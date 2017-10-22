/Поглед.инфо/ За да се разбере добре ли живеехме в СССР в сравнение със Запада, необходимо е да определим кой исторически период избираме за сравнение.



През 30-те години на ХХ век, на фона на Голямата депресия в САЩ, Гражданската война в Испания, фашизма в Италия, нацизма в Германия, животът в Съветския съюз изглежда задоволителен, въпреки глада през 1932-1933 година. В САЩ също върлуваше глад, за който антисъветчиците не обичат да си спомнят. Както и Голямата депресия, която продължи почти цяло десетилетие.

Да сравняваме живота в СССР и САЩ през 40-те години е глупаво и дори неетично: на територията на СССР се води опустошителна война, каквато в САЩ дори не са помирисвали.

Нека сравним 50-те, 60-те и 70-те години, тоест, трите десетилетия на т. нар. "развит социализъм" - периода на разцвет на СССР. Но веднага възниква въпрос: с живота на коя социална група в САЩ ще сравняваме животът на съветските хора? Работата е там, че в СССР не е имало такова понятие като богати и бедни, социално неравенство практически отсъства. Разбира се, академиците и генералите живееха по-добре от обикновените работници и колхозници, но разликата в стандартите не беше голяма. А и академиците и генералите представляваха съвсем малка група. Абсолютното мнозинство съветски граждани живееше на сходно равнище, разликата в доходите бе само 1,5 до 2 пъти. Така че с кого в САЩ ще сравняваме живота на съветските хора? С американските бездомни, негри, индианци в резерватите? Или с банкерите?

В СССР всички бяха обезпечени с жилища и работа, имаха достатъчно храна. Квартирите бяха безплатни, образованието – безплатно, лекарствата – безплатни.

В СССР се живееше не по-зле, отколкото на Запад; но което е по- важно, в СССР се живееше по-добре, отколкото днес. Живеехме не лошо, а сега – не добре...

(рус.ез.)

Хорошо ли жили в СССР

Сегодня считается чуть ли не аксиомой, что в СССР жилось плохо, а вот на Западе наоборот жизнь была прекрасна или во всяком случае намного лучше, чем в Союзе, причем повсеместно и перманентно.

И мне уже много раз предлагали сравнивать жизнь в СССР именно с Западом, а не с современной Россией, с которой все как бы ясно, ибо просрали полимеры. Кстати, это само по себе хорошо, что многим стало очевидно ухудшение жизни в России и деградация экономики после ликвидации советской системы. Однако вернемся к основному вопросу.

Чтобы понять, хорошо ли жилось в СССР в сравнении с Западом, нужно определиться, какой исторический период для сравнения выбрать.

Ранний СССР периода 20-х рассматривать несерьезно, это было слишком молодое, еще не сложившееся государство, едва вышедшее из гражданской войны.

Рассматривать СССР периода 30-х может не понравиться западникам, потому что в США в это время началась Великая депрессия. В Испании была гражданская война. В Германии к власти пришел Гитлер, что закончилось для немецкого народа крайне плачевно. В Италии был Муссолини, который собственно и провозгласил концепцию фашизма. Таким образом, в 30-е годы жизнь в СССР на фоне Великой депрессии в США, гражданской войны в Испании, фашизма в Италии и нацизма в Германии выглядела совсем неплохо, несмотря даже на массовый голод 32-33 годов. В США, к слову, тоже был голод, о чем антисоветчики не любят вспоминать. И Великая депрессия продолжалась целое десятилетие.

И вообще, 30-е годы были очень давно и сравнить жизнь в СССР, Европе и США тех лет будет непросто.

Рассматривать 40-е некорректно по причине Второй мировой войны. Сравнивать жизнь в Союзе, на территории которого развернулись основные боевые действия с США, где никакой войны не было - глупо и даже неэтично.

И 80-е рассматривать не вполне корректно, поскольку в этот период начались эксперименты над экономикой и системой в целом, которые привели к глубокому упадку и окончательной ликвидации Союза.

Остается сравнивать 50-е, 60-е и 70-е - три десятилетия так называемого "развитого социализма", период расцвета СССР.

