, той предлага на жителите на града растеж на качеството на живота. Според вестник "Комерсант" в Кримската акция той участва като командир на спецназа на военното разузнаване. Преди назначаването му за губернатор през 2016 г., този 45-годишен мъж служи в охраната на Путин и дори временно изпълнява длъжността министър на отбраната. "Дюмин има значително политическо влияние в Москва и много добри връзки в държавното управление", отбелязва вестник "Тульские новости".

Гражданите на Тула приписват на Дюмин резкият спад на корупция. Вземат се мерки срещу екологичното замърсяване от многобройните заводи. Обликът на центъра на града се променя, улиците с огромни дупки се асфалтират, сметта редовно се събира, облекчен е автомобилния трафик.

Политическият елит в днешна Русия търси нови основания за легитимиране: вместо демокрация, той предлага просветена автокрация, което добре се приема от населението. Управлението е в ръцете на технократите, често – от силовите структури. Хората ги считат за по-малко корумпирани. Корупцията не е изчезнала, но се задържа на толкова ниско ниво, че не пречи на осезаемите подобрения в качеството на живота.

(рус.ез.)

Тула: там, где живут герои России

Жизнь городов

В российском провинциальном городе Туле тон задают военные и военная промышленность — уже долгое время за счет уровня качества жизни.

Благодаря новому стилю политики это начинает меняться.

Тула — город героев и гордится этим: в провинциальном городе, расположенном в 180 километрах к югу от Москвы, повсюду висят плакаты, стоят памятники и светятся щиты с золотой звездой и надписью «Город-герой Тула». Город официально носит этот почетный титул, присужденный советским руководством в 1976 году за то, что его защитники остановили здесь немецкие танки во время Второй мировой войны. С тех пор как Кремль опять поднял тему победы в Великой Отечественной войне как один из основных столпов патриотизма, города-герои снова у всех на слуху. Они олицетворяют единство нации и силу российской армии. Тула с ее 500 тысячами жителей особенно сильно связана с военными: это важный город-крепость, который вот уже более 300 лет считается столицей военной промышленности.

Военные повсюду

Сегодня свыше 100 предприятий на территории города занимаются плавкой металла, производством противотанкового оружия, снайперских винтовок и корабельных пушек на сотни миллионов франков. Точных показателей оборота нет, но тяжелая промышленность — важнейшая отрасль экономики региона, в которой занято до четверти всех работающих жителей. Сюда добавляются и тысячи тех, кто работает на армию и военные учебные заведения. Только недавно открылся новый интернат для детей и подростков, которых будут готовить к военной карьере. Перед ним стоит памятник «зеленым человечкам» — российским солдатам без опознавательных знаков, которые осуществили аннексию Крыма в 2014 году. Место соответствующее, ведь, согласно информации российских СМИ, воздушно-десантные войска из Тулы играли ключевую роль во время военной операции на полуострове.

По данным газеты «Коммерсантъ», в крымском перевороте в качестве командира спецназа военной разведки принимал участие и тульский губернатор Алексей Дюмин. Этот 45-летний мужчина — классический «силовик», который до своего назначения на пост губернатора в 2016 году успел послужить телохранителем Путина и даже временно исполнял обязанности министра обороны. «Дюмин имеет значительное политическое влияние в Москве и очень хорошие отношения с государством», — говорит во время беседы Андрей Мазов, журналист интернет-газеты «Тульские новости».

Тесные отношения между Кремлем и Тулой выгоднее всего оказался для оружейной промышленности, портфель заказов которой теперь наполнился благодаря геополитической напряженности и курсу на модернизацию российской армии. Принадлежащий государственному оружейному концерну Ростех Тульский оружейный завод, самый старый и богатый традициями в городе, только с 2015 по 2016 годы увеличил количество своих сотрудников на четверть. Дюмин, например, обеспечил ему крупный заказ от спецназа. Он собирается продолжать форсировать промышленный рост Тулы. При этом он считает, что идет по правильному пути. Так, например, в феврале он заявил министру обороны: «Главная заслуга принадлежит военно-промышленному комплексу, уровень производства которого значительно вырос».

Большие проблемы со здоровьем

Однако для качества жизни в городе тяжелая промышленность — катастрофа: ее запах, ее дымящие трубы, вкус ее пыли, которая висит в воздухе. Тула — один из грязнейших городов России: болезни легких, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания встречаются здесь в среднем значительно чаще. Средняя продолжительность жизни соответственно ниже. Высокая плотность движения в центре города вносит свой вклад в проблемы экологии. Туляки рады тому, что у них есть работа, но город остался по-советски серым и мрачным.

Но постепенно все начинает меняться. Тула понемногу расцветает, потому что местное правительство стало больше заботиться о решении проблем. Туляки связывают это с тем, что коррупция отступила: многие предшественники Дюмина обвинялись в коррупции, один из них отбывает длительный срок лишения свободы. Наиболее заметны улучшения в центре города, где ранее катастрофически плохие дороги с огромными выбоинами регулярно приводили к транспортному коллапсу. За последние четыре года многие из них заново заасфальтировали, заменили и неровные трамвайные рельсы.

Парки, раньше полные мусора, с покосившимися воротами, вычищены и обновлены. Во многих местах появились новые игровые и футбольные площадки. Кроме того, санирована территория бывшего спиртзавода, расположенного в центре города, сам завод перепрофилирован в центр творческой индустрии: магазин комиксов, кафе, дизайнерский магазин и кинотеатр альтернативного кино, которые арендуют здесь помещения, скорее ожидаешь увидеть в Москве или в Берлине, чем в Туле.

Проект Алексея Дюмина повышает престиж района вдоль берега реки Упа: губернатор обеспечил свыше 50 миллионов франков частных инвестиций в проект, сообщает журналист Мазов. Территория центра города между рекой и также недавно отреставрированным Тульским кремлем частично должна быть преобразована в пешеходную зону. Этим город хочет привлечь туристов; по оптимистичным прогнозам, речь идет о 1,7 миллиона посетителей в год.

Качество жизни вместо демократии

Это дело далекого будущего. Но город — показательный пример того, что политическая элита в сегодняшней России ищет новые основания легитимации: вместо демократии она делает ставку на своеобразный тип просвещенной автократии, которая хорошо принимается населением. Бразды правления вкладываются в руки технократов, нередко выходцев из силовых структур. В народе они считаются менее коррумпированными. Это не означает, что сегодня коррупция исчезла. Но она стала менее заметной и удерживается на таком низком уровне, что не тормозит ощутимые улучшения качества жизни.

Этим Тула следует примеру Москвы, где программа мэра по благоустройству города на длительный срок обеспечила высокую популярность власти. Особое внимание Кремля к политически и стратегически важным городам существенно изменило их жизнь в лучшую сторону. Вопрос теперь в том, сработает ли такой подход и в давно заброшенных и более удаленных провинциях.

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