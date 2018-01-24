/Поглед.инфо/ На 6 декември 2017 г. руският президент Владимир Путин обяви участието си в президентската надпревара през 2018 г. Въпреки многобройните си успехи от 2000 г. до сега, срещу него се изправят двама либерални опозиционери, финансирани от Запада: Ксения Собчак, известна като "руската Парис Хилтън", и Алексей Навални, известен само с това, че срещу него се водят няколко съдебни дела.

И двамата нямат никаква електорална тежест, те са силни само в съобщенията на западните медии, като CNN и Би Би Си, открити врагове на руския, а сега и на американският президент. Собчак и Навални критикуват присъединяването на Крим към Русия, за което гласуваха 97% от кримските жители на референдум през 2014 г. Те критикува участието на Русия във войната в Сирия, въпреки факта, че то започна след легитимната покана на правителството на президента Асад, за разлика, например, от САЩ, които се намесват едностранно. "Сериозна" конкуренция на настоящият президент представляват само Комунистическата партия на Генадий Зюганов и третата по популярност партия след "Единна Русия" - ЛДПР, начело с ексцентричния ултранационалист Владимир Жириновски.

(рус.ез.)

Подтверждено: Путин на выборах будет соревноваться с «двумя идиотами»

Выборы президента России 2018 года

6 декабря 2017 года действующий президент России Владимир Путин объявил о своем участии в президентской гонке 2018 года. Несмотря на его многочисленные успехи начиная с 2000 года, против него выступают два либеральных оппозиционера, финансируемых Западом: Ксения Собчак, известная как «российская Пэрис Хилтон», и Алексей Навальный, известный исключительно тем, что против него ведется несколько судебных процессов. У этих двоих нет никакого значительного конкурентного веса, они сильны только в сообщениях западных СМИ, таких как CNN и BBC, открытых врагов российского, а теперь еще и американского президента. Как Собчак, так и Навальный критикуют присоединение Крыма Россией, за которое проголосовали 97% крымчан в ходе референдума 2014 года. Они критикуют и участие России в войне в Сирии, несмотря на то, что оно началось после законного приглашения со стороны правительства президента Асада, в отличие, например, от вмешательства Соединенных Штатов. «Серьезную» конкуренцию составят действующему президенту только коммунистическая партия КПРФ Геннадия Зюганова и третья по популярности российская партия после «Единой России» ЛДПР, возглавляемая эксцентричным ультранационалистом Владимиром Жириновским.

Бывшая телеведущая Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции и хочет объявить в Крыму новый референдум, который определит судьбу полуострова. Кроме того, она не считает ракеты НАТО на границе с Россией угрозой. В России многие задаются вопросом, в курсе ли она сама, президентом какой страны она хочет стать: России, Украины или Соединенных Штатов? Что касается Алексея Навального, то он учился в Йельском университете, поэтому многие в России считают, что он и его команда являются агентами влияния Соединенных Штатов и сотрудниками американских спецслужб. Навальный получил стипендию Мориса Гринберга в Йельском университете, а в 2005 году был вынужден оставить свое место в страховой компании в результате расследования по делу о коррупции, проводившемуся прокуратурой Нью-Йорка, обнаружившей там мошеннические схемы. В ходе расследования были вскрыты также различные офшорные схемы, используемые для нелегального экспорта денег за рубеж. Вот они, «бизнесмены», стремящиеся научить Россию искусству политики и международной дипломатии.

Несколько дней назад между оппозиционерами Путина произошел небольшой скандал: сторонники Навального, которого не допустили к участию в президентских выборах, проходящих в марте 2018 года, обвинили бывшую журналистку и кандидатку «против всех», как она сама себя называет, в том, что она во время новогодних каникул, вместо того, чтобы собирать подписи, необходимые для выдвижения своей кандидатуры, проводила на Бали корпоратив для одного миллиардера. Собчак ворвалась с двумя операторами на студию радиостанции «Эхо Москвы», нападая на ответственного за предвыборную кампанию Навального Леонида Волкова и требуя от него извинений и объяснений. «Я бы хотела только, чтобы Леонид извинился перед камерами и сказал: да, я был неправ», — заявила она. Волков попытался игнорировать ее, выпив глоток воды, но потом ответил: «Ты врешь. Ты проявляешь неуважение не ко мне, а ко всем зрителям и слушателям радиостанции "Эхо Москвы" и к ее редакции», — сказал он ей, попросив покинуть студию. «Постарайся проверять свою информацию в следующий раз, чтобы не выглядеть так жалко», — ответила она, покидая студию. Мы считаем, что на выборах в России победу снова одержит Путин…

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