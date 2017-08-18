/Поглед.инфо/ Не и даже не ми говорете. Путин не може да се сравнява със световните лидери. Съвсем не може. Взе и не реши да нарушава Конституцията, не се съгласи на трети по ред президентски мандат и поработи цяла каденция като премиер министър при Медведев. Тиранин, типичен тиранин! Това да не ви е канцлерин Меркел, която се гласи за четвърти по ред мандат и какво от това. Сменяемост на властта? Не, не е чувала за това! И “целият цивилизован свят” неизвестно защо не заявява, че властта в Германия твърде дълго принадлежи на един човек. За британската кралица , която управлява от 1952 година (65 години, много хора толкова дълго не живеят) няма да говоря, защото при споменаването за нея либералите получават припадъци и истерия, че “тя царства, а не управлява”. Затова ще напишем за Ли Куан Ю, който управлява Сингапур 45 години, а сега вече 13 години управлява сина му.

Далеч му е на Путин до него. Дъщерите на Путин живеят с други фамилии, не позират пред публиката, не са “старлетки” или “светски лъвици”, не заемат високи постове на държавна служба.

Ето Тръмп например – истински мъжкар. Натика по държавните длъжности всикчите си роднини – дъщеричките си, синовете си, зетьовете си, племенниците си и така нататък. Истински демократ! Или там семейство Буш-ови, в което освен двама президенти е имало (и има) още няколко конгресмени и губернатори. Ето я нея, американската мечта – конгресмен може да стане всеки! Всеки члан на клана на Буш-ови. А пък за решителността изобщо си мълча. Същият този Тръмп като взе та подписа закон, ограничаващ неговите пълномощия в полза на Конгреса. А преди това като почна да заплашва Русия, Китай, Иран и Северна Корея. А преди това като взе, та нищо не направи с нелегалните мигранти, с които обеща да се бори. Или да вземем спорта. Путин е скучен. Някакви жалки спортна зала, самбо и хокей. Ето например Жан Клод Юнкер е майстор на спорта по литърбол. Това е спорт за истински мъже. Почти на всяко европейско събиране той е до козирката, натиска се да се прегръща и да се целува с всички наред.. На него даже британците (британците, Карл! всеизвестни пияници) му измислиха прякор “Юнкер-дрункер”. В този смисъл не изостава от Юнкер и защитника на демократичния свят Порошенко. Този пък още си направи татуировка на шкембето с картата на Украйна и с всеки изминал ден от президенстването му територията на Украйна расте.

(рус. ез.)

Нет, и не говорите. Не может Путин сравниться с мировыми лидерами. Никак не может.

Взял и не стал нарушать Конституцию, не пошёл на третий срок подряд и целую каденцию проработал премьер-министром при Медведеве. Тиран, типичный тиран! Это же вам не канцлерин Меркель, которая идёт на чётвёртый срок подряд и ничего.Сменяемость власти? Нет, не слышала! И «весь цивилизованный мир» почему-то не заявляет, что власть в Германии слишком долго принадлежит одному человеку.

Про британскую королеву, правящую с 1952 года (65 лет, многие столько не живут) не буду, потому что у либералов при упоминании о ней начинаются припадки и истерики «она царствует, но не правит».

Поэтому напишем про Ли Кван Ю, который правил Сингапуром 45 лет, а теперь уже 13 лет правит его сын.

Куда до него Путину? Дочки Путина живут под другими фамилиями, не позируют на публике, не являются «старлетками» или «светскими львицами», не занимают высокие посты на госслужбе.

Вот Трамп – настоящий мужик. Распихал по государственным должностям всех родственников – дочек, сыновей, затей, племянников и так далее. Истинный демократ!

Или там семейство Бушей, в котором кроме двух президентов было (и есть) ещё несколько конгрессменов и губернаторов. Вот она, американская мечта – конгрессменом может стать каждый! Каждый член клана Бушей.

А уж про решительность молчу. Тот же Трамп как взял, и как подписал закон, ограничивающий его полномочия в пользу Конгресса. А перед этим как взял, и как угрожал России, Китаю, Ирану и Северной Корее. А перед этим как взял, и как ничего не сделал с нелегальными мигрантами, с которыми обещал бороться.Или возьмём спорт. Путин скучен. Какие-то жалкие спортзал, самбо и хоккей. Вот, например, Жак Клод Юнкер мастер спорта по литрболу. Это спорт настоящих мужчин. Почти на каждом крупном европейском саммите он в стельку, лезет обниматься и целоваться со всеми подряд. Ему даже британцы (британцы, Карл! те ещё алкаши) присвоили кличку «Юнкер-дрункер».

