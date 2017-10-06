/Поглед.инфо/ Тази събота ще бъде празнувана 65-годишнината на постоянния "цар на планината" на руската политика на XXI век, Владимир Путин. Според наскоро измененото пенсионно законодателство на Руската федерация, 65 години е крайъгълен камък, след който обикновените местни служители могат да отидат на заслужена почивка с чиста съвест.

Но висшите държавни ръководители действат в рамките на много различни норми и правила. За тях 65-годишен или дори 70-годишен юбилей е моментът, в който те могат да започнат втора или по-правилно, трета политическа младост.



Великият британец Уинстън Чърчил стана премиер на 65-годишна възраст за първи път и неохотно завърши второто си премиерство няколко месеца преди 80-ата си годишнина.



Шарл де Гол започна своя десетгодишен мандат като президент на Франция на 68 години. Бащата на Федерална Република Германия, Конрад Аденауер, става федерален канцлер на 73-годишна възраст. Освен физиологичния календар, обаче, има и политически календар. И този календар има собствена аритметика.

Когато през май 2024 г. Владимир Путин ще завърши четвъртия си президентски мандат - през 2018 г. той ще го започне, няма вероятно никакво съмнение - ВВП ще бъде на 71 години.



Според Конституцията Путин няма да има право да се кандидатира за следващ президентски мандат. Това право ще се появи едва шест години по-късно - когато следващият президент на Русия ще напусне мандата си.



Но през пролетта на 2030 г. Путин ще бъде на 77 години. И това очевидно не е възраст, в която той ще може да се върне на стола за ръководител на руската държава.



Разбира се, всички знаем, че ако има голямо желание да се преодолеят всички стриктни конституционни ограничения, може да се направи на раз-два-три. Но Путин вече каза повече от веднъж и по-важното е, че доказа на практика: няма нито воля, нито готовност да нарушава Конституцията.

От всичко това неизбежно произтича извода: ВВП постепенно се приближава до етап на кариерата, в която той ще трябва да мисли твърдо за бъдещото предаване на властта - за предаването на властта не просто на някой следващ "местопазител на президентския трон" като Медведев, а предаване на властта за постоянно - без възможност да си я върне обратно.



Но стратегическият план на Путин - а проект на такъв план, аз съм сигурен, отдавна има в главата на президента - предвижда предаване на властта не в името на предаването на самата власт, заради възможността да живее до края на живота си в благоденствие, просперитет и чест.

"Не се срамувам от гражданите, които гласуваха за мен два пъти, когато ме избираха на поста президент на Руската федерация. Всички тези осем години съм работил като роб на галера, от сутрин до вечер, и то с пълно отдаване на силите "- когато през февруари 2008 г., малко преди предаването на президентството на Медведев, Владимир Путин направи това изявление по време на пресконференция в Кремъл, това, както можеше да се очаква, предизвика вълна от мрачни коментари. Ако обичате, бъдете любезен, Владимир Владимирович, кажете ми адреса, където наемат роби за галерите!? И тогава вече ще се намерят един милион души, които искат да ви освободят от необходимостта да работите толкова изморително и болезнено!



Но аз съм 100% сигурен: когато ВВП се нарече роб на галера, нямаше никакво притворство. Путин е човек, който чувства историята на рамото си. Путин е политик, убеден, че върху него е паднала задачата да изпълни историческа мисия.



И всяка мисия, както знаете, има начало, среда и край. Ако поне един от тези етапи не бъде приет, мисията не може да се счита за пълна.

/рус.ез./

Путин — наследник Столыпина

Он уже знал, что на следующий день станет хозяином Кремля, но страна и мир еще оставались в неведении. 30 декабря 1999 года, за день до своего неожиданного превращения в и.о. президента, Владимир Путин опубликовал программную статью «Россия на рубеже тысячелетий». По прошествии почти 18 лет об этом документе сейчас мало кто помнит.

А между тем в нем содержатся две краткие фразы, которые, с моей точки зрения, являются ключом к пониманию всей прошлой, настоящей и будущей политической деятельности Путина: «Россия переживает один из самых трудных моментов своей многовековой истории. Пожалуй, впервые за последние двести-триста лет она стоит перед лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и в третьем эшелоне государств мира».

Неожиданно и скандально уволенный за несколько месяцев до присоединения Крыма к России бывший крупный деятель нашей идеологической сферы однажды бросил мне фразу: «Меня убрали не потому, что я изменился! Меня убрали потому, что Путин очень сильно изменился!»

Но, если смотреть из осени 2017 года, становится ясно, что этот бывший чиновник не совсем верно оценил ситуацию. Изменился не Путин и не его долгосрочная стратегическая цель — затормозить, остановить, а потом развернуть вспять процесс выпадения России из числа великих мировых держав. Изменились лишь методы, которые ВВП использует на пути достижения этой цели.

Первый этап деятельности Путина в качестве верховного лидера России — этап, который завершился весной 2014 года в момент возвращения Крыма в состав РФ, — можно условно назвать второй столыпинской эпохой.

Я вырос в Советском Союзе. И прилагательное «столыпинский» очень долго ассоциировалось у меня либо со «столыпинским галстуком» (так депутат Государственной думы Федор Родичев назвал в 1907 году во время парламентского заседания виселицу), либо со «столыпинским вагоном» (переоборудованный для перевозки людей товарный вагон).

Однако реальный Петр Столыпин был очень мало похож на злобного, ограниченного и безмозглого царского сатрапа, каким его обычно рисовали в советское время.

Когда летом 1906 года бывший саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин стал третьим менее чем за год председателем совета министров Российской империи, наша страна считалась «больным человеком Европы».

Россия только что потерпела унизительное поражение в войне с Японией — страной, которая еще недавно не имела ни современной экономики, ни современных армии и флота. Россия только что пережила кровавую революцию и серию охвативших всю страну кровавых межнациональных конфликтов.

А вот когда осенью 1911 года Столыпин трагически ушел из жизни, ситуация в России была совсем иной. Вот два очень ярких примера, показывающих, как ведущие иностранные политики оценивали положение дел в российской экономике при преемнике и продолжателе дела Столыпина премьере Владимире Коковцове. Лето 1912 года.

Посол Франции в Берлине Жюль Камбон рапортует в Париж о впечатлении главы германского правительства, канцлера Теобальда Бетман-Гольвега от его поездки в Россию: «Канцлер выразил свое восхищение и изумление… Он сравнил молодость России (имеется в виду мощь и динамизм российской экономики. — «МК») с молодостью Америки». Лето 1913 года.

Один из самых влиятельных французских бизнесменов Морис де Верней оценивает перспективы российской экономики в письме министру иностранных дел своей страны Стефану Пишону: «Я абсолютно убежден, что в следующие тридцать лет мы увидим в России такой умопомрачительный экономический рост, который по своему размеру будет равен — а возможно, даже превзойдет — ту колоссальную трансформацию, которая имела место в Америке в последней четверти XIX века».

Отклоняясь от темы, хочу сказать: это искреннее восхищение западных политиков успехами нашей экономики не принесло России ровным счетом ничего хорошего.

Обе эти цитаты я взял из очень нашумевшей на Западе книги британского историка Кристофера Кларка «Лунатики: как Европа отправилась на войну в 1914 году». Переработав гору архивных документов и воспоминаний политиков самых разных стран, Кларк смог сформулировать несколько неизвестных до этого причин начала Первой мировой войны. Одна из этих причин звучит так: бурный рост российской экономики заставил политические элиты Франции и Германии добиваться скорейшего начала общеевропейской войны.

Немецкие политики до смерти боялись: если Россия продолжит усиливаться такими темпами, то Германия лишится даже теоретической способности ее победить. Страхи французских политиков носили прямо противоположный характер: если российская экономика продолжит свой стремительный рост, то наша страна перестанет испытывать необходимость в постоянных французских финансовых кредитах, потеряет интерес к союзническим отношениям с Парижем и откажется от своих прежних обязательств поддержать Францию в случае войны с Германией.

Однако вернемся к нашей основной теме — к тому, почему я считаю первый этап путинского правления продолжением политических традиций Петра Столыпина.

Описывая свое политическое кредо, Столыпин как-то раз произнес: «На очереди главная наша задача — укрепить низы. В них вся сила страны… Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». В переводе на язык практической политики это означало в первую очередь отказ от активных и рискованных действий за пределами страны, сосредоточенность на ее внутреннем развитии.

В своем первом Послании Федеральному собранию в качестве президента в июле 2000 года Владимир Путин сказал ровным счетом то же самое: «Мы не можем и не должны проигрывать стратегически. Именно поэтому недавно утверждена концепция внешней политики, обновленная концепция внешней политики. В ней признано верховенство внутренних целей над внешними».

Опора на политический опыт Петра Столыпина оказалась для Путина исключительно успешной экономической стратегией. Россия образца 2000 года и Россия образца 2014 года — это две совершенно разные страны, которые лишь с большим трудом смогли бы узнать друг в друге себя. В первый год путинского правления ВВП на душу населения России колебался в районе 2000 долларов. В 2013 году — в последний год перед началом кризиса в отношениях с Западом — этот показатель вплотную приблизился к 15 000 долларов.

Естественно, не следует считать, что Столыпин и Путин — это гении-самоучки, которые нашли изумительно простое решение исключительно сложной проблемы. Исторические традиции России таковы, что после прихода к власти каждого нового лидера мы старательно делаем вид, что он начинает с чистого лица и что до него в стране не предпринималось попыток изменить жизнь к лучшему.

К реальности это, разумеется, не имеет никакого отношения. Если исключить разрушительный революционный вариант развития событий, то каждый новый лидер может лишь надстраивать то государственное здание, которое ему оставил в наследство предшественник.

Экономические реформы Петра Столыпина опирались на фундамент, возведенный благодаря усилиям предыдущего великого реформатора российской экономики, многолетнего министра финансов при императорах Александре III и Николае II Сергея Витте. Стремительный рост уровня жизни при Путине стал возможным в том числе и потому, что при его предшественнике Ельцине — в те самые лихие 90-е — в России уже был создан пусть уродливый, но зато достаточно прочный каркас основных институтов рыночной экономики.

Но смысл не в споре о том, кого следует считать истинными отцами столыпинского и путинского экономических чудес. Смысл в том, что линия Столыпина сработала и для самого Столыпина, и для Путина. А еще смысл в том, что к весне 2014 года ВВП пришел к огорчительному выводу: при всей своей привлекательности линия Столыпина исчерпала себя как оптимальный курс действий для российского государства.

Путин после Крыма

«Отношение Запада к внешней политике России шизофреническое. Ее оценивают одновременно как совершенно провальную и ведущую Россию к катастрофе и как невероятно успешную и эффективную… Россия — страна без идеи и видения будущего, при этом почему-то ее влияние на умы и информационное пространство угрожающе растет — демократии трещат под напором российских хакеров и пропагандистов.

Путин — стратег, не понимающий современного мира и в то же время единственный, кто имеет стратегическую линию поведения на Ближнем Востоке, в Европе, на постсоветском пространстве», — так один из самых тонких и вдумчивых российских спецов по внешней политике Федор Лукьянов оценил отношение западного мира к Владимиру Путину накануне 65-летнего юбилея. Демонизация Путина в западном информационно-политическом пространстве началась еще за многие годы до «крымской весны». Категорический отказ Москвы поддержать американское вторжение в Ирак в 2003 году, арест Ходорковского в том же 2003 году, резко отрицательное отношение Кремля к первому украинскому Майдану в 2004 году, знаменитая мюнхенская речь ВВП в 2007 году, жесткая реакция России на попытку Саакашвили «проглотить» Южную Осетию в 2008 году — все это лишь некоторые из тех кирпичиков, которые радикально поменяли образ Путина в глазах Запада, превратили его из своего парня, каким он казался в 2000 году, в смертельно опасного врага, каким он представляется сейчас.

Однако вплоть до начала 2014 года конфликт между Россией и Западом не прошел точку невозврата. Эта точка была пройдена Владимиром Путиным совершенно сознательно — в момент, когда он принял принципиальное решение о необходимости возвращения Крыма в состав России. Возможно, когда-нибудь в будущем сам ВВП расскажет нам больше об этом моменте: что сыграло роль последней капли, что убедило Путина, что иной альтернативы нет. Но реконструировать суть того судьбоносного мыслительного процесса в голове президента с очень большой уверенностью можно уже сейчас.

Глядя на крушение режима Януковича и силовой захват власти на Украине, Путин принял нелегкое решение: при всей желательности продолжения курса на форсированное внутреннее развитие Россия больше не может игнорировать то, что происходит по периметру ее границ.

Ради защиты своих фундаментальных национальных интересов Россия обязана перейти во внешнеполитическое контрнаступление. Будет ли такой новый курс связан с экономическими, политическими и имиджевыми издержками? Обязательно будет, и эти издержки обречены оказаться очень серьезными и долгоиграющими. Но высшие соображения государственного блага все равно требуют радикально поменять курс государственного корабля.

Были ли эти путинские расчеты оправданными? История даст точный ответ на этот вопрос лишь много, много лет спустя. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется» — вовсе не случайно то, что автор этих проникновенных строк Федор Тютчев был по своей основной профессии дипломатом и высокопоставленным правительственным чиновником. Как я уже много раз говорил, политика — это не наука. Политика — это игра с зашкаливающим количеством непредсказуемых элементов.

В свое время министр обороны США при Буше-младшем Дональд Рамсфельд вызвал вал насмешек, сделав заявление, которое многие сочли бессмысленной тарабарщиной: «Есть то, о чем мы знаем, что мы это знаем. Есть то, о чем мы знаем, что мы этого не знаем. Но есть также и то, про что мы не знаем, что мы этого не знаем». Я признаю, что пробраться через эти словесные дебри Рамсфельда очень даже непросто. Но мысль, которую он пытался донести таким неизящным способом, я считаю одновременно и очень верной, и очень важной: долгосрочные последствия принятия или непринятия тех или иных важных политических решений иногда являются в принципе непросчитываемыми.

