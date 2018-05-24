/Поглед.инфо/ За „антипутинската” и „антикириловската” опозиция. През последните години живеем в средата на бързите промени. Русия се променя, светът около нас се променя. Съотношението на политическите сили във вътрешната политика се променя; глобалното равновесие на силите на международната арена също се променя. Въздухът около нас е изпълнен с много очаквания, предчувствия, надежди и тревоги; въодушевление и подозрение; пророчества и разочарования...

Връщането на Крим и сирийската война, космодрума «Восточный» и Кримският мост, яростният натиск на западните русофоби и "Безсмъртният полк", разпадането на еднополюсния свят и руското супер-оръжие на XXI век.

«Кинжали», «Авангарди», «Посейдони»…Всичките тези събития и факти буквално за няколко години промениха необратимо живота ни.

Днес "непримиримо антипутинската", а тя е „антикириловска” част от нашата патриотична общественост се състои от няколко основни фрагмента, няколко главни групировки. Те могат да влизат в конфликти помежду си по конкретни въпроси, но винаги са обединени в общото мнение, че сегашният "крадлив режим" (в съюз със "сервилната Църква") не е способен в нищо, което и необходимо и полезно за руския народ. А "последният мандат на Путин" със сигурност ще стане "пролог към нова катастрофа", в хода на която "прогнилият елит" окончателн ще предаде страната на "тържествуващия Запад."

(рус.ез.)

Бездари и дилетанты против интеллектуалов и карьеристов

Об оппозиции "антипутинской" и "антикирилловской".

Последние несколько лет мы живём посреди стремительных перемен. Меняется Россия, меняется мир вокруг нас. Меняется соотношение политических сил во внутренней политике, меняется и глобальный расклад сил на международной арене. Самый воздух вокруг нас наполнен множеством ожиданий и предчувствий, надежд и тревог, восторгов и подозрений, пророчеств и разочарований…

Возвращение Крыма и сирийская война, космодром «Восточный» и Крымский мост, яростный накат западных русофобов и «Бессмертный полк», развал однополярного мира и русское супероружие XXI века: «Кинжалы», «Авангарды», «Посейдоны»… Все эти события и факты буквально за несколько лет необратимо изменили нашу жизнь.

Между тем значительная часть так называемой патриотической общественности за этими переменами категорически не успевает. То ли не может, то ли не хочет… Но упрямо не желает покидать свой прежний, чёрно-белый мир, — такой устоявшийся, понятный, привычный. И, соответственно, привычно пытается оценивать стремительный вал современных событий, используя логику, понятия и инструменты, заимствованные из той, прежней действительности, — безнадёжно устаревшей и не соответствующей новым реалиям.

При этом таких «заторможенных» патриотов совершенно не смущает вопиющее несоответствие их застывшего мировоззрения с реальностью. Они, как и прежде, свято убеждены в своей исключительной монополии на «объективный анализ», на «вековые русские национальные ценности» и на возможность их трактовки, применительно к обстоятельствам дня нынешнего и грядущего. Отсюда и возникает та губительная пропасть между закосневшими «идеалами» профессиональных «русских патриотов» и гибкой, текучей, многоцветной, изменчивой действительностью, тот губительный разрыв между благими намерениями и полной неспособностью к их практической реализации.

Отсюда же — зубодробительная критика со стороны таких «вечно вчерашних» патриотов любых начинаний президента Путина и патриарха Кирилла. Отсюда — громогласные стенания о том, что в очередной раз «всё пропало», в очередной раз «Путин всё слил», а «Кирилл предал веру»... Жизнь стремительно меняется, а «патриотическая общественность», сформировавшаяся, как общественно-политическое явление, в лихие 90-е, застыла в горделивом (хотя и безосновательном) сознании собственной значимости, праведности, «истинной русскости», и… стремительно деградирует. Увы!

Сегодня «непримиримо антипутинская», она же «антикирилловская» часть нашей патриотической общественности состоит из нескольких основных фрагментов, нескольких главных группировок. Они могут конфликтовать между собой по частным вопросам, но всегда едины в общем мнении о том, что нынешний «проворовавшийся режим» (в союзе с «сервильной Церковью») ни к чему, действительно нужному и полезному для русского народа, не способен. А «последний срок Путина» непременно станет «прологом новой катастрофы», в ходе которой «сгнившие элиты» окончательно сдадут страну «торжествующему Западу».

