/Поглед.инфо/ Новият радиолокационен разузнавателен комплекс "Ястреб-АВ" е практически готов, съобщават от Министерството на отбраната на Руската федерация. Тази разработка на руските дизайнерски бюра надминава системите, които вече са в експлоатация в света, включително американските образци. Според експертите, непрекъснато нараства значението на такава техника в съвременната война. Не е случайно, че САЩ са готови да предоставят подобни американски образци за Украйна.

ВЗГЛЯД анализира подробно какво ще получи украинската армия, закупувайки тези американски радари. "Ако се доставят тези съоръжения, ефективността на украинските сили ще нарастне най-малко три пъти", прогнозира първия заместник-председател на Академията по геополитически проблеми Константин Сивков. Но, както отбелязват експертите, украинците просто няма достатъчно кадри за ефективно използване на такива системи.

От друга страна, съществуват технически средства, чрез които опълченците от Донбас могат да неутрализират американската технника.

(рус.ез.)

Российская армия обзаведется новым «убийцей артиллерийских батарей»

Новый радиолокационный комплекс разведки «Ястреб-АВ» практически готов, сообщили в Минобороны. Эта разработка российских КБ превосходит системы, уже состоящие на вооружении в мире, в том числе и американские образцы. Как поясняют эксперты, значение такой техники в современных войнах только растет. Недаром США не поскупились на «убийц артиллерии» для Украины.

Конструкторские бюро завершают разработку перспективного радиолокационного комплекса разведки (РЛК) «Ястреб-АВ». Об этом сообщил накануне замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Новый РЛК предназначен для разведки огневых позиций противника и корректировки огня своей артиллерии.

«Ястреб-АВ» превосходит аналогичные комплексы, имеющиеся на вооружении и ВС России, и иностранных армий, подчеркнул Булгаков и пояснил: новое оборудование – серьезное подспорье в контрбатарейной борьбе (добавим, что в обиходе такие РЛК называют «убийцами артиллерии»).

«Ястреб» – действительно новый образец техники. Судя по открытым источникам, разработчик – Научно-производственное объединение «Стрела» (входящее в «Алмаз-Антей») – представил конструкторскую документацию для опытного образца «Ястреба» в 2014 году.

Сейчас в нашей армии используют контрбатарейные радары «Зоопарк». Действующие системы позволяют засечь залп ракетной системы залпового огня (РСЗО) или минометный выстрел на расстоянии 20 км. После этого по цели начинает «работать» наша артиллерия, цель поражается ракетой или с воздуха – бомбардировщиком.

Что уже представлено «в железе»

Пока в КБ создавали «Ястреб», совершенствовался и сам «Зоопарк». В июле на авиасалоне МАКС в Жуковском был представлен улучшенный его вариант. Это комплекс 1Л260-Е. Как и предыдущие варианты, он определяет по траектории, на каком расстоянии находятся те или иные установки или орудия, выпустившие ракету, мину или снаряд. Но радиус действия нового «Зоопарка» больше: например, 1Л260-Е «вычисляет» точку, где находится американская САУ Paladin, на дальности уже не в 20, а в 23 километра. А выстрел американского же тактического ракетного комплекса ATACMS (это аналог российского комплекса «Точка») новый «Зоопарк» засекает за 65 километров.

Добавим, что в марте на полигоне Донгуз под Оренбургом испытали новый звукотепловой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин». Эта система позволяет определить координаты вражеских артиллерийских позиций не по траектории, а по эху выстрела.

«Пенициллин» способен засечь даже звук закрывающейся двери, заметил в комментарии телеканалу «Звезда» главный конструктор комплекса Валерий Камышев.

Востребованная система для современных войн

Впрочем, подробностей про новый комплекс даже военные аналитики пока не знают. «Скорее всего, комплекс «Ястреб-АВ» создан на новой элементной базе. «Зоопарк», даже модернизированный, – достаточно устаревшая машина», – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров.

Как пояснил эксперт, в целом РЛК становятся все более важными для современного общевойскового боя. «Они позволяют засекать позиции минометов, позиции установок залпового огня и артиллерии – и выдавать целеуказания на свою артиллерию. Это очень важно для контрбатарейной борьбы», – указал Лавров.

«Это мы видим, в частности, на примере вооруженных действий в Донбассе, – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. – Одной из первых систем, поставленных американцами на Украину, были именно такие компактные РЛС – для засечки артиллерийских позиций».

Что получили ВСУ от американцев

В ноябре 2015 года США в рамках «поставок нелетального оружия» передали Украине две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Firefinder.

Этот комплекс стоит на вооружении армии США, обычно устанавливается на вседорожнике «Хамви» – армейском варианте «Хаммера». Firefinder предназначен для обнаружения и определения координат огневых позиций (главным образом минометов), а также артиллерийских орудий и РСЗО на дальностях от 750 метров до 24 километров.

По оценке экспертов, американский Firefinder в целом уступает российскому «Зоопарку 1М». Пожалуй, единственный параметр, по которому контрбатарейный радар американского РЛК опережает российский аналог, – это эффективная дальность обнаружения целей.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, что получает украинская армия, приобретая эти американские РЛС.

«Если эти станции будут поставлены, то эффективность контрбатарейной борьбы ВСУ вырастет не менее чем в три раза», – прогнозировал первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. Но, как отмечали специалисты, у ВСУ попросту нет достаточных кадров для эффективного использования таких систем.

С другой стороны, существуют технические средства, с помощью которых ополченцы Донбасса могут нейтрализовать американскую технику.

«Есть средства, которые позволяют забивать помехами такого рода РЛС. Те уже не могут определить позиции стреляющей артиллерии. У ДНР нами замечена станция РЭБ Р-330, думаю, при необходимости они смогут оказать противодействие AN/TPQ-36», – отмечал военный эксперт Виктор Мураховский.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели