/Поглед.инфо/ Укрепвайки авторитета на църквата, Москва се връща към царското си минало, заобикаляйки по-близките си съветски корени. Странно е, че тази стъпка я прави Путин, който доскоро бе един от най-изявените руски разузнавачи. Защо? За него няма значение дали Русия е религиозна или атеистична. Важно е да бъде винаги силна и да е под негов контрол.

След като в продължение на десетилетия в Съветския съюз на вярващите и на клерикалите не се гледа с добро око, а някои дори са преследвани, днес се получава точно обратното: в Русия се приемат закони против богохулството и оскърблението на религиозните чувства. Руската православна църква (РПЦ) активно привлича вярващите и разпространява влиянието си в религиозната сфера, наводнена през последните три десетилетия от западни мисионери, включително евангелисти и католици, които използват "духовната пустота" и рухването на Съветския съюз.

Всъщност, още в 1997 г. РПЦ успя да принуди правителството да приеме закон, ограничаващ свободата на религиозните практики на "чуждестранните" вярвания, като по такъв начин РПЦ се провъзгласи за религиозен лидер в страната. От началото на 90-те години са възстановени 25 000 църкви, построени са и десетки нови православни храмове.

Политиката, която следва Владимир Путин очевидно намира поддръжка сред западните политици-антиглобалисти. И не само сред тях: Евангелиците, които някога подкрепяха студената война на Рейгън срещу Москва, днес пеят дитирамби за възхвала на руския президент; в сърцето на Съединените щати, официалният говорител на Американската евангелистка асоциация Брайън Фишър заяви, че законът, който криминализира хомосексуалността в Русия, е "политиката, която подкрепяме".

(рус.ез.)

«Религия Путина». Как «царь» укрепил авторитет церкви и использовал ее в своих интересах?

Когда знаменитый российский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос в начале 1960-х годов, Виктор Краснов из Ставрополя (юг России) еще был маленьким мальчиком. Прославление первого в истории космонавта, который полетел в космос, превращалось в некое подобие религии, в то время как дети молодого поколения Советской России произносили известную поговорку, приписываемую Гагарину: «Я летал в космос, а Бога там не видел». Одна из основополагающих пропагандистских идей советского коммунизма — «атеизм», и вышеупомянутое высказывание одно из тех, что ложно приписываются Гагарину советской пропагандой. Краснов, вероятно, даже в своих худших ночных кошмарах не представлял день, когда его будут судить в России из-за высказываний в Интернете, в которых он назвал Библию «сборником еврейских историй и легенд, которые являются не чем иным, как бессмыслицей», по крайней мере, с его точки зрения.

В марте прошлого года в дом Краснова ворвалась полиция с намерением его арестовать, после чего федеральный судья назначил ему психиатрическую экспертизу, чтобы гарантировать его участие в судебном разбирательстве за «оскорбление чувств верующих». Это, пожалуй, самое странное в истории России с советской эпохи. Краснов и другие не ожидали серьезного подхода российского правительства к реализации этого закона, даже после того, как о нем было официально объявлено в середине 2013 года.

Президент России Владимир Путин одобрил спорный законопроект об «оскорблении религиозных чувств верующих», который предусматривает лишение свободы на срок до одного года, если «оскорбление» было нанесено за пределами мест отправления культа и лишение свободы на срок до трех лет, если в одном из этих мест. Дело Краснова в то время не вызывало серьезного общественного резонанса, но Москва, видимо, решила двигаться дальше. В августе того же года 22-летний видеоблогер Руслан Соколовский из Екатеринбурга, в свою очередь, не воспринял серьезно телевизионные угрозы. В результате он был помещен под домашний арест на 11 месяцев до июля 2017 года, когда его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Он подал апелляцию в Свердловский областной суд о смягчении наказания, но в октябре она была отклонена.

Мир находился в эпицентре виртуальной революции, вызванной знаменитой игрой Pokemon Go, в то время как российское телевидение транслировало предупреждение о том, что любой, кто будет собирать виртуальных существ в местах отправления культа, будет наказан в соответствии с законом об оскорблении чувств верующих. В видеоролике, который набрал более 1,5 миллиона просмотров, Соколовский отправился на охоту за красочными мультяшными существами в городской храм и занимался их поимкой рядом с алтарем, в то время когда священник готовился к молитве. Он сопровождал свои действия циничными комментариями: «Я охотился на всех покемонов, но не поймал самого редкого из них — покемона Иисуса. Эй, этот покемон не существует на самом деле».

