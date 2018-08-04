/Поглед.инфо/ Държавната дума утвърди повишаването на ДДС с 2%. Пенсионният фонд се топи като сняг, а зад гърба на президента организирана група подготвя руски Майдан. На Путин му остава един-единствено съюзник. Кой е той? За това става дума между редактора на „Аргументи Недели“ Андрей Укланов и икономиста Михаил Делягин.

Михаил, в последния брой на „Аргументи на седмицата“ озаглавих челната статия „Студено лято – 2018: бензин, ДДС, пенсионна реформа“. Въпросът ми е такъв. Защо се случи този протест от страна на Наталия Поклонская на гласуването по пенсионната реформа? Тя е символ на Кримската пролет, знаме на победата. Какво се случи?

Трябва да се разбере, че Наталия Поклонская е елемент с чужд произход, толкова чужд елемент, колкото например Алексей Чалий. Тя е искрен човек. Аз съвършено не споделям нейните монархически възгледи, но тя показа, че монархистите са хора с морал. Бивайки лично предана на президента Путин, тя дори заради своята кариера не пожела да го дискредитира. И бивайки прокурор, макар и в Украйна, тя има представа що е законност. И накрая. Бивайки плод на революцията тя, изглежда, се чувства задължена на народа за разлика от другите, които съдейки по всичко разглеждат народа като крепостно селячество.

В думите ти се прокрадна изразът: „Поклонская не поиска да дискредитира Путин във връзка с пенсионната реформа“. Какво имаш предвид?

В нашата страна се наложи определена гледна точка за Медведев. В крайна сметка, не виждам хора, които да казват, че той е тяхното знаме. Президентът Путин наистина стана национален лидер, това бе видяно на изборите. А тази вълна разрушителни мерки, която виждаме сега е самоубийство на властта. Това всъщност е дискредитиране на президента Путин.

Какво ще се случи по-нататък? Предприемат се мерки, които разрушават не просто благосъстоянието, но и ежедневния живот на обществото. Пример е масовото блокиране на сметките на руските граждани в банките под всякакви нелепи предлози.

Имате предвид блокирането на сметките на бизнесмените?

Защо бизнесмените? Гражданите. Това се направи от Централната банка на Русия. Министерството на финансите участва също. От ЦБ дойдоха такива инструкции, че банковият чиновник, за да не се мъчи и да не рискува може да блокира всяка банкова сметка, ако не разбира нещо или не му харесва. Само за да не носи никаква отговорност. Не е важно дали има или няма признаци на екстремизъм!

Това наскоро ли започна да действа?

Няколко месеца след президентските избори.

В последния брой на „Аргументи на седмицата“ се публикува интервю с председателя на Конференцията на профсъюзите Михаил Шмаков. Този човек е близък до властта, винаги е внимателен в изказванията си. Но той пряко заяви, че пенсионната реформа е едва ли не престъпление. Понякога изглежда, че някой управлява това правителство отвън. Нямате ли и вие подобно чувство?

Ако не сте в състояние да се управлявате самите себе си, то ви управляват отвън. В този проблем има икономически аспект, има и политически. Първоначално за икономическия. Имаме дупка в Пенсионния фонд. Дупката не е катастрофална. Дефицита на Пенсионния фонд, както заяви същия Шмаков, е предизвикан не от пенсиите, а от различните преференции. Трудови преференции, за опасна работа, за разрушаване на здравето, за рисковете за живота.

Друг е въпросът, че за отстъпките трябва да плати правителството, а то не плаща, струпало е всичко в една купчина, ето така се появява дефицита.

През 2007 г., когато Пенсионният фонд бе все още профицитен, специално за запълване на бъдещите дупки в него, ако се появят такива, бе създаден Фонда за национално благосъстояние, него го има и досега. Направиха го по-умно – защото хората умират бързо: максималното измиране без през 2006 г. За 11 години съществуване, мисълта, че парите от Федералния бюджет за този фонд трябва да се използват по целеви начин, не хрумна и на един, според мен, човек в правителството и особено в министерството на финансите. Парите от фонда за национално благосъстояние отиваха навсякъде, но не и за целите, заради които фондът бе създаден.

На второ място, от 1 юли тази година, неизползваните салда по сметките на федералния бюджет за Министерството на финансите съставляваха повече от 8 трилиона рубли. Това е 4 пъти повече от всяка дупка, която можем да си представим в пенсионния фонд. Това е, ако правителството би искало да затвори тази дупка, тогава – нямаше да има проблем! Но либералното правителство използва тази дупка, за да сплаши обществото на законодателна власт, което не разбира икономиката. Тази виртуална дупка се показва на всички.

От какво възникна тя? Не трябва да вярваме на приказките на либералите, че имаме твърде много пенсионери, които живеят твърде дълго и добре. Всъщност ние много добре знаем как живеят пенсионерите. От какво друго е възникнала дупката, освен от нецелево използване на средствата от фонда за национално благосъстояние? От това, че 40% от работната сила, според оценките на Министерството на финансите – 30 млн. души работят в сивата икономика. От тях, според оценките на РАНХиГС, повече от 13 милиона работят изцяло в сивата икономика. Разбирате ли, че ако 40% от работната сила не плаща в Пенсионния фонд, то в Пенсионния фонд ще има дупка. Това е неизбежно!

/рус.ез./

– А почему не платят?

– Потому что у нас самая уникальная в мире система обложения личных доходов. Во всём мире чем вы меньше зарабатываете, тем меньше с вас берут, чем больше зарабатываете, тем больше с вас берут. А у нас 40 миллионов уклонистов, и никто их не ловит. Почему? Потому что это нерентабельно. Люди уклоняются от налогов на копейки, а чтобы отловить уклониста, который не заплатил условно 3 тысячи рублей подоходного налога, вы должны потратить 30 тысяч рублей усилий Налоговой службы. Никому это в голову не приходит. Даже если вы его поймаете – что с него сможете взять? Пожилую кошку, телевизор, который помнит ещё Горбачёва, тумбочку на кухне, которая сгодится разве что для того, чтобы разбить её о голову того, кто эту систему придумал?

Если у вас прогрессивная шкала налогообложения, то бедный ничего не платит или платит копейки. Даже средний класс – это люди с доходом в 20 тысяч рублей, он тоже будет платить какую-то жалкую копейку, которую может заплатить. С другой стороны, богатых людей меньше, чем бедных, к сожалению, мир несовершенен, поэтому их проще отслеживать. Это те деньги, которые делают рентабельной работу Налоговой службы. Одного такого богатенького Буратино поймайте – и год можно не получать финансирование из федерального бюджета. У богатого человека есть что взять, и он всё, что положено по закону, отдаст, потому что не хочет сидеть в тюрьме.

– Михаил, если не трогают богатых, значит, закон об отсутствии прогрессивной шкалы написан ими для того, чтобы платить всего лишь 13%, а не по прогрессивке 40 или 60%?

– Меньше, чем 13. Если вы берёте налогового консультанта и прогоняете все свои доходы через индивидуальное предприятие, платите 7% + копейки. Мы единственная страна в мире, которая имеет такую систему.

– Кто это ввёл?

– Это было в начале нулевых годов, Кудрин был министром финансов, это делали Кудрин, Греф и компания. Налоговая сфера Кудрина. Ясин недоумевал, зачем так сделали? Даже олигархи понимали, что в принципе необходима прогрессивка, и уже тогда торговались: мы же не можем платить 90%, как при Эйзенхауэре! Вот сегодня и имеем огромную толпу граждан страны, которые видят, что богатые практически ничего не платят. Отсюда консолидированная позиция десятков миллионов работников: не хотим платить налоги. А раз от налогов уклоняются и бедные, и богатые, в Пенсионном фонде будет дыра. Но вы знаете, какой вывод из этой ж…ы сделали в правительстве, – вообще отодвинуть пенсионные права граждан на 5 и 8 лет, чтобы эту дыру как-то закрыть. У нас сейчас пятая пенсионная реформа, г-жа Голикова уже анонсировала шестую.

Но есть ещё повышение НДС. А это не просто рост цен, это поддержка криминала, потому что себестоимость криминальных уклонений от НДС станет 10%, раньше криминал получал 8%, повышение доходов на четверть.

– Ты имеешь в виду обналичивание?

– Не обналичка. Я имею в виду фирмы-однодневки, которые принимают на себя НДС, получают фиктивный возврат или просто не платят НДС, а потом исчезают. Это нельзя организовать одному человеку. Это спайка местных налоговиков, местных властей и правоохранителей.

– По сути, это уступка криминалитету? За что?

– Тут много загадок. При президенте Медведеве, например, ввели средневековый порядок, по которому можно откупаться деньгами за преступление против государственности. Потому что, когда вы берёте взятку, будучи чиновником государства, – это не материальное преступление, как кража, это преступление против государства. Сегодня, как и в Средние века, за особо тяжкое преступление можно откупиться деньгами. Как говорят, «от той взятки, на которой тебя поймали, можно откупиться из тех взяток, за которые тебя не поймали».

– Это в Уголовном кодексе?

– Да, вас могут посадить, а можете обойтись выплатой штрафа. Как у древних славян за убийство «виру» заплатить, а здесь – за преступление против государства.

Но не это самое вопиющее на сегодняшний день. У нас благодаря политике Набиуллиной произошло качественное усиление криминалитета в обществе. Я был на питерском экономическом форуме, и очень хорошие экономические эксперты мне вот что рассказали: «Ты знаешь, что сейчас происходит с воровскими «общаками»? Они все высосаны полностью, они пустые, без копейки!»

– Вот беда!

– Оказалось, что они остались единственным источником оборотных средств для средних и средне-крупных региональных предприятий. Банк России, по сути дела, запретил кредитование реального сектора даже не высокой процентной ставкой, а введением резервирования. Если я – банк и кредитую реальное предприятие, я должен такие резервы заморозить, что мне это невыгодно даже на их процентах. Поэтому единственным источником средств оказались «общаки». Их высосали сразу, а дальше наступил цирк. Набиуллина устроила денежный голод один для всех, и воровские деньги в предприятиях погибают так же, как деньги нормальных инвесторов. Получается дивная ситуация, потому что когда нормальный инвестор вкладывает и деньги потеряны, он горько плачет. В криминальном мире совсем иные представления о нормах обеспечения финансовой дисциплины, и в суд подают там сравнительно редко.

С другой стороны, страдает и недобросовестная часть нашего правоохранительного сообщества, которая иногда тоже «крышует» те самые средние, средне-крупные и малые предприятия в регионах. Что мы видим? Это предприятие, которое работает под контролем той или иной правоохранительной структуры, вынуждено пустить себе в капитал криминал. Потому что деваться некуда, нужно как-то крутиться, и возникает «совместное предприятие».

Только вдумайтесь – одно дело, когда коррумпированный правоохранитель вступает в криминальные взаимоотношения с криминалом, чтобы вместе совершить преступление. Это преступление против Бога, людей, закона. Но, когда тот же самый нехороший человек вступает во взаимодействие с теми же самыми нехорошими людьми не для того, чтобы украсть деньги, а чтобы поддерживать жизнь населённого пункта, чтобы люди имели работу и платили зарплату, чтобы была жизнь в этом месте, – это что-то ужасное и совсем другое!

Да, криминалитет потом что-нибудь украдёт, получит прибыль, но не сейчас. Сейчас надо выживать вместе, и это совсем иная степень влиятельности криминала в обществе. Мы туда уверенно идём, потому что вместе с коррумпированными правоохранителями криминал идёт рука об руку. И он не ворует, не грабит, не убивает, не насилует, не разрушает – он обеспечивает жизнь людей. Это новая реальность, которая сложилась в позапрошлом году. И это качественно иной уровень влиятельности криминала. Я думаю, что повышение ставки НДС на эти 2% – одно из проявлений того, что мы должны учитывать интересы криминальных «общаков». Они же регионы спасают.

– Да, картина странная и загадочная.

– Теперь к политике. Это 282 я статья Уголовного кодекса, экстремизм – разжигание ненависти к социальной группе «власть». Но этим занимается сама власть, это административный экстремизм в чистом виде. Можно добавить дикие штрафы дачникам. У моего знакомого с 1934 года стоит на участке туалет системы «сортир». Он пережил террор 1937–1938 годов, войну, голод 1947 года, послевоенные репрессии, прошёл полёт в космос, целину, застой, прошёл Олимпиаду в Москве, перестройку, «чеченские войны», девальвацию 2014 года. Теперь выяснилось, что он мешает жить людям и не может там стоять, за это дикий штраф. И подобных штрафов дикое количество. Зачем это делается? И всё сразу? Я думаю, это реакция либерального клана на то, что возникло единство общества. Помните, ходили в 2014–2015 годах хипстеры либеральные с лозунгом «Мне мешает 86% населения, которые поддерживают Путина и которые против фашизма»? Вот по этим 86% нанесён удар тем самым либеральным кланом. Есть, безусловно, индивиды, которые хотят свалить Путина и на этой волне стать президентом сами. Что-то у них получается – у Путина рейтинг упал, как у Горбачёва в 1991 году. Сейчас 51%.

– Кто этот рейтинг считает?

– Социологи. Посмотрите «Леваду», ФОМ, они все показали резкое падение.

– Это за последние месяцы?

– Это после выборов. Это с момента объявления пенсионной реформы, потому что до пенсионной реформы люди терпели. Пенсионная реформа – это же не просто воровство пяти лет и 864 тысяч рублей невыплаченной пенсии, это публичное оскорбление. Эти либералы, судя по себе, полагают, что нынешние пенсионеры продадут своих детей и внуков за тысячную прибавку к пенсии.

– Но через Михаила Шмакова президент Путин дал всем сигнал – что он не согласен с таким развитием событий. Шмаков бы не стал говорить это публично. Получается, в Кремле действительно есть «несколько башен»?

– Инициатором процесса был Кудрин. Это его идея повысить пенсионный возраст. Когда он всех убедил, он сам отполз, провёл гениальную пресс-конференцию, где выдал информацию о том, что сейчас не обязательно повышать пенсионный возраст. Мол, в принципе это необходимо, но конкретно сейчас не обязательно. Потом долго и мучительно публично переобувался в воздухе, чтобы все видели, что он не виноват.

– Я говорил однажды, что Кудрин любит крокодилов. А крокодилы, когда кого-то жрут, они плачут. То есть Кудрин на самом деле не председатель Счётной палаты, а реинкарнация крокодила. Как тебе такая идея?

– Очень похоже. Вот только уже поздно просто отменить пенсионную реформу. Обратите внимание, какая истерика поднялась, чтобы не употреблять словосочетание «пенсионная реформа».

— Почему поздно? Ты имеешь в виду новеллу с возрастом? Её уже не отменишь?

– Её категорически не хотят отменять, даже понимая, что миллионам людей нанесено оскорбление. Представь себе, мы с тобой сидим, и я вдруг плюю тебе в лицо. А пока ты сидишь в шоке, я достаю белый платочек, аккуратненько свой плевок стираю и говорю: «Всё хорошо, всё в порядке? Продолжаем дальше?» Так вот они категорически не хотят даже плевок стереть. Но смыть оскорбление – это совсем другое, должна быть массовая публичная отставка. Путин на это пойдёт? Я не думаю, потому что он только что сформировал это правительство, исходя из принципа минимизации любых изменений. Минимизация изменений – это логика президента в его внутренней политике. Если наказывать виновных, это значит признать ошибку, потому что Медведев, Кудрин – все они только что назначены.

Во-вторых, это означало бы изменение стратегии. Из горных высей внешней политики, где Трамп, Асад, Израиль, Си Цзиньпин, Господь Бог, – с этого уровня возвращаться в грязь, нефтяные камыши внутренней политики. Думаю, ему неохота. А зря. Творцы этой внутренней политики вполне могут спровоцировать русский майдан, для этого нужно довести людей до отчаяния, до полного неприятия власти. День объявления пенсионной реформы совпал с началом чемпионата мира по футболу. Не до всех дошло, и сейчас ещё не до всех дошло. Доходит постепенно. Конечно, можно дать команду социологам, изобразить рост рейтинга.

– Ты рисуешь апокалиптический процесс свержения легитимной власти?

– Свержение легитимной власти бывает в Европе, где народ относится к руководителям государства как к наёмным менеджерам. Заменили одного канцлера на другого и живём дальше. Есть народы, которые живут в ландшафте, кто-то в книге, кто-то в религии, мы живём в государстве. Это наша среда обитания, поэтому, когда мы восстаём против государства, мы восстаём против мироздания. Мы не президента увольняем, мы разрушаем государственность как таковую, потом её приходится долго и мучительно собирать. Так было в Смуту, так было в 1917 году, так было в 1991 году. Я думаю, что Кудрин об этом не думает, потому что он хочет быть президентом. Он 11 лет таскал из огня каштаны на должности министра финансов, и быть премьером для него унизительно, потому что это меньшая власть, чем власть министра финансов в сегодняшней ситуации. Это нормальное желание. У русских мужчин есть три заболевания: алкоголизм, простатит и желание стать президентом. Разница между ними только в одном: первые два заболевания лечатся.

Приход Трампа – патриотическая революция

– Давай вынырнем из мира криминала и пенсионной реформы в мир небожителей: Трампа, Меркель, Макрона и Си Цзиньпина. Что случилось после встречи в Хельсинки? Почему так возбудилось болото и изошло ядовитыми смертельными газами, особенно в США? Они выходят на поверхность из чёрных торфяных глубин огромными смрадными пузырями и лопаются у нас перед носом.

– Я много говорил о либералах. Либералы – это не ругательство, либерал – это носитель идеологии, по которой государство должно служить не своему народу, а глобальному спекулятивному бизнесу против своего народа. Очень долго либералы доминировали в мировой политике, и в американской политике тоже. Когда мы обижались на наше государство, что нас сдают в интересах глобальных спекулянтов, американцы тоже находились в том же самом положении. Но любой паразит умирает. Спекулятивный клан тоже начал умирать, потому что стал истощать мировую экономику. Фальсифицированная статистика это не показывает, это показывает глобальный кризис.

В результате в США возник Трамп, от противостоящей группы капиталов. Капитала не спекулятивного, а капитала производителя, который опирается на народ. От производителей люди получают зарплату, от спекулянтов – нищету. Приход к власти Трампа – это патриотическая революция. Путин её уже объявил. Не словами, а воссоединением с Крымом. Показал, что мы не являемся их рабами, их слугами, и государство должно служить народу. И приход Трампа показал, что патриотическая революция действительно имеет место. Лютая война против Трампа – это холодная гражданская «элитная война», это сопротивление уходящих глобальных либералов возвращающимся на политическую арену производителям.

Это очень болезненный процесс, мир разваливается на макрорегионы. Это будет глобальная депрессия, хуже Великой, но этот процесс объективно неизбежен. Путин, судя по всему, понимает или кто-то у него это понимает, потому что о некоторых последствиях этого он говорил. Мельком, но говорил. В Хельсинки встретились два человека. Человек, который объявил патриотическую глобальную революцию, и человек, который начал её делать в Америке. Они не могли договориться вообще ни о чём в принципе, слишком много разногласий. Но думаю, что они ощутили, что они в одном окопе. Да, на них нападают с разных сторон, да, они друг другу не нравятся, они разные. Но это взаимопонимание двух лидеров – смертный приговор либеральному клану, по крайней мере в Америке.

У нас в России – очень может быть, что и нет. У нас может произойти регрессия, когда в мире либеральный клан умрёт, у нас он победит. Это будет нашим концом. Все мировые фекалии притекут к нам.

– И главный мировой спекулянт Джордж Сорос будет жить в Москве?

– Сорос вполне может стать мэром Москвы. Почему нет?

– Никогда! Самый лучший мэр Москвы – это Сергей Собянин. Спасибо, Михаил!

Превод: Поглед.инфо

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