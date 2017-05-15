/Поглед.инфо/ На 19 и 20 май 2017 в София (България) ще се проведе културно-образователен цикъл от събития "Петербургскиг срещи в София."

Организатори: Комисията по външни отношения на Санкт Петербург, посолството на Русия, представител на Россотрудничество в България. Целта на проекта е развитието и укрепването на образователните, научните и културните връзки с Русия и Санкт Петербург с гражданите на България.

/рус.ез./

19 мая в 10.00 в Российском культурно-информационном центре в Софии (ул. «Шипка», 34) состоится открытая лекция «Современные процессы в русской лексике» для преподавателей русского языка и литературы города Софии. Ведет занятие доцент кафедры филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, кандидат педагогических наук И.А.Шерстобитова. По окончании занятия слушатели получат сертификаты участия.

Представителям организаций соотечественников и библиотек будут переданы комплекты учебно-методической и художественной литературы.

19 мая в 11.00 на историческом факультете Софийского университета им. Св. Климента Охридского (бульвар Царя-Освободителя, 15) пройдет открытая лекция заведующего отделом, ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории Российской Академии наук И.В. Лукоянова «Исторический экскурс: русско-турецкая война 1877-1878 гг.». По окончании занятий слушатели получат сертификаты участия.

19 мая в 13.00 в школе Посольства России в Болгарии (ул. Свети Наум, 36) состоится мастер-класс по традиционному декоративно-прикладному искусству – валяние из войлока – для детей и взрослых. Занятие проведет член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров России Э.Ш.Губайдуллина. По окончании слушатели получат сертификаты участия.

19 мая в 14.00 в Российском культурно-информационном центре в Софии (ул. «Шипка», 34) пройдут мастер-классы «Художественный перевод русской литературы на болгарский язык», а также «Художественный перевод болгарской литературы на русский язык» для преподавателей русского языка и литературы, поэтов и писателей Болгарии. Ведет занятия член Союза российских писателей, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Гильдии «Мастера литературного перевода» М.Д.Яснов. По окончании занятий слушатели получат сертификаты участия.

Также 19 мая в 16.30 на базе Российского культурно-информационного центра в Софии пройдет встреча делегации Санкт-Петербурга с активом российских соотечественников, проживающих в Болгарии.

19 мая в 18.00 официально будет дан старт циклу культурно-образовательных акций «Петербургские встречи в Софии». В церемонии открытия примут участие представители Комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга, Посольства России и представительства Россотрудничества в Болгарии. Церемония будет сопровождаться открытием фотовыставки работ «Блистательный Санкт-Петербург» действительного члена Творческого союза художников России А.Новикова, а также концертом «Посольство мастерства» солистов Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреатов международных конкурсов И.Сендецкого (виолончель) и А.Телкова (фортепиано).

20 мая все мероприятия пройдут на базе Российского культурно-информационного центра в Софии (ул. «Шипка», 34).

В 11.30 пройдет занятие по декоративно-прикладному искусству – дети и взрослые научатся делать перчаточное куклы для кукольного театра. Занятие проведет член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров России Э.Ш.Губайдуллина.

В 12.00 в библиотеке Российского культурно-информационного центра специалисты Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина откроют центр доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки и познакомят сотрудников представительства Россотрудничества с принципами работы Центра.

В рамках «Петербургских встреч» в кинозале жители столицы смогут посмотреть фильмы из коллекций старейшей кинокомпании России – киностудии «Ленфильм». Перед началом каждой кинокартины член Союза кинематографистов России, член попечительского совета Высшей школы режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге О.А.Аграфенина расскажет об их создании:

10.00 - фильм «Самый рыжий лис» (2015 г.), 0+,

17.00 - фильм «Контрибуция» (2016 г.), 12+.

Приглашаются все желающие! Вход на все мероприятия свободный и бесплатный.

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