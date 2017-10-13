/Поглед.инфо/ Ръководителят на Международната група за човешки права "Агора", член на президентския съвет по развитие на гражданското общество и правата на човека, възпитаник на Университета в Северна Дакота (САЩ) Public Administration, ръководител на правния отдел на фонд "Обществен съд" и член на "Отворена Русия" на Ходорковски Павел Чиков набра смелост, събра мисли в юмрук и описа предстоящите "ужаси" в Русия, ако Владимир Путин се кандидатира за президент и ги спечели. Като цяло, ако се сбъднот дори половината от прогнозите на възпитаника на Университета в Северна Дакота и сътрудник на Ходорковски, това е равно на смърт, защото професионалният защитник на правата на определени категории хора ще се окаже без работа и без западни грантове.

И така, нека да видим какви контури на новия мандат на Путин видя членът на Съвета по правата на човека при президента Чиков.



"1. Забрана на чуждестранните медии (вчерашният поздрав до Радио Свобода от Министерството на правосъдието, и до всички медии с минимално чуждестранно финансиране)" - той плаши руснаците. За факта, че това не е забрана, а отговор на действията на неговите учители от САЩ, г-н Чиков не каза нищо. Впрочем, ако обаче в един момент "Гласът на Америка" и "Радио Свобода" изчезнат, едва ли огромното мнозинство от руснаците ще забележат това, но потокът от лъжи и очерняне ще стане малко по-малък. Всъщност, отдавна трябваше да се проведе допитване до общественото мнение дали са толкова необходими работещи за пари на нашите "партньори" медии и президентът заяви, че ако утре ги затворят, 5-10% допълнително са му гарантирани на изборите.

/рус.ез/

«Выход из Совета Европы, правовая консервация и изоляция от любых международных институтов, уход из ЕСПЧ, денонсация пакета международных договоров», — продолжает «пугать» Чиков. И тут его слова бы да Богу в уши, сколько было разговоров о необходимости прекращения финансирования русофобов из Совета Европы, где уже как 15 лет прибалты, педерасты и поляки учат нас как жить. Что касается о преимуществе внутреннего законодательства над международным, точней, западным, правом, как основы суверенитета, то тут уже написаны тонны статей и публикаций — навязанные России при Ельцине международные нормы необходимо было пересмотреть еще позавчера.

Ладно, здесь понятно, гражданин печется о своем — прекращение деятельности работающих на деньги США и против России организаций, равно как и выход из юрисдикции Запада оставят «мальчика» без работы, а судя по биографии он ничего другого не умеет — не на завод же ему идти. Однако, чем же будет пугать нас «левозащитник» дальше. «Полная нейтрализация политического пространства (см происходящее с навальнистами и открыточниками)», — значится в пункте 3 его прогноза. Сложно сказать, чем так страшно нейтрализовали навальнистов и открыточников (Чиков имеет ввиду фанатов Ходорковского, а не коллекционеров открыток), но судя по последним протестам и максимальной этичности со стороны правоохранителей, единственными, кто нейтрализовал их, были они сами. Точней полное отсутствие хоть каких-то идей, кроме кричалок учеников 9-10 классов: «Мы здесь власть», что несколько смешно.

«Захват большинства региональных активов ближним кругом президента и окончательное обескровливание регионов (см Сахалин и ползучее рейдерство ростехов, роснефтей и тд). Волна (продолжение и завершение) уголовных дел в отношении предпринимателей под условием отказа от бизнеса и передачи активов под самыми разными предлогами (задержки зарплаты, неуплата налогов, мошенничество и растрата кредитов и бюджетных средств)», — значится следующем пунктом «ужастика» от СПЧ. Если перевести на человеческий язык, то ужас — это возвращение активов из рук олигархов в собственность госкорпораций и та самая пресловутая борьба с коррупцией, о которой так печется его шеф — Ходорковский.

Однако, дальше пошло еще веселей. Оказывается, среди «ужасов будущего режима» значится ограничение самодеятельности местных князьков. «Окончательная нейтрализация политической и национальной суверенности (см Васильев в Дагестан и будем наблюдать за Татарстаном)», — идет данный пункт следом за собственностью. А не правозащитники ли столько лет рассказывали о «ужасах Кавказа», не Чиковский ли друг Навальный выпрыгивал из штанов крича «Хватит кормить Кавказ»? А теперь, когда руководство страны даже не вводит для решения многочисленных вопросов прямое управление, а лишь отправляет свое доверительное лицо, оказывается — это борьба с национальной суверенностью. Тут бы нашим господам оппозиционерам определиться для себя, что снимать: либо штаны, либо крестик.

Шестым пунктом г-на Чикова стали «Массовые уголовные дела и выдавливание из страны всех сторонников нетрадиционных религий, что ислам (таблиги, нурсисты, хизбы), что христианство (Свидетели Иеговы), что буддизм (кришнаиты, аум, йога) и прочие саентологи. Зачистка религиозного пространства», — переживает за деятельность тоталитарных сект Чиков. О том, что данные «религии» частично запрещены, как устроивший теракт в японском метро «Аум», а некоторые напрямую связаны с западными спецслужбами, как «Свидетели», господин правозащитник снова забыл добавить.

Далее идет «резкое ухудшение дипломатических отношений со многими странами Европы (Прибалтика, Восточная Европа, Германия) вплоть до закрытие представительств». И тут стоило бы напомнить, что ухудшать уже особо некуда — независимая Россия никогда не будет мириться с притеснениями русских и нацистскими маршами в Таллине и Риге, сносам памятникам воинам-освободителям и русофобству в Польше. Им никто не угрожал, не собирается завоевывать, как они мечтают, но и заискивать — увольте. И тут будь хоть Путин, хоть кто — выйдя на «Бессмертный полк» общество давно дало ответ на вопрос отношения к тем, кто плюет в нашу память. Что касается Германии, то уже вступившая в свой четвертый срок Меркель должна окончательно решить с кем она — с немцами, или с глобалистами. А так как, выбор очевиден, то да — ухудшения не избежать, но опять же, с той стороны.

Последние три пункта «ужасов» в комментариях не нуждаются, такое ощущение, что Чиков просто перечисляет все давние мечты патриотического сообщетсва:

«8. Создание российского файрвола, отключение Рунета от глобальной Сети, фильтрация внешнего контента, изоляция интернет-пространства.

9. Пакет новых репрессивных законов и инициатив летом 2018 года с последующей новой волной репрессий с осени 2018 - "окончательное решение вопроса", посадка Навального. Выход из Совета Европы развяжет руки и снимет многие ограничения (например, ликвидация ФСИН с возвращением учреждений в МВД и ФСБ, восстановление смертной казни и тд).

10. Введение ограничений на выезд из страны, расширение практики лишения гражданства, конфискация имущества уехавших, «кто не успел, тот опоздал».

И это все страшилки, которые Павел Чиков смог придумать для нас. Что тут сказать, это слишком хорошо, чтобы быть правдой и если вдруг Владимир Владимирович осуществит предсказания Чикова, да еще и Донбасс признает, то мы — те самые 90% населения страны, его и на пятый срок выберем. Единственный вопрос здесь, а что такой человек, как Чиков, делает в Совете при президенте, который, как бы должен отстаивать интересы граждан нашей страны, а не американцев или европейцев.

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