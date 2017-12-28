/Поглед.инфо/ Вчера президентът на Русия проведе среща с ръководителите на Федералното събрание и именно тази среща може смело да се счита за политическа равносметка на отиващата си година. На нея се обсъждаха най-важните въпроси, с които се занимаваха и президента, и двете палати на парламента. Резултатите от 2017 година са впечатляващи. Хайде да видим какво обсъждаха Путин и парламентаристите и да си спомним с какво започнахме тази година за да разберем какъв път беше изминат.

Преди всичко искам да ви напомня, че още през пролетта ние балансирахме на тънката граница на военния конфликт със САЩ. Спомнете си ракетния удар, който американската армия нанесе по сирийската авиобаза и това как целия свят със замряло сърце следеше лентата на информационните агенции, очаквайки, че още малко и поредния инцидент между руските и американските военни ще завърши с използване на сила със съвършено непредсказуеми последствия. Аз добре си спомням злорадството, което тогава открито демонстрираха както нашите либерали – западници, така и нашите караул-патриоти, на които много се искаше всичките им прогнози за това, че ей сега ще ни пречупят и „путинската армия“ ще напусне Сирия „с подвита опашка“ най-накрая да се сбъднат. Аз добре си спомням как онези, които обичат да разказват за митичните милиарди на Путин в западните банки, които ето вече 17 години никакво ЦРУ на може да намери, тичаха из социалните мрежи с викове, че ето сега американците ще ни покажат и че Путин няма да посмее да гъкне. Къде са тези хора сега? Не, за съжаление тях не ги е срам и те и сега си седят по блоговете и редакциите си и пишат поредния пасквил за това, че у нас всичко е лошо, и ще бъде още по-лошо.

А между впрочем в онези дни Путин направи това, което на много хора изглеждаше невъзможно – той спечели войната на нерви със САЩ, методично вдигайки залозите до тогава, докато Вашингтон тъпо не се махна. У жителите на социалните мрежи и медийниците паметта вече е толкова къса, а всеки информационен повод както е известно живее без подхранване не повече от три дни, но международната политика управляват хора с дълга памет и съвсем други хоризонти на планиране.

И на онази среща на президента и парламентаристите, с която започнах разказа си, Вячеслав Володин разказа на президента как политиците от другите страни се отнасят към нашите резултати в Сирия. Самият Володин тъкмо се беше върнал от междупарламентарна конференция, посветена на въпросите на борбата с тероризма и предаде на Путин думите на благодарност за победата над терористите в Сирия от ръководителите на парламентите на Китай, Пакистан, Иран, Турция и Афганистан.

Тук не може да има две мнения: светът знае кой победи и кого победи, а всички заявления на същия този Макрон, че в действителност в Сирия победи коалицията, състояща се от Франция и САЩ се възприемат като празен и доста жалък пиар.

За щастие, отиващата си година ще запомним не само със сирийското противопоставяне, но и с голямата планова работа над вътрешните проблеми на страната. Президентът в своето изказване даже благодари на Думата за бързата реакция на неговите предложения и инициативи, насочени към подобряване на демографската ситуация, към продължаване на програмата за майчиния капитал, към въвеждане на изплащане на сума за първо дете и така нататък.

(рус.ез.)

Вчера президент России провел встречу с руководителями Федерального Собрания и именно эту встречу можно смело считать политическим итогом уходящего года. На ней обсуждались самые важные вопросы, которыми занимались и президент, и обе палаты парламента. Результаты 2017 года получились впечатляющими. Давайте посмотрим, что обсуждали Путин и парламентарии, и вспомним то с чего мы начинали этот год, чтобы понять какой путь был пройден.

Прежде всего я хочу вам напомнить, что еще весной мы балансировали на тонкой грани военного конфликта с США. Вспомните ракетный удар, который американская армия нанесла по сирийской авиабазе и то, как весь мир с замиранием сердца следил за лентами информационных агентств, ожидая что вот-вот очередной инцидент между американскими и российскими военными закончится применением силы с совершенно непредсказуемыми последствиями. Я вот хорошо помню злорадство, которое тогда открыто демонстрировали как наши либералы-западники, так и наши караул-патриоты, которым очень хотелось, чтобы все их прогнозы о том, что вот сейчас нас поломают и "путинская армия" уйдет из Сирии "с поджатым хвостом" наконец-то сбылись. Я хорошо помню, как те, кто любят рассказывать про мифические миллиарды Путина в западных банках, которые вот уже 17 лет никакое ЦРУ найти не может, бегали по соцсетям с криками что вот сейчас американцы нам покажут и что Путин и пикнуть не посмеет. Где все эти люди сейчас? Им не стыдно? Нет, к сожалению, им не стыдно, и они сейчас сидят по своим бложикам и редакциям и пишут очередной пасквиль о том, что у нас все плохо, а будет еще хуже.

А между прочим в те дни Путин сделал то, что многим казалось невозможным - он выиграл у США войну нервов, методично поднимая ставки до тех пор, пока Вашингтон тупо не слился. У жителей соцсетей и медийщиков память уж очень короткая, а любой инфоповод как известно вообще живет без подпитки не более трех дней, но мировой политикой рулят люди с длинной памятью и совсем другими горизонтами планирования.

И вот на той встрече президента и парламентариев, с которой я начал свой рассказ, Вячеслав Володин рассказал президенту о том, как политики других стран относятся к нашим результатам в Сирии. Сам Володин как раз вернулся с межпарламентской конференции, посвященной вопросам борьбы с терроризмом и передал Путину слова благодарности за победу над террористами в Сирии от глав парламентов Китая, Пакистана, Ирана, Турции и Афганистана.

Тут не может быть двух мнений: мир знает, кто победил и кого победил, а все заявления того же Макрона, что на самом деле в Сирии победила коалиция, состоящая из Франции и США, воспринимаются как пустой и довольно жалкий пиар.

К счастью, уходящий год запомнился не только сирийским противостоянием, но большой плановой работой над внутренними проблемами страны. Президент в своем выступлении даже поблагодарил Думу за быстрое реагирование на его предложения и инициативы, направленные на улучшение демографической ситуации, на продление программы материнского капитала, на введение выплат за первого ребенка и так далее.

Особое внимание было уделено проблемам дольщиков, и как раз в решении этого вопроса Дума добилась всего за один год таких результатов, которых Правительство не смогло добиться за все годы существования этой острой социальной проблемы. 2017 год вообще останется в истории российского государственного управления как год начала использования парламентских слушаний как ключевого механизма решения сложных проблем и поисков общественных компромиссов. Когда в думском зале, под присмотром депутатов встречаются дольщики и чиновники, вопросы решаются почти сразу на месте. С московской реновацией тоже так было и сам факт того что у нас наконец-то научились выстраивать цивилизованный диалог между властью и обществом вселяет определенный оптимизм насчет нашего общего будущего.

Пожалуй, самое важное домашнее задание, которое Путин дал парламентариям на этой встрече касается как раз будущего. Президент говорил о том, что нужно содействовать возвращению капиталов в Россию и предложил депутатам обеспечить законодательное сопровождение этого процесса, продлив так называемую амнистию капиталов и освободив от налогов тех, кто закрывает свои фирмы заграницей, чтобы перенести их в Россию. Вячеслав Володин заверил президента что все будет сделано в срок: "Мы поддерживаем это решение и хотели бы, чтобы тоже могли принять участие в реализации его с тем, чтобы как можно быстрее были приняты законы", заявил Володин.

Принимать законы надо быстро потому что наши западные партнеры в феврале собрались вводить очередной раунд санкций против России, и многие российские бизнесмены опасаются потери своих денег, и раз уж им нужны законодательные гарантии сохранности возвращенных в Россию денег, то они эти гарантии получат.

2018 год вполне может стать не только годом избрания Владимира Путина на следующий президентский срок, но и годом массовой репатриации денег, которые когда-то покинули Россию. Пожалуй, лучшего подарка на Новый Год даже и не придумать. Забавно, что его нам сделали наши американские оппоненты, а Думе и Президенту остается этот подарок просто принять и правильно оформить. Может быть Трамп действительно работает на Россию и сам об этом даже не подозревает!

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