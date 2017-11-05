/Поглед.инфо/ Днес, в деня на националното единство – празникът, който Путин въведе за отбелязване на събитията за освобождението на Русия от чуждестранната окупация през 1612 г. чрез организиране на народна милиция, водени от обикновен селянин Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски, бих искал да попитам нашия народ: защо Путин назова патриотизмът единствената идея, която обединява народа?

Но нека се обърнем към изворите. Що е патриотизъм?

Речникът на Ожегов тълкува патриотизма като "преданност и любов към своето отечество, към своя народ".

Тълковният речник на Д. Н. Ушаков определя патриотът като "човек, предан на своя народ, любещ отечеството си, готов на самопожертва и подвизи в името на интересите на своята родина"...

(рус.ез.).

Почему так сказал Путин: "У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма"?

Сегодня, в День народного единства, праздник, введенный Путиным в память о событиях освобождения России от иностранной оккупации 1612 г. путем организации Народного Ополчения, возглавляемого простым мужиком Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, я хотел бы спросить у нашего народа: почему Владимир Путин назвал патриотизм единственной идеей, объединяющей народ?

Давайте обратимся к истокам. Что такое патриотизм? Словари толкуют это так: Патриотизм - "Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу." (Словарь Ожегова).

Что же такое Отечество? Территория? Страна? Государство? Родина? Что отличает Отечество от всех этих понятий?

Казалось бы, все они по смыслу подходят. Однако с уверенностью сказать, что этим перечислением и описанием понимание того, что такое Отечество, заканчивается, было бы, казалось, правильно, но это не так.

Как простое перечисление органов, из которых состоит человек, вовсе не означает, что под этим понимается весь человек, так и простое перечисление того, что входит в понятие Отечества, не означает, что оно этим исчерпывается.

Подобно человеку, Отечество - живой организм, который существует до тех пор, пока в нем есть жизнь. Кто же поддерживает жизнь Отечества? Ответ очевиден: патриоты. Как для территории нужны люди, для страны - жители, для государства - граждане, для Родины - верные сыны, так для Отечества нужны они все, но, помимо этого, они нужны не просто в том качестве, в каком они есть для этих перечисленных уровней, - они нужны прежде всего и в основную и первую очередь именно как патриоты.

Кто же такой патриот? Патриот - "любитель отечества, ревнитель о благе его" (Словарь Даля)

Патриот - "человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины." (Толковый словарь Д.Н. Ушакова).

И есть еще достаточно много толкований в других словарях.

То есть основная черта, определяющая патриота - любовь к Отечеству. Любовь не в плане статическом, вроде любования или теоретического платонизма, одобрения всего происходящего или махания шапками в приветствии, а именно как активная и деятельная сила, которая присутствует в человеке и толкает его на действия, с одной стороны, препятствующие хулению и поруганию Отечества, с другой - помогающие восхвалению и всемерному росту Отечества.

Значит, Отечество - понятие не только историческое, или культурно-территориальное, оно еще - понятие ценностное. Отечество - это святыня, понятие сакральное. Отечество имеет смыслы, на которых основывается его жизнь, смыслы, которые толкают людей к совершению поступков, порой выходящих за рамки обычных фактов истории, поступки, которые становятся не просто исторической хроникой, но которые сохраняются последующими поколениями как живой пример, которому нужно следовать в жизни и на который ориентироваться при построении семьи, общества и государства.

Преданность Отечеству означает, что даже в годину смуты, войны, раздробленности патриот сохраняет стойкость и веру в правильность своего пути, основанного на заветах предков, и что именно это спасет его, и в конечном счете приведет к победе над злом, временно взявшим верх.

Готовность на жертвы означает принятие на себя удара, выбор самому пострадать ради спасения таких же, как ты, своих, совершить действия, которые будут осуждены врагом и жестоко покараны, но которые своими будут расценены именно как жертва, добровольный выбор принять страдания ради спасения своих, вплоть до смерти. Такие действия буду расценены как подвиги и сохранены в истории для воспитания будущих поколений на примере героев этих подвигов и их действий.

Ревность о благе Отечества есть не что иное, как активное стремление к тому, чтобы оно стало лучше, подкрепленное словами, действиями, мыслями, носящими императивный характер, укорененными в историю, культуру, государственность и социальный строй. Невозможно радеть об Отечестве теоретически, умозрительно. Это всегда связано с какими-то активными действиями, проектами, мыслями и идеями, носящими не только теоретический, но и практически-преобразовательный характер.

Отечество - это смыслы. Исторические, культурные, религиозные и социальные. Но прежде всего - смыслы нравственные. Патриотизм есть нравственное чувство, и потому Отечество - это прежде всего нравственность. Отечество - это совесть и нравственный выбор, порой тяжелый, это нравственный поступок, порой осуждаемый и порицаемый, но в конечном счете правильный. Это образ жизни, направленный во благо, ориентированный на память предков, их нравственный выбор перед лицом своей совести, их служение, порой тяжелое, порой - непонятое.

Именно служение Отечеству определяет смысл жизни человека, цель и благополучие государства, историческое сохранение общества и его культурное воспроизводство.

Как говорил наш классик, "солнце русской поэзии", гений и истинный патриот Пушкин:

«Два чувства дивно близки нам -

В них обретает сердце пищу.

Любовь к родному пепелищу.

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века

По воле Бога Самого

Самостоянье человека

Залог величия его.

Животворящая Святыня!

Земля была б без них мертва

Как [иудейская] пустыня

И как алтарь без Божества».

А.С. Пушкин

И хотя порой бывают в истории нашего Отечества взлеты и падения, успехи и неудачи, поражения и победы, мы, как патриоты, неизменно любим его и желаем ему только добра и благополучия. Это и есть здоровый патриотизм - желать спасения, благополучия и развития своего Отечества даже в самые смутные его годины, осознавать и уметь отделять важное от второстепенного, сиюминутное от вечного.

"Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал."

А.С. Пушкин. Из письма к П.Я. Чаадаеву.

Чем Отечество отличается от Родины? Родина - понятие территориальное. Отечество - историческое, культурное, ценностно-смысловое понятие. Родина - это земля, где ты родился и вырос. В широком смысле - вся земля твоего государства, в узком - твой родной край, "малая Родина". Отечество не только в территории, земле - оно протянулось в глубь истории, оно охватывает все жившие до нас поколения и все будущие. Оно - в нашей культуре, в обычаях и традициях нашего народа, передаваемых от поколения к поколению. Оно - в традиционных ценностях, в том числе религиозных, которые остаются неизменными уже более тысячи лет, и не раз спасали наше Отечество от краха.

Отечество неотделимо от нравственности. Патриотизм есть прежде всего нравственное чувство, тогда как предательство - безнравственное, подлое, ущербное.

Почему за Отечество нужно сражаться? Потому что оно и есть наша жизнь. Сохранение Отечества - благополучие государства и его жизненное существование, развитие. Потеря Отечества - смерть государства и народа, сначала на уровне духовном, когда Отечество перестает быть сакральным понятием, святыней, допустить поругание которой нельзя и чему нужно всемерно препятствовать, потом - на культурном, когда забываются или насильственно стираются из памяти традиции и обычаи предков, когда люди перестают жить согласно их заветам, затем - на историческом, когда забывается история Отечества, полная как славных побед, так и горьких поражений, и истинная история подменяется выдуманной, навязанной, в которой идет подмена смыслов, белое превращается в черное, а черное - в белое, патриотизм становится предательством, а предательство - патриотизмом. Потом наступает черед физического уровня, территориального, когда происходит добровольная сдача территории Отечества под благовидными предлогами, эти территории забирает враг, который делит их как хочет в своих интересах. И тогда наступает постепенно полное исчезновение из культуры и истории.

Так что же такое патриотизм? С чего он начинается? С воспитания в семье. Продолжается воспитанием в школе. Потом человек выходит в общество, и общество тоже воспитывает. Государство ведет патриотическую работу. Родина для человека становится не пустым звуком, а зримым местом, которое любишь и защищаешь. Отечество соединяет с предками и помогает получить и осмыслить их опыт, дает укорененность в правде, духовную силу выстоять в любой правой борьбе.

Основными слагаемыми патриотизма являются традиционные ценности, идеология и вера. Ценности есть недостижимый идеал, к которому нужно стремиться. Идеология предлагает сформулированную цель жизни государства и место в нем человека. Вера помогает преодолевать трудности, стойко переносить тяготы и лишения во имя того, что больше, чем ты сам, что выше, чем повседневность, что радостнее, чем любая земная радость, то, что вечно и свято.

Патриотизм как национальная идея формирует "образ будущего". В нем есть все, что нужно современному человеку. И это все существует там во благо человеку. Любая идея, если она основана на патриотизме, приводит к улучшению жизни людей и повышению статуса государства. К научному, техническому, социальному и прочим типам улучшений, связанных с благом человека. Эта идея двигает и увлекает массы, поднимает их на творческие порывы, на деятельные свершения.

Патриотизм есть ствол историко-культурно-цивилизационного древа под названием "Отечество": история - связь поколений, действия наших предков; культура - передача живого и бесценного опыта этих поколений, выраженного в том числе в традициях и обычаях народа; цивилизация - самобытный путь Руси, этого "третьего Рима", выраженный в идеологии и опыте государственного строительства такой многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия, успешно отражающей все набеги и вторжения и постоянно расширяющейся как территориально, так и количественно, через население.

Почему патриотом быть выгодно? Используя аналогию "пари Паскаля", можно сказать: будучи сегодня патриотом, я ничего не теряю, но в будущем приобретаю нечто неизмеримо большее - рост и восхождение Отечества, его могущество, красоту и богатство, составной частью которого буду и я как его сын, и получу сполна от его полноты. Будучи же сегодня предателем своего Отечества, я уже сегодня теряю честь, совесть, а в будущем обрекаю себя на поругание или забвение.

Патриотизм - это не только и не столько идеология. Под идеологией обычно понимают что-то внешнее, искусственное, придуманное. Патриотизм же - это "живительный дух" Отечества. Без патриотизма, без патриотов, как носителей этой идеи, Отечества нет. И пусть пока что существует государство, и территория, и живут люди, - но без патриотизма и без патриотов государство слабеет и увядает, территорию захватывают враги, а люди постепенно исчезают в историческом забвении.

Именно поэтому, чтобы наше Отечество жило, росло и развивалось, укрепляясь и становясь больше и сильнее, чтобы мы с вами просто выжили в текущей ситуации атаки на наше Отечество, нам и нужен патриотизм. Именно поэтому сказал Путин, что "у нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма".

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