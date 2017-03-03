/Поглед.инфо/ След края на Студената война, Форейн офис занемари компетентността си по въпросите, свързани с Русия, в резултат на което Великобритания се оказа, че не е готова да общува с Кремъл по време на криза.

„Малко хора осъзнават какво голямо значение има Крим за Русия, включително и от емоционална гледна точка. Не разбрахме колко сериозно е всичко това и преминахме чертата”, казва Джонатан Ейъл – заместник директор на Кралския институт за изследване на отбраната. Председателят на Комисията по международни отношения към Камарата на общините Криспин Блънт счита, че Форейн офис "сега разполага с 20 пъти по-малко специалисти по Русия, отколкото по време на Студената война. И това трябва да се коригира." Във Великобритания днес все повече разбират, че институционалната загуба на компетентност по отношение на бившия Съветски съюз е "сериозна грешка." За да възстанови недостига на компетентни кадри по руски проблеми, на британците ще им трябват поне 10 години.

(рус.ез.)

Парламентарии считают, что Уайтхолл разучился работать с Россией

После холодной войны Министерство иностранных дел утратило компетентность в вопросах, связанных с Россией, в результате чего Британия оказалась не готова иметь дело с Кремлем в момент кризиса, предупреждают парламентарии.

Комитет по международным отношениям Палаты общин призвал МИД восстановить навыки, пришедшие в упадок после распада Советского Союза, когда Россия перестала считаться приоритетным направлением.

Председатель комитета Криспин Блант (Crispin Blunt) заметил, что у Министерства иностранных дел «сейчас в 20 раз меньше специалистов по России, чем во времена холодной войны — и это необходимо исправить». Специалист по России из Бирмингемского университета Дерек Аверр (Derek Averre) сообщил комитету, что в Группе восточных исследований МИД всем постсоветским пространством за вычетом Прибалтики за МИД занимаются «пять или шесть аналитиков». «По-моему, это очень прискорбно», — подчеркнул он.

По словам д-ра Аверра, в «сильно недоукомплектованном» Министерстве обороны из команды в два десятка аналитиков, 25 лет назад специализировавшихся на российском оборонном потенциале, остался всего один человек.

Подготовленный в 2015 году доклад также предупреждал о «пугающей нехватке» языковых навыков в Министерстве иностранных дел. В первую очередь это относилось к русскому и арабскому языкам. Лишь 27% ведомственных должностей, требующих знания русского, заняты людьми, которые владеют им на необходимом уровне.

Валентина Феклюнина из Ньюкаслского университета говорит, что институциональная утрата компетентности после распада Советского Союза была «серьезной ошибкой». По ее мнению, Россия «очень надолго останется важным направлением, и поэтому компетентность кадров здесь исключительно значима».

Квалифицированные кадры крайне необходимы, так как британские политики «склонны ошибочно предполагать», что Россия будет реагировать на происходящее как западная страна, заявил комитету Эндрю Монахан (Andrew Monaghan), специалист по России из Королевского института международных отношений. Заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований Джонатан Эйал (Jonathan Eyal) считает выводы комитета «жесткими, но верными». «Мы столкнулись с атрофией знания, с утратой коллективной памяти», — считает он.

По его словам, когда угрозы времен холодной войны отошли в прошлое, МИД перестал интересоваться Россией. «Не меньше десятилетия было очевидно, что с отношениями между Россией и Западом что-то не в порядке, но в связи с этим ничего не делалось».

По мнению д-ра Эйала, утрату Уайтхоллом компетентности в вопросах, связанных с Россией, наглядно продемонстрировала реакция Британии на вторжение на Украину и на аннексию Крыма.

«Мало кто у нас понимал, как много Крым исторически значит для России и насколько он для нее важен с эмоциональной точки зрения, — утверждает он. — Мы не поняли насколько все серьезно — и перегнули палку».

Д-р Эйал полагает, что на восстановление компетентных кадров правительству потребуется, «как минимум, десятилетие».

Министерство иностранных дел утверждает, что с 2010 года оно увеличило количество сотрудников, знающих русский язык, на 30% и продлило минимальный срок языкового обучения с 11 месяцев до 14.