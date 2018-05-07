/Поглед.инфо/ В центъра на Москва за организирането на несъгласувано публично мероприятие са задържани Алексей Навални и Николай Ляскин. Те са закарани в териториалния отдел на полицията за решаване на въпроса за привличането им под отговорност в съответствие със закона.

Пресслужбата на Главно управление на МВР на Русия за град Москва

Коментари в мрежата на руски език:

gravitonus2000: Эту тварь выслать, пусть там его топчут, курочку! Никто его высылать не будет. Этот клоун с говорящей фамилией уже никто, и на его выходки скоро вообще перестанут обращать внимание. Но в рамках закона обязательно нужно привлекать, чтобы другим не повадно было. А самому навальному просто нужно напомнить о судьбе его соратничка немцова.

S-E-R-G: Немцова просто пристрелили. А этого нужно бить... Причём очень больно и очень долго. Отливать водой и снова бить. Пока вся дурь из башки не улетучится.





SerVal-2: Это официальный козёл. И всем понятно, что он ни на что не способен(кроме как баламутить молодёжь). Навальный вполне предсказуем. Посадят этого, появится другой козёл(может ещё хуже). Так зачем менять?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели