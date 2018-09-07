/Поглед.инфо/ Симферопол, 7 септември – РИА Новости. Голяма българска делегация пристигна на посещение в Крим, като в състава ѝ влизат представители на деловите и научните кръгове, съобщи председателят на българската национално-културна автономия на Крим „Паисий Хилендарски“ Иван Абажер.

„В делегацията влязоха представители на обществеността, деловите кръгове, науката, политолози и журналисти от влиятелни издания. Те пристигнаха, за да участват в нашия международен фестивал за българска култура „Български срещи“ („Болгарские встречи“). Делегацията се състои от десет души. При завръщането си у дома те ще разкажат за реалната обстановка на полуострова“, заяви Абажер пред РИА Новости.

Според неговите думи фестивалът ще премине между 7 и 11 септември. В рамките на фестивала ще се състои научно-практическата конференция „Единният свят на кирилицата“, където ще бъде представена книгата-албум „Българите. Завръщане към източниците“.

Абажер подчерта, че мисията на фестивала е не само популяризирането на българската култура в Крим, но и на самия Крим сред българите, живеещи в различните страни. Също тя се заключва в съдействието за развитието на културните, туристическите и икономическите връзки между Крим и България.

Рус.ез.

Некоторые члены делегации Болгарии - гости VIII Международного фестиваля “Болгарские встречи”, участники научно-практической конференции “Единый мир кириллицы”

Ваня Добрева — профессор, доктор филологических наук, преподаёт в Университете библиотекознания и информационных технологий, зав. кафедрой „Культура, историческое наследство и туризм”. Была замминистра на образования и науки, депутатом и председателем Комисии по образованию и науке в 42-м Народном собрании Болгарии (парламент). Заместитель председателя Городского совета Болгарской социалистической партии (г. София). Зампредседателя общества друзей России им. А. Невского, член Исполнительного бюро организации “Русофилы”, член Федерации за дружбу с народами России и СНГ.

ПОЛИТОЛОГ:

Валентин Вацев

Один из самых известных болгарских политологов и философов, уважаемый аналитик и полемист в области геополитики. Регулярно участвует в телевизионных передачах по актуальным политическим вопросам. Выступает в дискуссиях по России в защиту демократично проведенного референдума в Крыму. Преподает в Пловдивском университете им. П. Хилендарского, Университете по библиотекознанию и информационным технологиям, Европейском высшем училище по экономике и менеджменту, в Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел.

ЖУРНАЛИСТЫ:

Велислава Иванова Дърева.

Одна из самых известных болгарских журналистов и публицистов. Специализируется на телевидении, документальном кино, искусстве и культуре, международной политике. Была депутатом, Член е на НС на БСП, председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданието.

В настоящее время политический наблюдатель электронного издания „Всеки ден“(«Каждый день»), комментатор газеты „24 часа“, обозреватель газеты ”Дума” и сайта „Поглед инфо” («Взгляд инфо»). Удостоена самых значимых наград по журналистике в Болгарии.

Велиана Гаврилова Христова

Обозреватель газеты “Дума”, один из руководителей Союза болгарских журналистов.

В. Христова — ведущий болгарский журналист по вопросам, связанным с политическими и культурными контактами с Россией, а также по проблемам истории, археологии, образования и науки. Удостоена самых престижных болгарских наград по журналистике и ордена им. А.С. Пушкина за большой вклад в развитие культурных связей с Росийской Федерацией, сохранение русского языка и культуры за границей.

Румен Петков

Главный редактор авторитетного аналитического сайта „Поглед.инфо” (Взгляд. инфо) и интернет-телевидения Поглед ТВ (Взгляд ТВ) — одна из немногих медийных площадок, на которой всегда присутствует тема России и Крыма, права его жителей на самоопределение.

Христо Георгиев Стоичков — поэт, беллетрист, журналист и издатель. Редактор и журналист газеты „Народна армия”, главен редактор газет „България”, „Лабиринт”, журнала „ХРБ Свят”. Был председателем Творческого фонда Союза болгарских писателей, главным редактором издательства „Болгарский писатель”. Автор нескольких книг поэзии и беллетристики, множества статей по вопросам Второй мировой войны, о зверствах фашизма и огромной роли России в его разгроме. Также публиковал статьи, разоблачающие режим в Киеве, и в защиту Всекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.

Източник: РИА Новости, Москва

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