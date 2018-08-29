/Поглед.инфо/ Генералният секретар на КПСС помогна на САЩ да спечелят Студената война и да унищожат СССР. Феноменът на Андропов така и не е разгадан. Преди 45 години той оглави КГБ и след 15 години, през ноември 1982 г., той смени Брежнев като генерален секретар.

Хората бързо преименували ЦеКа на КПСС в ЧеКа КПСС Чека, но се шегува и се радва на младия само 68-годишен! - лидер не много дълго: Юрий Владимирович „набива канчета“, скарва се със САЩ и скоро умира, печелейки си репутацията в Русия на силен държавник и патриот. Според редица авторитетни историци обаче той е подготвил колапса на великата държава. Михаил Горбачов и Борис Елцин само са довършили делото му.

Как да се обясни защо в Москва има булевард „Юрий Андропов“, но няма дори и една пресечка „Брежнев“, „Хрушчов“, „Сталин“, като че ли не ги е имало тези лидери в историята на Русия? Какво е първо нещо, преминаващо на ум, когато мислите за Андропов? Началникът на разлагащото се КГБ. Чекистът, който стана първият генерален секретар за историята на „Лубянка“. Той вкарваше в затвора и корумпирани и вярваше, гонеше от страната дисиденти, налага наказателна психиатрия, постигна началото войната в Афганистан и разгони узбекската памучна мафия. Това май е всичко.

15 години най-загадъчните управник Съветския съюз вървя към върховната власт и издържа 15 месеца на върха ѝ, докато не умря в интензивното отделение поради тежко бъбречно увреждане. Дори и потомствените чекисти не знаят биографията на шефа си, защото със сигурност никой неь знае – толкова много са объркванията и белите петна. Ето защо мнозина го считат за евреин, скриващ данни за родителите си , заради „петата точка“. Изследователите се опитват да намерят отговор на въпроса: „Кой сте вие, другарю Андропов?“, принудени да разчитат на много ненадежден източник - мемоари. И не могат да документират заключенията си.

Юрий Владимирович е голям конспиратор, не се е сприятелявал с никого и не е водил дневници. Едва ли някой се е осмелявал да събира компромати за него: съперниците на Андропов са застрелвани, тровени, гинещи при загадъчни обстоятелства или умират неочаквано, когато това е особено удобно за шефа на КГБ, а след това и генерален секретар.

Епидемия от смъртни случаи

През 1976 г. започва епидемия от внезапни смъртни случаи сред съюзната и републиканската номенклатура. Те бяха десетки! Първият неочаквано умря министърът на отбраната Андрей Гречко. Той открито стоеше в опозиция на Андропов. От времето на унгарската (1956) и чехословашката (1968) "цветни" революции, той бе убеден, че армията е длъжна да защитава родината, а не да се меси в политиката. И се чудеше защо шефът на КГБ е раздул щата до половин милион души. Причината за смъртта на маршала не е установена. След него министерството не бе оглавявено от военен офицер, а от техника и съюзник на Андропов, Дмитрий Устинов.

Следващата жертва е секретарят на ЦК на КПСС по земеделието Федор Кулаков. Резултатите от аутопсията след смъртта му през 1978 г. са класифицирани. Постът на починалия беше зает от Михаил Горбачов. През октомври 1980 г., в автомобилна катастрофа загина партийният лидер н на Беларус, Герой на Съветския съюз Пьотр Мащеров. На пътя на кортежа се появява самосвал, който изведнъж се забива в „ЗИЛ“-а на Мащеров. Това се случи две седмици преди пленума, където той трябваше да стане член на Политбюро. И знаеш ли кой зае това място? Бъдещият фаворит на световното правителство, гробарят на СССР Горбачов!

Когато внезапно умря и правоприемник Мащеров в Беларус Тихон Киселев, в Минск започна да се говори за стремежа на Андропов да постави начело на републиката свой човек и да изтласка от властта старата гвардия. След това в автомобилни катастрофи загиват верният на Брежнев член на Регионалния комитет на Ленинград на Брежнев, ръководителят на Съвета на министрите на Грузия, заместник-командирът на граничите войски на КГБ и главният редактор на международното комунистическо списание „Проблеми на мира и социализма“. Внезапно директорът на Института по световна икономика и международни отношения акад. Николай Иноземцев – единственият икономист, с който се консултира Брежнев.

На 19 януари 1982 уж се самозастрелва първият заместник на Андропов генерал от КГБ Семьон Цвигун - протеже в КГБ на Брежнев. На 25 януари по време на рутинен медицински преглед внезапно умира Михаил Суслов – „сивият кардинал“, който владее идеологията, културата, цензурата и отговаря за образованието. Постът му е зает от самия Андропов, а лекарят на Суслов е открит мъртъв един месец по-късно. В последната година от живота на слабеещият Брежнев шефът на КГБ злепоставя генералния секретар с „изтичания“ за патологичната страст на дъщеря му към диамантите. И малко преди смъртта си Леонид Илич пише в работния си дневник, че е получил от Андропов „жълто хапче за безсъние“.

От либералните телевизионни канали повече от четвърт век ни казват, че това са „дреболии“, които са произвеждани в лабораториите на КГБ за генералния секретар, пристрастил се на сънотворни с помощта на „любовниците си - медицински сестри“. И внушават, че изброените смъртни случаи са резултат от борбата за власт сред брежневската партийна номенклатура. Но в този период умират само „брежневци“, всеки от който е охраняван от чекисти от андроповското КГБ.

/рус.ез/

Либеральные новобранцы

Нынешнее руководство грозного ведомства андроповские тайны раскрывать не спешит. Видимо, не пришло еще время подтверждать версию экс-главы расстрелянного «Белого дома» Руслана Хасбулатова, исследователей Александра Шевякина, Сергея Семанова, Федора Раззакова и других о том, что именно КГБ помог Западу развалить СССР. Однако многие факты доказывают, что дело обстояло именно так.

Планы Аллена Даллеса и «Рэнд Корпорейшн» начали воплощаться, когда в 1967 году возглавил Лубянку большой интеллектуал и западник Юрий Андропов. Именно шеф КГБ, став в 1973 году членом Политбюро, способствовал продвижению таких важных фигур в деле разрушения СССР, как Шеварднадзе, Горбачев и Ельцин.

Ни одно назначение на руководящую партийную должность не проходило без согласования с КГБ. Вряд ли маститый Андропов прозевал в бойком ставропольце Горбачеве, которого завербовал еще в 1969 году, тот антисоветский настрой, в каком недавно Михаил Сергеевич откровенно признался: «...затевая перестройку, я изначально рассчитывал на то, что Литва, Латвия и Эстония начнут борьбу за выход из СССР».

Виктор Казначеев, второй человек после Горбачева в Ставропольском крайкоме, написал о шефе: «Богат он уже тогда был несказанно». В ту пору Ставрополье, где отдыхала, лечилась и заводила личные связи вся советская элита, прославилось как гнездо теневой экономики и политических интриг. Наблюдательный Горбачев порекомендовал Андропову секретаря Томского обкома Егора Лигачева, в чьем ведении вскоре оказались все партийные и хозяйственные кадры ЦК КПСС. Так Андропов получил возможность всюду расставлять своих людей, оставаясь до поры до времени в тени. Деятельность Егора Кузьмича высоко оценил один из западных политологов: «Первостепенной задачей Лигачева было осуществление «революции Андропова» среди руководства областных и краевых партийных организаций.

К концу 1983 года было сменено 20 процентов первых секретарей обкомов партии, 22 процента членов Совета Министров, а также значительное число высшего руководства аппарата ЦК... Эти перестановки упрочили возможность нововведений Андропова». Но советские люди еще даже не подозревали, в какой заднице окажутся через несколько лет. Они пропускали мимо ушей вопль интеллигенции о новой волне репрессий и полагали в большинстве своем, что Андропов просто «закручивает гайки» в разболтавшейся системе и прижимает казнокрадов. Ну, иногда перегибает палку, когда, например, приказывает отлавливать в кино прогульщиков и наказывать за опоздания на работу. Но все-таки он молодец. Наводит порядок, да и цену на водку снизил, и в честь его ее назвали «Андроповка».

Никто толком и не заметил, когда один за другим, как черти из табакерки, во властные структуры повыскакивали Горбачев и Ельцин. "В конце декабря 1983 года, - вспоминает Лигачев, - позвонил мне из больницы Юрий Владимирович Андропов и попросил при случае побывать в Свердловске и посмотреть на Ельцина. Не скрою, меня привлекли в Ельцине живость общения с людьми, энергия и решительность, было заметно, что многие относятся к нему уважительно. Ельцин был взят на работу в ЦК КПСС (не без моей помощи)". Между тем предшественник Лигачева - принципиальный Николай Петровичев считал, что Ельцина не выдвигать надо, а гнать из партии поганой метлой.

В результате «андроповцы» погнали несговорчивого Петровичева.

Превратить СССР в США

Чубайс, Авен, Кох, Глазьев, Гайдар, Яковлев, Арбатов и другие перестройщики и младореформаторы - тоже «птенцы Андропова».

Интернет-журналу «Стрингер» анонимный офицер разведки ПГУ КГБ СССР рассказал, что примерно к 1979 году Андропов пришел к выводу о крахе проекта построения социализма в СССР, а поскольку корень проблем видел в экономике, то и решать их предполагал через экономическую реформу. Цель - превратить СССР в гигантскую корпорацию, которая должна действовать в рамках открытой экономики на базе СП - совместных с иностранным капиталом предприятий: «Встал вопрос: а где взять профессиональных специалистов по экономике? ...Андропов решил: раз специалистов нет и внутри страны их некому воспитать, значит, надо обучать их за пределами страны, на основе иностранного опыта. Парадоксальным было то, что впервые в истории так предполагалось обучать не специалистов идеологически нейтральной технической сферы, а фактически будущих лидеров государства.

Московская команда Гайдара дала пять вице-премьеров, восемь министров, восемь заместителей министра. Ленинградский кружок Чубайса - три вице-премьера, два министра, пять заместителей министра. Свою двойную игру Андропов вел настолько тонко, что при его жизни в РСФСР ее так никто и не разгадал. Однако в других республиках поняли, что запахло жареным, гораздо раньше, чем к власти пришел Горбачев со своей знаменитой фразой «процесс пошел».

Андропов дал органам безопасности больше самостоятельности от Центра. Повсюду началась клановая борьба за власть. Стажироваться в США поехали дети местной элиты, теневиков. Именно их подрывная деятельность значительно упростила развал СССР. Параллельно, по воспоминаниям Аркадия Вольского, который при Ельцине возглавил Российский союз промышленников и предпринимателей, в начале 80-х молодые андроповские интеллектуалы всерьез прорабатывали идею разделить СССР на 41 мультикультурный штат вместо национальных республик.

Хлопковое дело

Главным делом генсека Андропова, которое либералы ставят ему в заслугу, была борьба с коррупцией. Началась она с Узбекистана - единственной республики, в которой после Великой Отечественной войны жили представители почти всех 142 народов и народностей СССР. Причем не сосуществовали, а реально жили в мире. Во многом мир был заслугой фронтовика Шарафа Рашидова - выходца из самаркандского клана, который с 1959 года почти на четверть века сумел объединить вокруг власти представителей всех других узбекских кланов, не позволяя править какому-то одному.

Узбекистан же еще до землетрясения 1966 года превратился в мощного регионального лидера Центральной Азии. Успех был отмечен западными спецслужбами. Они прекрасно понимали: взорвать мир в УзССР - значит немедленно спровоцировать еще более мощную реакцию в менее спокойных регионах и получить шанс расчленить СССР. Без дискредитации Рашидова сделать это было невозможно.

Андроповский КГБ копал под него с 1967 года. Повод для обвинений нашли в 74-м - приписки при сдаче хлопка государству. Более 1 млн. руб. ежегодно оседали в карманах хлопковой мафии. Но Брежнев всегда осаживал любых противников Рашидова, зная цену мира в этом регионе. Он получал гораздо меньше инвестиций, чем Грузия и Армения, а в закрома Родины давал значительно больше. Хлопок - «белое золото», которое государство покупало за копейки, а продавало в 34 страны за валюту и полностью обеспечивало им текстильную промышленность СССР. К тому же республика занимала второе место по золотодобыче в стране, самое мощное в мире предприятие в Мурунтау по выпуску слитков высокой чистоты выдавало в год 50 т золота. Не забудем также про уголь, медь, нефть, шелк и каракуль.

Конечно, коррупция там была. Но по сравнению с кавказской размером с прыщ. Настоящий же коррупционный гнойник вызревал в опекаемых Андроповым Армении, Грузии и Азербайджане, чьи представители возглавляли главные «мозговые центры» СССР. «Андроповский десант» во главе со следователями Тельманом Гдляном и Николаем Ивановым в конце 70-х должен был одним ударом дискредитировать Брежнева и расширить сферу кавказского влияния в Узбекистане, где в высших эшелонах власти было много армян, хотя армянская диаспора составляла всего 0,2 процента местных жителей. И дать возможность армянским и грузинским глобалистам подмять под себя сначала республику, затем всю Среднюю Азию. А если это не удастся, то хотя бы перессорить народы.

В результате небывалой травли (в прессе кричали о якобы присвоенных мафией 1,5 млрд. руб.) 31 октября 1983 года Рашидов внезапно скончался. 9 февраля 1984 года не стало и Андропова. Но главное для развала страны генсек сделать успел. Сразу после смерти его и Рашидова по всей Средней Азии, где молодежь осуждала СССР за идущую под боком кровопролитную войну в Афганистане и уже отчасти была подсажена на наркотики, начались клановые битвы.

При Горбачеве атака на республику усилилась. Глобалистам нужна была не смерть Рашидова, а крах интернационализма. 22 тыс. человек - узбеки, русские, греки, украинцы, таджики, туркмены, татары (но только не армяне!) - были сняты с высоких должностей. Сотни оказались в тюрьме. Дело приобретало неслыханный размах. Но как только в показаниях подследственных речь зашла о крупных взятках Егору Лигачеву, дело о коррупции начали разваливать сверху.

Афганские страсти

Глобалисты в Кремле появились еще при Хрущеве. Их стало больше после резкого роста цен на нефть в 1973 году, когда Брежнев отказался от косыгинской экономической реформы в пользу увеличения поставок сырой нефти на Запад. По сути уже тогда советская экономика начала обслуживать западную экономику, но в плановом порядке. То есть не в ущерб своему производству. Именно это не устраивало Запад. Его волю или свою начал реализовывать Андропов, тогда еще шеф Лубянки, мы уже не узнаем: архивы КГБ, по словам ушедших из него офицеров, при Бакатине были изрядно почищены.

Сегодня доказано, что вторжение в Афганистан, за которое клянут Брежнева, подготовил Андропов при поддержке Устинова, секретаря ЦК КПСС Бориса Пономарева и министра иностранных дел Андрея Громыко. Генералы Огарков, Варенников, Ахромеев были категорически против ввода войск.

Весной 1979 года, когда официальный лидер ДРА Нур Мухаммад Тараки и премьер Хафизулла Амин попросили у нас помощи, Брежнев и Андропов согласились. Но в октябре Тараки был убит, и Брежнев заколебался. А в декабре Андропов вдруг резко поменял мнение и надавил на Брежнева, сообщив, что Амин запросил помощи у США, где учился и был завербован ЦРУ. И янки якобы готовы ее оказать и установить ракеты «Першинг». Более того, ЦРУ якобы проводит в Турции операцию по созданию «новой Великой османской империи» с включением в нее южных советских республик. И Брежнев сдался.

Военные тщетно пытались его отговорить. Объясняли, что вторжения американских войск в Афганистан не будет: прошло всего три года после многолетней позорной войны во Вьетнаме. США были на грани экономической катастрофы. Джимми Картер за год до президентских выборов в Афган не сунется. И действительно, янки впервые после Вьетнама решились на вторжение в другую страну лишь в 1983 году - в крохотную Гренаду. ...А народная память добра к Андропову по простой причине: при нем в 1983 году впервые после смерти Сталина была снижена цена на водку.

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