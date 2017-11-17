/Поглед.инфо/ „Русия е отговорна за ужасяващите международни отношения, които се създадоха“, - заяви Собчак

Опитвайки се да води президентска предизборан кампания Ксения Собчак продължава на атрикулира заявления, които наблюдателите оценяват като „абсолютно неприемливи“. След признаването на Крим като част от Украйна последва подкрепа на санкциите, наложени от САЩ на руските граждани. И това е много по-лошо,отколкото да подкрепяш териториалните претенции на Киев.

Американският телевизионен канал CNN посвети на Ксения Собчак обемен материал със заглавие: „Кремълска марионетка или кръстоносен поход на аутсайдер? Светската дива се кандидатира за поста президент на Русия“. Освен разсъжденията на посочената тема и отправките към Алексей Навални и Олег Кашин, които наричат Собчак „марионетка“ и „посмешище“, към текста се прилага запис на интервю на героинята.

Водещата на CNN Кристиан Аманпур и бившата водеща на „Дом-2“ беседват на английски. Разговорът започва с опита на Собчак да докаже, че не е „руската Парис Хилтън“, а истински опозиционер, който вече шест години „се сражава с режима“. „Не мога да си припомя, нима на Парис Хилтън са устройвали обиск, нима са я затваряли в затвора за нейната политическа позиция?“ – пита Собчак.

В действителност Хилтън имаше много по-сериозни проблеми с властите, отколкото Собчак, която подозираха за неплащане на данъци и й иззеха около милион евро налични пари. Този милион Собчак е държала в дома си като налични средства, а когато се изясни, че парите са спечелени законно, иззетите средства бяха върнати. „Светската лъвица“ не прекара зад решетките нито ден.

Парис Хилтън беше задъдържана за управление на превозно средство в нетрезво състояние, по-късно – за превишаване на скоростта и шофиране без фар, а още по-късно – за шофиране без шофьорска книжка. След това тя беше призната за виновна за нарушаване на условията на изпитателния срок и изпратена в затвора за 45 дни, от които излежа 23. При това Хилтън не свързваше своите нещастия с политиката. Изглежда не се е сетила.

През по-голямата част от 10-минутния разговор Собчак доказва на американците, че тя не е марионетка и действително е спосбна да обедини демократичната опозиция. При това тя допуска абсолютно фантастични предположения. Например за това, че в нейната коялиция ще влезе Григорий Явлински, широко известен със своята недоговороспособност.

За външната политика разговорът се води само през последната минута на интервюто. „Аз вече казвах това и искам да повторя за американската публика. Русия е отговорна за тези ужасяващи международни отношения, които се създадоха. Ние нарушихме нормите на международното право. Крим е украински съгласно международното право. Това е моята позиция“ – отряза Собчак.

За санкциите тя говори следното: „Когато вие наказвате олигарсите, свързани с Путин – това е правилно, аз поддържам тези санкции. Но от друга страна, студентите не могат да получат американски визи – това е нечестно, защо руснаците трябва да бъдат наказани за постъпки, които не подкрепят?“

След това Кристиян Аманпур завършва разговора.

Да отбележим, че нито в текста на статията, нито в предлаганите от CNN извадки от интервюто се споменава факта, че потенциалния кандидат за президент на Русия подкрепя антируските санкции. Това е логично – в рамките на американската (и не само американската) политическа куктура подобни пораженчески заявления от претендиращия за власт човек е невъзможно да си представим.

Когато Доналд Тръмп в хода на предизборните дебати се възхищаваше от Путин, той нееднократно подчертаваше, че в руския президент му харесват лидерските качества и решителността при отстояването на интересите на страната си. Ако поне веднъж беше заявил нещо в духа на „харесва ми как Путин унижава САЩ“, в този момент избирателната му кампания и политическата му кариера можеше да бъде прекъсната, а съответните амбиции - да бъдат погребани веднъж завинаги.

Но нищо подобно той не може да каже просто по дефиниция: патриотизмът в Америка се попива от ранното детство и се поддържа с редовни инжекции в по-късна възраст.

(рус.ез.)

Ксения Собчак, пытаясь вести президентскую предвыборную кампанию, продолжает озвучивать заявления, которые наблюдатели оценивают как «абсолютно неприемлемые». За признанием Крыма частью Украины последовала поддержка санкций, наложенных США на российских граждан. И это гораздо хуже, чем поддерживать территориальные претензии Киева.

Американский телеканал CNN посвятил Ксении Собчак объемный материал с заголовком «Кремлевская марионетка или крестовый поход аутсайдера? Светская дива выдвинулась на пост президента России». Помимо рассуждений на означенную тему и ссылок на Алексея Навального и Олега Кашина, которые как раз называют Собчак «марионеткой» и «посмешищем», к тексту прилагается запись интервью героини.

Ведущая CNN Кристиан Аманпур и бывшая ведущая «Дома-2» беседуют на английском. Разговор начинается с попытки Собчак доказать, что она не «русская Пэрис Хилтон», а настоящий оппозиционер, который уже шесть лет «сражается с режимом». «Я не припоминаю, разве дом Пэрис Хилтон обыскивали, разве ее сажали в тюрьму за ее политическую позицию?» – вопрошает Собчак.

На самом деле Хилтон имела гораздо более серьезные проблемы с властями, нежели Собчак, которую заподозрили в неуплате налогов и изъяли около миллиона евро наличными. Этот миллион Собчак хранила дома наличными, а когда выяснилось, что деньги заработаны законно, ранее изъятое вернули. «Светская львица» не провела за решеткой ни дня.

Пэрис Хилтон задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом виде, позднее – за превышение скорости и езду без фар, еще позднее – за вождение без прав. После этого она была признана виновной в нарушении условий испытательного срока и отправлена в тюрьму на 45 дней, из которых отсидела 23. При этом Хилтон не связывала свои злоключения с политикой. Видимо, не догадалась.

Большую часть 10-минутного разговора Собчак доказывает американцам, что она не марионетка и действительно способна объединить демократическую оппозицию. При этом она допускает абсолютно фантастические предположения. К примеру, о том, что в ее коалицию войдет Григорий Явлинский, широко известный своей недоговороспособностью.

Про внешнюю политику разговор заходит только на последней минуте интервью. «Я это уже говорила и хочу повторить для американской публики. Россия ответственна за те ужасающие международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права. Крым – украинский, согласно международному праву. Это моя позиция», – отрезала Собчак.

Про санкции она говорит следующее: «Когда вы наказываете олигархов, связанных с Путиным – это правильная вещь, я поддерживаю эти санкции. Но, с другой стороны, студенты не могут получить американские визы – это нечестно, почему русские люди должны быть наказаны за поступки, которые они не поддерживают?»

После этого Кристиан Аманпур завершает разговор.

Отметим, что ни в тексте статьи, ни в предлагаемых CNN выдержках из интервью факт поддержки потенциальным кандидатом в президенты России антироссийских санкций не упоминается. Это логично – в рамках американской (и не только американской) политической культуры невозможно представить подобных пораженческих заявлений от претендующего на власть человека.

Когда Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов восхищался Путиным, он неоднократно подчеркивал, что ему нравятся в российском президенте лидерские качества и решительность в отстаивании интересов своей страны. Если бы он хоть раз заявил что-нибудь в духе «мне нравится, как Путин унижает США», на этом его избирательную кампанию и политическую карьеру можно было бы сворачивать, а соответствующие амбиции – хоронить раз и навсегда.

Но ничего подобного он не мог сказать просто по определению: патриотизм в Америке впитывается с раннего детства и поддерживается регулярными инъекциями во взрослом возрасте.

Недавно на сайте Sports.ru было опубликовано расследование сенаторов Джеффа Флека и Джона Маккейна (того самого) под названием «Оплачиваемый патриотизм». Оказывается, в НХЛ, НФЛ, НБА, МЛС и МЛБ по состоянию на 2015 год действовали 122 контракта с министерством обороны на общую сумму 6,8 миллиона долларов. Согласно оным военные получили право проводить свои церемонии перед началом и по завершении матчей, чествовать солдат, исполнять гимн и участвовать в конференциях спортивных клубов.

Таким образом Пентагон традиционно увеличивает популярность военной службы, буквально – рекламирует армию перед потенциальными солдатами. Но это – отдельная тема. Суть в том, что сколь бы ни был критичен американский политик в отношении действующей вашингтонской администрации, он никогда не поддержит антиамериканскую политику другой страны.

Даже когда армия США из-за Вьетнамской войны нарастила значительный антирейтинг, пацифисты призывали прекратить саму войну, а не солидаризировались с убивавшими американских солдат вьетконговцами.

Признавая за США право накладывать санкции на кого-либо из российских граждан, тем более – поддерживая эти санкции, Собчак признает главенствующую роль за Вашингтоном и подчиненную за Москвой. Потому что наказывать может только старший. Хозяин.

Такое поведение нормально и даже естественно для украинского политика, но для российского, особенно в 2017 году, подобные заявления категорически недопустимы.

Да, в истории нашей страны был период, когда ее руководство, склонившись в позе «чего изволите?», внимало советам из Белого дома и Капитолия. Это было как раз тогда, когда отец Ксении Собчак занимал пост мэра Санкт-Петербурга. Это позорное время, к счастью, осталось позади.

Российские оппозиционеры любят винить власть в собственной неспособности набрать сколь-либо приличный результат на выборах. Но приличный результат им не светит просто по определению, а винить в этом они должны только самих себя. До тех пор, пока они не перестанут бороться против Кремля и не начнут бороться за Кремль. До тех пор, пока они не поймут, что патриотизм – это не «последнее прибежище негодяя», а необходимый минимум для политика. До тех пор, пока не забудут как страшный сон сам принцип «заграница нам поможет».

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