/Поглед.инфо/ С приближаването на президентските избори в Русия все по-актуален става въпросът дали сегашният държавен глава ще се кандидатира. Досега той не е обявил намеренията си. Но почти с абсолютна сигурност може да се твърди, че ако издигне кандидатурата си, той отново ще спечели изборите.

Проучване на общественото мнение показва, че 64% от респондентите искат преизбиране на Путин. Ефектът от антируските санкции имат противоположен ефект. В очите на мнозинството руснаци Путин се явява гарант за защита срещу опитите за чуждестранна колонизация.

(рус.ез.)

Запад лишился шанса на то, что Путин потеряет власть после выборов

Выборы президента России 2018 года

В конце марта будущего года в России состоятся президентские выборы. Еще неизвестно, будет ли нынешний президент Владимир Путин баллотироваться, но ясно, что если он выставит свою кандидатуру, то победит с большим отрывом. Почему Путин пользуется такой большой поддержкой, какова сейчас атмосфера в России и кто мог бы отвернуться от него, анализирует колумнист газеты Telegram и бывший посол в Москве Божо Ковачевич.

С приближением президентских выборов в России все более актуальным становится вопрос о том, будет ли нынешний глава государства Путин баллотироваться. Пока он не объявил о своих намерениях. Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что если он выставит свою кандидатуру, то опять победит на выборах. Опрос общественного мнения, проведенный в марте текущего года, показал, что 64% опрошенных хотят, чтобы Путин снова был избран президентом.

В 2004 году, когда завершался его первый президентский мандат, всего 33% респондентов заявили, что хотят опять видеть его в президентском кресле, а 39% тогда даже желали избрать на пост главы государства кого-нибудь другого. В 2004 году Путин победил в первом туре. В конце срока президента Медведева, который занимал президентский кабинет в Кремле с 2008 по 2012 год, всего 17% опрошенных хотели, чтобы после четырех лет премьерства Путин опять встал во главе страны.

В то время опросы показывали, что 43% респондентов категорически не принимали подобного сценария. Но и тогда Путин победил в первом туре, набрав более чем 60% голосов избирателей. Однако предварительно ему пришлось отказаться от помощи его партии «Единая Россия», поскольку слоган «Партия мошенников и воров», который выдвинула оппозиция, получил широкое распространение и повлиял на результаты парламентских выборов 2011 года, когда партия получила намного меньше голосов, чем прежде. До 2015 года опросы упорно подтверждали, что противников очередного президентского срока Путина намного больше, чем его сторонников. В феврале 2015 года 57% опрошенных вдруг пожелали, чтобы Путин победил на выборах 2018 года. В феврале 2016 года этого хотели 65% респондентов.

Убедительная победа Путина

Российские избиратели, отвечая на вопрос о том, за кого они голосовали бы, если бы выборы состоялись уже на будущей неделе, постоянно отдавали наибольшее предпочтение Путину. После аннексии Крыма и без того высокий уровень (60%) поддержки вырос до 80 и более процентов, и с тех пор такая ситуация сохраняется по сей день. Исходя из прежних результатов президентских выборов, можно заключить, что Путин побеждает вне зависимости от настроений избирателей перед выборами.

Важно только то, что он баллотируется. Когда в 2008 году победил Медведев, он был кандидатом от Путина. Если представить себе ситуацию, в которой Путин не баллотируется и никого лично не поддерживает, то у нас не будет ответа на вопрос о возможном победителе президентских выборов. Если поверить результатам опросов (а их проводит самый авторитетный российский социологический институт «Левада-Центр»), то становится понятно, что популярность Путина резко возросла после начала кризиса на Украине и решения России аннексировать Крым.

Влияние государственной пропаганды, вещающей о крайнем украинском национализме, который угрожает этническим русским, проживающим на Украине, конечно, игнорировать нельзя. Возможно, еще больше на настроения граждан повлияла распространяемая СМИ информация о заговоре против России и ее власти, устроенном Западом во главе с США. Также не стоит списывать со счетов тот факт, что в тех экстремальных условиях, в каких оказались российские граждане, в особенности старшее поколение, в котором еще жив определенный страх, люди выбирают существующую власть, какой бы она ни была и что бы они лично о ней ни думали. Независимо от того, чем мы можем объяснить подобный резкий рост популярности российского лидера, эта популярность остается фактом, который подтверждают вызывающие доверие социологические опросы.

Эффект от санкций противоположен ожидаемому

Если западные лидеры, вводя экономические санкции против России, хотели спровоцировать экономический кризис и тем самым подтолкнуть народ к массовым выступлениям и выражению недовольства российской властью, то теперь приходится признать, что результат достигнут прямо противоположный. Несмотря на то, что оппозиционным лидерам, например, Алексею Навальному, удалось вывести на улицы многих российских городов тысячи протестующих, их все равно слишком мало, чтобы реально угрожать нынешней власти.

В большей степени, чем призывы оппозиционных лидеров, на общественное мнение о власти и на решение громко его выразить могут повлиять многочисленные политические процессы по делам участников протестов. Слишком резкая реакция власти на оппозиционные выступления может вызвать больше недовольства в обществе, чем все заявления, сделанные на многочисленных оппозиционных сайтах и в новых симпатизирующих оппозиции СМИ.

Итак, экономические санкции привели к политическим последствиям, совершенно противоположным ожидаемым, и российскому государству даже удалось сократить зависимость от экспорта энергоносителей и придать импульс развитию сельского хозяйства, которое страдало из-за неограниченного импорта, закупаемого на нефтяные доллары. Столкнувшись с этим фактом, политические противники Путина возлагают надежды на новые санкции, которые принял американский Конгресс. Они, как и санкции Европейского Союза, распространяются на некоторых представителей ближайшего окружения Путина — чаще всего на тех, кто не занимает первые государственные должности.

Люди, чье богатство Путин должен сохранить

Так, в списке россиян, которым запрещен въезд в ЕС и которые могут лишиться личной собственности в Америке, оказался Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, близкие друзья Путина и его деловые партнеры еще с тех времен, когда он работал в городской администрации Санкт-Петербурга. Когда Путин стал президентом, они невероятно разбогател. В этом же списке — братья Аркадий и Борис Ротенберги, банкиры и победители тендеров на строительство объектов в Сочи и газопровода.

Также в санкционном списке значится Сергей Чемезов, директор государственной компании «Ростех», которая специализируется на производстве и экспорте вооружений, а также друг Путина еще по работе в КГБ в Восточной Германии. Геннадий Тимченко стоял за многими российскими деловыми сделками, которые принесли доход отдельным лицам, но не государству. Директор «Роснефти», крупнейшей российской нефтяной компании, Игорь Сечин тоже оказался под ударом западных санкций. Все эти люди входят в список российских миллиардеров.

Аналитики, специализирующиеся на России, утверждают, что своим президентством Путин обязан тому факту, что до сих пор ему удавалось поддерживать такие отношения с Западом, которые гарантировали, что собственность этих миллиардеров (их движимое и недвижимое имущество, а также банковские счета и ценные бумаги) останется неприкосновенной. Упорное проведение выбранной политики в отношении Украины вызвало у Запада такую реакцию, которая может заставить российских миллиардеров задуматься о своей безоговорочной поддержке Путина.

Почему они могут отвернуться от него?

Если его внешняя политика такова, что Путин не может гарантировать неприкосновенности их имущества на Западе, кое-кто из них может отвернуться от него. Поскольку опросы свидетельствуют о том, что в случае выдвижения Путин победит, на самом деле главная цель персональных экономических санкции — сделать выдвижение его кандидатуры невозможным. Российские олигархи, которых Запад шантажирует, угрожая лишить их собственности в западных странах, могут отказаться от Путина и сделать президентом кого-нибудь, кто будет готов пересмотреть основу российской внешней политики.

Цель всех этих манипуляций, разумеется, заключается не в том, чтобы освободить Украину. Некоторые аналитики, вроде Андрея Пионтковского, прогнозируют, что новый выдвиженец российских миллиардеров будет готов договориться с Западом, заключить сделку, пообещав, что Россия откажется от помощи повстанцам в Донецке и Луганске. За это от Запада взамен потребуют забыть о возвращении Крыма. При таком развитии событий Украина стала бы побочной жертвой, которой, впрочем, она является и сейчас.

Гарант защиты от иностранной колонизации

Хотя открыто об этом не говорят, на самом деле Путину хотят помешать баллотироваться не для того, чтобы было найдено компромиссное решение проблемы Украины, к которому Путин, кстати, готов. Подлинная цель — привести к власти в Кремле лидера, который был бы готов, не настаивая на суверенитете России и ее равноправии в сообществе крупнейших государств мира, удовлетворить требования Запада. Речь идет о требованиях, касающихся доступа к российским сырьевым запасам на привилегированных условиях. И эти требования намного важнее, чем российское вмешательство в тот или иной региональный конфликт.

Подлинные интересы сводятся к тому, чтобы склонить российских олигархов, которые завладели невероятными богатствами (предположительно, только в американских банках хранится 1,2 триллиона долларов, принадлежащих им), поделиться их частью со своими «западными коллегами», такими же грабителями. Пока российские избиратели упорно поддерживают власть, которая гарантирует им, что обчищать их будут только отечественные воры.

Путин по-прежнему воспринимается как гарант защиты от иностранной колонизации. Разочарование, пережитое в 90-х, сегодня преумножено открытыми попытками Запада сделать из России врага в духе холодной войны. В условиях, когда на российских границах все громче бряцает оружие, создающее постоянную напряженность и на Востоке, и на Западе, все меньше шансов остается на то, что слабая российская демократия достигнет расцвета, и растет вероятность, что в будущем авторитарные тенденции в России только окрепнут.

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