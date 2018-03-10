/Поглед.инфо/ Цифрите шокират: 58% от мултимилионерите в Русия имат двойно гражданство. 2 500 000 богати сънародници контролират над 75% от икономиката ни. Веднага правя уговорка, че не съм против богатите и успешните, но силно съм срещу тези, които превърнаха страната ни в "експериментален полигон", откъдето извличат суровинните ни богатства да ги продават на безценица, в на "пантофки и мъниста" за местните аборигени. Очевидно руският "елит" (без кавички, такива хора не може да се кичат с такова високо звание) е гнил. Той е напуснал страната, оставайки в нея. Трудно е да се разбере защо тези, които преуспяват във вътрешния бизнес, са толкова ненавиждани в мястото, където този техен успех е станал възможен?

Говорим за хора, които контролират повече от две трети от местната икономика и "дебелеят" пред очите на тези, които живеят в бедстващо положение. В тази категория на "зрители" са най-малко 20 милиона, които оцеляват с доходи под прага на бедността.

В доклад за разпределението на благосъстоянието по света (World Wealth Report) на консултантската компания Knight Frank се отбеляза, че руските мултимилионери са сред числото на лидерите на свръхбогатите в света с второ гражданство. 58% от богатите и свръхбогатите в Русия имат втори паспорт (двойно гражданство), 45% смятат, че трябва да се преместят за постоянно от Русия в друга държава. В същото време над 70% от едрата руска индустрия принадлежи на чуждестранни офшорни компании.

(рус.ез.)

«Элита» открыто презирает Россию: 58% мультимиллионеров имеют иностранное гражданство

Цифры, которые повергают в шок – 58% мультимиллионеров России имеют двойное гражданство. 2,5 тысячи состоятельных соотечественников контролируют свыше 75% ее экономики. Сразу оговорюсь, что я не против богатых и успешных, но я категорически против тех, кто превратил нашу страну в "экспериментальный полигон", где выкачивают сырьевые богатства, продают их за бугор, а взамен покупают "тапочки и бусы" для местных аборигенов. Очевидно, российская "элита" (без кавычек этих людей невозможно величать столь высоким эпитетом) сгнила. Она ушла из страны, оставшись в ней. Сложно понять, почему те, кто преуспел в отечественном бизнесе, столь ненавистно относятся к месту, где эта успешность стала возможной.

Вы можете сказать, что любой человек вправе выбирать ту точку приложения (в данном случае – место жительства), где ему, его семье комфортно и удобно. Всё так, да не так, потому что речь идет о людях, контролирующих более 2/3 отечественной экономики и "жирующих" на глазах у тех, кто влачит нищенское существование. В этой категории "зрителей", как минимум, 20 миллионов человек, живущих на доходы ниже прожиточного минимума.

Разборки вокруг "Норильского никеля", когда олигархи, получившие уникальный актив в результате "аферы" века - т.н. залоговых аукционов, выведя их после в офшоры, являются ярким примером того, как беспредельничают те, кто претендует на звание российской элиты. А может, уже и не претендуют? Тот же господин Дерипаска купил же себе гражданство Кипра для "удобства ведения бизнеса". По всей видимости, они уже не наши, они уже "свои пацаны" для Запада. Там их счета, недвижимость и богатства, а здесь промышленная зона и ее обитатели, которые позволяют им вести безбедное существование и участвовать в олигархических войнах. Они и свои судебные разборки уже давно вывели кто в Лондон, кто в Стокгольм, "забыв" про российскую правовую систему.

Я уже писал, что российская элита стала посмешищем для Запада. Её поведение вызывает недоумение даже у наших геополитических оппонентов: такой продажности они не наблюдают среди своих, тех, кто считается там "хозяином жизни". Вот несколько примеров, которые подтверждают данный тезис. Сотни состоятельных российских граждан, среди которых Борис Минц (O1 Properties), Аркадий Волож ("Яндекс"), Павел Грачёв ("Полюс") и т. д. заплатили каждый, как минимум, по €900 тысяч и получили мальтийское гражданство. Согласно данным, которые опубликованы на сайте правительства островного государства, гражданами Мальты за последние три года стали более 730 человек из России.

Дальше - больше: в новом докладе о распределении благосостояния в мире World Wealth Report консалтинговой компании Knight Frank отмечается, что российские граждане-мультимиллионеры входят в число лидеров среди мировых сверхбогачей по наличию второго гражданства. У 58% богатых и состоятельных из России уже имеется второй паспорт (двойное гражданство), 45% рассматривают переезд из России в другую страну на постоянное место жительство.

При этом, более 70% российской крупной промышленности принадлежит иностранным офшорам. Данный факт имеет прямую корреляцию с другим показателем - годовым приростом миллионеров в России. Из доклада World Wealth Report следует, что число наших соотечественников с капиталом более $50 млн составило 2 620 человек. Им принадлежит $1,2 трлн, что составляет 73,5% от ВВП страны за 2017 год.

Получается, что почти вся отечественная экономика управляется "из-за бугра", при этом ее богатствами распоряжается узкая группа влиятельных и богатых, которые живут там, а работают здесь. Они контролируют более 2/3 национального богатства, но не являются национальной российской элитой. Элитой не в патриотическом славословии, а в реальных делах и инвестициях.

В нынешнем федеральном правительстве этот факт считают нормальным. Иначе как можно объяснить решение "комиссии Шувалова" о невозможности провести принудительную деофшоризацию, потому что она приведёт к системному кризису в российской экономике?! Шувалов прав: ныне существующая система, которую он и его собратья (кудрины, дворковичи, грефы и т. д.) реализовали в России, в буквальном смысле обвалится. Рухнет система, которая заточена лишь на выкачивание денег из России, но не на ее прорывной промышленный рост. Этим господам плевать на развитие экономики, на обнищание населения страны, им важно получить кэш здесь и переправить "заработанные" миллиарды туда.+ Как долго может продолжаться эта ситуация, когда "элита" в открытую презирает Россию, но, получая иностранные подданства, не забывает про свои активы в ненавистной стране? Как объяснить со стороны "успешных и состоявшихся" в 90-е, а именно этим фактором я объясняю их фактическое предательство Родины, сектантское поклонение т. н. западным ценностям и витринам?

Ответ очевиден - послать этих деятелей к праматери истории в марте 2018 года, когда каждый из нас придёт на свой избирательный участок и поддержит через личное голосование национальный суверенитет и национальные интересы России. Пришло время национализации элиты: не хочешь быть с Россией, работать на ее благо, вали за бугор, границы открыты. Если же останешься в своей стране, если хочешь входить в когорту успешных и богатых, работающих во благо Отечества, никаких проблем. Зарабатывай честно, инвестируй в развитие бизнеса в своей же стране. Вот как раз для этой группы – реальной, а не эфемерной элиты, - и должны быть созданы самые комфортные ("тепличные") условия. Условия для процветания России и ее народа.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели