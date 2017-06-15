/Поглед.инфо/ Често забравяме колко трудни са били за руснаците "дивите” 90-те години. От световна сила Русия се превърна в страна, в която зацарува хаосът. След идването си на власт през 2000 г., Путин въведе ред в страната, издигна се като силен лидер и даде отпор на Запада. За много руснаци, той е човекът, който им върна чувството на гордост, след годините на изпитания и унижения.

Западните медии представят Русия в лоша светлина за всичко, която е свързано с Владимир Путин. А какво смятат руснаците? Какво мислят те за своята родина и за своя патриарх? За да отговори на тези въпроси, Щефан Орт живя заедно с тях в домовете им и доби много точна информация. Някои от своите преживявания той споделя с австрийския вестник Wiener Zeitung.

(рус.ез.)

«Путин живет в другом мире»

Одна из цитат Меркель побудила Штефана Орта (Stephan Orth) совершить десятидневную поездку в Россию. Вернулся он почти «человеком, понимающим Путина».

Россия отображается в СМИ в плохом свете, что связано прежде всего с Владимиром Путиным. А что с самими русскими? Как они устроены? И что они думают о своей Родине и о своем патриархе? Чтобы ответить на этот вопрос, опытный каучсерфер Штефан Орт устроился на диване в их квартирах и получил много правдивой информации. Некоторыми впечатлениями он поделился с газетой Wiener Zeitung.

Wiener Zeitung: Как спится на чужом диване?

Штефан Орт: Каждый раз по-разному, а диван есть не всегда. Так, мне уже приходилось спать как на паркетном полу без подстилки, так и на огромной кровати в комнате для гостей с видом на море. Обычно условия по комфорту где-то посередине между двумя этими крайностями. Как правило, моя спина дает о себе знать, самое позднее — через две недели после начала таких поездок. Конечно, они — напряженные, но встречи с новыми людьми все это перекрывают.

— Насколько нужно быть бесстрашным, чтобы наугад поехать в Иран или в Россию, не зная, где закончится твой день?

— Я считаю такие понятия, как «бесстрашный» или «отважный», неподходящими в данном случае. У меня большой опыт путешествий, и я стараюсь не попадать в действительно опасные ситуации. Наверное, это можно сравнить с опытным прыгуном с трамплина: его деятельность кажется тем, кому знакомы только лыжные гонки, абсолютно отчаянной и опасной. Но для него самого это обычное дело, и риск предсказуем. Во время путешествий вместе с другими людьми я замечаю иногда, что у меня другое определение слова «проблема», то есть того, из-за чего действительно стоит беспокоиться.

— По поводу вашей последней поездки. Известно, что Вас заинтересовало высказывание Ангелы Меркель «Путин живет в другом мире», прозвучавшее в марте 2014 года. Как вы сейчас на это смотрите?

— Посетив более 60 стран, я подумал, что «другого мира» среди них еще не было, и это может быть увлекательно. В пути я встретил несколько русских, у которых другое восприятие реальности, потому что они получают всю информацию о мире из финансируемых государством телеканалов и еще никогда не выезжали из своей страны. Так, они думают, что Европа находится полностью в руинах, а НАТО в скором времени нанесет удар и развяжет третью мировую войну.

— Однако Вы стали практически тем, кто с пониманием относится к Путину. Вы вообще интересуетесь политикой?

— Конечно. Я считаю, что все путеводители невероятно скучны, если они не затрагивают политические или социальные темы. В конце концов, зачастую вывод — такой: неважно, кто правит страной, абсолютно нормальных людей в мире намного больше, чем думаешь. Повсюду — одинаковые мечты и амбиции, стремление к свободе и миру. К сожалению, сильные мира сего хорошо знают, как они могут манипулировать своим народом, что воспринимается как препятствие на пути к устремлениям.

— Вы много разговаривали с людьми. Каков ваш вывод: в чем заключается феномен Путина?

— Часто люди здесь, у нас, забывают о том, каким сложным было в России время «диких» 90-х годов. После распада СССР страна находилась в ужасном состоянии. Еще недавно она была мировой державой №2, а теперь стала страной, где царит хаос, и отдельные хитрые бизнесмены купались в роскоши, а коррупция и бедность росли. Поначалу многие возлагали большие надежды на Европу и Запад, но разочаровались — бескорыстной помощи было мало, зато войска НАТО все ближе продвигались к российским границам. После избрания президентом в 2000 году Путин немного привел страну в порядок, выступил в роли сильного правителя и дал отпор Западу. Поэтому для многих россиян он был тем, кто вернул россиянам чувство гордости после периода унижения.

— Юрий из Владивостока, например, говорит: «Я не фанат Путина, но я не вижу никого, чья концепция была бы лучше для нашей страны». Это так?

— Я смотрю на это иначе. Мне, например, абсолютно не нравится внешнеполитическая концепция Путина. Особенно, что касается «информационной войны», попытки оказывать влияние на другие страны при помощи пропаганды и, вероятно, хакерских атак. Но слова Юрия — это не единичный случай. Многие россияне не являются большими поклонниками своего правителя, но они прагматично считают его разумным выбором. Он — сильный правитель, патриот, не вор и не пьяница, а это уже немало.

— Перейдем к самой стране. Россия в эстетическом плане — некрасивая страна? Вы говорите: «Природа больше смыслит в эстетике, чем человек».

— Санкт-Петербург, Байкал или Алтай — очень красивые, эстетичные места. Вместе с тем действительно есть много безобразного, а именно в том, что касается градостроительства. Многие русские не могли понять, почему я путешествую по их стране, если я за те же деньги мог бы отправиться в Таиланд или на Мальдивы.

— Каждый сохраняет в памяти образы того места, которое он посетил.

— Часто видишь купола и панельные дома, в сувенирных магазинах - матрешки. Но ни у одного человека из тех, у кого я останавливался, не было дома балалайки. И медведей я не встречал. Мне очень нравится разговаривать с русскими о таких стереотипах, потому что они сами любят над этим пошутить.

— А каков образ Европы в России?

— Заметен упор на негативное медийное освещение, например, миграционного кризиса и его последствий. За счет подачи и выбора сообщений и комментариев возникает картина, которая перекрывает существующие проблемы. Я хотел бы, чтобы какой-нибудь российский каучсерфер отправился в путешествие по Европе и написал об этом книгу. В ней многое выглядело бы иначе.

— Как работают российские государственные СМИ?

— Негативные или недостоверные сообщения о России в «западных СМИ» с удовольствием преподносятся российской публике. Руководствуясь лозунгом — посмотрите, какой пропагандой они занимаются. На самом деле у меня есть ощущение, что за пару последних лет кое-что изменилось. Более негативные сообщения приходят сейчас из России. Нужно очень критически следить за тем, насколько кремлевские СМИ пытаются манипулировать общественным мнением в пользу России и в ущерб Европе. По моему мнению проблема пока недооценивается - хотя определенно, ее решением является не цензура, а информация и просветительская работа.

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