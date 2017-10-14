/Поглед.инфо/ Влекачите доставят на място за монтаж 250-метрова арка, която ще се превърне в централен компонент на моста между континентална Русия и полуостров Крим. 19-километровият мост е демонстрация на силата и политическото влияние на руския президент Владимир Путин.

Русия разглежда украинския полуостров като собствена територия след присъединяването му през март 2014 г. В момента руските инженери инсталират основния компонент на проекта на Керченския мост – гигантската 5500-тонна пътна арка и сега влекачите изтеглят конструкцияята към мястото мястото на монтажа.

(рус.ез.)

Путин соединяет Крым с Россией

В ответе за Крым

Буксиры доставляют на место 250-метровую арку, которая станет центральным компонентом моста между материковой Россией и полуостровом Крым. 19-километровый мост — демонстрация мощи политического влияния президента России Владимира Путина. Россия рассматривает украинский полуостров как собственную территорию после его присоединения в марте 2014 года. В настоящее время российские инженеры смонтировали ключевой компонент проекта Керченского моста — гигантскую 5500-тонную автодорожную арку — и теперь конструкцию буксируют к месту монтажа.

Движение плавучих опор с арочным пролетом обеспечивает несколько специальных кораблей во главе с буксиром мощностью более 3 тысяч лошадиных сил. Расстояние до места монтажа арки составляет около 5 километров. После того, как арка будет доставлена на место и закреплена между двумя мостовыми опорами, ее поднимут на плановую высоту с помощью команды инженеров и водолазов. Конструкция состоит из 200 секций и смонтирована в Керчи за 12 месяцев. Подмостовой габарит арочного пролета Керченского моста достаточен для прохода судов.

По словам главного инженера проекта Сергея Лютого, которого цитирует RT, «дорожная арка интересна в первую очередь из-за ее расположения. Сейсмичность участка строительства достигает 8-9 баллов. Но даже при землетрясении с аркой не произойдет ничего плохого потому, что конструкции запроектированы с хорошими запасами». После завершения строительства четырехполосный мост станет самым длинным в России и, как утверждается, его пропускная способность составит 40 тысяч автомобилей в день. Автомобильный переход откроется к концу следующего года, а железнодорожный — в 2019 году. В августе появились кадры транспортировки огромной железнодорожной арки, которую установили на высоте 35 метров над уровнем моря. Самая высокая точка арки выше, чем шпиль Биг-Бена. Вес железнодорожной арки транспортного перехода — 6 тысяч тонн. Рядом строится автомобильная и железнодорожная инфраструктура.

Отношения между Россией и Западом обострились из-за аннексии Москвой Крымского полуострова в 2014 году и продолжающихся боевых действий на востоке Украины. Полуостров остается под российским контролем, но мировое сообщество признает его частью Украины. Буквально на днях выяснилось, что НАТО разместит новые многонациональные силы в Румынии для противодействия России и контроля растущего российского присутствия в Черном море после захвата Кремлем Крыма в 2014 году. Сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы 10 стран НАТО, включая Италию, Канаду, а также Румынию присоединятся к 900 американским военнослужащим, уже дислоцированным в регионе. «Наша цель — мир, а не война, — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе встречи в Парламентской ассамблее НАТО в Бухаресте. — Мы не представляем угрозу для России. Но нам нужен диалог с позиции силы».

Россия обвиняет НАТО в попытке окружить ее и в подрыве стабильности в Восточной Европе, что НАТО отрицает. Страны Черноморского региона — Румыния, Болгария и Турция — являются членами НАТО, а Грузия и Украина стремятся вступить в НАТО. Североатлантический альянс стремится увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, богатом нефтью и газом, без эскалации напряженности, и в тоже время стремится противостоять планам России по созданию так называемой «буферной зоны». Российская операция 2008 года по вводу войск в регион Грузии — Южную Осетию, поддержка ею сепаратистов на востоке Украины с 2014 года и аннексия Крыма подняли ставки, предупредив все стороны о новом сценарии холодной войны.

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