През юни 2017 г. промишленото производство в Русия е нарастнало с 3,5% в сравнение с юни 2016 г., сочат данните на Федералната статистическа служба (Росстат). Дори в селското стопанство, въпреки неблагоприятните природни явления, ръстът достигна 3,6%!



(рус.ез.)

Промышленное производство за июнь в России выросло на 3,5%!

В июне 2017 года промышленное производство в РФ увеличилось на 3,5% по сравнению с июнем 2016 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В мае рост составлял 5,6%, в апреле - 2,3%, в марте - 0,8%. В феврале был зафиксирован спад промпроизводства на 2,7% на фоне календарного фактора - рабочих дней в феврале было на два меньше, чем в феврале прошлого года. В январе рост промпроизводства равнялся 2,3%.

За 1-е полугодие 2017 года промышленность выросла на 2%, за 2-й квартал - на 3,8%.

Экономисты ожидали более скромного роста в июне, консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом", предполагал увеличение показателя на 2,7%.

Ожидания аналитиков по росту промпроизводства в 2017 году равняются 2,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июне 2017 года промпроизводство, по расчетам Росстата, снизилось на 0,5% ( к маю) после роста на 1,6% в мае и на 0,8% в марте.

Между тем промпроизводство в добыче полезных ископаемых выросло в июне на 5,2% против 5,6% в мае (в январе-июне - рост на 3,1%), в обрабатывающих отраслях - на 2,9% против 5,7% в мае (в январе-июне - рост на 1,2%), в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром - на 0,6% против 4,7% в мае (в январе-июне - рост на 2,5%).

В отраслях по водоснабжению и утилизации отходов промпроизводство сократилось в июне на 0,3% после роста на 1,1% в мае (в январе-июне - сокращение на 2%).

Добыча нефти увеличилась в июне на 2% в годовом выражении (в январе-июне - рост на 1,8%), добыча природного газа - на 25,2% (+ 12,9%), угля - на 8,2% (+ 7,3%).

Производство легковых автомобилей увеличилось в июне на 16,9% против 15,6% в мае, 20,4% в апреле и 21,5% в марте (в январе-июне - рост на 20,7%).

Мой комментарий:

На высокие майские показатели повлияла частично погода. В июне же она наоборот подействовала отрицательно на показатель промышленности. Те же кондиционеры практически не использовались. Сельское хозяйство негатив от природы испытывало. Не смотря на это достигли роста в 3,6%!

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