/Поглед.инфо/ Работниците от фирмата на руския милиардер Аркадий Ротенберг бързат да завършат изграждането на моста над Керченския пролив към Крим, а Владимир Путин вече им поставя нова задача. Преди 70 години Йосиф Сталин искаше да построи подводен тунел, водещ до остров Сахалин, намиращ се на север от Япония; сега руският президент Путин решава да съживи този мегапроект под формата на мост, като керченския, който, според предварителни оценки ще струва 286 милиарда рубли.

"Това по-скоро е геополитически проект, резултат от намерението да свърже Сахалин с континенталната част на Русия", заяви Степан Земцов, старши изследовател в московския институт „Гайдар”. Тук не става въпрос за възвръщаемост на инвестицията."

Освен това Русия разчита на помощта на Япония за изграждането на транспортната линия, която може да се окаже връзка между двете страни...

(рус.ез.)

Путин намерен осуществить то, что не удалось Сталину

• Компания Ротенберга будет строить мост на Сахалин.

• Россия рассчитывает на помощь Японии в строительстве транспортной линии между двумя странами.

Работники компании российского миллиардера Аркадия Ротенберга спешат закончить строительство моста в Крым, а у Владимира Путина для друга детства появилась уже новое задание.

70 лет назад Иосиф Сталин решил построить тоннель, ведущий на остров Сахалин, находящийся к северу от Японии, и теперь российский президент решил возродить этот мегапроект, который, по его оценкам, обойдется в 286 миллиардов рублей. По словам людей, знакомых с президентскими планами, контракт на строительство моста на этот богатый энергоресурсами остров получит компания Ротенберга «Стройгазмонтаж».

Такой щедрый подарок придется весьма кстати, поскольку компания и ее владелец испытывают на себе бремя санкций, введенных против России Западом в наказание за вмешательство на Украине.

Выступая в сентябре в тихоокеанском портовом городе Владивостоке, Путин разрекламировал план строительства моста на остров Сахалин, назвав его одной из нескольких новых транспортных линий в дальневосточном регионе, которые в совокупности станут «проектом планетарного масштаба».

Такие гигантские проекты стали характерной чертой экономической политики Путина в момент, когда он готовится, возможно, к своему последнему президентскому сроку в Кремле. Критики сомневаются в осуществимости этого проекта и в его указанной стоимости. Но президент делает ставку на то, что Россия сумеет преодолеть экономические невзгоды, которые существуют в стране после самой долгой за этот век рецессии. Путин, довольный тем, как осуществляются его последние инфраструктурные проекты, утвердил сахалинский план, потому что идея связать удаленные районы России единой сетью дорог кажется привлекательной и с политической точки зрения.

«Это в большей мере геополитический проект, ставший результатом стремления приблизить Сахалин к материковой части России, — говорит старший научный сотрудник московского Института имени Гайдара Степан Земцов. — Речь об окупаемости инвестиций не идет»

Колоссальные расходы

Сахалинский проект станет беспрецедентной составляющей огромных инфраструктурных расходов, которые необходимы для этой самой большой в мире страны. Такие проекты как «Сила Сибири» и чемпионат мира по футболу 2018 года обойдутся России примерно в три триллиона рублей.

Больше всех от этих дорогостоящих планов выиграют компании Ротенберга. Не все планы строительства рентабельны с экономической точки зрения. Строительный бум, связанный с подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году привел к тому, что Кремлю пришлось оказывать срочную финансовую помощь финансировавшему это строительство государственному банку развития.

Решение о подрядчике уже принято, однако объявление о начале строительства может быть сделано только в следующем году, говорят люди, знакомые с планами Кремля и «Стройгазмонтажа». Это подтвердил и другой человек, работающий в государственной монополии «Российские железные дороги», которая будет осуществлять надзор над проведением работ. Все эти люди попросили не называть их имена, поскольку речь идет о вопросах, о которых еще не объявлено официально.

По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, окончательное решение о сахалинском проекте пока не принято. Представитель Ротенберга также заявил, что говорить об участии «Стройгазмонтажа» в этом проекте преждевременно.

Из Крыма на Сахалин

«Стройгазмонтаж» займется строительством на Сахалине тогда, когда завершит другой престижный инженерный проект — мост на Крымский полуостров стоимостью 228 миллиардов рублей. Осведомленные источники говорят, что мост должен быть готов к моменту завершения избирательной кампании, чтобы по нему мог проехать Путин. Выборы президента назначены на 18 марта. Это будет как раз четвертая годовщина аннексии Крыма Россией.

Попытки построить мост через Татарский пролив шириной 7,3 километра, который является самым узким местом, отделяющим Сахалин от материка, предпринимались и раньше. Все, что осталось от сталинских усилий, которые были прекращены с его смертью в 1953 году, это развалины исправительно-трудового лагеря ГУЛАГа, построенного для рабочих. В соответствии с новым планом, мост соединит пустынные участки береговой линии и пройдет от крошечной деревни Погиби с населением 20 человек до убогого поселка Лазарев, который почти отрезан от остальной части материка, и где живет чуть больше одной тысячи человек.

Мост в никуда?

Поскольку на Сахалине живет всего полмиллиона человек, этот мост никогда не окупится, говорит Наталья Зубаревич, возглавляющая программу региональных исследований в московском Независимом институте социальной политики. По ее словам, более разумным решением стало бы улучшение работы действующей паромной переправы. На Сахалине находится первый в России завод по сжижению природного газа, и остров уже связан с материком нефте- и газопроводами. По словам Земцова из Института Гайдара, Сахалину этот мост просто не нужен, в связи с чем нет никакой необходимости перебрасывать людей и направлять туда большие объемы строительных материалов.

Сегодня предполагается, что для реализации проекта на Сахалине будут использованы заемные деньги, а бюджетные ресурсы не понадобятся. Одним из возможных источников финансирования могут стать кредиты японских банков, заявил сотрудник РЖД. Россия рассчитывает на то, что Япония присоединится к проекту, соединив свой северный остров Хоккайдо с Сахалином сорокакилометровой транспортной линией. В экономическом плане это полностью изменит шансы на развитие российского Дальнего Востока. Однако источники говорят о том, что переговоры на эту тему с Токио не ведутся, и никаких соглашений не подписано.

Когда вопрос об этих планах был задан Синдзо Абэ на форуме во Владивостоке, в котором принимал участие и российский президент Путин, японский премьер-министр ответил весьма уклончиво. «Было бы прекрасно доехать до Владивостока на поезде, — сказал он. — Но для этого нашим странам необходимо укреплять взаимное доверие и делать так, чтобы все проекты были осуществимы».

В подготовке статьи приняли участие Илья Архипов и Сэмюэл Додж (Samuel Dodge).

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