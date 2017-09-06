/Поглед.инфо/ Така се случи, че от 1991 г. насам е изградена някаква прахосмукачка във финансовата система на Русия, която ежегодно издухва милиарди рубли от бюджета на страната. Нашата финансова система е изградена на принципа на къртичините дупки или дупките на червеите - по всяко време сума, сравнима с годишния бюджет на един голям руски град, може да изчезне без следа.

И най-важното: никой не е виновен! Невъзможно е да се определи не само местоположението на изтеглените средства, но и отговорните лица. Отговорността, подобно на маслото върху сандвич, е размазана в целия корпус от мениджъри, държавни служители и отговорни работници. На изхода се оказва, че за извършените грешки-престъпления няма кого да попиташ.

Сторонники постсоветского бардака очень любят цитировать Иосифа Бродского, который устами своего героя воскликнул: "Ворюга мне милей, чем кровопийца!". Но надо честно признаться, что в современных российских условиях, учитывая размеры исчезнувших сумм, ворюги — это и есть кровопийцы. Похищение средств в размере более одного миллиона долларов может и должно быть приравнено к физическому убийству многодетной русской семьи. И те, кто кому-то чем-то "милей", пусть знают, что они убийцы!

На прошлой неделе мы услышали фантастическую новость. Центральный банк РФ объявил о финансовых проблемах в банке "Открытие" и о начале его национализации. В какой-то момент стало очевидно, что размер необходимой банку помощи достигает 250-400 миллиардов рублей (то есть почти 7 миллиардов долларов). Поскольку должны быть выделены государственные средства, то надо понимать, что задействуют наши деньги на спасение частного российского банка. Делается это для предотвращения "эффекта домино", который может пошатнуть всю банковскую систему государства.

До сих пор "Открытие" было банком с непрозрачной структурой собственности, который принадлежал таким олигархам, как Рубен Аганбегян и Александр Мамут. Пакет акций "Открытия" держал ВТБ, также среди акционеров значился некий Вадим Беляев. Сейчас в свободнейших СМИ не принято вспоминать сей факт, но некогда пакет акций банка "Открытие" принадлежал Анатолию Чубайсу, а гражданин Беляев долгое время был (вполне возможно, что и остаётся) доверенным лицом "рыжего Толика". Несколько лет назад, когда Чубайс покупал акции "Открытия", он заявил, что коллектив "Открытия" ему знаком уже около 20 лет, он доверяет этим людям и ему это интересно. Видимо, связи Анатолия Чубайса с Эльвирой Набиуллиной и помогли банку уверенно получать государственное финансирование и ничего не опасаться.

Изначально банк "Открытие" был активно вовлечён в бизнесы энергетических компаний, появившихся в результате печально известной реструктуризации РАО ЕЭС России. Позже банк за счёт государственных пенсионных средств, да и просто с помощью государственной поддержки начал активно скупать различные активы в финансовом секторе. Все помнят нашумевшую санацию банка "Траст", когда Центробанк выдал "Открытию" на оздоровление "Траста" 127 млрд рублей наших с вами денег. Вот так всё российское общество, включая самые неимущие его слои, оплачивает деятельность "эффективных менеджеров" банка, которые при всех раскладах чувствуют себя прекрасно.

Вместо немедленного открытия уголовных дел, арестов, обысков и жёстких допросов о месте нахождения уворованных денег, наше доброе государство в лице руководства Центробанка заявляет, что "у временной администрации сохраняются с акционерами тёплые отношения" и "они были бы рады включить в состав временной администрации нынешних топ-менеджеров". То есть после колоссальных государственных вливаний бразды правления отдаются тем же самым людям, которые организовали исчезновение всех активов банка "Открытие". Скажите, не сон ли это с элементами кошмара?

Недавно так же "при невыясненных обстоятельствах" рухнул банк "Югра". Теперь его вкладчикам Агентство страхования вкладов должно выплатить рекордные 169,2 млрд рублей. Своих средств, которые формируются из страховых взносов банков, у Агентства давно уже нет. Выплаты финансируются за счёт кредитов Центрального банка, то есть опять из общего кармана.

А вот ещё одна замечательная история про кредитные вложения Сбербанка и ВТБ в Хорватскую компанию "Агрокор". Речь идёт об одном миллиарде евро и 300 миллионах евро, выданных в 2014 году в разгар кризиса на Украине. Теперь, когда "Агрокор" рухнул, вдруг выяснилось, что обеспечены только сто миллионов евро из кредита Сбербанка. По остальным суммам залогов нет. Это значит, что теперь на возвращение денег шанса нет.

Давайте посмотрим: как Сбербанк и ВТБ оказались в этом дерьме? И главное, почему государственные банки России выдали хорватской агропромышленной группе миллионы евро без всякого обеспечения?

Виновата, видимо, простодушная доверчивость наших главных банкиров. Хорваты оказались, увы, не совсем честными людьми. Владельцы и менеджеры компании "Агрокор" скрывали от российских банков свои финансовые проблемы и предоставляли им ложную отчётность.

В конце 2016 года стало ясно, что компания накануне краха. Поставщики группы "Агрокор" стали подавать в суд за неплатежи. Тем не менее Сбербанк и ВТБ реструктурировали кредит "Агрокора". Затем кредитный рейтинг "Агрокора" упал, и многие кредиторы начали паниковать. Многие, но не все! Сбербанк выдал идущей на дно группе "Агрокор" ещё сто млн евро наших с вами денег!

Далее происходит замечательная история: парламент Хорватии принимает закон "О чрезвычайном управлении в компаниях системного значения". Документ этот даёт компании "Агрокор" полную защиту от требований кредиторов. "Мы впервые столкнулись с такой историей", — заявил в мае 2017 г. президент Сбербанка Греф-простодушный.

В июне Сбербанк подал иск в коммерческий суд Загреба, но суд иск отклонил. Ведь теперь по закону, принятому хорватским правительством, контроль над компанией перешёл не в руки кредиторов, а к государству через чрезвычайного управляющего (с сохранением прежней команды управленцев "Агрокора"). Формулировка была такая: "Правительство Хорватии не даёт гарантий, не несёт ответственности, не выкупает долг, не готово предоставить суверенное обеспечение из бюджета страны на спасение компании". Теперь в совете кредиторов рухнувшей компании заседают представители пяти групп кредиторов, причём их голоса распределяются так: только два голоса из пяти имеют представители необеспеченных кредиторов и держателей бондов во главе со Сбербанком (а это 60% объёма всего долга), два голоса имеют представители мелких и крупных поставщиков (у них всего 20% долга), и один голос достался представителям обеспеченных кредиторов (10% долга). По факту Хорватия поддержала мелких кредиторов и кинула через колено Сбербанк и ВТБ. Действие это сопроводили статьи в хорватской прессе, обвиняющие российские госбанки в попытках захватить контроль над экономикой страны.

Как можно было в 2014 году кредитовать хорватов, которые традиционно ненавидят сербов и русских? Миллиард с гаком евро улетел в трубу, а русская провинция задыхается без денег. Что это было? Приступ геополитического дальтонизма, граничащего с идиотизмом?!

Не будем также забывать, что за два с половиной года после Майдана российские ВТБ, Внешэкономбанк и Сбербанк потеряли на Украине более 7 миллиардов долларов. Эти колоссальные деньги были профуканы в силу отсутствия чувства патриотизма у тех, кто руководит российской финансовой отраслью.

Сбербанк боится заходить в российский Крым, но при этом лезет в страны НАТО и с дикими политическими рисками кредитует тех, кто готовит плацдарм для вторжения войск НАТО в Россию.

Как известно, в России бушует экономический кризис. Многие предприятия закрылись. Многие наши сограждане лишились работы и средств к существованию. Мировые цены на нефть упали. В отношении российских компаний Западом планомерно вводятся санкции — по сути, против страны ведётся полномасштабная экономическая война. В этих почти боевых условиях правительство принимает решение об изменении порядка индексации пенсий. Раньше пенсии ежегодно увеличивались, поспевая за инфляцией. Сейчас власть вынуждена отказаться от полной индексации выплат для наших стариков.

Со скрипом находятся средства на образование, медицину и науку. Однако фантастические государственные средства идут на спасение частного банка и на провальное кредитование украинцев, хорватов и прочих прирождённых кидал.

В финансовой системе страны действуют принципы, уничтожающие государство, превращающие в абсурд любое начинание в сфере экономики и народного хозяйства страны. Это, прежде всего, порочный принцип приватизации прибылей и национализации убытков. И принцип полной безответственности топ-менеджеров в финансовой сфере.

События последних месяцев с банками "Сбер", ВТБ, "Открытие" и "Югра" вновь и вновь поднимают вопрос: а нужна ли нам финансовая система, которая не кредитует промышленность, зато успешно распыляет общенародные денежки? Правильно ли, что Агентство страхования вкладов задолжало Центральному банку 1,03 триллион рублей? А ведь эта сумма превышает годовой бюджет всей нашей системы образования плюс всей системы здравоохранения! Не слишком ли дорогая плата за подтирание задниц обмишурившихся менеджеров?

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