Эти и многие подобные случаи представляют собой удивительное изменение в новейшей истории России. В течение первых двух десятилетий советской власти было убито более 200 тысяч священнослужителей, миллионы христиан подвергались преследованиям за свою веру, а религиозная дискриминация продолжалась вплоть до развала Советского союза в начале 90-х годов прошлого века. Однако подобного не было в досоветской России, в частности в царской России, где Церковь активно участвовала в социально-политической жизни. Сегодня Москва, похоже, возвращается к своему относительно старому прошлому, в некотором роде минуя свои более близкие советские корни. Странно, что этот шаг назад сделан Владимиром Путиным, который до недавнего времени был одним из самых выдающихся российских разведчиков, названного сегодня в Москве «царем». И кажется, что все сговорились игнорировать противоречия, связанные с тем, что данный титул был дан сильному человеку, который сегодня отвечает за правила игры в Кремле.

Новый «Царь»

В царское время глава страны рассматривался как избранный Богом лидер для руководства русским народом, которому было поручено защищать ценности, основанные главным образом на принципах русского православия. С окончанием эпохи религиозных преследований в результате краха Советского Союза в начале 1990-х годов Русская православная церковь (РПЦ) начала работать над восстановлением своей религиозной роли. Первоначально, работа РПЦ была направлена на привлечение верующих и распространение влияния в религиозной сфере в России, которую наводнили западные миссионеры, в том числе евангелисты и католики, которые использовали «духовную пустоту» и крах Советского Союза. РПЦ боялась, что потеряла возможность восстановить свое духовное влияние и превратилась в одну из многочисленных религиозных организаций в новой России.

Эти страхи побудили РПЦ искать защиты у государства, и в 1997 году она добилась того, что правительство приняло закон, ограничивающий свободу религиозной практики «чужих» религий, тем самым провозглашая РПЦ религиозным лидером в стране. Статус Церкви был значительно усилен с возвращением Путина к власти в 2012 году. Закон о борьбе с терроризмом, принятый в середине 2016 года, усиливает церковную власть, запрещая любую миссионерскую деятельность вне официальных учреждений. Ранее, в первые дни президентства Путина, Государственная Дума приняла закон, который возвратил все имущество Церкви, конфискованное в советское время, превратив ее в одного из самых крупных землевладельцев в России. Путин также поручил государственным энергетическим компаниям пожертвовать средства для восстановления тысяч церквей, разрушенных при советской власти. Около 25 тысяч церквей были восстановлены с начала 1990-х годов и многие храмы были построены при Путине. Кроме того, РПЦ повысила свою роль в общественной жизни и религиозном образовании в школах, а также ей было предоставлено право на рассмотрение любого законопроекта, представленного в Государственной Думе.

Путина нельзя считать религиозным человеком, но он никогда не был коммунистом-атеистом в буквальном смысле слова. Он считает, что то, что Россия действительно потеряла в результате краха Советского Союза — это власть, а не коммунизм. Для него православное христианство — это другая сторона марксизма-ленинизма, где они оба находятся на службе у государства. Эта функция в конечном счете связана с установлением контроля за культурой и воспитанием уникальной национальной идентичности. В конце концов, для него неважно, является ли Россия царской или советской, религиозной или атеистической, важно, чтобы она всегда была сильной, единой и находилась под контролем.

Сегодня россияне ничем не отличаются от своего президента во взглядах на христианство, хотя подавляющее большинство самих россиян, по некоторым оценкам около 90%, являются православными христианами, а около трети из них считают себя одновременно и атеистами, что делает взгляд на христианство доминирующим фактором в восприятии национальной принадлежности.

Путин и Церковь разделяют взгляды на православное христианство как на средство укрепления своего влияния: в качестве символа в случае Церкви и в политической сфере в случае Путина. Поэтому они также разделяют враждебность по отношению к любым формам неофициальной и официальным религиозной проповеди, которая представляет угрозу для гегемонии Церкви в социальной сфере. Они же представляют собой завуалированную угрозу для политической власти государства путем распространения различных идеологий, которые могут способствовать возникновению политической напряженности.

Это особенности новой договоренности Путина: Россия многое потеряла в результате краха Советского Союза, и самой главной потерей была идеология, которая объединяла граждан внутри страны и пропагандировалась за рубеж. Новое путинское решение сочетает в себе русский национализм и православное христианство под патронажем как государства, так и Церкви. С одной стороны, Церковь восстанавливает свою роль в качестве символа, утраченного во время Советского Союза, а с другой стороны, решение Путина обеспечивает сильную, единую идеологию, которая находится под контролем, что кажется разумной и выгодной сделкой для обеих сторон.

Новая договоренность обеспечила прочное идеологическое оправдание Путину, подавляя оппозиционные и другие религиозные группы с отличными политическими взглядами и помогла укрепить его шаткое влияние на народную оппозицию, которая сопровождала его второй приход к власти в 2012 году. Однако новая миссионерская работа Путина была направлена не только на россиян внутри страны, но и стала эффективным средством в его грандиозном плане по восстановлению господства и влияния России в ее бывшей региональной сфере влияния. Сегодня там доминирует Запад, особенно Европа, которая всегда была противником Путина. Есть те, кто считают, что Путин должен заплатить цену за свое «высокомерие» тем, кто считает себя факелоносцами либерализма и просвещения. Если Европа считает, что ее религиозные войны закончились в 1648 году, то нынешняя конфронтация с Россией показывает, что это, безусловно, не так.

«Святой Владимир»

«Европа дает нам много денег, но и требует слишком многого. Она требует от нас, чтобы мы пренебрегли нашей жизнью и дистанцироваться от Бога, и это определённо неприемлемо»

(Епископ Русской православной церкви — Молдова, которая является европейской страной и одной из бывших советских республик)

Сейчас мы вспомним конец 2014 года, когда напряженность между Европой и Россией усиливается в результате присоединения Крыма к России с помощью военной силы, но ситуация в Ницце, на юге Франции на побережье Средиземного моря, сильно отличается от ситуации в Париже. Местные правые лидеры в Ницце, относящиеся с симпатией к Путину, публично похвалили его «смелый» шаг в присоединении полуострова, собравшись вместе с послом России и православными священниками на торжестве в одном из самых роскошных отелей во французском городе. Это событие сочетало в себе необычайную атмосферу единения между западно-парижским и восточно-русским духом во время празднования возвращения собора Ниццы под юрисдикцию Московского патриархата, после нескольких лет «перетягивания каната».

На протяжении многих лет Французская православная ассоциация была лояльна Вселенскому патриарху из Константинополя (Стамбула), исторического религиозного противника Московского патриархата, и являлась одной из крупнейших организаций, предоставляющих приют религиозным противникам Путина. После долгого судебного разбирательства Москва окончательно восстановила свои права на Свято-Николаевский собор, она назначила на служение в соборе собственных священников, проигнорировав возражения местных прихожан этого собора и сразу же начала реализацию различных проектов, которые послужат для сплочения верующих, чтобы растопить холодные отношения Франции с Россией. Однако сегодня влияние священников Путина во Франции похоже не ограничиваются одной только Ниццей.

В самом сердце Парижа на берегах Сены сегодня возвышается золотой купол нового православного собора, окруженного правительственными зданиями и иностранными посольствами. Москва получила это место после нескольких лет кремлевских манипуляций и ожесточенной конкуренции с другими странами во главе с Канадой и Саудовской Аравией в 2008 году. Москва поспешно выделила огромную сумму в 100 миллионов евро для создания «духовно-культурного центра» в самом сердце Парижа. Он представляет собой огромный комплекс, состоящий из четырех отдельных зданий, которые включают в себя церковь, школу, конференц-зал и культурный центр посольства России. Российский духовно-культурный центр демонстрирует религиозную и культурную силу России в самом центре цитадели просвещения и западного секуляризма. Этот комплекс настолько связан с президентом России, что бывший министр культуры Франции Фредерик Миттеран цинично предложил назвать его «Центром Святого Владимира» или «Святым Владимиром».

«Святой» Путин описывает свое противостояние с Западом как «духовную и культурную войну», а не только политическую или военную. В этом противостоянии российский президент представляет свою страну как «культурную модель цивилизации, которая может привлечь тех, кто пострадал от размывания традиционных ценностей во всем мире». Вслед за мировым финансовым кризисом Европу охватили народные волнения, но Путин, похоже, чувствовал, что начнется большое восстание, которое распространится на весь старый континент, и что на этот раз это будет не просто финансовый кризис. В важном документе, подготовленный Центром стратегических коммуникаций в 2013 году, было отмечено, что большие слои западных масс сегодня презирают те ценности, которые преобладают на Западе, такие как феминизм, движения за права людей с нетрадиционной ориентацией и в более общем плане — либеральное направление, к которому современные западные элиты подталкивают общество. Благодаря общественным массам, которые поддерживают традиционные ценности и выступают за культурное восстание, президент России получил возможность предстать в том свете, который точно определили его советники: настало время для России и, в частности, Путина стать «новым лидером консервативного мира».

Путин ждал недолго, его риторика быстро резко изменилась с 2013 года. Это можно заметить в различных высказываниях президента: «Сколько европейских стран отклонились от своих корней, в том числе и христианских ценностей, лежащих в основе западной цивилизации? Они отрицают моральные принципы и все традиционные тождества на национальном, культурном, религиозном и даже сексуальном уровне». Он подчеркивает, что Запад быстро движется «назад и вниз, к хаотической тьме, возвращается к первобытному состоянию».

Москва использовала все свои инструменты давления: от своих отношений с РПЦ до СМИ, финансируемых Кремлем, таких как «Россия сегодня» и «Спутник». Они необходимы для демонстрации нового образа России в качестве покровителя религиозного консервативного мира путем распространения антигомосексуальных воззрений и даже принятия закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма в России в 2013 году, а также путем противодействия любым попыткам воздействия европейских ценностей на российские семьи, общество и нацию. РПЦ помогает России стать единственным союзником для всех тех, кто ищет «более безопасный и менее либеральный мир, далекий от стремительной глобализации, мультикультурализма и революции в правах женщин и гомосексуалистов». Одновременно с этим, СМИ работают над тем, чтобы голос Путина был услышан консервативными и националистическими группами за рубежом, сообщая им, что Президент России стоит плечом к плечу с ними в борьбе с активистами, пропагандирующими гомосексуализм, и силами «морального разложения», как они их называют. С другой стороны, продолжается пропаганда против либеральных ценностей в Европе, заклейменная российскими СМИ как «Гейропа» или «гомосексуальная Европа» из-за извращения европейских ценностей.

Доктрина Герасимова

Новый подход России, похоже, принес свои плоды быстрее, чем думал Путин. Благодаря тесному союзу между РПЦ и Кремлем, религия оказалась очень эффективной на постсоветском пространстве, особенно в таких странах, как Молдавия, где высшие церковные священнослужители, преданные Москве, организовали кампанию по предотвращению интеграции их страны с Западом. Вместе с ними священники из Черногории прилагают все усилия, чтобы заблокировать вступление своей страны в НАТО. Проходят дни и месяцы, Молдавия остается союзником России, а Черногория все еще далека от вступления в НАТО.

Похоже, что амбиции Путина вышли за рамки влияния на советской территории, чтобы отомстить всей Европе. Он видел «горькое событие», когда советский флаг над Кремлем был заменен на российский. И хотя Европа и Америка ответственны за это, сегодня Россия не достаточно сильна, чтобы нанести им ответный удар. В наши дни Европа не является ни сильной, ни единой, в то время как Соединенные Штаты, также, находятся в пучине своих многочисленных внутренних проблем. Поэтому стратегия исходит из идей начальника штаба России и заместителя министра обороны Валерия Герасимова.

Сегодня Кремль находится в мире политических, экономических и военных сил и союзов, которые в настоящее время выходят за рамки возможностей Москвы. Но, согласно статье «Ценность науки в предвидении» Герасимова, опубликованной в популярной общественно-политической газете Le Courrier«, которая интересуется российской военной стратегией, сегодня Россия не должна соответствовать военной мощи Европы и США, чтобы иметь возможность достичь своих геополитических целей.

«Арабская весна» стала ярким примером, пользуясь которым Герасимов построил свои выводы, которые сегодня известны в политических кругах как «Доктрина Герасимова». В сегодняшнем мире в одночасье спокойное и стабильное государство может стать ареной международной конфронтации, которая перевернет страну вверх дном и превратит в кучу щебня. Этот тип конфликта может стать средством для достижения политических целей, даже для сил, которые не имеют ничего общество с сутью самого конфликта. Подобные конфликты не требуют значительных военных инвестиций, поскольку должны сочетать интеллектуальную, технологическую, экономическую, дипломатическую и информационную мощь, а также использовать нейтральные активы, например, такие как миротворцы, которые не должны составлять более 1/5 военной силы, что известно как «соотношение Герасимова 1:4». Это то, что Россия сделала в Украине, а затем в Сирии и, возможно, в настоящее время в Ливии, и, несмотря на все сказанное о целях России в отношении вмешательства в эти конфликты, видна ее основная цель: все направлено на Европу.

