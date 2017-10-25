/Поглед.инфо/ Преди 100 години, на 25 октомври 1917 г., болшевиките са ликвидирали февруарския проект за унищожаване на руската цивилизация и руския народ.

Според плановете на стопаните на Запада (Великобритания, САЩ и Франция) февруарците-западняци трябваше да унищожат не само самодържавието на Романови и да премахнат самодържавието, но да унищожат самата Русия като уникална, отделна от западния свят цивилизация.



Победата през февруари доведе до разпадането и унищожаването на руската власт, цивилизация и на руския народ, които могат да преуспяват и да съществуват само в рамките на една силна империя (централизирана държава).

Февруарците, които са прероден елит на Руската империя (велики принцове, благородници, генерали, представители на либерално-демократични и леви партии, депутати, членове на масонски ложи, банкери, индустриалци, представители на "потиснатите" малцинства и т.н.) мислеха, че сваляйки руското самодържавие, ще завземат властта в свои ръце, ще изградят "демокрация" (в действителност, власт на богатите, на собствениците), и те ще направят Русия част от "просветена и цивилизована" Европа.

Въпреки това, господарите на Запада използваха руските западняци (февруарци), за да унищожат Русия, своя хилядолетен геополитически враг. Докато съществува руската цивилизация и руския народ, стопаните на Запада не могат да изградят на Земята своя адски робовладелчески "нов" световен ред.



Руската империя попадна през 1914 г. в смъртоносен капан, умело манипулирана от домакините на Запада, тя влезе в братоубийствена война с най-големите германски народи (руснаците и немците - най-великите представители на арийск-индоевропейското семейство).



Използваха войната за да разрушат основите на сградата на империята: въоръжените сили и самодържавието. Феруарците (масони, западни либерали) в хода на преврата от февруари-март 1917 г. успяха да свалят царя и да премахнат самодържавието. След това временното правителство, отчасти по замисъл, частично от глупост, липса на опит и разбиране на основите на руската държавност, доуби "старата Русия".

/рус.ез./

Февралисты ещё до Октября добьют уже крайне ослабленную, деморализованную, почти лишенную старого кадрового ядра армию. Фактически царская армия погибнет вместе с самодержавием и империей. Её разложенные остатки станут не опорой правительства, а ещё одним фактором смуты и анархии.

Ещё до большевиков была до основания уничтожена прежняя правоохранительная, полицейская система. На фоне тяжелейшей мировой войны и многих тысяч вооруженных дезертиров в России началась криминальная революция. Формировались крупные бандформирования, терроризировавшие целые города и населенные пункты. Позднее большевикам и Красной Армии придётся вести отдельную войну с «зелёными» (бандитами).

При Временном правительстве начнётся развал Великой России, различные сепаратисты и националисты получат полную свободу. Начнется бурный рост различных националистических партий и движений, они будут формировать свои «армии» и правительства. Что станет одним из главных факторов уже начинающейся Гражданской войны.

Различные националисты (финские, польские, украинские, крымско-татарские, кавказские и пр.), а также чужаки — венгры, чехословаки, китайцы, японцы — будут самым жестоким образом вырезать русских. В этом же ряду предтечи современных джихадистов — басмачи. Русским коммунистам предстоит выдержать жесточайшую битву с националистами, сепаратистами и басмачами, которые рвали Россию на части, спасая единство Русской державы.

При февралистах в России появится ещё один фронт — Крестьянская война. Крестьяне, веками копившие ненависть к помещикам, освободятся от царской власти (сакральной власти), которая сдерживала их. Не будет и армии, которая могла бы жесткими карательными мерами успокоить их (по примеру революции 1905-1907 гг.).

Крестьяне после Февраля 1917 года начнут свою войну, будут уничтожать помещичьи имения и делить землю. Они не захотят снабжать продовольствием города и войска по ценам предложенным властями. А продразвёрстку начнут при царском и Временном правительствах, ещё до большевиков. Советскому правительству придётся бороться ещё и крестьянской вольницей, не желающей подчиняться никаким властям.

