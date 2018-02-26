/Поглед.инфо/ От 1999 г. до началото на 2000 г. в Русия са родени повече от 1,5 милиона души и всички те, достигайки пълнолетие, не познават друг лидер освен Путин. Днес те са в центъра на предизборната кампания, в която правителството призовава за постоянство и стабилност; а опозицията – с призиви за бойкот на изборите, сочи вестник The Times.

Много от младите хора обаче са критично настроени към днешната руска действителност, отбелязва британският официоз, но въпреки това подкрепят Путин.

"Съмнявам се, че гласът ми може да промени нищо", казва 19-годишната студентка Елена. „Вече са решили всичко за нас. Не мога да кажа, че съм фен на Путин, но сегашното статукво ме устройва...“ Мария Пантуахина обаче заявява, че ще гласува за Путин, защото страната все още не е готова за драстични промени. Но споменавайки как през 2008 г. Путин смени длъжността си с настоящия министър-председател Дмитрий Медведев, добавя: "Разбира се, тази линия Путин-Медведев, Медведев-Путин трябва да се прекрати".

Британският вестник цитира данните от изследване, проведено през февруари от Държавния център за проучване на общественото мнение (ВЦИОМ). Според това изследване 62,8% от анкетираните на възраст между 18 и 24 години ще гласуват за Путин. Като цяло, 71,5% от анкетираните във всички възрастови групи отговарят по същия начин.

(рус.ез.)

Путин использует концерты и iPad, чтобы привлечь на свою сторону представителей поколения «П»

Сотни тысяч подростков, которые не знают никаких других лидеров России, кроме Владимира Путина, оказались в самом центре предвыборной борьбы, в которой сошлись правительство страны с его призывами к постоянству и стабильности и оппозиция с ее призывами к бойкоту выборов.

18-летние представители поколения «П» родились в тот год, когда Путин впервые занял должность президента России, и теперь они наконец получили возможность проголосовать на очередных президентских выборах, которые состоятся 18 марта. Они и стали целевой аудиторией для советников президента по вопросам избирательной кампании, которые считают российскую молодежь подверженной апатии и протестным настроениям.

Некоторые представители поколения «П» являются убежденными сторонниками Алексея Навального, оппозиционного лидера, которому запретили баллотироваться в президенты и который призывает бойкотировать предстоящие выборы.

Путин, которому сейчас 65 лет, впервые стал премьер-министром в августе 1999 года, а в конце того года Борис Ельцин назначил его исполняющим обязанности президента. Путин одержал победу на своих первых президентских выборах в марте следующего года, и с тех пор он отработал на этом посту три срока, а с 2008 по 2012 год он занимал должность премьер-министра страны.

С 1999 по начало 2000 года в России родилось более 1,5 миллиона человек, и все они достигли совершеннолетия, так и не увидев других лидеров, кроме Путина.

Когда в прошлом году и в январе этого года Навальный организовал свои демонстрации против администрации Путина, в них приняли участие в основном молодые люди, студенты и школьники. Однако, как показали результаты опроса, проведенного в феврале государственным аналитическим центром ВЦИОМ, 62,8% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет собираются голосовать за Путина. В целом по всем возрастным группам так ответили 71,5% опрошенных.

Путин гарантировано победит на мартовских выборах и останется на своем посту еще на шесть лет. Против него выступят семеро слабых оппонентов, чьи рейтинги измеряются однозначными числами, однако Кремль очень обеспокоен вероятной низкой явкой избирателей, которая может подорвать легитимность власти Путина, для которого этот срок полномочий станет последним и которому необходимо будет выбрать себе преемника.

Отсутствие конкуренции означает, что даже те молодые люди, которые положительно относятся к нынешним властям, могут не прийти на избирательные участки в день выборов. «Сомневаюсь, что я пойду, мой голос ничего не изменит, — сказала 19-летняя студентка Елена. — За нас уже все решили. Не могу сказать, что я — фанатка Путина, но нынешний статус кво меня устраивает».

В день выборов рядом с пунктами для голосования пройдут концерты, призванные повысить явку избирателей. Согласно одному кремлевскому документу, попавшему в руки журналистов в январе, избиратели смогут получить iPhones и iPads в качестве призов за лучшие селфи, сделанные в пунктах для голосования.

Группа из пяти 18-летних студентов, которые пришли на занятие по журналистике в «Сеть», прокремлевскую молодежную группу в Москве, сказали в интервью The Times, что они планируют голосовать на выборах.

«Я собираюсь голосовать за Путина, потому что мне нравится стабильность», — сказала Елена Кафизова.

Анна Трубина призналась, что она собирается отдать свой голос за Ксению Собчак, 35-летнюю телеведущую, которая критикует Путина, но которую многие считают марионеткой Кремля, чья главная функция — оживить предвыборную гонку. «Можно говорить о стабильности, но, когда пожилые люди живут в откровенной нищете, а кто-то в это время отдыхает на огромной роскошной даче, когда люди в стране, богатой нефтью и газом, получают пенсию в 8 тысяч рублей в месяц, это неправильно. Я хочу перемен».

Мария Пантуахина сказала, что она проголосует за Путина, потому что сейчас страна еще не готова к резким переменам. Но упомянув о том, как в 2008 году Путин поменялся должностями с нынешним премьер-министром Дмитрием Медведевым, она добавила: «Конечно, эта линия Путин-Медведев, Медведев-Путин должна когда-нибудь прекратиться».

По словам Навального, запрет на его участие в президентских выборах — это попытка Кремля убедить россиян в том, что в стране нет альтернативы Путину. Поэтому сторонники Навального призывают избирателей бойкотировать выборы.

18-летний Данил Нургалеев работает в региональном штаб-квартире Навального в Казани — городе на Волге. Он планирует бойкотировать выборы. «Рано или поздно все граждане должны присоединиться к протестному движению, потому что ужас нашей нынешней реальности касается всех, и вы понимаете, что пришло время сопротивляться властям», — сказал он.

«Простой пример: люди покупают оценки на экзаменах, чтобы поступить на бюджетные отделения в университеты. Это коррупция, и это несправедливо по отношению к людям из маленьких городов, которые просто не могут себе этого позволить. Если бы Навальный пришел к власти, не думаю, что все изменилось бы по щелчку пальцев. Это был бы долгий, поэтапный процесс, но он изменил бы систему».

Путин работает над тем, чтобы заслужить доверие молодых избирателей. В январе он посетил Казань и встретился с 5 тысячами студентов, собравшихся на спортивном стадионе на молодежный форум. По слухам, некоторых студентов вынудили прийти туда, а некоторым даже предложили вознаграждение.

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