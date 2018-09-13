/Поглед.инфо/ Владимир Путин днес във Владивосток ще проведе преговори с председателя на КНР Си Цизнпин, ще се срещне с китайски бизнесмени и заедно с приятеля си Си ще се разходи по „Улицата на Далечния Изток“ на остров Руски.

Си Цзинпин долетя: Председателят на Китай пристигна във Владивосток за среща с Путин и участие във Владивостокския икономически форум.

Владимир Путин и Си Цинпин се рещнаха във Владивосток. Президентът на Русия и председателят на Китай започнаха преговори не полето на Владивостокския икономически форум

Превод: М.Желязкова.

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