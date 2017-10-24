/Поглед.инфо/ През пролетта на тази година Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че руската подводница "Краснодар" ще проведе тренировъчни учения във водите на Средиземно море. Всичко беше наред, докато в края на май "Краснодар" не се скри под водата край бреговете на Либия и скоро след това се появи край брега на Сирия, откъдето на 29 май изстреля две ракети "Калибър" по стратегически обекти на т.нар. Ислямска държава.

Всичко това разтревожи Пентагона и на 5 юни през Суецкия канал в Средиземно море влиза самолетоносачът на САЩ George H.W. Bush с изрична задача да проследи движението на подводницата "Краснодар", както и да изучи нейните тактико-технически характеристики. Но "Краснодар" вече е под водата и американските военни моряци не успяха да открият следи от нашата подводница...

(рус.ез.)

Подлодка «Краснодар» как феномен новых российских подводных сил

Все помнят красивые кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с борта российского фрегата "Адмирал Эссен" – это было, действительно, впечатляющее зрелище. Еще круче смотрелись подводные запуски ракет с российской подводной лодки «Краснодар». Но гораздо интересней история этих запусков, которая осталась за кадром: двухмесячная игра в «кошки-мышки» нашей субмарины «Краснодар» с авианосцем ВМС США George H.W. Bush. Эти точечные удары ВМФ РФ удивляли и мощностью, и точностью поражения наземных целей: ракетами были уничтожены подчистую склады и командные пункты террористов ИГИЛ* на востоке сирийской Пальмиры в непосредственной близости от городских кварталов, при этом все остальные здания остались не задетыми взрывной волной. Помимо того, что действия ВМФ и ВКС РФ сломили общий ход этой антитеррористической кампании в пользу правительственных сил Башара Асада, в этой истории есть еще один небезынтересный аспект: неявное соперничество нашей подлодки «Краснодар» и сил ВМС США, находящихся на тот момент в акватории Средиземного моря.

Весной этого года представители Минобороны РФ объявили о том, что российская субмарина «Краснодар» проведет в мае штатные учения в акватории Средиземного моря. Все так и было до тех пор, пока в конце мая «Краснодар» не ушел под воду у берегов Ливии. А вскоре объявился он уже у берегов Сирии, где 29 мая из подводного положения выпустил 2 ракета класса «Калибр» по стратегическим объектам боевиков ИГИЛ*. Такой конец рутинных военных учений подлодки явно встревожил Пентагон, так как уже пятого июня через Суэцкий канал в Средиземное море вошел американский авианосец George H.W. Bush, в явные задачи которого входила поддержка сил умеренной сирийской оппозиции и удары по позициям ИГИЛ*, а неявной задачей было отслеживание передвижений нашей подлодки «Краснодар» и по возможности изучение её тактико-технических характеристик.

Но «Краснодар» к тому моменту давно ушел под воду, и обнаружить его сразу американским военным морякам не удалось. На поиски подлодки была брошена целая эскадрилья военных палубных вертолет MH-60R Seahawk, некоторые из которых полагались на традиционные радары, другие же спускали под воду донные сонары. Но все безрезультатно. Следов нашей субмарины американцам найти не удалось. Моряки ВМС США смогли только определить места, где потенциально могла скрываться наша подлодка, исходя из анализа карты морского дна и места, где последний раз видели «Краснодар». Это было странно, так как американцы не ожидали, что подводные силы ВМФ РФ продвинулись так далеко вперед и их подлодки стали такими бесшумными. После того как 18 июня Штаты сбили самолёт ВВС САР, Минобороны РФ предупредило Пентагон, что силы ВКС РФ будут уничтожать все американские летающие объекты, включая беспилотники и самолеты, в Западной Сирии. В подтверждении серьезности этих слов, 23 июня «Краснодар» вновь всплыл на поверхность и еще двумя «Калибрами» разнес склад боеприпасов ИГИЛ*. Наша субмарина не пряталась, и её смогли засечь американские военные самолёты. Однако после её погружения, американцы вновь упустили её с экранов радаров и сонаров более чем на месяц. «Краснодар» закончил свои кошки-мышки с американским авианосцем в конце июля, когда тридцатого числа этого месяца наша подлодка вновь всплыла и в свой праздник, День ВМФ РФ, вошла в порт своей средиземноморской приписки в сирийском городе Тартус. В результате, американцы реально перенервничали. С одной стороны, Пентагон объявил о необходимости срочной модернизации подводного флота США, а соответственно о многомиллионных вложениях в развитие технологической базы американских подводных сил. А с другой стороны, Пентагон рекомендовал генштабу НАДО восстановить Атлантическое командование эпохи «холодной войны», которое вновь начнет работать по обеспечению безопасности западных морских магистралей. До открытого столкновения российской подлодки «Краснодар» и авианосца ВМС США George H.W. Bush, не дошло. Это было бы крайне интересно, конечно, но к счастью, не нужно ни одной из участвующих в этом подспудном морском противоборстве сторон. Однако стало понятно, что лодки этого класса, уважительно прозванные американскими моряки «черными дырами», стали серьезной заявкой РФ на военное доминирование под водой.

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