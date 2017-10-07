/Поглед.инфо/ 65-годишнината на Владимир Путин попада в един много важен момент за него - президентът навлезе в нова фаза на неговата работа и разбирането му за Русия. Неговият опит и ситуацията в страната и света му позволяват да поеме новата задача да формира нов управленски слой, новият руски елит. Защо досега това беше невъзможно да се направи?

В събота Путин навършва 65 години, през 18 от които ръководи страната. Това е много дълго време - но също и много силно предимство. Опитът, натрупан от Путин, го превърна в незаменим в добрия смисъл на думата. Не защото няма други хора в Русия, които да се справят с президентските задължения, а защото знанията и уменията, придобити от Путин, са национално съкровище, нещо, което трябва да се използва в полза на страната.

И в този смисъл Путин отдавна не принадлежи на Путин



- и той, разбира се, няма право да избира: да отиде на избори или да не отиде, да работи или да си почива. Самият той разбира това - но, разбира се, няма да признае публично. В края на краищата той вече е обвинен в несменяемост. Защо толкова години един и същ човек, защо тази жажда за власт и желанието да управлява вечно. Да се обясни, че това не е така, и че властта може да бъди и служене, е безполезно. Ако хората не виждат какво прави чрез действията и думите си Путин, какви други аргументи могат да ги убедят в това?

Путин не се опитва да разубеди никого: работи и ръководи страната. Опитва се да направи това, което смята за най-важно - да укрепи позицията на страната на световната сцена и да подобри живота на хората в страната. Това банални цели ли са? Разбира се - но го прави. Другите биха ли се справили по-добре? Но хората вярват на Путин - и кой, и най-важното, какво иска да реши за хората, да напави "демократични експерименти"?

Разговорите за наследяването на властта като основна гаранция за демокрацията и успешното развитие на страната ни бяха популярни в перестройката - тогава всички говореха за брежневския застой и необходимостта от подновяване на персонала. "Но на Запад на всеки четири години президентът или парламентът се преизбира - оттук и конкуренцията, развитието и напредъка!". Почти всички тези наивни идеи за законите на функционирането на западния модел на изборна демокрация се избавиха всички. Сега всеки разбира, че Западът се управлява от несменяеми наследствени елити, които контролират както икономиката, така и политиката.

/рус.ез./

Спора нет – нужна конкуренция как в экономике (если она рыночная), так и в политике (если она настоящая, а не имитационная). Но настоящую конкуренцию очень сложно сохранить – ведь и в экономике, и в политике любая сила стремится к господству, к монополизму. Для того, чтобы сдерживать и ограничивать монополии, как раз и нужны развитые институты народовластия – как снизу, так и сверху. И если снизу это должно быть развитое и полноценное местное самоуправление, то наверху – президент, глава государства. Обе эти силы должны быть независимы от «элиты», то есть от экономического и политического истеблишмента – иначе они станут его марионетками.

Путин все 18 лет работал на укрепление государства и свою независимость от «элиты». Не потому, что хотел самоуправства, а потому что «элита», оставшаяся ему в наследство от 90-х, едва не погубила страну. Но стремясь к независимости, Путин должен был и опираться на ту же самую элиту, управленческую номенклатуру – а на кого еще опираться в ежедневном управлении страной? Да, он сразу же привел с собой во власть свою команду – но эти несколько десятков, а потом и сотен людей были каплей в море правящей «элиты». Да, Путин выращивал кадры – но на их подготовку нужно было время.

Все видят, как много внимания Путин в последние годы уделяет образованию и воспитанию талантливых детей – начиная от школы «Сириус» и заканчивая всевозможными проектами по работе с учащимися. Не только потому, что это важнейшее дело для государства – но и потому что стране нужны новые кадры для власти, новые, честные и компетентные работники. Не чьи-то дети или блатные – а просто лучшие из лучших.

Кстати, когда некоторых людей в нынешнем путинском окружении упрекают в том, что их дети стали банкирами и теперь возглавляют крупные госбанки, то этот упрек несправедлив. Ведь понятно, что для «путинских чекистов» это был способ внедрить тех, кому они доверяют, тех, кто не украдет в управление фактически государственными финансами. Не от хорошей жизни. Если бы у нас была хотя бы здоровая банковская системы (то есть не служащая отмыванию и выводу из страны денег), да и коррупция не принимала бы такие масштабы, то могли бы дети путинских сподвижников и продолжить чекистские династии. И понятно, что такой способ расстановки кадров был временным – до того момента, как оздоровится элита в целом.

Сейчас уже можно сказать, что в формировании новой управленческой элиты Путин достиг видимых успехов – этап ее чистки и реформирования, начатый им пять лет назад, подходит к концу. Это был этап национализации элиты. Начавшись с принудительного отказа от иностранных счетов и резкого ужесточения борьбы с коррупцией, он заканчивается формированием нового корпуса высшей номенклатуры. Отошли в тень или ушли некоторые из ближайших соратников Путина, вычищены десятки и сотни людей из высшего руководства регионов, множество из них арестованы или находятся под следствием.

Только в этом году Путин уже сменил 14 глав регионов, и в ближайшие дни вполне возможны еще новые отставки. Губернаторский корпус обновился на одну шестую часть, причем существенную часть назначенцев составляют молодые чиновники. Это как раз и свидетельствует о формировании новой номенклатуры – и даже там, где приходят «великовозрастные» кадры, как например 67-летний Владимир Васильев в Дагестане, это становится свидетельством новой кадровой политики. Потому что в том же Дагестане, сложнейшем субъекте федерации, пришло время для жесткой чистки местной номенклатуры руками московского тяжеловеса из путинской команды.

Конечно, процесс чистки элиты и формирования нового управленческого класса еще далеко не закончен. Более того, у нас еще огромное количество непригодных и вороватых руководителей. Но им все тяжелее сохранять свои посты – да, пока что до многих не дошли руки, но сколько веревочке не виться. Главное – Путин уже может не просто быть независимым от элиты, но и опираться на ту ее часть, которой он безусловно доверяет, которая сформировалась у него на глазах, в которой он уверен. Это принципиально новый момент.

В ближайшие годы Путин ускорит процесс обновления номенклатуры – и одновременно возьмется за формирование второй главной опоры народовластия: местного самоуправления. Он уже пытался стимулировать низовую инициативу через тот же Народный фронт, через поддержку общественников на местах – но реальную силу местному самоуправлению может дать только передача ему полномочий, то есть реальной власти на местах. Что мешало сделать это раньше? Коррумпированные, подмявшие все под себя региональные и муниципальные «элиты» - которые как раз в последние годы Кремль и начинает существенно теснить с помощью как уголовных дел, так и новых кадров. Какой был смысл проводить перераспределение полномочий в пользу муниципалитетов в условиях тотального контроля «местных элит» над всем и вся на уровне района или города?

Но с оздоровлением атмосферы в региональных коридорах власти, с формированием и активизацией местных общественных организаций и активистов уже можно приступать к реформе. Власть должна реально стать ближе к народу. Подконтрольной, не живущей на порядок богаче, осознающей свою ответственность. Отвечать перед Путиным номенклатура уже научилась. Теперь, опираясь на народ, Путин будет учить ее отвечать перед людьми.

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