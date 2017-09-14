/Поглед.инфо/ Интеграцията на "анексирания Крим" в Русия е само една от "сериозните руски заплахи", които българското правителство видя. Премиерът Борисов на свой ред "забрави" за обещанието си да взаимодейства прагматично с Москва. И президентът Радев, смятан за руснак, няма куража, че има например унгарският лидер Виктор Орбан, казват експертите.

Българското правителство разглежда Русия като сериозна заплаха за външната политика.



Това се посочва в доклада за състоянието на националната сигурност през 2016 г. Документът беше приет от правителството и изпратен в парламента за одобрение, предаде TASS, позовавайки се на българския вестник "Сега". За първи път официалният правителствен документ съдържа такава остра критика към Москва, отбелязва "Ридус".

Една от "заплахите" е интегрирането на "анексирания" Крим в Русия



Според българското правителство, продължаващата руска интеграция на "незаконно анексирания Кримски полуостров" разширява достъпа на Русия до Черно море.



София вярва, че "заплахите за сигурността растат не само в Балтийско и Черно море, но и в Източното Средиземноморие, където Русия увеличава военната си активност".



"Избирателното прилагане на основните международни договори в областта на контрола върху въоръженията и информационната война ... подкопават доверието и предотвратяват вземането на решения за гарантиране на сигурността на Европа", се казва в доклада.

В документа, подписан от българския премиер Бойко Борисов, се казва, че действията на Русия са "източник на регионална нестабилност и заплашват свободна и мирна Европа".



Следва да се отбележи, че същият министър-председател Борисов заяви още на 30 юли, че отношенията между Европа и Русия трябва да бъдат прагматични.



И последната сряда Борисов, заедно с гръцкия му колега Алексис Ципрас, обяви готовността на своите страни да се превърнат в мост между Европейския съюз и Русия. Очевидно е, че изводите, подобни на направените в доклада на правителството на България, не допринасят за "изграждането на мостове" и прагматично взаимодействие.

/рус.ез./

Между Брюсселем и Москвой

Нельзя сказать, что в Софии забыли о благодарности российским «братушкам». Так, накануне посол Болгарии в Москве Бойко Коцев подчеркнул: победа России в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов и освобождение Болгарии являются прочным фундаментом, на котором строятся двусторонние отношения Москвы и Софии.

Напомним и о надеждах, возлагавшихся на генерала Румена Радева, избранного в ноябре прошлого года президентом Болгарии. Радев расценивался как пророссийский кандидат. Его избрание вызвало разговоры о возрождении проекта «Южный поток» («похороненного» предыдущим, прозападным президентом Росеном Плевнелиевым, известным своими русофобскими заявлениями). При этом Радев заверил, что с его избранием Болгария останется и в Евросоюзе, и в НАТО.

В марте «партия еврооптимистов» ГЕРБ взяла реванш, вернув ориентирующегося на Брюссель Бойко Борисова в кресло премьер-министра. Что же касается президента Радева, то, встречаясь в конце августа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, болгарский лидер высказался за «максимальную интеграцию балканских государств в европейскую политику» – в том числе за вступление соседней Сербии в ЕС.

Вполне ожидаемый шаг «слуги трех господ»

Доклад о «российской угрозе» – вещь, весьма ожидаемая от правительства Бойко Борисова, полагает политолог, бывший посол Болгарии в Белоруссии Петко Ганчев. «Это не должно удивлять. Это те люди, которые выполняют вассальные функции и слушаются вашингтонский обком», – подчеркнул Ганчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

По мнению собеседника, именно ориентация на Запад гарантировала Борисову возвращение к власти после прошлогодних выборов. Ганчев полагает, что заявления премьер-министра о готовности выстраивать прагматичные отношения с Москвой, не следует принимать всерьез. Их надо списать на присущее премьеру непостоянство. «Борисов обычно утром одно говорит, в обед другое, вечером третье, – отметил Ганчев. – Он все время пытается откровенно заигрывать. Это неискренне, просто информационный шум».

«И вообще, если Борисов что-то говорит что-то более откровенное, его дергают, и он поправляется через несколько часов, правильную линию берет», – отметил Ганчев. По его мнению, нынешнему болгарскому премьеру приходится ориентироваться одновременно «на трех господ» – Вашингтон, канцлера Германии Ангелу Меркель и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ганчев считает, что президент Болгарии Румен Радев попробует как-то найти какой-то баланс, смягчить формулировки. «Он пытается быть более ответственным политиком в Болгарии, более достойную политику вести. Это похвально, это нужно поддерживать», – указал собеседник. «Но он тоже зависим, к сожалению. Иногда так откровенно выступал, что мы с НАТО, мы с Евросоюзом, мы должны служить. У него нет смелости премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нет смелости поляков», – добавил эксперт.

Правительство поддерживает вступление в НАТО соседней Македонии

«Мы в шоке, что правительство принимает такое решение», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель правления болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков. «Россия – не враг Болгарии, и никакой угрозы безопасности от нее нет», – подчеркнул он. «Такое правительство работает против собственного народа, – добавил собеседник. – Наш народ в большинстве своем – это прорусский народ, славянский народ».

«Болгария – несамостоятельное государство во внешней политике, оно выполняет заказ американского посла Эрика Рубина и Евросоюза», – подчеркнул Милетков.

По его словам, не только объявление России угрозой, но и недавнее соглашение с Македонией, в котором, в частности, говорится о поддержке Софией устремлений Скопье по вступлению в НАТО, это выполнение заказа американцев. И направлено это против России и Китая, считает собеседник.

Милетков также полагает: «Наш премьер – это несамостоятельный политик». «Но надеюсь, что будут другие выборы и будет другая команда», – добавил он.

«Наш новый президент, генерал авиации – трезвый, умный человек. Он говорил, что нужны хорошие отношения с Россией», – подчеркнул Милетков.

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