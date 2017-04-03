/Поглед.инфо/ Русия пусна във вода първата усъвършенствана подводна лодка от модела 885M «Ясень». Построената в корабостроителницата на "Севмаш" в Северодвинск подводница, е наречена "Казан".

С приемането й на въоръжение във флота, това ще е най-мощната вражеска подводна лодка, с която някога не е сблъсквал Военно-морския флот на САЩ. „Казан” е много по-усъвършенстван вариант на модела «Северодвинск», считана досега за първата руска многоцелева подводница. "Северодвинск" може да води бой с подводници, с надводни кораби, да нанася удари по наземни цели; снабдена е със сонарна система "Иртиш-Амфора", със сферична антена на носа и с осем вертикални ракетни силози в средата на кораба за пуск на 32 ракети "Калибър" и "Оникс". Значимостта и възможностите на този тип подводница се проявиха особено след успешните удари, нанесени през 2016 г. по цели в Сирия. Русия планира да построи общо 7 подводници от модела 885M «Ясень».

(рус.ез.)

Самая опасная атомная ударная подлодка России готова к бою

Военное дело

Россия спустила на воду свою первую усовершенствованную субмарину проекта 885М «Ясень». Выведенная из цеха судостроительного завода «Севмаш» в Северодвинске подлодка называется «Казань». С принятием ее в состав флота это будет самая мощная вражеская лодка, с которой когда-либо приходилось сталкиваться ВМС США.

«Возможно, это самая боеспособная атомная подводная лодка, принятая на вооружение вероятным противником», — заявил в этом месяце изданию The National Interest специалист по российским военным делам Майкл Кофман (Michael Kofman), работающий в Центре военно-морского анализа (Center for Naval Analyses).

«Казань» имеет немало существенных усовершенствований по сравнению со своей старшей сестрой лодкой «Северодвинск». В ней внедрены новые технические разработки, появившиеся уже после начала строительства «Северодвинска», включая оптимизированную форму корпуса и модернизированные системы радиоэлектронной борьбы и автоматизации. При строительстве «Казани» также учтены недостатки более старшего корабля этого класса. «На самом деле, 885М — это первая лодка нового типа, — сказал Кофман. — Проект был значительно усовершенствован на базе опыта продолжительного проектирования, строительства и испытаний изначального проекта 885».

В лодках проекта 885 есть существенные отличия от конструкций предыдущих советских и российских подводных лодок. В отличие от советских образцов, лодки проекта 885 являются многоцелевыми, и по своей концепции похожи на американские субмарины типа «Сивулф» и «Вирджиния».

«„Северодвинск" — это первая в России по-настоящему многоцелевая субмарина, — написали Майкл Кофман и Норман Полмар (Norman Polmar) в журнале Военно-морского института США Proceedings. — „Северодвинск" может вести борьбу с подводными лодками, надводными кораблями, и наносить удары по наземным целям. Среди самых интересных его особенностей гидроакустический комплекс „Иртыш-Амфора" с габаритной сферической антенной в носовой части и восемь вертикальных ракетных шахт в средней части корабля для пуска 32 ракет „Калибр" или „Оникс". Это оружие для поражения надводных и наземных целей приобрело особую значимость после того, как российские надводные корабли и подлодки в 2016 году произвели пуски ракет по целям в Сирии».

Всего Россия планирует построить семь подводных лодок проекта 885М. Среди них — «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь», которые в настоящее время находятся на этапе строительства на верфях «Севмаша».

Между тем, Россия планирует разработать новый класс ударных подводных лодок, которые будут вести охоту за американскими субмаринами с баллистическими ракетами на борту. «Главной задачей этих ударных подлодок станет противодействие западным атомным подводным ракетоносцам. Наверное, это значительная программа, но в настоящее время о ней известно очень мало, разве что то обстоятельство, что начало строительства запланировано на ближайшее будущее», — пишут авторы в своей статье.

Нет сомнений, что русские обладают техническими навыками, необходимыми для создания такой мощной ударной лодки нового типа. Вопрос в том, хватит ли Кремлю денег для осуществления столь дорогостоящего военного проекта.