Не отстаёт в этом плане от Юнкера и защитник демократического мира Порошенко. Но этот ещё и выколол себе на пузе татуировку с картой Украины, и с каждым днём его президентства территория Украины растёт.

Мужественный Порошенко даже однажды с помощью подъёмного крана залез в кабину боевого истребителя. Смотрелся при этом, как свинья в самолёте. Летать на нём? Это пусть жалкий Путин летает, не царское это дело.Опять же – полковник разведки. Ну куда это годится? Вот вороватый олигарх-кондитер или геронтофил Макрон – это совсем другое дело.

Что там ещё предъявляют Путину неполживые борцуны? «Плешивый». Лысые Маккейн и Олланд, волосы зачёсывает наперёд Трамп, а Путин «плешивый».

А, чуть не забыл, ещё «кремлёвский карлик», да! Ничего, что рост Путина 170 сантиметров, при том, что карликами считаются люди ниже 147 сантиметров? Но раз в методичке написано «карлик», то нужно продолжать так утверждать. Рост Саркози 165, Берлускони 165, у Ахмадинеджада было 158 (что не мешало ему вертеть на трубе США), но подчёркивать рост нужно только в отношении российского лидера.

Кстати, что именно это должно доказывать – я не знаю. Если бы рост решал в политике, то правил бы какой-нибудь Арвидас Сабонис или Георге Мурешан. Однако, у Иосифа Сталина рост был 166 см, как и у Черчилля. У Нестора Махно – 151 см. А Тамерлан и вовсе был 143 см ростом. Видимо, величина лидера определяется не в сантиметрах и не в футах, а в делах.

Опять же, Путину не сравниться с действительно выдающимися лидерами современности. Например, с Франсуа Олландом, который всего за один срок сумел убить свой рейтинг до уровня поддержки в 11%. Или с Виктором Ющенко, который при попытке пойти на второй срок едва смог натянуть 5,5%. Или с тем же Пэтром Порошенко, рейтинг которого сегодня независимые социологи оценивают примерно в 5% (и у него ещё больше года, чтобы довести его до полного нуля). Куда тягаться с ними со всеми товарищу Путину с его стабильными 82-86% народной поддержки?

Истинно народный и демократический лидер должен вести себя так, чтобы к концу его каденции при произнесении его имени плевалось как можно больше жителей страны. А ещё лучше, чтобы день его смерти стал общенациональным праздником, как это случилось в день смерти Маргарет Тэтчер, и как это случится в день смерти Порошенко («а в какой день умрёшь, тот и будет национальным праздником»(с)).

Путин не дёргается в припадках и не гавкает во время дебатов, как некоторые из лидеров «свободного мира». Не бегает по всей планете с протянутой рукой. Не заявляет «весь мир с нами». Не платит денег за пятиминутную фотосессию с Трампом. Не проводит гей-парадов. Не бегает за инструкциями в американское посольство. Не призывает школьников отказаться от бутербродов и кофе, чтобы оплатить ему отдых в Парижепредвыборную кампанию. Не ведёт аккаунт в Твиттер. Не крутит спиннер. Он даже не участвует в торжественном открытии школьных спортзалов и общественных туалетов!

Путин просто заставил десятки миллионов русских снова гордиться своей Родиной. Разве такой президент нужен «этой стране»?

P.S. Я знаю, что будет после этой публикации. Набежит толпа малолетних лохов-хомячков со спиннерами (но уже без кофе) и проплаченных ботов, которые будут истерично визжать «Роджерс прогнулся» и «Роджерсу проплатили».

Нет, дурачки, меня просто достало годами видеть ваши жалкие потуги из трёх дебильных тезисов («сменяемость власти», «рост» и «причёска») составить нечто «свежее» и «креативное». А новые методички вам уже давно не завозят.

Из букв «икс», «игрек» и «и краткое» никак не составить слово «Вечность». Так что не видать вам ни власти, ни новые коньки.

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