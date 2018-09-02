/Поглед.инфо/ Понеже на народа тази серия му хареса, продължаваме! И като пролог и тема за този текст ще взема забележка към един от предишните текстове. И макар и този въпрос вече да го обсъдихме в „Стълбица към небето”, видимо читателят няма окончателно разбиране за него.

„Михаил Леонидович,

Обяснете, моля, едно непонятно за мен нещо. Според вашата концепция за арената с лъвовете, във властта се намират и за нея конкурират групировки лъвове, които се ръководят от своите лични интереси и интересите на своя прайд, тоест тази система е пълна с егоисти, за които страната, земята и народа са ресурс за потребление и борба.

Оказва се, че вратите се отварят за такива егоисти, които ще игнорират интересите на мнозинството в угода на своите. Какво да правят порядъчните хора, за които честта, съвестта, доброто име не са термини от вчерашния ден, хората, които искат да служат на обществото по морално-нравствени и религиозни съображения?

Оказва се, че те нямат място във властта, защото те винаги ще имат по-малък ресурс от лъвовете, които ги гребат под себе си.

Тогава как да се обясни феномена на сталинските болшевики, на Путин в края на краищата?

Може би аз съм наивен идеалист, но мечтая да бъда във властта, за да наложа ред в собствената си държава, в която съм се родил и съм готов да бъда васал, но васал, така да го кажем, на такъв човек като Сталин, който се опитва да изгради относително справедлива система в интерес на мнозинството.

Как да се намери такъв човек във властта, това принципно възможно ли е, или най-много може да стане васал на „патриотичен капиталист”, който ще се бори под слънцето, експлоатирайки Русия и хората?

Условно казано, къде мога да стана младия Лаврентий Берия?”

Тук, разбира се, въпросите са много, но всъщност те се свеждат до едно-единствено нещо: а какво, според мен, е делото на члена на властващата групировка до страната и народа?

За правилния отговор на този въпрос трябва да се отчетат няколко важни обстоятелства. Но да започнем с най-простата, макар и далечна аналогия, а именно, прословутата „невидима ръка на пазара”.

Там ситуацията е аналогична: има голям броя паяци в кутия, които един-друг се предават, грабят, обиждат, а икономиката въпреки това си расте. Защо не може да процъфтява страната, в които властните групировки се борят за власт?

Това е само аналогия. А ето ги причините защо (понякога, но не винаги) страните и народите все пак съществуват като минимум две.

Първата е , че властовите групировки съществуват в рамките на няколко корпоративни, държавни или проектни (в смисъл, например, глобалните проекти) граници. Те разбира се, могат просто да се опитат да продадат своите ресурси на „чичо”, но в този случай кои ще са те тогава?

Простите хора могат наивно да смятат, че може да се откраднат пари и с тях да се отиде в друга страна, за да се живее щастливо в нея. Например, през 90-те години дори завиждах на познат, който в резултат на някаква комсомолско-външнотърговска операция налапа едни 2-3 милиона, отиде в Кипър, купи си вила, а останалото вложи в банка и започна да живее от лихвите. А всеки, дори и най-младият представител на Властта точно знае, че там, където е отишъл, има свои властни групировки, които не обичат, когато се появяват хора, които имат значително повече пари, отколкото техните членове.

Тоест, ако вие, например, отидете в някое италианско селце и имате повече от 100-200 хил. евро, то там доста бързо ще ви плеснат през ръцете. За да не изпъквате. А ако отидете в Хонконг, то критичната сума ще се вдигне в пъти, но и там, в случай на превишаването ѝ, така и така рано или късно ще ви се наложи да се сблъскате с въпроса: а ти чий ще бъдеш и с какво право владееш всичко това тук? И ако не последва достоен отговор, то доста бързо вашето състояние ще падне до размери под критичните. Нищо лично, само власт.

Да отбележим, впрочем, че много руски богати търговци между двете руски революции от 1917 г. отиват на Запад с капиталите си! Нито един не успява да ги запази повече от 10-15 години. Никой от тях не успява да изгради собствени империи там. По много проста причина – те там са чужди.

/Рус.ез./

Примеры Сикорского или, скажем, Рахманинова не приводить. Во-первых, потому что они были гениями (которым закон не писан), во-вторых, они не создали промышленные империи. Лично богатыми они стали, системно богатыми — нет.

Но, может быть, тогда можно встроиться в чужие властные группировки?

Но и это очень сложно, хотя бы потому, что все ваши рефлексы, культурно-повседневные рефлексы, они другие. Например, для безусловного вхождения в элиту США лучше говорить не на американском диалекте английского языка, а на английском классическом. Нужно понимать целую кучу нюансов, которые, что называется, впитаны с молоком матери (впрочем, эту темы мы тоже подробно разбирали в «Лестнице…»).

В общем, ответ такой: это почти невозможно. Почти – потому что во Власти, как и во всех других областях деятельности, есть гении. Но описывать их кейсы я не буду, поскольку повторить их подавляющее большинство не сможет никогда. И я в том числе.

Итак, любой человек Власти, даже начинающий, точно знает, что его властная группировка может существовать только в той среде, в которой она возникла! Нет других вариантов, не бывает! А значит, он должен эту среду (например, страну, если он рвется в политическую элиту) холить и лелеять.

При этом, правда, возникает вопрос, а почему тогда наши либерасты разрушали страну?

Ответ очень прост: а они никогда и не были людьми власти. Людьми власти были отдельные члены Политбюро (вроде Шеварнадзе или Яковлева), но они были куплены. Кем, как и почему — тема отдельная, но они потому и не лезли в верхушку новой власти, что точно знали, что могут стать жертвами. Обеспечили детишек-внучков (их-то на Западе никто не спрашивает, «чьих вы будете?»), и слава Богу!

