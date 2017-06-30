/Поглед.инфо/ В ход е проект за построяване на серия от самолетоносачи, заяви за ВЗГЛЯД представител на Криловския научен център към Руския корабостроителен научно-изследователски институт. Този тип съдове е от класа „Щорм” и ще бъде дълъг около 300 м, широк при пилотската кабина 80 м, с водоизместимост около 90 хиляди тона.

Според Алексей Лицис, началник на проектантския отдел на Криловския център,идеалният вариант е строителството на шест самолетоносача: по двата във всеки театър: два в Северния, два в Черноморско-Средиземноморския и два в Далекоизточния...

(рус.ез.)

Судостроители мечтают о целой группе российских авианосцев

«Наш проект предполагает более сбалансированный авианосец, чем у американцев», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель главного судостроительного НИИ России – Крыловского научного центра. ВМФ снова озвучивает идеи создания авианесущего корабля на смену крейсеру «Адмирал Кузнецов». Каким может быть данный проект и сколько подобных кораблей нужно стране с точки зрения кораблестроителей?

ВМФ подтвердил планы строительства нового авианосца. Об этом на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге сообщил заместитель командующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

При этом он пояснил: макет нового авианосца, который продемонстрировал ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ), является лишь одним из многих возможных проектов. «Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, что конструкторское бюро КГНЦ еще в 2015 году представило аванпроект перспективного российского авианосца. По оценкам гендиректора «Крыловского центра» Валерия Половинкина, этот корабль класса «Шторм» проекта 23000 может быть построен примерно в 2025 году.

Строительство авианосца обсуждается более 15 лет

Информация о том, что российский ВМФ имеет планы на новый авианесущий корабль, впервые появилась еще в 2004 году. Тогдашний главком ВМФ, адмирал флота Владимир Куроедов планировал, что авианосец будет построен к 2017 году. Планирование должно было начаться уже в 2004-м, а строительство – после 2010 года. Заметим, сейчас в планах Минобороны фигурирует «третье десятилетие XXI века».

Преемник Куроедова на посту главкома, адмирал флота Владимир Масорин в 2007 году сообщил: «Сейчас идет разработка облика будущего авианосца при активном участии науки и промышленности».

В 2009 году новый главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий заявил: создание традиционных авианосцев уже считается бесперспективным, планируется заняться созданием морских авиационных комплексов. Однако уже в следующем году адмирал Высоцкий сообщил: конструкторы должны закончить разработку технического проекта перспективного российского авианосца. Но позже вице-премьер Сергей Иванов заявил, что в программе вооружений на 2011–2020 гг. строительство авианосцев не предусматривается. И наконец, судя по нынешнему заявлению вице-адмирала Бурсука, процесс сдвинулся с мертвой точки.

«Приятно слышать, что Минобороны все-таки задумалось об авианосце», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД начальник сектора проектного отдела ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Алексей Лицис.

Что собой представляет «сбалансированный «Шторм»

Лицис привел сравнение с только что переданным ВМС США авианосцем «Джеральд Форд» – самым крупным и, по оценкам экспертов, самым дорогостоящим кораблем такого класса. «Наш проект предполагает авианосец не такой огромный, как у американцев, – отметил Лицис. – У нас он будет более сбалансированным. Он будет порядка 300 м по габаритной длине. Ширина полетной палубы около 80 м. Соответственно, водоизмещение около 90 тыс. тонн».

Для сравнения приводим параметры единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов»: длина по ватерлинии – 270 м, наибольшая ширина – 71 метр, полное водоизмещение – 59 тонн.

Пока предполагается установка на авианосец электромагнитного разгонного устройства, подчеркнул Лицис. «Но у нас сейчас сильные сомнения, и мы сейчас сами пересматриваем, возможно, что будут варианты, надо сравнивать технико-экономические характеристики образцов», – добавил собеседник. Он указал, что с электромагнитной катапультой возникают проблемы – результата нет ощутимого, а денег она требует много. Это показал и американский опыт с «Джеральдом Фордом», добавил эксперт.

Так как изначально «Шторм» разрабатывался прежде всего на экспорт (в Индию), то предполагалась силовая установка на органическом топливе, объяснил Лицис. Однако если он будет взят за основу нового российского авианосца, то он считает более целесообразным использовать атомную установку. «Если об этом речь зайдет – мы будем, конечно, рекомендовать АЭУ, – подчеркнул собеседник. – Не знаю, на чем флот остановится – у них свои взгляды и приоритеты».

Сколько может занять постройка нового авианосца

В случае утверждения проекта, предложенного «Крыловским центром», начало строительства второго российского авианосца – дело хоть и ближайшего, но будущего.

