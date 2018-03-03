/Поглед.инфо/ Днешното послание на Путин е едновременно и старт и финал. Това е финалът на американската световна хегемония, а също и финалът на руската избирателна кампания. Няма смисъл Путин да ходи на дебати, да си снима клипове и нервно да се хваща за сърцето при всяко движение на рейтинга. Путин вече е историческа фигура и след това, което направи за нашата страна и за нашата сигурност, всички захапвания от страна на политическите му противници просто изглеждат жалко.

Путин фиксира финала на американската хегемония. Това е краят. Работата е в това, че САЩ заложиха на всемогъщата ПРО и на възможността безнаказано да нанасят ядрени удари – единственият залог в надпреварата за запазване на военното и политическото доминиране в света. Руският президент отправи ПРО в кошчето а боклук и все пак за това ПРОамериканците изразходваха години разработки и трилиони долари. Такова нещо вече имаше място в историята веднъж, когато американците искрено смятаха, че те имат абсолютно оръжие и могат да принуждават всички както си искат. Това беше след Хирошима и Нагасаки и тогава отличната работа на разузнаването и съветските учени спасиха съветска Русия от ядрен удар. Напълно е възможно, че днес Путин премести нас, а и целия свят по-далеч от чертата, отвъд която започва ядрената война. Той лиши американците от лъжливото усещане за неуязвимост и сега даже най-горещите глави в Белия Дом, Сената и Пентагона добре ще си помислят преди да градят планове по силовото решение на руския проблем.

(рус.ез.)

Некоторые наши диванные псевдопатриоты любят говорить, что Путин - слабый, и что наш МИД вечно заявляет протесты на которые всем плевать. Нормальные люди считают диванных псевдопатриотов дураками и правильно делают. Путин сегодня наглядно показал, что пока наш МИД выражал озабоченность, наши ученые и военные ударными темпами работали над тем, чтобы эта озабоченность в случае необходимость могла долететь до Вашингтона и жахнуть по нему ядерным зарядом. У нас часто жалуются, что науки в России нет, всё плохо, всё разворовали и вообще всё будет еще хуже. Президент продемонстрировал, что наука у нас есть, но в нашей стране наука по историческим причинам занимается в первую очередь вот такими изделиями, у которых даже названий еще нет, но которые уже провоцируют истерику на Западе. Первые панические заголовки и сообщения уже пошли в западных СМИ, а дальше будет еще интереснее. Я не удивлюсь если против нас даже попробуют новые санкции ввести в наказание за то, что некоторые сотрудники Пентагона и Белого Дома наверное лежат сейчас с инфарктами и нервными срывами. Им-то говорили, что Россию порвали в клочья, а реальность вдруг оказалась совсем другой, и Путин это продемонстрировал с "кинжальной" остротой.

Как и следовало ожидать, послание Путина уже привело к тому, что все диванные специалисты по сирийским повстанцам и украинскому газу срочно переквалифицировались в специалистов по компьютерной графике и ракетным двигателям. Телеграм и соцсети заполнены ехидными комментариями, что страна, которая не может снять нормальный видос про ракеты и сверхзвуковые планирующие блоки, точно-точно не может их построить и что вообще Путин - не Илон Маск, и весь мир якобы смеется над нашим позором. Вот реально есть люди, которых никогда и ничем не удовлетворить. Давайте вместе посмотрим за реакцией американских и европейских СМИ, и особенно за реакцией американских и европейских политиков на эти видео-презентации Путина. Гарантирую, что они-то всё воспринимают максимально серьезно. А мне очень жаль, что у нас в России теперь три беды: дураки, дороги и хипстеры, которые не понимают, что военные НИИ - это не студия Уолта Диснея. Ну, ничего, президент обещал создать центры по перепрофилированию и профессиональной переподготовке, может быть там их чему-то путному научат.

Я не зря в начале сказал, что послание президента - это старт. Это старт не только новой эры в мировой политике, но в первую очередь это старт новой эры в российской внутренней политике. Мы 18 лет лечились, мы восстанавливались после 90-х, которые действительно можно сравнить с опустошительной войной. А теперь нам нужен рывок вперед, и Путин не зря раз за разом говорил, что нужно убрать всё то, что нам мешает расти и развиваться. Он очень хорошо понимает, что нам нельзя отстать от поезда истории, нам нельзя пропустить технологическую революцию так, как СССР опоздал и не вписался в эпоху компьютеров и Интернета. Нам нужно сделать всё, чтобы мы смогли занять достойное место в новой технологической эпохе, в новой цифровой экономике.

За несколько дней до оглашения президентского послания спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что Дума будет использовать послание для определения приоритетов в законотворческой работе и сейчас понятно, что депутатам нужно будет очень сильно перекроить свою повестку и даже поменять стиль своей работы. Для выполнения президентского послания Думе придется поработать в роли большого законодательного бульдозера. Путин возложил на депутатов сложную задачу - убрать всё то, что мешает развитию робототехники, беспилотников, использованию решений на базе блокчейна и так далее. Это будет непростая задача, а решать ее надо быстро, а значит качество решения будет зависеть от того, насколько экспертное сообщество и депутаты найдут общий язык и будут готовы друг друга не только слушать, но и слышать. В лубом случае, нам предстоит много интересных и очень серьезных изменений. Россия теперь точно защищена от внешних врагов и у нас теперь есть реальная возможность разобраться с внутренними проблемами. Это уникальный шанс. Важно его не упустить. И мы не упустим.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели