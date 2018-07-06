/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили възстановиха бившите Лвовски, Нежински и Житомирско-Берлински гвардейски полкове. Новината предизвика буря в Украйна. Но в Русия се чуват опасения дали решението на президента означава, че на генщаба на сухопътните войски се дава приоритет пред, например, въздушно-космическите сили?

Стана също известно, че на 30 юни президентът Путин е подписал укази за присвояване на почетни наименования на 11 руски воински формирования. Така например, 6-ти танков полк на руската армия вече носи почетното наименование "Гвардейски Лвовски", 68-и танков полк - "Гвардейски Житомирско-Берлински", 163-ти танков полк - "Гвардейско Нежински". В указа се отбелязва, че наименованията са присвоени в името на "съхраняване на славните воински исторически традиции, възпитаване на военнослужащите в дух на преданост към Отечеството и вярност към воинския дълг." Посочва се също, че имената на украински градове, включени в почетните наименования на полковете, са в памет на участието на тези части в освобождението от тези селища по време на Великата отечествена война. Например, 68-и полк, носещ името "Житомирски", е създаден на базата на 93-та танкова бригада със заповед на Йосиф Сталин от 1 януари 1944 г. След разпадането на Съветския съюз 68-и полк беше разформирован; но през 2017 г. е възстановен. Президентът Путин присвои почетното наименование "Гвардейски Варшавски" на 381-ти артилерийски полк; «Верхнеднепровский» - на 933-ти зенитно-ракетен полк; "Гвардейски Витебско-Новгородски" – на 90-та танкова дивизия; „Слонимско-Померански” – на 102-ри мотострелкови полк.

(рус.ез.)

Как понимать присвоение российским полкам «украинских» наименований

В российских Вооруженных силах появились – точнее, были восстановлены – Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский гвардейские полки. Эта новость вызвала бурную реакцию на Украине, и совершенно напрасно. Но и в России звучат опасения: означает ли такое решение президента, что Сухопутным войскам Генштаб отдает теперь приоритет перед, например, Воздушно-космическими силами?

Накануне стало известно, что президент Путин еще 30 июня подписал указы о присвоении почетных наименований 11 воинским формированиям в России. Так, 6-й танковый полк Российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк – «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк – «гвардейский Нежинский».

В указах отмечается, что наименования присвоены ради «сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу». Также учтено и то, что названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих населенных пунктов в годы Великой Отечественной войны.

В частности, 68-й полк создан на базе 93-й отдельной танковой бригады, приказом Иосифа Сталина от 1 января 1944 года носившей наименование «Житомирская». После распада Советского Союза 68-й полк был расформирован. В 2017 году его воссоздали.

Кроме того, 381-му артиллерийскому полку Путин присвоил почетное наименование «гвардейский Варшавский», наименование «Верхнеднепровский» присвоено 933-му зенитному ракетному полку, 90-я танковая дивизия получила наименование «гвардейская Витебско-Новгородская», 102-й мотострелковый полк стал «Слонимско-Померанским».

Также 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почетное наименование «Трансильванский», 856-му самоходному артиллерийскому полку – «гвардейский Кобринский», 150-й мотострелковой дивизии – «Идрицко-Берлинская», а 144-й мотострелковой дивизии – «гвардейская Ельнинская».

Мы наблюдаем продолжение процесса, начатого более пяти лет назад, когда Анатолия Сердюкова сменил Сергей Шойгу. Напомним, что в ходе военной реформы по Сердюкову были упразднены дивизии и полки (за исключением ВДВ и РВСН) и множество воинских частей, носивших почетные наименования, были расформированы. Основной армейской тактической единицей стала бригада. При Шойгу началось возвращение к прежней структуре. Показательно, что одними из первых были восстановлены «именные» дивизии – Таманская мотострелковая и Кантемировская танковая, существовавшие со времен Великой Отечественной войны.

Эта же логика присутствует в нынешнем решении президента. «Восстановлены исторические номера исторических соединений – 144-я, 150-я, 90-я дивизии. Им возвращены почетные наименования, которые были у этих подразделений и частей, которые были завоеваны в тяжелых сражениях Великой Отечественной», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский.

Стремление сохранить историческую преемственность ни у кого не вызывает вопросов. Однако возникли вопросы в контексте обсуждения современного состояния российской армии. При обсуждении в соцсетях отмечалось: среди 11 подразделений, удостоенных особого внимания главнокомандующего и руководства Минобороны, исключительно сухопутные части – артиллерийские, танковые, мотострелковые.

Высказывалось предположение, что мы имеем дело с проявлением того приоритета, который военное руководство придает «сухопутчикам», отводя им особую роль в возможных будущих конфликтах. Но правилен ли такой подход, учитывая, что, например, недавно в Сирии активнее всего проявили себя ВКС? Особое внимание президента и Генштаба к тем или иным родам и видам вооруженных сил говорит не только о приоритете их финансирования, но и о том, какое значение этим войскам генералитет придает в современной войне. Иначе говоря, что важнее сегодня в бою – авиация или танки?

«На Северном флоте существовал знаменитый 924-й гвардейский Киевский Краснознаменный ордена Суворова второй степени морской ракетоносный полк, – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал ВВС РФ в запасе, пожелавший сохранить анонимность. – Что там сейчас? 40-й полк Дальней авиации. Кому и что говорит его название? Тот же самый аэродром, те же самые машины (Ту-22М3), переданные в свое время из 924-го полка, а название полка новое, обезличенное, лишенное истории. Как вы собираетесь воспитывать личный состав полка? На каких примерах? Когда 924-й полк был расформирован, на помойку выкинули 80 лет неимоверного труда многих тысяч людей, служивших в полку за это время. А 40-й полк не имеет даже своего музея, потому что в него просто нечего предоставить. А ведь воинские части живут традициями».

Почему же полку просто не оставили прежнее название? Судя по всему, дело в особой военной бюрократии и ведомственных интересах. «Как я слышал, остатки полка в то время передали из Морской авиации в Дальнюю. А у Дальней авиации – свои герои, поэтому и появился 40-й полк вместо 924-го. Который по своим заслугам равным 924-му никогда не станет», – говорит генерал.

Остается добавить, что такой же участи – расформированию и уничтожению – подверглись в постсоветское время сотни других исторических воинских частей, и главным образом авиационных. Можно предположить, что их сокращали в первую очередь из-за крайней дороговизны содержания боевой авиации.

И все же Мураховский полагает, что трактовка, подразумевающая больший приоритет сухопутных частей перед остальными, на сегодня неверна. «Во-первых, что касается приоритетов развития сухопутных войск в действующей государственной программе вооружений. Они примерно на равных с остальными видами вооруженных сил, в отличие от прошлой госпрограммы, где львиная доля выделялась на ВМФ и ВКС», – подчеркнул Мураховский.

То, что сейчас почетные наименования присвоили в том числе артиллерийским полкам, с его точки зрения, вполне оправданно. «В операции в Сирии, несмотря на полное господство в воздухе, на всякий случай, напомню, 50% всех огневых задач выполнялось артиллерией», – подчеркнул Мураховский.

О том, что руководство страны не забывает и о летчиках, свидетельствует и еще такой факт. В январе указом президента 23-й истребительный авиаполк получил почетное наименование «Таллинский», 277-й бомбардировочный авиационный авиаполк стал «Млавским». Названия даны в память об участии этих полков в двух значимых операциях времен войны: соответственно, в освобождении Таллина в 1944 году и в Млавско-Эльбингском наступлении января 1945 года.

Появление «Таллинского» полка вызвало, кстати, негодование в Эстонии. Хотя «то, что в наименованиях присутствуют названия российских, украинских, белорусских или других городов, – это не в честь того, что там эти соединения дислоцируются, а в память о том, что эти города они или обороняли, или освобождали от немецко-фашистских захватчиков», – напоминает Виктор Мураховский. Но нельзя сказать, что эстонские критики не понимают этого. Авторы возмущенных публикаций не скрывали, что именно их возмутило: напоминание о «мощных и разрушительных атаках» советской авиации на занятый фашистами Таллин.

Но как бы ни возмущались в ближнем зарубежье, скорее всего, в ближайшее время в российской армии появятся новые формирования с историческими названиями. Так, по открытым данным, воссоздаются два гвардейских авиаполка – 4-й морской штурмовой Новгородский и 689-й истребительный Сандомирский им. маршала авиации Покрышкина. Оба полка будут базироваться в Калининградской области.

«В приоритете возвращение исторических наименований, я думаю, никаких хитростей искать не надо», – считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. «Скорее всего, дело в организационных причинах, – сказал военный эксперт газете ВЗГЛЯД. – Президент же сразу подписывает группу переименований. Сейчас ему подготовили группу документов по частям и соединениям сухопутных войск – он их подписал. Дальше ему могут подготовить такую же группу документов по авиации или флоту».

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