Пока Россия забавляла мир своими действиями в Восточной Европе, вмешательство европейских стран в сирийский конфликт вызвало самый большой приток беженцев на старый континент. Сегодня Россия хочет контролировать беженцев, закрепившись в Ливии — африканской стране, которая владеет ключами от двери в Средиземном море, через которую перетекают потоки беженцев. Во время внутренних европейских конфликтов из-за вопросов безопасности и национальной идентичности, вызванных экономическими кризисами, потоками беженцев и терроризмом, «лидер консерваторов» перешел к следующему этапу своего плана и переставляет свои пешки в самое сердце Европы.

«Сироты» Путина

Несмотря на то, что сегодня в мире Европа и Соединенные Штаты являются одной из сторон политического ландшафта, картина выглядит немного по-другому, если мы решим выйти за пределы политической плоскости для более глубокого социального анализа. В европейском подсознании долгое время живет скептическое восприятие США, потому как сами европейцы не испытывают большого удовольствия от мира, в котором руководство переместилось на другой берег Атлантики. Таким образом, Европа на протяжении всей своей истории испытывала подозрения в отношении русских и американцев, которые сегодня пытаются оказывать влияние на течения, которые лежат на крайней правой политической стороне. Россия с самого начала осознавала эти факты и построила свои планы таким образом, чтобы связать эти течения с глобальной сетью, подобной старой глобальной коммунистической сети — Коминтерну.

Сначала Россия сосредоточилась на Франции. Москва контролировала двух из трех наиболее известных кандидатов в Елисейский дворец на последних президентских выборах во Франции. Первым является Марин Ле Пен, ярый критик иммиграции и глобализации, и ее партия «Национальный фронт» в 2014 году получила кредит от российского банка на сумму 9 миллионов евро, в свою очередь партия делала заявления о том, что Россия — единственный союзник Европы. Вторым кандидатом является правоцентрист Франсуа Фийон, который не постеснялся заявлять о своей дружбе с российским президентом, что до такой степени возмутило всех, что соперник Фийона Ален Жюппе, сказал, что впервые в истории французских выборов «президент России выбирает своего кандидата».

Кроме традиционного антиамериканизма, существует множество причин, объясняющих дружеское отношения к Путину во Франции. Возможно, одной из наиболее заметных является преобладание «пессимизма» из-за того, что французская культура подвергается болезням общества и предсказаний о ее предстоящем падении. Эта тенденция уже давно согласуется с позицией французской консервативной верхушки.

Сегодня Франция больше всего озабочена мыслью о «массовом перемещении». Она испытывает страх перед превращением Франции в мусульманскую страну и так называемой «демографической угрозой» в свете низкой рождаемости среди коренного французского населения. Французские правые утверждают, что в стране размываются французские революционные традиции и культурное наследие, не пытаясь спасти себя. Французский журналист и один из ведущих идеологов страны Эрик Земмур называет это «французским самоубийством».

Однако феномен Путина и России в Европе не останавливается только на границах Франции, но распространяется на всю остальную Европу с востока на запад, начиная с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, крестного отца Путина в Европе, и венгерской ультраправой националистической партии «Йоббик», которую обвиняют в получении российских денег. Этот феномен достиг «Партии свободы» в соседней Австрии, и продвинулся вплоть до самой Германии, к сердцу Европейского союза, где крайняя немецкая национальная партия и ее лидер Удо Фойгта, никоим образом не скрывают свое отношение к Путину, обвиняя канцлера Германии Ангелу Меркель в «предательстве» за открытие границ страны для иммигрантов с Ближнего Востока. И заканчивается этот феномен Великобританией, в которой в главных ролях выступает основатель британской «Партии независимости Соединенного Королевства» и популистский лидер Найджел Фарадж, который лично находится в дружеских отношениях с Путиным. Он стал известен своей фразой: «Не надо тыкать в русского медведя палкой, потому что если вы это сделаете, то неизбежно ждите ответа».

