/Поглед.инфо/ “Балонът се спука“! Така някои европейски медии оценяват шансовете на двигателя на “политическата ракета” Алексей Навалний.

Доскоро, западните медии, отразяващи предстоящите президентски избори в Русия, се опитвахада представят дейността на руския опозиционер Алексей Навалний без да се задълбочават в идеологията му, без да се позовават на рейтингите му. Но сега вече пишат: “Балонът се спука“; или “Политическата ракета Навалний има проблеми с двигателя.” Промяната е очевидна!

Например, московският кореспондент на германския вестник "Зюддойче цайтунг" искрено се изненада, когато чу изявлението на руския социолог Лев Гудков, че Навалний може да събере на изборите 20% от гласовете. “Толкова ли? Според резултатите от анкетите ви, той винаги е имал 1%”, възразява журналистът.

След което Гудков, ръководител на аналитичната група "Левада-Център", призната в Русия за чуждестранен агент, дава поразително за школуваната социология обяснение: “Той би получил най-много до 20%, ако наистина имаше справедливи условия, например, ако е получил достъп до телевизията. Това би променило основно ситуацията. Но всичко това е хипотетично”.

Но какво означава “хипотетично”? Тоест, на какво основание опитен социолог извежда тези 20%? “Много бих искал да погледна данните, обосноваващи тази “хипотеза”..., споделя немският журналист.

(рус.ез.)



«Шарик сдулся»: европейские СМИ о проблемах с двигателем «политической ракеты» Навального

Выборы президента России 2018 года

До недавнего времени в западных медиа, пишущих о российских выборах, было принято с восторгом писать об оппозиционере Алексее Навальном. Как уже сообщали ИноСМИ, после провала акций оппозиции 28 января почувствовалось резкое разочарование в его организационных способностях. «Шарик сдулся», — разочарованно отметили некоторые из европейских обозревателей.



Чувствуя утерю интереса к себе на Западе, Навальный не нашел ничего лучшего, чем писать публичные кляузы в различные европейские страны с призывом объявить охоту на счета российских бизнесменов, находящиеся в данных странах. В этой связи о нем вспомнили снова. Правда, в этих «воспоминаниях» появились нотки, еще совсем недавно недопустимые в западных масс-медиа. Как отмечали ИноСМИ, вплоть до провальных акций 28 января в статьях о российских выборах чудодейственным образом исчез любой анализ идеологических взглядов Навального: мол, «демократ» — и все тут. Не допускалось и упоминание о его запредельно низких рейтингах. Теперь же европейские газеты начали позволять себе писать и о том, и о другом.



К примеру, московский корреспондент немецкой «Зюддойче-цайтунг» искренне удивился, услышав заявление российского социолога Льва Гудкова о том, что Навальный мог бы набрать на выборах 20% голосов. «Так много? По результатам ваших опросов, он всегда набирал 1%», - поразился журналист. Уверены, прочитав эту реплику, поразились и многие немецкие читатели, которым долго рассказывали о «самом популярном российском оппозиционере», не упоминая его рейтинги.



И здесь Гудков, глава аналитической группы «Левада-центр», признанного в России иностранным агентом, выдал поразительную для социолога фразу: «Он набрал бы максимально 20%, если бы были действительно справедливые условия и он бы, например, получил доступ к телевидению. Это принципиально изменило бы ситуацию. Но это все гипотетически». Что значит «гипотетически»? То есть на каком-то же основании опытный социолог вывел эти самые 20%? Очень хотелось бы посмотреть на данные, породившие сию «гипотезу». Неужели избирателям задавался вопрос: «За кого бы вы проголосовали при наличии справедливых условий»? И 20% из них резко изменили свое мнение на его основании?



Гудков, отвечая на вопросы германского журналиста, позволил себе еще несколько поразительных для социолога утверждений. К примеру, он заявил о наличии у него еще в декабре уверенности в том, что на этих выборах невозможно достичь явки в районе 70%. «Тогда лишь каждый второй был готов пойти на выборы. Теперь я в этом уже не так уверен. В январе началась мобилизация», — заявил он.



То есть опытнейший социолог, работавший уже не на одних выборах, не знал, что со стартом избирательной кампании и началом агитации за кандидатов, идет прирост желающих проголосовать? Он не знал, что Центризибирком и партии, участвующие в выборах, начнут кампанию с призывами прийти на участки и проголосовать?



А в конце Гудков явно запутался в том, какой же строй сейчас в России. Сначала он сделал парадоксальное заявление: «Как и во всех авторитарных режимах, высокая степень одобрения Путина отражает слабость государственных институтов». Не будем разбирать исторические примеры авторитарных режимов с сильными государственными институтами, поскольку практически здесь же социолог заявляет, что в Россию вернулся «тоталитаризм». Так тоталитаризм или авторитаризм? Наверняка ведь доктор философских наук, каковым является Лев Гудков, знает разницу между этими понятиями. А учитывая тот факт, что дальше он заявляет о росте «искусственного традиционализма, можно даже сказать, фундаментализма», видимо, можно сделать вывод, что в России сложился уникальный режим авторитарно-тоталитарного традиционал-фундаментализма. Что ж, новое слово в теории государства и права…



Но вернемся к Навальному. Московский корреспондент старейшей датской газеты «Берлингске» взял интервью у российского оппозиционера в связи с кляузой того на российских бизнесменов, имеющих дела с банками Дании. По словам Навального, наши олигархи просто спят и видят, как бы их деньги оказались в тамошних финучреждениях. Мол, они «в числе наиболее вожделенных мест промежуточной посадки для тех, кто хочет, чтобы ворованные состояния оказались в безопасности». Видимо, оппозиционер не в курсе, что Дания — страна с высочайшими налогами в Европе, доходящими до 55%. А потому она уж точно не может быть «вожделенным местом» для тех, кто хочет как раз уйти от налогов на свои ворованные состояния. А скандалы, связанные с отмыванием денег олигархов (причем не только российских) через «Дангске банк», касались эстонской дочки сего учреждения, то есть де-юре — банка Эстонии, а не Дании.



Интервью с Навальным можно назвать вполне комплементарным (его там даже называют «политической рок-звездой»). Но в отличие от периода до «провально-навальной» акции 28 января, европейский журналист вынужден признать, что «политическая ракета» российского оппозиционера имеет «проблемы с двигателем».



И тут же делается редкая попытка проанализировать идеологию Навального, прямо скажем, очень далекую от стандартных демократических принципов: такие идеи в Европе обычно приравнивают к «ультраправым». А в конце журналист напоминает и о качествах оппозиционера как провального политического прогнозиста. «Пять лет тому назад он предсказал в интервью с „Берлингске“, что не пройдет и полутора лет, как режим Путина рухнет», — цитирует Навального датский журналист.



Да уж, вот вам и пророк, вот вам и «рок-звезда»! Что ж удивляться проблемам, возникшим в двигателе этой «политической ракеты»?

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