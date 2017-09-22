/Поглед.инфо/ През периода от създаването на Съветския съюз до т.нар перестройка на Горбачов, националният доход на страната се увеличава повече от 100 пъти, промишленото производство - 320 пъти, включително на потребителски стоки - 101 пъти.

Ако в годината на създаването на Съюза на съветските социалистически републики в страната се произвежда около 1% от световната промишлена продукция, след 60 години – делът вече достига 20%; а по производството на повече от 50 вида промишлени продукти, към 1975 г. Съветският съюз излиза на първо място в света.

Статистическите факти и данни, съдържащи се в текста, могат да поосвежат паметта на някои отрицатели на постиженията на съветския строй...

(рус.ез.)

Великий СССР – честь и слава тебе!

Период, прошедший с момента образования СССР до так называемой горбачевской перестройки, национальный доход СССР увеличился более чем в 100 раз, продукция промышленности – в 320 раз, в том числе предметов народного потребления – в 101 раз. Если в год образования Союза Советских Социалистических Республик, на его долю приходилось примерно 1% мировой промышленной продукции, то спустя 60 лет – 20% всего мирового промышленного производства.

Советский Союз уже к 1975 (!) году вышел на 1-е место в мире по производству более чем 50 видов промышленной продукциив том числе: по добыче угля (701 млн. т), железной руды (295 млн. т), нефти (491 млн. т), по производству стали (141 млн. т), цемента (122 млн. т), минеральных удобрений (90 млн. т). Мы первыми запустили в космос искусственный спутник Земли. Первым землянином, побывавшим в космосе, стал советский человек, коммунист Юрий Алексеевич Гагарин. Многое, что делалось в СССР, имело марку лучшее в мире: от балета до образования, от социальной сферы до научных школ.Одним из выдающихся достижений советского народа была созданная в СССР система здравоохранения. В 1913 году на 10 тысяч человек населения приходилось 13 больничных коек и менее двух врачей (в 10 раз меньше, чем тогда в США). А уже через 50 лет Советской власти – 99 больничных коек и 25 врачей. По обеспечению населения врачами СССР вышел на 1-е место в мире – почти 600 тысяч медицинских работников (четвертая часть врачей всего мира). В результате численность населения выросло с 159 миллионов человек в 1913 году до 277 миллионов человек к началу перестройки (1985). И это несмотря на гражданскую и две кровопролитнейших мировых войны.

Бесплатным было образование, практически бесплатным жилье. Расходы на квартирную плату и коммунальные услуги в СССР никогда не превышали 4 % от общего семейного бюджетаВ СССР труд был единственным источником материального благосостояния, священным правом и почетной обязанностью всех членов общества.

Достижения социализма на примере СССР

Небольшая подборка успехов Советского Союза в разных отраслях, для иллюстрации возможностей страны с социалистической плановой экономикой. Космонавтика в СССР

• Первый искусственный спутник Земли. 1957

• Первый полет на Луну, спускаемый аппарат на Луну, фотография обратной стороны Луны. 1959

• Первый полет человека в космос. 1961

• Полет первого многоместного космического корабля. 1964

• Первая мягкая посадка на Луну. 1966

• Первый плавный спуск в атмосфере другой планеты (Венера-4). 1967

• Первый Луноход. 1970

• Первая мягкая посадка спускаемого аппарата на Марс (Марс-3). 1971

• Первая одномодульная орбитальная станция («Салют»). 1971

• Первая многомодульная орбитальная станция («Мир»). 1986

• Ракета «Протон», стартовая масса 705 т., полезная нагрузка – 23 т. Всего запусков (до 15.04.2013) – 385, успешных – 339. 1965

• Ракета «Энергия», стартовая масса 2400 т, полезная нагрузка 140 т. 1987

• Полет многоразового космического корабля «Буран» (без экипажа). 1988 Электроэнергетика в СССР

• Первая в мире атомная электростанция (г. Обнинск). 1954

• На крупных сибирских реках построены самые мощные в мире на момент ввода в эксплуатацию гидроэлектростанции (в скобках год ввода первого агрегата и полная мощность):

- Братская (1961, 4 МВт),

- Красноярская (1967, 6 МВт),

- Саяно-Шушенская (1978, 6,4 МВт).

В 1990 г. на ГЭС выработано 13,5% всей электроэнергии СССР. По мощности электростанций и производству электроэнергии СССР уступал только США.

Бытовая радиоэлектроника в СССР

• Серийно выпускались десятки видов товаров: электронных часов (н-р «Электроника»), радиоприемников (н-р «Горизонт», «Океан», «ВЭФ», «Альпинист»; всего более 150 видов), микрокалькуляторов (в том числ инженерных и программируемых). Так в 1965 г. радиоприемник «Микро» произвел сенсацию в США (размеры 45х30х20 мм, вес 27 граммов).

• Всего бытовую радиоэлектронику в СССР выпускали более 400 предприятий.

Машиностроение в СССР

• Самый современный и мощный карьерный самосвал БелАЗ. Год начала производства – грузоподъемность в тоннах: 1961 – 27, 1968 – 80, 1977 – 120, 1983 – 220.

• В 80-х 50% крупных карьерных самосвалов в мире были советскими.

• 1961 Трактор МТЗ-80 – самый массовый трактор в мире. Тракторы МТЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-100 – семейство колесных тракторов «Белорус», выпускавшихся Минским тракторным заводом (с 1950 г.) и Южным машиностроительным заводом.

• 1971 По соотношению цена/качество советские наручные часы были лучшими в мире.

• В 1991 году часы «Полет» получили золотой приз по качеству в Мадриде.

• За период 1980 – 1990 гг. экспорт советских часов составил 220 млн. штук.

Морской флот в СССР

• Дедвейт кораблей морского гражданского флота СССР в 1990 г. достиг 29,2 млн. т. Это второй показатель среди крупных развитых стран (в Японии – 42,4, в США – 23).

• В СССР был создан самый мощный в мире атомный ледокольный флот. Наиболее известны ледоколы (в скобках – год ввода в эксплуатацию и водоизмещение в тыс. тонн):

- Ленин (1959, 16).

- Арктика (1975, 23,5),

- Сибирь (1985, 21,1),

- Россия (1985, 23)

- Советский Союз (1990, 23)

• Ледокол Арктика – первое надводное судно, приплывшее на Северный полюс (1977).

• Самое крупное научно-исследовательское судно – «Космонавт Юрий Гагарин», длина 232 м, водоизмещение 45 тыс. тонн (у «Титаника» соответственно 269 м.и 52 тыс. тонн). 1971

• Экраноплан «КМ» – корабль-макет (западные спецслужбы назвали его «Каспийский монстр»). Считается морским судном. Длина 92 м, взлетный вес 544 тонны (не превзойден и в наше время), высота полета на экране 4 – 14 м, максимальная скорость 500 км в час. 1966

• Суда на подводных крыльях. Первое коммерческое судно построено в Швейцарии в 1952 г. В СССР с 1957 года выпускались суда «Ракета», «Метеор», «Комета» и др. Только «Ракет» было построено 389, в т. ч. 32 на экспорт.

Авиация в СССР

• Ту-104 – первый советский реактивный пассажирский самолет. В период с 1956 по 1958 гг. был единственным в мире эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире. 1955

• Самый крупный в мире на момент создания самолет АН-22 (Антей), грузоподъемность 100 т. После его демонстрации в Ле Бурже специалисты признали лидерство СССР в авиастроении. 1965

• Первый в мире коммерческий полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. 1968

• Ан-124 («Руслан») – крупнейший по грузоподъемности (120 т) серийный самолет. 1982

• Ан-225 («Мрия») – самый крупный в мире самолет за всю историю авиации. Максимальный взлетный вес 640 т, грузоподъемность 250 т. Перевозил «Буран». 1988

• Ми-8 – самый массовый вертолет в мире. Изготовлено около 17000 машин.(Для сравнения «Apache» – около 1200, «Black Hawk» – около 3000). 1961

• В-12 (Ми-12) самый тяжелый и грузоподъемный вертолет, созданный человеком. Взлетный вес – 105 тонн. По весу превосходил в 4 раза самые тяжелые американские вертолеты. 1968

• Ми-26 – крупнейший в мире серийный транспортный вертолет, грузоподъемность – до 25 тонн. 1977

Строительство в СССР

• Самая глубокая в мире буровая скважина (12262 м) пробурена на Кольском полуострове. 1970 -1990

• Останкинская – самая высокая (на момент постройки) телевизионная башня (высота 540 м). 1968

• Самая развитая (после США) система нефте- и газопроводов в мире. На 1990 г. – длина 305 тыс. км.

• Самая развитая (после США) сеть железных дорог. Эксплуатационная длина на 1990 г. (общего и необщего пользования) – 258,6 тыс. км, в том числе общего пользования – 147,5 тыс. км.

• СССР занимал 2 место в мире (после Китая) по производству цемента.

Добыча и первичная переработка полезных ископаемых в СССР

• В очень короткий исторический период времени в СССР создана мощная ресурсодобывающая отрасль. К 1990 г. СССР лидировал в мире по добыче нефти, природного газа, алмазов, железной руды, занимал 3-е место по добыче угля.

• СССР лидировал в мире по выплавке чугуна и стали, по производству алюминия, платины, никеля. Сельское и лесное хозяйство, рыболовство в СССР

• По валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве СССР в 1980-х лидировал в мире и занимал 1-е место.

Военная техника в СССР

• Самая крупная водородная бомба (изделие АН602) мощностью 57 – 58,6 мегатонн взорвана в атмосфере на полигоне в районе островов «Новая Земля». 1961

• Крупнейшая в мире атомная подводная лодка типа «Акула» (водоизмещение 48 тыс. т, длина – 172,8 м., ширина 23,3 м). С 1981 г. по 1989 г. было построено 6 лодок этого типа. 1981

• Баллистическая ракета РС-20А «Сатана» (Р36М). Занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая тяжелая и мощная в мире. 1973

• МиГ – 31 (1975 г.) и Су-27 (1977) – самые современные истребители 70-х. МиГ-25 при необходимости мог обогнать любой самолет в мире. Всего на самолете этого типа установлены 29 мировых рекордов. 1964 (1-й полет)

• Абсолютный мировой рекорд высоты для самолёта с реактивным двигателем (37650 м) установлен на самолёте бюро Микояна (МиГ-25). 1977

• На самолетах марки «Су» было установлено 70 итровых рекордов, из которых 30 не превзойдены. Например, абсолютный рекорд скорости набора высоты: на 3000 м за 25,4 сек. 1986

• Ту-160 – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжёлый боевой самолёт в мире.

«Правда о Советской эпохе»

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