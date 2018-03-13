/Поглед.инфо/ Руската междуконтинантална ракета РС-28 „Сармат“ няма и в близко време няма да има аналог. Това заяви командващият Ракетните войски със стратегическо предназначение (РВСП) генерал-полковник Сергей Каракаев. Според него до 2025 година на въоръжение в РВСП трябва да постъпят повече от 40 „Сармата“, които ще заменят съществуващия арсенал Р-36М.

Както отбеляза Каракаев ракетата ще може да поразява цели на всякакво разстояние по цялото земно кълбо и да преодолява всякакви граници на ПВО. За най-новата руска разработка - от материала на RT.

Командващият ракетните войски със стратегическо предназначение генерал-полковник Сергей Каракаев разказа на журналистите за някои възможности на междуконтиненталната балистическа ракета (МБР) РС-28 „Сармат“.

„Тя ще смени на съществуващата ракета „Воевода“. Масата и габаритните характеристики на „Сармат“ позволяват да бъде разположена в съществуващите шахтови пускови установки при минимални допълнителни работи по инфраструктурата на позиционните райони“ - отбеляза Каракаев.

Според него изпитанията на ракетата „Сармат“, която ще превъзхожда своята предшественица по много показатели, са стартирали през декември 2017 година. До 2025 година в РВСП трябва да постъпят повече от 40 РС-28, които ще заменят Р-36М.

„Ракетният комплекс „Сармат“ няма и в близко време няма да има аналози в световно бойно ракетостроене“ - добави командващият РВСП.

„Сармат“ е тежка ракета от пето поколение, създадена с цел да преодолява всяка система на ПРО. Според експертите външно РС-28 ще напомня предшественицата си. Косвено за това свидетелстват еднаквата маса (повече от 200 т.) и течният двигател.

(рус.ез.)

Однако по боевой эффективности «Сармат» значительно превосходит «Воеводу». Как сообщил 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин, дальность новейшей ракеты, а также количество и мощность боевых блоков больше, чем у Р-36М.

«У «Воеводы» дальность — 11 тыс. км, у новой системы ограничений по дальности практически нет. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — заявил Путин.

Из видеоролика, который продемонстрировал президент в ходе послания Федеральному собранию, следует, что РС-28 может преодолеть как минимум 20 тыс. км.

Силовая установка позволяет «Сармату» стартовать в полтора раза быстрее, чем «Воевода». Продолжительность разгонного участка РС-28 сопоставима с твердотопливными МБР лёгкого класса РС-12М2 «Тополь-М» и PC-24 «Ярс». Короткий разгонный участок обеспечивает более раннее разведение боевых блоков, что затрудняет обнаружение ракеты средствами ПРО.

Полезная нагрузка «Сармата» — 3 т. На ракете установлены самые современные средства противодействия радиолокационным станциям. Как полагают военные, даже перспективные технические средства вероятного противника не смогут отличить ложные боеголовки от настоящих.

В своём выступлении Путин подчеркнул, что «Сармат» будет «оснащён широким спектром ядерных боеприпасов, «в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО».

Главный научный сотрудник Военной академии РВСН Василий Лага пояснил журналистам, что головная часть РС-28 может быть оснащена примерно 20 типами боевых блоков различного класса мощности (малой, средней, повышенной, большой).

Кроме того, конструкция «Сармата» предусматривает размещение трёх планирующих крылатых блоков — визитной карточки ракетного комплекса «Авангард». Эти боеприпасы осуществляют полёт в плотных слоях атмосферы, находящихся в нескольких десятках километров от поверхности Земли.

«Блок совершает полёт на гиперзвуковой скорости (около 20 Махов. - RT) на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны», — отмечается в заявлении Минобороны по итогам послания президента.

Различные виды манёвра крылатого блока снижают фактически до нуля вероятность того, что противник определит траекторию его полёта.

Появление подобного оружия также свидетельствует о рывке в отечественном материаловедении. Корпус блока изготовлен из композитов, которые выдерживают аэродинамический нагрев в несколько тысяч градусов. По словам Путина, в момент полёта температура на поверхности «Сармата» достигает 1600—2000 °C.

В Минобороны убеждены, что переход РВСН на РС-28 не приведёт к серьёзным финансовым затратам. Во-первых, под «Сармат» не будут создавать новую инфраструктуру. Во-вторых, период эксплуатации МБР в два с половиной раза превышает гарантийный срок «Воеводы».

РС-28 позволит значительно укрепить мощь РВСН, считает Василий Лага. По его мнению, в «Сармате» воплощены те уникальные характеристики, к которым всегда стремилась отечественная научная мысль.

«В этом комплексе воплотились новые технологические решения. Он не имеет ограничений по дальности, точности и многим другим параметрам. Этот комплекс может поражать цели на любых расстояниях по всему земному шару», — заключил эксперт.

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