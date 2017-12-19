/Поглед.инфо/ „По време на благородния си престой тук, Петер Михайлович работи като добър и изкусен дърводелец... Освен това, той усвоява задълбочено корабната архитектура и чертането на планове в такава степен, че може да ги практикува.”

С тази диплома цар Петър, наречен по-късно Велики, напуска т.нар. корабостроителни университети в корабостроителниците на Англия и Холандия.

За активно настъпление срещу шведите на цар Петър са му необходими мощни линейни кораби. Един от първите в поредицата военноморски плавателни съдове е известният линеен кораб „Полтава”. Проектът на кораба е разработен лично от руския цар Петър Велики. Строителството му започва на 16 декември 1709 г. в годината на славната победа над шведите в битката при Полтава. Бойният кораб е съоръжен с 54 оръдия и бележи нов етап не само в развитието на Балтийския флот на Русия, но и в цялата руска история от епохата на Петър.

(рус.ез.)

Линейный корабль «Полтава» - построен по проекту русского царя

Проект корабля «Полтава», строительство которого началось 16 декабря 1709 года, был разработан российским самодержцем Петром Великим.

Заложенный в год славной победы над шведами в Полтавской битве, 54-пушечный линейный корабль «Полтава» знаменовал собой новый этап не только в развитии Балтийского флота России, но и в истории всей России петровской эпохи.

Об этом свидетельствовало название корабля, после Полтавской виктории Россия перешла к решительным действиям в Прибалтике и на Балтийском море, куда теперь перемещался главный театр боевых действий. Для активного наступления на шведов были необходимы мощные линейные корабли. Одним из первых в ряду прославленных морскими победами петровских линкоров стал знаменитый корабль «Полтава».

Корабль был спроектирован лично царем, прошедшим кораблестроительные университеты на верфях Англии и Голландии, где он получил своеобразный диплом: «Петр Михайлов во время благородного здесь пребывания своего поступал как доброму и искусному плотнику надлежит… Кроме того, корабельную архитектуру и черчение планов его благородие изучил так основательно, что может в том и другом упражняться».

«Полтава» отличалась большим изяществом, а богатая отделка иллюстрировала миф о Фаэтоне. И это не случайно, после Полтавской битвы Петр I писал: «Вся неприятельская армия Фаэтонов конец восприяла». Корабль был оснащен 54 пушками и среди кораблей своего класса выгодно выделялся мореходными и маневренными качествами. Заступивший на боевую службу в 1713 году, он принимал участие в Ревельском походе, в прикрытии галерного флота в Гангутском сражении и других военно-морских операциях Северной войны.

В боевом строю корабль «Полтава» находился 20 лет, в 1732 году он был разобран, а спустя почти 300 лет легендарный корабль начали воссоздавать на верфи исторического судостроения, в ближайшее время корабль-музей будет спущен на воду.

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