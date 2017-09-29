/Поглед.инфо/ Отговорът на този въпрос може би е един от най-важните днес. Каква идеология е необходима за Русия? И въобще - нуждае ли се тя от идеология? Създателите на Конституцията на Елцин вярват, че не, не е било необходимо. И поради това дори отделна статия забрани появата на държавна идеология в страната.

И в края на краищата, идеологията не е нищо повече от ... маршрут на автобус. Ако няма маршрут, никой няма да стигне до крайната станция. Ще се карат, ще се бият. Ще накарат водача да отиде веднага в няколко посоки. В резултат на това те ще тъпчат на място или ще се движат в определена посока, но много бавно. Несигурно.



Ако има одобрен маршрут за пътниците на автобуса - споровете незабавно ще спрат. Няма какво да спориш - ако не искаш да вървиш по този начин, можеш да слезеш.



В Китай няма спор, защото маршрутът е одобрен, автобусът пътува по него. И пътувайки напред, пътниците се убеждават, че пътуват в правилна посока.



Има ли държавна идеология в Китай?

Има, разбира се. И това е залегнало в Конституцията на Китайската народна република. Китай изгражда социализъм с национални китайски специфики. В същото време основният лозунг на съвременното китайско общество не е изграждането на комунизма, а "голямото възраждане на народа на Китай". Няма "универсални ценности", няма глобализъм. Ясно и разбираемо - възраждането на нацията на Китай. Това е възраждането, развитието, укрепването живота на хората в китайската държава.



И от каква идеология се нуждаем? По-лесно е да се каже - каква идея. В края на краищата идеологията е идея, оформена от всички страни, обвита в красиви дрехи, но от това тя не престава да бъде ИДЕЯ.

Има ли нужда от нея? Днес имаме нужда от идея. С тази мисъл само най-пламенния либерал няма да се съгласи. Всеки друг гражданин на Русия ще се съгласи, че липсата на тази ясно формулирана идея пречи на развитието на страната днес.

/рус.ез./

Патриотизм в чистом виде в России не может быть национальной идеей. Почему? Потому, что любовь к Родине, в России действительно сильно развитая исторически, не отвечает на вопрос, какой должна стать страна, куда она идет и что предлагает миру. Мы любим Россию, любим её за то, что она есть. Но какой она должна стать, одно только чувство патриотизма само по себе, нам понять не поможет.

Поэтому нам нужна идеология, нам нужна идея, в которой патриотизм станет лишь все усиливающимся следствием, но никак не причиной! Это значит — любим страну все сильнее, потому, что она движется в правильном направлении, усиливается и отвечает запросам и чаяниям граждан. Вызывает все большее уважение в окружающем мире.

Разрабатывая национальную идею, идеологию (назовите, как хотите), мы должны учитывать несколько аспектов, иметь ввиду несколько уровней её будущего восприятия:

Идеология (идея) России должна гармонично сочетаться с исторически сложившимся менталитетом многонационального народа страны, который куда более схож, нежели различен, у разных частей российского народа. Предлагаемая Идеология (идея) должна в обязательном порядке делать Россию сильнее, сплоченнее. Если хотите – больше. В смысле влияния в мире и желания «стать, как мы, стать нами». Новая идеология России должна быть привлекательна «на экспорт». Она должна приносить нам новых союзников, не отметая старых. Она должна достойно конкурировать с другими идеями-идеологиями, которые и есть суть мировых цивилизационных проектов.

В новой идеологии России все должно быть прекрасно – и внутреннее содержание и внешняя форма.

Есть ли сегодня такая идея.

Есть. Мы готовы её предложить нашему народу.

Это Идея Гармонии. Идея Гармонии трех союзов.

О каких союзах идет речь?

Начнем изнутри страны. Сегодня социальное расслоение в нашем обществе приняло невиданные масштабы. Разница в доходах буквально разрывает общество на части, делает его аморфным и крайне уязвимым для внешнего воздействия.

Поэтому первый из трех Союзов, который мы предлагаем.

1.Социальный союз.



Единое общество, в котором государство ограничивает возможность и стремления одной социальной группы извлекать выгоду за счет других социальных слоев. В первую очередь ты — гражданин России и только во вторую наемный работник, предприниматель или чиновник. Солидарность вместо конкуренции и безудержной эксплуатации.

Изменение законодательства так, чтобы любой гражданин России чувствовал себя социально защищенным. Был членом социального общества на деле, а не как сегодня – только на бумаге.

Справедливость — вот главное слово в нашей новой Идее Гармонии Трех Союзов (ИГТС). Все, что не отвечает принципу справедливости, начиная от шкалы подоходного налога и кончая наказанием за наглую езду без прав по детским площадкам, должно быть изменено. В сторону справедливости, что немедленно добавит в наше общество Гармонии и снизит в нем напряжение.

Союз национальностей.

Россия есть союз евразийских народов, свободно объединившихся вокруг государствообразующего русского народа. В этом свободном союзе всех национальностей ценна каждая часть мозаики, каждый народ и народность бесценны, и за их уникальность готова бороться вся многонациональная Россия.

В этом уникальном союзе равных и уважающих друг друга национальностей, есть место и для других народов. Чья историческая уникальность и даже сохранность ставится под сомнение современной глобализацией. Мы никого не хотим делать такими, как мы. И в этом наше коренное отличие от США и «европейских ценностей». Будьте сами собой, оставайтесь такими, как вам завещали ваша история, культура и традиции. Хотите – вместе будем охранять традиции, веру и культуру от попыток все одинаково «отглобалить».

Россия предлагает миру новый цивилизационный проект. Вернее говоря, он вполне себе старый – Русский проект. Только в новом оформлении. Внутри него два Союза: социальный союз и союз национальностей.

Это все та же Россия. Она называлась по-разному в разные периоды. Она была Российская империя, она была Советским Союзом. Но справедливость всегда была написана более или менее четко на наших знаменах. Так давайте не будем этого стесняться и ясно снова напишем на них слово «справедливость»!

А вот для внешнего мира нам нужен ещё третий союз.

Союз цивилизаций.



Россия уже дала миру уникальный опыт успешного мирного развития в рамках одной страны совершенно разных народов, религий и культур. Россия сама есть союз цивилизаций в миниатюре, где объединились совершенно разные (казалось бы!) общности, которые мирно развиваются на протяжении веков. Это пример для всего остального мира. Там, где были мы, наша цивилизация, там никто не исчез, все обрели письменность, национальную интеллигенцию и даже государственность. Там, где нас не было, исчезали народы целых континентов, уничтожалась культура и история. Переплавленные в безликие монеты произведения искусства инков и ацтеков – наглядная иллюстрация того, что происходило везде, куда приходила НЕ НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

Россия предлагает миру союз цивилизаций. Мы защищаем свою самобытность, готовы помочь защитить вашу. Мы протягиваем руку дружбы и не требуем за это душу народа.

Россия за всепланетную цивилизацию, состоящую из свободных народов, а не безликих «потребителей», не имеющих национальности, не знающих своих предков и корней.

Это значит, что мы за мир, против войны, против насильственной переделки одних людей в других.

Сегодня, когда никто на планете не может чувствовать себя уверенно, когда любую страну и любого правителя не имеющего ядерного оружия могут просто уничтожить из-за «свидетельств» в фейсбуке или твиттере, такая позиция может быть крайне востребована.

Давайте оттачивать идею. Давайте устроим мозговой штурм, в размере всей страны.

Нам нужна новая национальная идея – идеология.

Идея Гармонии Трех Союзов – новая идеология, которую Россия может предложить миру.

Как вам идея?

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