Но с чем сравнивать СССР 50-х, 60-х и 70-х?

Напрашивается сравнение с США, главным стратегическим противником и конкурентом.

Но тут возникает важный вопрос - а с жизнью какой социальной группы в США сравнивать жизнь советских граждан?

Дело в том, что в СССР не было такого понятия как богатые и бедные, социальное неравенство практически отсутствовало. Конечно, академики и генералы жили лучше простых рабочих и колхозников, но разрыв был невелик. Да и академики с генералами составляли относительно небольшую группу. Абсолютное большинство советских граждан жили примерно на одном уровне, разница в доходах составляла всего 1.5-2 раза.

В США все было ровно наоборот - уровень социального неравенства был очень высоким, почти как сегодня в России. Около 10% населения составляли нищие и бездомные, которых в СССР практически не было. Еще были негры, которые вплоть до 60-х годов не имели равных прав с белым населением, даже в транспорте для них существовали отдельные места.

Так с кем в США сравнить жизнь советских граждан?

С американскими бездомными, неграми, индейцами в резервациях? Или с банкирами?

Наверное вы предложите сравнить жизнь советских граждан с американским средним классом. Однако американский средний класс - это далеко не все американцы, это примерно треть населения. Согласитесь, сравнивать жизнь советских граждан с третью американцев, которые были обеспечены лучше остальных - опять же не вполне корректно.

Получается, что сравнить не получается.

Если сравнивать жизнь советских граждан с американскими индейцами, неграми и безработными - в СССР жили не просто лучше, а принципиально лучше.

В СССР все были обеспечены жильем и работой, всем хватало на еду. Квартиры выдавали бесплатно, образование было бесплатным, медицина была бесплатной.

Если же сравнивать жизнь советских граждан с обеспеченными американцами, у которых были отдельные загородные дома, автомобили и то, что называется "полный фарш" - США выиграют сравнение, но за скобками останутся те самые негры, безработные, жители трейлеров и прочие малообеспеченные граждане.

Это примерно то же самое, что сравнивать жизнь в СССР с жизнью в современной России. Тот, кто пристроился к Газпрому, Единой России или другому теплому местечку - скажет, что жить стало лучше. И применительно к своей жизни будет прав - ему действительно жить стало лучше. Но что с остальными? Лучше ли стало жить остальным?

Так же и в сравнении СССР и США образца 50-70-х.

Были те, кто в США жил лучше - это бесспорно. Но были и те, кто в США жил намного хуже.

И кого было больше - вопрос очень непростой.

Сами системы были разными. В СССР было социальное равенство, социальная справедливость - все были обеспечены работой, жильем, образованием, медицинским обеспечением. Абсолютное большинство могло позволить себе отдых в санатории, на море, в горах. Не нужно было копить деньги на обучение детей. И пенсионное обеспечение в СССР было больше. И доля обязательных платежей (ЖКХ, расходы на продукты) составляла меньшую часть зарплаты.

В США было ровно наоборот - социальное неравенство, безработица, колледжи и институты могли позволить себе далеко не все, нужно было копить деньги на обучение детей или брать кредиты, медицинские страховки тоже не все могли себе позволить. Большая часть зарплаты уходила на обязательные платежи, ипотеку, страховки, платежи по кредитам, аренду жилья.

И как вы хотите это сравнить?

Как вы хотите сравнить жизнь в стране, где до 60-х существовал расизм и отдельные места для негров, с жизнью в стране, где ничего подобного не было, где дети генсеков, министров и генералов учились в одних школах с детьми простых рабочих, где каждый мог поступить в институт и получать стипендию?

Кстати, даже после официальной отмены расизма в США остались так называемые "черные кварталы", существующие до сих пор. Вот и расскажите про высокий уровень жизни в Гарлеме или районе с красивым названием Квинс, особенно в 70-е.

Попробуйте посчитать, сколько американцев в 50-х, 60-х и 70-х имели работу, медицинскую страховку, отдельный дом и автомобиль, могли отдать своих детей в колледж или институт, выходили на пенсию раньше советских граждан.

Хотя бы треть американцев имели все перечисленное?

Что там вообще было с пенсией в 50-е, 60-е и 70-е?

Жизнь в США 60-х вы наверное знаете по фильмам, а в фильмах показаны большие дома, автомобили в каждой семье, красивая жизнь. Но это кино, а в жизни все было не совсем так.

Кстати, в американских фильмах тоже не все живут в отдельных домах и имеют по две-три машины на семью. Вспомните хотя бы такой фильм как Одинокий волк, где герой Чака Норриса живет в трейлере. И это для США 60-х, 70-х и 80-х не редкость.

Можно вспомнить и другие американские фильмы, где герои живут не в отдельных домах, а в тесных квартирках вроде наших хрущевок или в тех же трейлерах, в сравнении с которыми даже хрущевка покажется хоромами.

Вы вообще жили когда-нибудь в трейлере, чтобы оценить всю прелесть?

Если жили в трейлере, были в Гарлеме или Квинс, в американских "хрущевках", желательно в 60-е или 70-е - тогда давайте, рассказывайте о том, насколько там было лучше, чем в СССР.

А если вы просто насмотрелись кино, причем выбрали из фильмов наиболее понравившиеся сцены и взялись судить о том, как хорошо жили все американцы по выборочным сценам из фильмов - тогда ваши суждения о том, что в США жили лучше, чем в СССР - не представляют большой ценности.

Хотите доказать, что в США жили лучше, чем в СССР - начните с подсчета, сколько американцев в 60-е, 70-е и 80-е имели отдельный загородный дом, автомобиль, медицинскую страховку, пенсию, устроили своих детей в колледж или институт - вот это будет очень интересный подсчет, я бы хотел посмотреть на такой. С достоверными источниками, само собой.

И еще не забудьте, что в США вплоть до 70-х включительно существовала служба по призыву и несколько сотен тысяч призывников прошли через войну во Вьетнаме, почти 60 тысяч погибли и 300 тысяч были ранены. При этом война была совершенно необязательной, Вьетнам на США не нападал. Или вы считаете, что участие в войне, причем недобровольное - не влияет на качество жизни?

Вы по-прежнему уверены, что в США в 50-70-е жили существенно лучше, чем в СССР?

СССР почти всех граждан обеспечил жильем, профессиональным образованием, медицинским обслуживанием, работой и зарплатой, значительно превышающей обязательные расходы (продукты питания и услуги ЖКХ).

США обеспечили профессиональным образованием и медицинскими страховками едва ли треть населения. Нормальным жильем - и то не всех обеспечили, часть американцев жили в трейлерах, а кто-то и вовсе не имел жилья. И работой тоже не все были обеспечены.

И это при том, что СССР в 50-е годы продолжал восстанавливаться после Великой Отечественной, в ходе которой были разрушены целые города, десятки миллионов остались без жилья, а на территории США никакой войны не было, никто американские города не разрушал.

И еще учтите, что в США есть Калифорния и ряд других южных штатов, которые отличаются хорошим климатом - это тоже некоторым образом способствует более высокому качеству жизни.

Однако даже эти факторы - длинное океанское побережье, теплый климат в половине штатов, отсутствие разрушительной войны на территории страны - не помогли США обеспечить все население работой, комфортным жильем, образованием и медицинским обеспечением.Кстати, строить жилье в Калифорнии и других южных штатах тоже несколько проще, чем в средней полосе России. Проще и дешевле. Внешние стены можно делать из фанеры, а внутренние из картона. Собственно так многие дома там и строят. В России так можно строить только летние кухни на дачах.

Все это надо учитывать, если беретесь утверждать, что в США жили лучше, чем в СССР.

Надо учитывать, кто именно жил лучше, какая категория населения, насколько она была многочисленная, можно ли забывать про другие категории и выносить их за скобки. И после этого еще надо учесть, по каким именно причинам эта категория жила лучше - благодаря западной системе и рыночной экономике или благодаря климатическим условиям, отсутствию разрушительной войны и наличию негров, которых эти "хорошоживущие" тем или иным образом эксплуатировали, причем негры были не только в США, но и за пределами - в виде стран, которые платили и продолжают платить американцам своеобразную дань, пользуясь долларом как мировой валютой.

США после Второй мировой превратили доллар в мировую валюту и пользуются этим, собирая со всего мира, который пользуется долларом, нечто вроде налога через механизм, который называется экспортом инфляции. Когда США осуществляют эмиссию доллара и он дешевеет - большая часть инфляции приходится на другие страны. И через этот механизм США получили не один триллион долларов. Прибавьте к этому проданные облигации. Вот вам и еще одна причина американского благополучия, о которой тоже не стоит забывать.

США последние 70 лет живут в долг и значительная часть их благополучия взята в кредит.СССР в отличие от США жил строго за свой счет, по средствам.

Так можно ли сравнивать уровень жизни тех, кто живет за свой счет и тех, кто живет в долг?Тот, кто утверждает, что в США жили лучше, чем в СССР, ориентируется лишь на жизнь так называемого среднего класса, да и то судит о нем по фильмам, выбирая наиболее понравившиеся сцены. Никто или почти никто из утверждающих про то, что в США жили лучше, сам в США не жил ни в 70-е, ни в 60-е, ни тем более в 50-е. Просто существует распространенное клише, возведенное до уровня аксиомы, будто в США жили лучше, чем в СССР и точка. Сторонники аксиомы, что в США жили лучше, старательно забывают ряд важных моментов.

Позволю себе коротко перечислить их еще раз:

1. В США 50-х существовал расизм в чистом виде, с полным поражением темнокожего населения в правах. И до конца расизм в США не изжит до сих пор.

2. Жизнь в бедных кварталах (в основном черных), трейлерах и резервациях никогда не отличалась высоким уровнем и даже не приближалась к уровню жизни в СССР. И такие кварталы, а также поселения из трейлеров и резервации существуют до сих пор.

3. Даже белые американцы далеко не всегда живут в отдельных домах - есть городские квартиры, которые не сильно отличаются от хрущевок, при этом никто никогда не выдавал их бесплатно.

4. Медицинское обеспечение в США никогда не было доступно всем или хотя бы даже большинству. Программа Obamacare была попыткой повысить доступность медицинского обеспечения, но она с треском провалилась.

5. Профессиональное и высшее образование в США никогда не было доступно широким массам, как это было в СССР. А уровень школьного образования всегда был и остается значительно ниже советского.

6. Доля зарплаты, которую американцы тратят на обязательные платежи (продукты, жилье) намного выше, чем аналогичные затраты в СССР, соответственно доля располагаемого дохода (который остается после обязательных платежей) была ниже.

7. В 60-е США вступили во вьетнамскую войну, которая продолжалась 8 лет, унесла почти 60 тысяч жизней, около 300 тысяч были ранены, многие ветераны впоследствии умерли в нищете.

8. На территории США в 20-м веке не было войны, американские города не лежали в руинах.

9. Климат во многих штатах лучше, чем в средней полосе России, что позволяет строить более дешевое и комфортное жилье.

10. США после Второй мировой начали жить за чужой счет, пользуясь распространением доллара в мировой экономике. Одновременно с этим США набрали массу долгов, что стало одной из причин роста уровня жизни в 50-е, 60-е и 70-е годы.

Вот с учетом всего вышесказанного и делайте выводы о том, жил ли американский народ лучше советского - какая часть жила лучше, в какие годы и почему.

И можно ли по одной части народа, которая жила лучше, делать выводы обо всей стране и тем более о ее экономике, вынося за скобки причины высокого уровня жизни (долги, паразитирование на других странах и народах, отсутствие разрушительных войн на территории и другие).

И еще прошу заметить, что я здесь перечислил далеко не все факторы и особенности американской жизни - в действительности их намного больше, просто рассмотреть жизнь в США на протяжении нескольких десятилетий, да еще и в разных социальных группах, во всех деталях - задача для многотомника, а не для одной статьи.

По этой же причине я не разбираю жизнь в европейских странах - Франции, Германии, Италии, Великобритании, не разбираю жизнь в Японии и Южной Корее. Во всех этих странах своя специфика, свои причины роста уровня жизни и свои обратные стороны, свои недостатки.