А основная масса либерастов вообще не понимала, как устроена власть. Они просто слушали западных наставников, которые им обещали невиданные карьерные лифты, и хотели воровать. Причем масштабы были на первом этапе крайне мелкие, типа квартирку-дачку (говорят, первым подарком Березовского Тане Дьяченко была машина «Жигули»). Только к середине 90-х до них дошел реальный потенциал и масштаб возможного.

Кстати, в этом смысле очень интересный момент — поведение отдельных людей, которые получили место в западной иерархии, независимо от событий 90-х. Классический пример — Каспаров.

Он был принят на Западе еще до распада СССР как либерал и демократ, а статус чемпиона мира по шахматам давал ему дополнительные привилегии. И он осознал, что вошел в западную властную иерархию, ну, условно, младшим офицером, грубо говоря, старшим лейтенантом. И поскольку в его понимании Россия вошла в западный мир полуколонией (он же жил тогда на Западе и ситуацию изучал с точки зрения западных источников), то любой колониальный офицер, по определению, должен был иметь статус выше, чем любой туземный генерал. И он, приезжая в Россию, начинал направо и налево раздавать свои "мудрые советы", искренне полагая, что все обязаны к ним прислушиваться. Выглядело это для российского человека несколько дико.

К слову, именно так будут относиться любые люди Власти на Западе к любому нашему человеку, с любыми деньгами, который приехал туда на ПМЖ. Ему будут объяснять, куда, как и что он должен вложить, кого взять в партнеры и как "правильно" управлять своим капиталом. И любой отказ от таких советов будет классифицироваться как неимоверное хамство и наглость, за которые просто обязательно нужно дать по рукам. Ну вот представьте себе, что ваш ребенок, лет 12-ти, вдруг получит колоссальное наследство от какого-нибудь дедушки. Или какая-нибудь двоюродная тетушка просто даст такому ребенку много наличности. Много вы ему дадите прав в управлении этими деньгами?

И перелом в самосознании нашей страны произошел на границе 2000-х как раз потому, что те, кто пришел во Власть в 90-е, не понимая тогда вообще ничего, к этому времени много стали осознавать. И поняли, что нужно максимально обосабливаться от внешнего давления, иначе можно потерять всё. В смысле, совсем всё.

А уж те, кто честно строил свою властную карьеру, это отлично понимают с самого начала и поэтому свою кормушку обычно оберегают. Кстати, тут возникает вопрос: а Набиуллина, Силуанов, Кудрин, Чубайс, наконец, что, ничего не понимают? Они-то зачем рушат нашу экономику?

И тут ответ весьма банален: их способности очень ограничены, в норме Набиуллина вряд ли поднялась бы выше старшего научного сотрудника, а Чубайс — завлаба. Кудрин так и до главного бухгалтера в серьезном предприятии бы не добрался. И поэтому для них самое главное — это место в западной либеральной иерархии. Не во властной, конечно (кто же их пустит в Западную Власть!), они как раз представляют колониальную администрацию. Пока представляют. Ну и воруют, разумеется, поскольку точно знают, что значительную часть увезенного на Запад им разрешат оставить себе. За заслуги. Хотя и тут есть проблемы, поскольку заслуги у них перед «Западным» глобальным проектом, а не Капиталистическим или Иудейским. Так что и тут можно проиграть. Впрочем, это тема другого разговора.

Теперь перейдем ко второй причине, по которой властные группировки вынуждены учитывать интересы страны и народа (корпорации и ее сотрудников/партнеров и так далее). Дело в том, что властные игры всегда остро-конкурентные. И очень часто далеко не самый важный на первый взгляд ресурс может сыграть принципиально важную роль. Поддержка населения или явно выраженная патриотическая позиция для властной группировки может оказаться как раз таким ресурсом. Более того, иногда это становится чуть ли не самым главным ресурсом, точнее, отказ от соответствующей позиции гарантирует глобальное поражение в политической игре. Не говоря уже о том, что верхние элиты практически всегда участвуют в публичной политической борьбе и факт их отказа от патриотической линии немедленно становится общеизвестным.

В результате властные группировки просто заставляют друг друга думать об интересах народа и страны, а их верхние части, представители элиты, еще и согласовывают в рамках договорных процедур (опять-таки, тут читайте «Лестницу в небо») некоторые обязательные условия.

Типичный пример, что называется, на злобу дня, это пресловутое «письмо Белоусова». Я уже писал о том, что это письмо, скорее всего, первая ласточки в процессе отказа от «приватизационной логики» в рамках перехода к национализации природной ренты, то есть отказу от одной из главных уступок Западу в части интересов нашей страны. Пока приватизационные по происхождению российские элиты протестуют, но уже очевидно, что процесс пошел (кто там меня спрашивал про «левый поворот»?) и, скорее всего, общий консенсус по национализации природной ренты будет вскоре достигнут.

Сочетание двух описанных факторов и делает возможным сохранение устойчивости государства и реализации некоторых (не всех, конечно) интересов народа даже в условиях господства властных группировок, со всеми их внутренними правилами. Разумеется, не всегда и не везде. например, на Украине национальная элита так и не сложилась, как и, скажем, в Грузии. А вот в Казахстане и Азербайджане этот процесс вполне себе получился. Кстати, тут есть повод для некоторых спекуляций: не значительная ли часть тюркской традиции, которая сложилась в Москве средних веков, и позволила такую задачу решить? Поскольку у чисто славянских социумов выстроить устойчивое государство получалось не очень. Тема эта очень интересная и богатая, но ее мы уж точно отложим на потом. А мой ответ на заданный в начале текста вопрос на этом заканчивается.

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