Лицис разъяснил, сколько примерно может занять создание нового авианосца после того, как будет принято решение о начале его строительства. «Проектирование не менее двух лет, а то и трех, потому что корабль серьезный. И строительство лет семь. Испытания не меньше года. Ну и доведение до уровня боевой готовности на флоте – год. Вот и получается 12 лет», – рассказал собеседник.

«Если напряжемся – на год, на два раньше. И с учетом ритмичного финансирования. Если в час по чайной ложке, как у нас корабли порой строятся, то это вообще бессмысленное занятие», – добавил он.

«Кузнецов» должен прослужить еще 20 лет

Пока же в распоряжении ВМФ – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», введенный в строй еще в 1991 году. Напомним, в мае в Минобороны определили контуры и масштаб будущей модернизации «Кузнецова». Ремонт авианосца, предположительно, начнется в этом году, сообщил замкомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Адмирал Кузнецов» после ремонта прослужит ВМФ еще 20 лет, обещает вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

«Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» меньше размерами (чем проектируемый «Шторм»), и ему 27 лет, – указывает начальник сектора проектного отдела «Крыловского центра» Алексей Лицис. – Даже если его хорошо отремонтируют и модернизируют – не бывает вечных кораблей. Конечно, это очень важный корабль и его нужно беречь и всячески поддерживать, но новый авианосец нужно в ближайшее время начинать создавать».

Нужна серийность

При этом одного авианосца не хватит, считает Лицис: «Нам нужна серийность». Головной корабль всегда самый дорогой, у него коэффициент стоимости можно на 1,3 умножать примерно, поскольку в составе затрат на него скрыты НИОКР, объяснил эксперт.

«Кроме того, есть коэффициент оперативного напряжения, то есть вы никогда не сможете эксплуатировать корабль, не ремонтируя, не готовя его. А когда он становится на, допустим, средний ремонт, у вас нет этого корабля», – объяснил собеседник. Поэтому нужно по крайней мере два корабля, чтобы была подмена всегда.

«А вообще смысл возникает, когда четыре авианосца у нас будут создаваться, тогда это будет иметь какую-то логику», – добавил Лицис.

«Главный вопрос, который будет ставиться при разработке нового авианосца, – это соотношение эффективность – цена», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев. Будет учитываться сочетание потенциала и угроз, которые будут в XXI веке. Кроме того, он указал, что все будет зависеть от того, какая авиация будет размещаться. Эксперт считает, что должно быть авиакрыло из 50–70 самолетов и вертолетов, а также необходимо разместить беспилотники.

Сколько авианосцев может потребоваться России

Идеальным вариантом Андрей Лицис считает строительство шести авианосцев: «На каждый театр по два корабля: Север – два, Черное море и Средиземное – два и Дальний Восток – два».

«России как океанской стране необходимо два–четыре авианосца – по два авианосца на Северный и на Тихоокеанский флот», – полагает Михаил Ненашев.

Андрей Лицис, в свою очередь, подчеркнул: «Посмотрите на ситуацию в Сирии. Если бы у нас не было дружественного Ирана, мы бы не смогли вообще туда никаким образом доставлять наши силы и средства». А если дело будет не в Сирии, а где-то чуть дальше, на каком-то удалении от нашей территории, то как можем мы воздействовать на этот регион?» – задался риторическим вопросом собеседник. «Кроме авианосной ударной группы никаких вариантов нет. Это американцы хорошо продемонстрировали». Если б у нас в Сирии была нормальная авианосная группировка, как у американцев, мы просто взяли бы в клещи этот регион, подчеркнул эксперт. «Это средство активной внешней политики – авианосный флот», – добавил он.

«Поскольку Россия – страна океанская, у нас и океанские интересы», – отмечает Михаил Ненашев. Чтобы эти интересы реализовывать вдали от берегов, необходимы и корабли соответствующего класса. «Авианосец – это корабль, в первую очередь, позволяющий относительно меньшим числом морских единиц выполнять стратегические задачи», – объяснил он.

Остается добавить, что разработка, проектирование, проведение НИОКР и строительство каждого подобного корабля стоит как минимум несколько миллиардов долларов. Еще примерно столько же стоит создание авиакрыла – десятков специализированных самолетов, вертолетов и беспилотников. Кроме того, крайне дорогостоящим мероприятием является создание и поддержание школы высококвалифицированных морских летчиков, способных взлетать с палубы и садиться на нее. Ну и, разумеется, поддержание боеготовности таких кораблей обходится за период их эксплуатации в сумму, сопоставимую с потраченной на их создание.

Неудивительно, что такую роскошь, как флот из нескольких авианосцев, в данный момент может позволить себе только одна держава в мире – Соединенные Штаты.

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