Так, одной из причин роста уровня жизни в Японии были американские инвестиции, которые вливались в страну с целью создать крепкого союзника-сателлита в Азии, который стал бы противовесом коммунистическому Китаю.

По той же причине США финансировали Южную Корею, делая ее противовесом для Северной. По той же причине финансировали ФРГ - как противовес ГДР и фор-пост НАТО, передовой рубеж противостояния советской системе.

Все это надо учитывать, рассуждая про то, что на Западе жили лучше. Надо учитывать, кто конкретно, когда и почему жил лучше, в чем это выражалось и какая у этой лучшей жизни была обратная сторона, кто за эту лучшую жизнь платил - сами "лучшеживущие" или кто-то другой. Какая была предыстория, какая была ситуация, какое было окружение.

Некорректно сравнивать страны, живущие в разных условиях, как климатических, так и экономических, политических, логистических и всяких других.

Некорректно сравнивать страну, половину которой снесли в ходе войны со страной, которая от войны только выиграла, выдав всем кредиты и сделав свои деньги мировой валютой.

Не нужно забывать и о том, что СССР после войны восстанавливал не только свои города, но и помогал Восточной Германии (ГДР), которая подверглась наибольшим разрушениям в отличие от Западной (ФРГ).

Я не буду уподобляться сторонникам аксиомы о том, что в США жили лучше и утверждать строго обратное, что лучше жили именно в СССР. Жили по-разному.

Жизнь в СССР и США была очень непохожей, слишком непохожей, чтобы можно было взять и свести оценку к одному простому выводу, что в той или иной стране жили лучше и точка.Делать такие примитивные оценки, забывая про всю разницу в образе жизни, ситуации, ее причинах, в наличии разных социальных групп - просто безграмотно.

И даже не просто безграмотно, а преступно безграмотно. Именно преступная безграмотность такой оценки, что на Западе жили однозначно лучше, чем в СССР, стала одной из причин разрушения СССР.СССР разрушили те, кто пришел к преступно-безграмотному выводу, что Запад живет однозначно лучше и Россия сможет жить так же, если примет западную систему. Не смогла Россия жить так же, как на Западе. Жить по-западному в России невозможно, по целому ряду причин, одна из которых - невозможность паразитировать на других странах. Не может Россия подобно США паразитировать на половине мира - тема занята. Да и не нужно нам это, не наш это метод. Для США это тоже добром не кончится, помяните мое слово.

Поэтому я скажу так: В СССР жили не лучше и не хуже, чем на Западе - в СССР жили правильно! Правильнее жили. Правильнее, чем сейчас и правильнее, чем на Западе.

Потому что правильно жить за свой счет, а не за чужой.

Правильно жить по средствам, а не в долг.

Правильно жить своим умом, а не чужим.

Правильно жить своей жизнью, а не чужой.

Поэтому как только разинули рот на западную жизнь, пустили слюну, захотели жить "как там", пришли к безграмотно-преступному выводу, что Запад живет лучше - начали жить чужим умом и стали жить хуже. И пока будем пытаться жить "как там", пока будем придерживаться безграмотно-преступного вывода, что Запад всецело живет лучше - будем жить хуже и хуже. Свою жизнь надо делать лучше, а не копировать чужую, заглядываясь на другие страны, живущие в совершенно иных условиях, иной обстановке, ином контексте, с другими законами и подходами, другой предысторией и ответственностью. Тем более не следует делать выводы по узкой выборке, по эпизодам кинофильмов и собственным фантазиям о чужой жизни, не имеющим под собой реальных оснований.

В СССР жили не лучше, чем на Западе - в СССР жили лучше, чем сейчас - вот, что важно. Своим умом жили и своим трудом. Правильно жили. И если оглянуться на 50-е, 60-е и 70-е, то в СССР жили неплохо и даже хорошо. Народная мудрость гласит, что лучшее - враг хорошего, что и было очередной раз доказано в результате ликвидации СССР. Погнались за лучшим и получили то, что получили. Было неплохо, а стало нехорошо.

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