Крестьянская война своим всеуничтожающим огнем и анархией была одной страшных угроз для государства, и её удалось ликвидировать только большой кровью, что стало одной из самых больших трагедий Революции и Гражданской войны в России.

В рамках этой великой трагедии и судьба особой части русского народа — казачества. Казаки также почувствовали себя вольными, как столетия назад, начали создавать свои правительства и автономные (самостийные) области-войска. Участвовали в развале единой России, воевали за белых, и за красных.

Временное правительство доконало и другие основы единого государства — транспортная сеть была парализована, еле работала, рухнуло снабжение городов; в ряде мест люди начали голодать, в других — крестьяне прятали хлеб «до лучших времен»; промышленность деградировала и т. д.

Австро-германские вооруженные силы легко занимали западные области России. Хозяева Франции, Англии, США и Японии делили Россию на сферы влияния, готовились к дележу «шкуры русского медведя».

Таким образом, Февраль убил «старую Россию» — русское самодержавие, империю Романовых, само государство. Произошла страшная катастрофа. Русская цивилизация и народ были на грани полного распада и гибели.

Хозяева Запада — «чужие и хищники» — не дали бы России никаких шансов на восстановление, даже под видом «русской демократии», части «просвещённой Европы». Им не нужна была Россия — ни царская, ни демократическая, ни социалистическая. Россию ждала судьба полуколонии, существования жалких самостийных бантустанов под протекторатом великих держав Запада и Востока. И полное угасание самосознания некогда великого русского народа.

Всевозможные февралисты-западники — керенские, соколовы, милюковы, гучковы и прочие, погубили Россию, убили её (к сожалению, их идейные наследники — гайдары, чубайсы, собчаки, победили в ходе контрреволюции 1985-1993 гг.). Оставалось совсем чуть-чуть до полного коллапса России. Однако нашлись люди, которые решили взять власть в свои руки и предложить народам русской цивилизации новый проект развития, в котором не будет социальной несправедливости, угнетения и эксплуатации немногими паразитами большинства.

Это были большевики, русские коммунисты. У них был проект развития в интересах подавляющего большинства народа, идея, программа и воля. Поэтому они и смогли победить и белых (ставленники проигравших февралистов, буржуазии и капиталистов, Запада и Востока), и националистов, и басмачей, и казачью, крестьянскую вольницу, и бандформирования, и выбросить из России интервентов.

Они создали величайший в истории человечества советский проект и цивилизацию, могучий Советский Союз. Предложили миру идею общества служении я и созидания, социальной справедливости и господства этики совести. Октябрь спас Россию.

Таким образом, русские коммунисты предложили человечеству образ справедливого мирового порядка, без паразитирования немногих «избранных» над народными массами. Это было общество будущего — «прекрасное далеко». Поэтому русских (советских) людей так любили и уважали на Кубе, во Вьетнаме, в Китае, Северной Корее и других уголках нашей планеты, где люди, простой народ уже пережил весь ужас господства рабовладельцев, западных «хищников и чужих».

Стоит отметить, что многие успехи современного Китая (ставшего второй экономикой мира и новым центром силы на планете) связаны именно с тем, что Поднебесная взяла на вооружение советский опыт, в первую очередь сталинской империи.

Понятно, что большевики не были едины. Ядро русских коммунистов мечтало о лучшем мире, социальной справедливости. Их поддерживала масса простых большевиков. Но были и «агенты влияния» Запада, т. н. троцкисты-интернационалисты во главе с Троцким, Свердловым и др., которые должны были довершить разграбление и погром русской цивилизации, добить Россию.

Также по замыслу хозяев Запада они проводили в России полигонные испытания новой модели рабовладельческой цивилизации, чтобы затем распространить её на всю планету — псевдокоммунистическая (марксистская) система толпо-элитарного общества. При такой модели народ обманывали образами «светлого будущего», против несогласных применялись масштабные репрессии и террор. А по сути, всё оставалось как прежде: господство касты «избранных» над народными массами.

Однако русские коммунисты во главе со Сталиным сломали этот изощрённый замысел хозяев Запада. Отсюда и загадка «великой чистки 1937 года» и противоречивость репрессий, когда сначала под нож попали массы невинных, а затем и сами инициаторы массового террора.

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