При этом главной опорой «непримиримых», независимо от того, к какой конкретной группировке они принадлежат, являются несколько весьма любопытных психологических типов. Заранее скажу, что в себе самом я, многогрешный, постоянно нахожу худшие черты всех тех, о ком скажу ниже. Но, думаю, не мне одному полезно — хотя бы время от времени — смотреть на себя с критической точки зрения…

Итак, приступим.

1. «Продвинутые» дилетанты

Эти критикуют нынешний «бездарный режим» и «продажное священноначалие» совершенно бескорыстно. Можно сказать, из любви к искусству как таковому. Это «пикейные жилеты» ХХI века — с потрясающим апломбом и не менее потрясающей некомпетентностью.

Они по любому случаю готовы, говоря словами знаменитого булгаковского профессора Преображенского, «давать советы космических масштабов и такой же космической глупости». Страдают «конспирологией» в запущенной форме, везде и всегда ищут «закулисные мотивы» и «скрытые причины». Подозрительны и обидчивы: не могут простить Путину (как и патриарху Кириллу) либеральные «грехи молодости» двадцатилетней давности…

2. Глупые

Ну просто глупые, то есть банально неспособные к адекватному анализу ситуации. Не умеющие делать мало-мальски правильные выводы из доступной им информации. Они, увидев в окружающей их жизни какую-нибудь реальную или мнимую проблему (несправедливость, конфликт), просто не могут себе представить другого способа их решения, кроме как «расстрелять всех виновных». Виновным, естественно, тут же назначается «режим».

О последствиях такие горе-патриоты никогда не задумываются, считая, что как только все причастные к проблеме (несправедливости, конфликту) будут ликвидированы, остальное само собой устроится наилучшим образом. Таковые искренне не понимают, что «крах гэбэшного режима» сегодня будет означать и крах единого российского государства, кровавую гражданскую войну, жесточайшую либеральную диктатуру, внешнее управление и раздел страны на множество «самостоятельных» протекторатов Запада. А для Церкви — тотальную тиранию еретиков-обновленцев и униатов-экуменистов, неизбежно чреватую страшными внутренними потрясениями, расколами и утратой спасительной благодати Божией…

3. Жадные

Это неисправимые любители считать деньги в чужих карманах. Они очень огорчаются, когда оказывается, что там денег больше, чем у них самих. Для них нет ничего ненавистнее «социального неравенства» и никого страшнее «олигархов-кровососов». Сама мысль о том, что они, такие умные и благородные, остаются бедными, а сволочи-воры-кровососы-олигархи-коррупционеры — богатыми, приводит жадных в полное неистовство. Которое они почему-то считают «благородным гневом» и «обидой за ограбленный народ». В реальной жизни такие «борцы за народное счастье», как правило, ни к чему не способны, кроме брюзжанья…

4. Бездарные

Это «неудачники по жизни». Они всегда «против». Против просто потому, что никакого другого средства заявить о себе и своей значимости они не знают. Не достигнув в собственной жизни и рабочей карьере ничего значительного и не имея никаких талантов, они повышают свой авторитет у окружающих (в основном в соцсетях) зубодробительной критикой всего того, что их окружает. При этом их подсознательный мотив прост и понятен: всё плохо, потому что меня не оценили, вот если бы за дело взялся я, тогда всё было бы по-другому: хорошо и правильно.

5. Политиканы-карьеристы.

Эти критикуют расчётливо и цинично, желая понравиться «ширнармассам» и повысить рейтинг. Случается, озвучивают здравые мысли, высвечивают реальные проблемы, предлагают правильные пути решения. Из всех вышеназванных они наиболее адекватные и рассудительные, но абсолютно беспринципные и бессовестные. Как правило, из бывших либералов.

6. Национально озабоченные

Тут кипит настоящий «коктейль» из самых разных и экзотических ингредиентов: псевдоарийских родноверов, «русских язычников», непримиримых националистов, скинхедов, «белых» расистов, антисталинистов-антисоветчиков и т.д. и т.п… Их главный тезис: нынешний режим, несмотря на патриотическую риторику, по-прежнему губителен для русского народа.

При этом русские нужды они понимают крайне примитивно. Власть патриотов, в их понимании, это: «хватит кормить Кавказ», визовый режим с бывшими республиками СССР в Средней Азии, русские войска, воюющие на Украине (называется «помощь Донбассу») и внутренний политический террор в отношении всех «врагов русского народа». Среди которых, кстати, одно из первых мест занимает Русская православная церковь как главная опора «жидохристианства».

7. Благонамеренные

Эти достойны отдельного, более подробного описания. Они действительно озабочены вопросами русского национального, духовного и державного возрождения. Среди них попадаются люди, в своей профессиональной области безусловно талантливые, авторитетные и достигшие немалых результатов. Но они постоянно тонут в частностях, не способны посмотреть на ситуацию в целом — так сказать, «с птичьего полёта». А потому, сталкиваясь с той или иной реальной политической проблемой, приходят в уныние, сетуют на «продажный режим», на «воров и русофобов в Кремле» и «вероотступников в церкви».

Именно эти благонамеренные «интеллектуалы» — главные паникёры и «всепропальщики» всех патриотических СМИ, главные сторонники тезиса «мы-на-пороге-катастрофы». Они всегда и везде видят страшные внешние угрозы, а внутри — предателей и отступников, готовых продать Россию и веру ни за понюх табаку. И потому живут в мрачном, унылом мире — в постоянном ожидании неизбежных бедствий и окончательной катастрофы…

Многие из них так долго предрекали крах «путинской России» (который всё никак не происходил), что просто разучились говорить и писать о чём-нибудь другом. Сейчас они переживают своеобразный ренессанс: «последний срок Путина» оживил их апокалиптические грёзы, и они с новыми силами бросились вещать о скором конце «путинской эры» и пророчествовать о неизбежно ожидающей нас катастрофе. Не забывая при этом лягнуть самого Путина за то, что он, видите ли, не удосужился за последние 20 лет прислушаться к их мудрым советам, и вот теперь-то непременно заведёт страну в страшный тупик.

Таков, с моей точки зрения, коллективный портрет значительной части нашей «патриотической общественности», в состав которой, повторю, я и себя, грешного, тоже включаю, находя и в самом себе черты всех перечисленных выше психотипов. Наша главная беда в том, что многие из нас остаются смертельно обиженными на президента Путина, который нас-де не оценил, на патриарха Кирилла, который-де с нами не советуется.

И впрямь: переняв львиную долю наших патриотических лозунгов, Кремль и Чистый переулок категорически отказались впускать «во власть» самих заслуженных «лозунгоносцев». И теперь им, обманутым в своих надеждах, не остаётся ничего другого, кроме как клеймить «коварных гэбистов» и «отступников-иерархов», паразитирующих якобы на искреннем патриотизме низов исключительно ради прикрытия собственных корыстных интересов…

В своей воцерковлённой ипостаси эта часть патриотической общественности не может простить патриарху Кириллу его либерально-экуменического прошлого и постоянно подозревает его в каких-то тайных интригах, в «предательстве» и «вероотступничестве». По мере того, как Православная церковь во главе с патриархом Кириллом всё теснее сближается с Кремлём, фактически возвращая себе былой статус главной духовной опоры Российской империи, утраченный после богоборческого переворота 1917 года, они всё громче протестуют против такого «беззаконного слияния» с «безбожным государством». И, в конечном итоге, обречены либо на исход в какую-нибудь карликовую «истинно-православную» юрисдикцию, либо на маргинальное существование внутри РПЦ в роли вечно всем недовольных и брюзжащих по всякому поводу и без повода «зилотов»…

Высоколобые антипутинские «аналитики» и певцы трагического жанра из числа светских «всепропальщиков» тоже неумолимо маргинализируются. По мере того, как в России формируется всё более мощное пропутинское ядро, они, со своей стороны, лишь укрепляются в своём эсхатологическом пессимизме и всё больше напоминают секту. И когда через шесть лет Россия с Божией помощью благополучно минует тот «роковой рубеж», которым они сегодня нас пугают, мы, скорее всего, вновь услышим их горестные вопли о «близкой катастрофе», для которой они найдут очередной убедительный предлог. Жаль их…

Такова, на мой взгляд, сегодня общая «палитра» непримиримых антипутинистов и кириллоненавистников. Господи, помоги нам, грешным, сохранить богозаповеданное единство, отличить правду от лжи, благие намерения от лукавой подделки, реальные опасности от бесовских миражей!

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