Мог ли, например, кто-нибудь во времена Хрущева представить себе, что такое «невинное и малозначимое» решение Никиты Сергеевича о передаче Крыма из состава одной союзной республики в состав другой приведет в XXI веке к такому мощному и судьбоносному политическому кризису? Если такие люди и были, то они являлись фантазерами даже в своих собственных глазах. Человеку не дано заглянуть за горизонт. И даже Путин в этом плане, увы, не исключение.

Однако Путин может и должен просчитывать варианты, исходя из той реальности, которая есть. А реальность эта, на мой взгляд, такова: появление на посту Президента РФ в 2024 году нового человека — это исключительно значимый политический ресурс, который есть у России.

Путин обязан сделать все возможное для того, чтобы наша страна смогла использовать этот политический ресурс как можно эффективнее. Я понимаю, что кому-то может показаться: подобная постановка вопроса неуместна и даже оскорбительна для ныне действующего президента. Понимаю — и могу сказать в свое оправдание лишь следующее.

Великий завоеватель Наполеон Бонапарт однажды изрек: «У политики нет сердца, у политики есть только голова». Каждый, кто хоть немного знает мир политики изнутри, понимает, что эти слова французского императора не стоит воспринимать буквально. Голова не может функционировать без сердца, а сердце не может функционировать без головы. Полностью выключить эмоции при принятии политических решений невозможно, да и не нужно.

Но вот в чем Наполеон прав: принимая решения, имеющие жизненную важность для страны, ответственный лидер должен быть по-хорошему безжалостным — безжалостным в том числе по отношению к самому себе. В чем именно должна заключаться такая путинская безжалостность по отношению к самому себе? Думаю, что вот в чем. На излете этой весны у меня была возможность неофициально пообщаться с недавно ушедшим в отставку послом Польши в одной из самых крупных стран мира.

В процессе этого разговора я охарактеризовал отношения между Москвой и Варшавой как безнадежно испорченные. Но, к моему изумлению, мой собеседник отреагировал на это так: «Не слишком ли смело вы используете слово «безнадежно»? Да, сегодня отношения между нами можно назвать очень плохими. Однако завтра эти отношения могут стать совсем другими, а послезавтра — и вовсе третьими».

Согласен, согласен и еще раз согласен — но только с одной оговоркой. По-настоящему другими отношения между РФ и Западом могут стать только при новом Президенте России. Запад не в силах отказаться от своего шизофренического отношения к Путину — не в силах, даже несмотря на то, что более трезвый и реалистичный взгляд на Россию и ее нынешнего лидера отвечал бы в том числе и фундаментальным интересам западного мира.

Из этого, разумеется, ни в коем случае не следует, что ВВП стоит ускорить свой уход из Кремля. Из этого следует нечто принципиально иное.

Путин обязан очень четко определить для себя: какие задачи ему лучше оставить на долю своего сменщика и какие проблемы он, напротив, ни в коем случае не должен оставлять в наследство своему преемнику.

Мне, например, кажется: к числу тех проблем, которые Путин должен решить сам, относится участие Российских вооруженных сил в активных боевых действиях на Ближнем Востоке, нынешний непонятный политический статус мятежных республик Донбасса, нынешнее состояние отношений между Москвой и Киевом.

Еще в этот список стоит добавить несколько чисто внутрироссийских проблем вроде не совсем понятного для многих поведения руководства одного из субъектов федерации. Но главное, конечно, не в конкретном списке проблем, которые обязан решить Путин.

Главное в том, что ВВП обязан по максимуму «расчистить поляну от завалов», по максимуму облегчить жизнь своего сменщика. Я не знаю, когда и как Россия узнает имя этого путинского сменщика. Я понятия не имею, какую именно модель передачи власти в конечном итоге выберет ВВП — будет ли эта модель основана на принципе «бери все и сразу», или Владимир Владимирович постарается все-таки подстраховаться и изберет для себя амплуа «российского Дэн Сяопина». Но вот чего мне очень хочется.

Мне хочется, чтобы при передаче власти Путин вспомнил слова, которые ему сказал Ельцин 31 декабря 1999 года: «Берегите Россию!»

А я еще я мечтаю о том, чтобы в этот момент у Путина было неоспоримое моральное право заявить своему собственному сменщику: «Я не просто сберег Россию. Я преумножил ее богатство и влияние и избавил ее от многих проблем. Теперь — твоя очередь!».

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