Москва приветствует крайние правые группы в Европе, несмотря на то, что во всем мире твердо убеждены, что, независимо от идеологии, традиционные элиты должны быть уничтожены из-за поддержки глобализации и транснациональных институтов, таких как НАТО и Европейский союз. В 2015 году, попытка объединить крайние правые группы, а иногда и смешанные группы, поставила Россию в авангарде растущего движения против либеральных элит. Близкая к Кремлю российская партия «Родина» организовала встречу праворадикалов из Европы и других стран в небольшом конференц-зале в отеле Holiday Inn в Санкт-Петербурге. Лидер партии Федор Бирюков заявил, что это первый раз, когда активисты «новой глобальной революции» собрались вместе, чтобы протестовать против «однополых браков, политкорректности, радикальных исламистов и финансистов Нью-Йорка». Хотя Бирюков подтвердил, что Кремль не поддерживал его инициативу, но и не выступал против нее.

Европейский феномен возвращения к правым убеждениям привлек внимание многих исследователей, среди которых были Пиппа Норрис из Школы управления им. Дж.Ф. Кеннеди Гарвардского университета и Рональд Инглхарт из Мичиганского университета. Они провели статистические социальные исследования и обнаружили, что правых популистов в основном поддерживают белые избиратели в возрасте, которые возмущены тенденцией размывания традиционных ценностей. Сегодня они чувствуют себя чуждыми ценностям, сложившимся в их стране, в связи с чем, их вера в демократию ослабела и усилилось желание найти «сильного человека» или «АЛЬФУ», который может спасти их от катастрофы. Примечательно, что этот могущественный человек, казалось бы, присутствует сегодня по ту сторону Атлантики, где находится первый лидер свободного мира — США. Вашингтон избрал другого президента, который не скрывает свою любовь к «Святому Владимиру».

Страдания Рональда Рейгана

Более трех десятилетий назад, в марте 1983 года, президент США Рональд Рейган выступил с речью в незнакомом для его предшественников месте. Приход Рейгана к власти в то время произошел благодаря голосами религиозных консерваторов и последователей Евангелической церкви, которые впервые объединились в голосовании за всю историю американских выборов. 3,5 миллиона голосов сторонников Национальной ассоциации евангелистов смогли помочь Рейгану проложить путь в Белый дом, поэтому сама Ассоциация была лучшим местом для Рейгана для того, чтобы объявить свою священную войну.

Рейган нуждался в моральной поддержке для борьбы с Россией во время холодной войны, и скандировал фразу «Вперед, солдат Христа!», которая повторялась после его знаменитой речи перед Национальной ассоциацией евангелистов — это все, что было ему нужно в то время. Кроме того, Рейган заявил, что коммунистическая Россия представляет собой «Империю зла в современном мире», что положило начало холодной войне. Рейган даже в своих самых страшных ночных кошмарах не представлял себе, что через три десятилетия, с приходом нового республиканского президента в Белый дом, Россия превратится в страну, которую хвалят бывшие сторонники консерваторов, для которых Россия уже не является атеистической коммунистической страной, которая не представляет опасность для американских консервативных ценностей, а стала желаемой моделью для их восстановления.

Евангелисты, которые когда-то поддерживали войну Рейгана против Москвы, превратились в хор, который поет дифирамбы российскому президенту в самом сердце Соединенных Штатов во главе которого стоит Брайн Фишер, официальный представитель американской Ассоциации евангелистов, который заявил, что закон, криминализирующий гомосексуализм в России, является «той политикой, которую мы поддерживаем». Американский центр закона и правосудия, который является крупной евангелической правовой организацией, поддерживает некоторые антигейские меры Путина. Основатель Центра Брайан Браун отправился в Россию, чтобы выразить свое отношение к антигейскому закону, называя Путина «Львом христианства». А Франклин Грэм, сын известного сторонника Рейгана преподобного Билли Грэма, похвалил Путина в 2014 году в своей статье, одновременно резко критикуя Обаму, называя его «сторонником атеизма».

В отличие от Европы, где миграция и исламофобия являются основными столпами пророссийской правой системы, семейные ценности и гомосексуализм играют важную роль на другой стороне Атлантики. В Соединенных Штатах Россия поддерживает таинственную американскую организацию под названием «Всемирным Конгресс Семей», которая играет важную социальную роль в Америке с момента своего основания в 1997 году, но ее деятельность значительно возросла с 2014 года.

Организация со штаб-квартирой в Рокфорде, штат Иллинойс, утверждает, что ее цель — «помочь обеспечить основы общества» и защитить «традиционную семью, основанную на браке между мужчиной и женщиной». Одним из символов Конгресса является нынешний глава организации Брайан Браун, о котором мы уже говорили. Он является одним из самых выдающихся крайне правых деятелей в Америке. В феврале прошлого года Браун приезжал в Москву во время одного из раундов трансатлантических встреч между Россией и американскими правыми религиозными деятелями.

Связи между организацией и Москвой существовали еще до этого последнего визита. Фактически, «Всемирный Конгресс Семей» является совместным американо-российским продуктом. Это детище социологов из МГУ Анатолия Антонова и Виктора Медкова, а также Алана Карлсона, нынешнего Почетного Председателя Организации. Оба российских ученых искали способ предотвратить демографическую зиму, которая появилась на горизонте благодаря прогрессивному законодательству с его контролем над рождаемостью и защитой прав гомосексуалистов, когда они натолкнулись на идеи Карлсона. В квартире, принадлежащей одному из российских православных религиозных деятелей, была составлена схема организации, которая должна была вернуть славу традиционным ценностям христианского мира.

Во время второго президентского срока Обамы Москва приняла закон о криминализации гомосексуализма. Несмотря на большие масштабы осуждения закона, начиная от самых отдаленных европейских стран и до США, американские правые религиозные деятели решительно поддержали Кремль. В разгар конфликта между США и Россией в 2014 году из-за Украины, «Конгресс Семей» объявил о планах провести свою ежегодную конференцию в Москве, тем самым вынудив США внести в американский санкционный список двух крупнейших сторонников Конгресса в Москве: депутата Елену Мизулину и экс-президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина.

Только через год Конгресс провел свое ежегодную конференцию в Солт-Лейк-Сити. Несколько месяцев спустя суд США принял решение легализовать гомосексуальные браки на всей территории Соединенных Штатов, а игра Москвы в Америке, похоже, не имела такого же политического успеха, как в Европе. Но, судьба скрывала внезапный подъем правого американского духа из-за разочарований белого американского человека и прежде чем мир очнулся от шока, Дональд Трамп ступил в Белый дом.

В настоящее время Путин не пользуется таким уважением среди крайне правых американцев в Соединенных Штатах, каким он пользуется среди крайне правых в Европе. Бывший главный советник Трампа и сторонних крайне правых идей Стив Бэннон хорошо осведомлен о имперских амбициях Путина и его склонности к клептократии, но этот скептицизм не подорвал его симпатии к проекту Путина. Бэннон разделяет взгляды Путина на мир, который трагическим образом утопает во множестве религиозных и капиталистических кризисов и призывает американцев постоянно бороться за защиту своих убеждений против «зарождающегося нового варварства, которое полностью уничтожит все, что мы унаследовали за прошедшие века».

Гибридная война

Нельзя игнорировать споры о роли России в создании климата для произрастания крайне правой альтернативы Белого дома, начиная с разговоров о проникновении российских хакеров в базы данных американской Демократической партии, утечки документов в СМИ и заканчивая слухами, распространяемых российскими СМИ против Хиллари Клинтон, которые привели к победе Трампа на выборах в США, что до сих пор вызывает серьезные споры среди общественности и американской администрации. Невозможно стопроцентно утверждать, что именно Россия привела Трампа в Белый дом, но было бы также абсурдно игнорировать долгую историю попыток России манипулировать западным общественным мнением, которая никогда не ограничивались поддержкой течений и людей, близких к Москве.

New York Magazine опубликовал статью, в которой рассказывается, что когда прошла половина первого срока президентства Рейгана, глава советской разведывательной службы (КГБ) Юрий Андропов приказал начать принимать «активные меры» для того, чтобы Рейган не был переизбран на еще один срок, потому как он характеризовал Москву как угрозу высшего уровня для самого существования США. Был развернут лозунг «Рейган — это война!» и агенты Москвы начали искажать его образ, выставляя его в роли «коррумпированного прислужника военно-промышленного комплекса». В результате, действия Москвы потерпели сокрушительное фиаско: Рейган добился самых значительных успехов в истории президентских выборов в США, победив в 49 из 50 штатов.

Рейган не был единственной целью. Россия активно использовала слухи против Вашингтона во время холодной войны. В 1980-х Москва сообщила, что правительство США замешано в убийстве Мартина Лютера Кинга, а также распространила слухи о том, что американская разведка создала вирус СПИДа в Форт-Детрике, штат Мэриленд. В 1996 году Россия добавила в свой арсенал «электронную войну», после того как успешно осуществила первое целенаправленное проникновение в военную сеть США, похитив десятки тысяч документов, в том числе чертежи военной техники, карты военных объектов и расположения военных формирований. В 2008 году россияне совершили свое самое большое «электронное достижение», когда им удалось проникнуть в секретную американскую сеть, которая даже не была подключена к Интернету. Российские шпионы распространили вирусные диски в торговых палатках возле штаб-квартиры НАТО в Кабуле, сделав ставку на возможную человеческую ошибку, благодаря которой сотрудник штаб-квартиры купит этот диск и поставит на безопасный компьютер.

В Европе президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес был мишенью российских кибератак в 2007 году, когда Эстония была вовлечена в конфликт с Россией из-за ее планов перенести памятник советскому солдату в память о Второй мировой войне из центра Таллина. Москва предупредила, что перемещение памятника будет иметь серьезные последствия для эстонцев. В Грузии в время войны в 2008 году российские хакеры взломали 54 сайта, принадлежащие правительству, средствам массовой информации и банкам, похитив военную информацию и парализовав Интернет в стране. И не смотря на то, что грузинские офицеры были не в состоянии связаться со своими силами, граждане Грузии не знали, что на самом деле происходит.

Во время выборов во Франции, «Главное управление внешней безопасности», которое является основным разведывательным органом Франции, было обеспокоено тем, что российские хакеры работали над тем, чтобы помочь Марин Ле Пен добраться до Елисейского дворца. В это же время российские СМИ начали серьезную кампанию против левого кандидата Эммануэля Макрона, называя его «инструментом американских банков с гомосексуальными наклонностями», но кампания потерпела сокрушительное фиаско. Марин Ле Пен не смогла победить Макрона, что было очень похоже на сценарий с Рейганом. В Германии глава немецкой разведки Бруно Кал выразил озабоченность в связи с тем, что российские хакеры пытаются сформировать политический ландшафт Германии против канцлера Ангелы Меркель.

Мы не можем воспринимать религиозные стремления Путина, деятельность его медиа-империи и киберпреступность как отдельные вещи. В конце концов, ничто из этого не выходит за рамки всеобъемлющего плана Путина. Сегодня он доволен тем, чего добился за последние три года. Его достижения не только превосходят его собственные возможности и возможности его страны, но, возможно, даже превышают его мечты.

Инаугурацию Дональда Трампа в качестве президента США российская газета «Московский комсомолец» отмечает по-своему. Газета вспомнила штурм сторонниками Ленина Зимнего дворца зимой 1917 года, когда они взяли под арест министров капитализма и свергли действующую политическую систему. Хотя никто в Вашингтоне не планировал штурмовать Конгресс или Белый дом, 20 января высокопоставленные лица старого режима были «повешены». «Либеральное чувство Запада ничем не отличается от чувств русской буржуазии сто лет назад», — отмечает газета.

Русские любят пропаганду и, конечно, Путин извлекает выгоду из паники, охватывающей либеральный Запад, который сегодня боится подорвать основы своего режима. Он также использует десятки статей, появляющиеся в престижных западных газетах, которые предупреждают о его планах по уничтожению западного мира. Но, Путин считает, что если что-то и может разрушить западный мир сегодня, то это — самоуничтожение.

Проникновение российских хакеров в аппарат Демократической партии не было причиной того, что Трамп пришел к власти. Одних московских миллионов не хватило, чтобы привести Ле Пен в Елисейский дворец. Недовольство последствиями глобализации, разделение, вызванное системой либеральных ценностей, страх Запада потерять контроль над своими странами из-за полчища иммигрантов и экономический упадок средних классов являются гораздо более важными факторами, и все, что Путин делает еще больше настолько подрывает уверенность к этой и без того шаткой системе, что теперь один человек способен уничтожить ее, даже не выстрелив.

Для Путина все, что он делает, является воссозданием заранее проверенного плана. Когда Бисмарк в XIX веке увидел, что протесты могут бросить вызов его правлению, он обратил внимание всех на гомосексуалистов и лесбиянок. Путин никогда не интересовался сексуальной жизнью россиян, как и европейцев, но сегодня ему, возможно, приятно наблюдать за этой западной путаницей в ценностях из-за политики. Что касается Рональда Рейгана, то сегодня хорошо видно, что его мировоззрение не приветствуется в мире. Он должен был лучше следить за деталями своего мира, который сегодня разрушает себя в ходе, в лучшем случае, виртуальной войны.

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