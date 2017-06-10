/Поглед.инфо/ Путин е ръководител на Кремъл вече 18 години – най-продължителното присъствие във властта след това на Сталин (1922-1953). След разпада на Съветския съюз, руската икономика претърпя упадък; обаче сменяйки Борис Елцин на президентския пост, Путин постепенно успя да възстанови икономиката.

След финансовата криза от 2008-2009 г., руската икономика пак се оказа в дълбок упадък, но с покачването на цените на петрола (110 долара за барел), бързо се възстанови. С въвеждането на икономически санкции от Запада страната отново изпадна в стагнация.

Днес целият свят може да критикува Путин, но руснаците изпитват към него патриотични чувства. С други думи, колкото повече Западът критикува Путин, толкова повече руснаците го защитават.

(рус.ез.)

Когда Путин обгонит Сталина

2 июня во втором по величине российском городе, Санкт-Петербурге, где родился президент Путин, начался Международный экономический форум. На это мероприятие, которое называют российской версией Давосского форума, были приглашены премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Австрии Кристиан Керн, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, а также лидеры мировой экономики. Президент Путин изо всех сил старается преодолеть западные экономические санкции и восстановить экономику страны.

Путин вот уже 18 лет является руководителем Кремля. Это самое длительное нахождение у власти после Иосифа Сталина (срок полномочий с 1922 по 1953 годы).

В этом смысле если проанализировать экономические достижения Путина за 18 лет, то Международные экономические форумы в Санкт-Петербурге были превосходным шансом. Электронная версия немецкого еженедельника Spiegel подвела следующие итоги.

Российская экономика быстро пришла в упадок после распада СССР, однако Путин, сменивший Бориса Ельцина на посту президента РФ, постепенно восстанавливал экономику. После финансовых кризисов 2008 и 2009 годов российская экономика оказалась в глубоком кризисе, однако ее спас стремительный рост цен на нефть (одно время баррель стоил 110 долларов), и экономика быстро восстановилась.

Тем не менее после того как в 2014 году Россия аннексировала Крым, произошел обвал нефтяных цен, и финансовый фундамент России серьезно пошатнулся. Также сказалось влияние западных экономических санкций, введенных в связи с аннексией Крыма. В результате сейчас российская экономика находится в стагнации.

Главный спикер форума — экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. Он родился там же, где и Путин. Они являются старыми приятелями. В сентябре 2011 года Кудрин покинул пост министра финансов. В прошлом году Путин попросил Кудрина представить идеи экономических реформ, которые президент России предложит в ходе предвыборной кампании в 2018 году.

Кудрин, выступающий за радикальные реформы, подготовил проект либеральных реформ из четырех пунктов под названием «Стратегия-2035»: 1) приватизация государственных компаний, 2) повышение пенсионного возраста и отмена индексации пенсий, 3) увеличение инвестиций в образование и социальное обеспечение, 4) реформа суда.

Кудрин подчеркивает, что рост государственной экономики невозможен без мирного сосуществования с зарубежными странами, и отмечает, что Россия нуждается в новой дипломатии. Он предупредил, что если этого не произойдет, российская экономика окажется под влиянием «потерянных десяти лет». По словам Кудрина, после того, как российские войска аннексировали Крым, российская экономическая мощь снизилась до уровня 2007 года.

До тех пор пока Путин будет вспоминать национальную экономику за последние 18 лет, когда он был премьером и президентом, результатов практически не будет. Пик экономического роста пришелся на 2000 год и составил 10%. После этого темпы экономического развития постоянно снижаются. В 2009 году, когда разразился мировой экономический кризис, российская экономика ушла в минус на 7,8%. По прогнозам МВФ, в этом году экономический рост России составит менее 1,5%.

Вместе с тем россияне поддерживают Путина. При администрации Путина на оппозиционеров оказывали давление и выдворяли из страны зарубежные НКО, однако россияне испытывают к Путину, которого критикует весь мир, патриотические чувства. Другими словами, чем больше Запад критикует Путина, тем больше россиян его защищают.

Так или иначе нельзя надеяться на то, что Путин полностью реализует идеи Кудрина, однако если он осуществит хотя бы 70% его предложений, российская экономика может оживиться. Такое мнение высказывает сам Кудрин. Путину осталось еще 13 лет, чтобы побить рекорд Сталина, который возглавлял СССР в течение 31 года.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели