/Поглед.инфо/ Не зная, имало ли е в историята на Русия периоди, съпоставими с днешния – неолиберален по ниво на обществена неопределеност и смущения на умовете, по разногласия в народа и лукавство във властта, по разложение и културна деградация, по загуба на националните ориентири и на суверинитета.

Само у нас публично, с цялата мощ на официалните средства за масова информация хулят Сталин и едновременно му признават титлата “любимец на народа”. Само в Русия централната банка със закон е изведена от подчинение на президента и парламента и при това президентът В.Путин без изобщо да се съмнява си оставя привилегията да взема съдбоносни решения. Ще се намери ли в света поне една страна, където държавата ще издържа със собствени средства радиостанции и вестници, които открито я оскърбяват и прозовават към нейното сваляне? Ние, руснаците наричаме днес “партньори” онези, които ни обкръжават със санкции и военни бази подобно на сухи клони около барака, опитвайки се ги запалят веднага и от всички страни. Ние десетилетия внасяме икономическо развитие, а на практика дадохме нашите богатства и таланти да бъдат откупувани от капиталистите - олигарси, от банкерите - лихвари и чиновниците-корупционери. Нашата власт изобщо не се смущава от факта, че в течние на същия този четвърт век, през който Русия тъпче на едно място, Китай, който не позволи на “троянските коне” да се внедряват в червата му, десетократно увеличи своя БВП. Ние един след друг провеждаме помпозни шампионати и форуми, като че ли опитвайки се с този тришкин кафтан (1) да прикрием бедността и срама си. Никога не знаем колко странни неща сме успели да направим, да объркаме, колко бели да направим през последния четвърт век!

Как да се отнасяме към това? Къде отиваме, а по-добре е да се каже, къде се търкаляме? Не можем да се хващаме, за кой ли пореден път, за моркова на бъдещото процъфтяване под формата на “изкуствен интелект” след подобни на него симулякри от типа на “иновации”, “модернизации”, “импортозаместване” и други такива! За какъв изкуствен разум изобщо може да става дума в страна, по-голямата част от населението на която се намира на границата на безизходната бедност! Не трябва да забравяме и за хакерите, чийто гений е способен да разбие всяка програма, и колкото по-сложна и по-широка е тя, толкова по-страшни ще бъдат последствията от разбиването. На нас по всякакъв начин така ни хвалят идеята за цифровизиране на нашата многострадална система на здравеопазване, че няма да се учудя, ако на следващия ден след “пробива” пъргавите търговчета на фильовския битпазар (2) започнат да продават под тезгяха крадени бази данни от медицинските карти на населението.

И все пак, въпреки всичко, Русия демонстрира истинско чудо. Чудото е в това, че ние още сме живи, въпреки настойчивата “опека” на вътрешните и външните ни “заклети приятели”. Чудото е още и в това, че поразеният от сатанизъм до мозъка на костите си Запад, лишавайки Русия де-факто и де-юре от пълнотата на националния й суверинитет, въпреки всичко никак не може окончателно да я доунищожи и да потанцува на трупа й. Чудото накрая е и в това, че както в Кремъл, така и в масата на народа индивидуално и колективно се възпроизвеждат съпротивителните сили срещу чуждестранната експанзия.

(рус.ез.)

В категориях национальной логики происходящее с Россией сегодня ни объять, ни объяснить невозможно. По всем статьям мы проиграли! И всё же мы не только выживаем, но и странным образом наводим панику и ужас на наших противников. Попробую дать на этот счет объяснение, которого не встретишь на телевизионных ток-шоу и в комментариях аналитиков. Россия беременна альтерсистемой. Она как Ковчег своими границами незримо отгораживает падший Запад от того пространства на земле, которое Господь избрал на роль Третьего Рима и последнего пристанища христианской веры перед Страшным судом. Ковчег ещё только зарождается и понемногу строится, он ещё полон грязи и смрада гибнущей цивилизации, которая, по словам Ф. М. Достоевского, из века в век становится не лучше, а «гаже». Ковчег это православная Церковь Христова, облечённая и охраняемая государством Российским, как душа телом. Ковчег это не материальный объект, а люди-строители Русского будущего, народ Божий. Он чудом же, в противоход распаду западного христианства, возродился на отеческих просторах после закономерного и неотвратимого краха безбожной «красной империи», которая совершила самую величественную и успешную в истории человечества попытку строительства идеального социального государства, царства Божьего на земле, только… без Бога. Господь посрамил этот очередной вавилон, в который уже раз напомнив и доказав непонятливым человекам, что без Него они не могут творить ничего.

То была первая мощная прививка России от самоуверенности и нигилизма, прописанная божественным Врачом. Следующая, как и первая, предназначенная для укрепления духовного иммунитета Русского мира, пришлась на период после 1991-го года. Неолиберализм с его отвратительными пороками и нестерпимом унижением для русского сердца есть не кара и не катарсис для Третьего Рима, но тяжёлая и болезненная, промыслительно необходимое лечение сильнодействующим остаточным ядом западного гниения во исцеление от действительно смертельных недугов. Вот чего интуитивно и до судорог боится наш незваный «партнёр»! А иначе, с какой бы стати хитрейшему лису «закулисы» Збигневу Бжезинскому ставить РПЦ на одну высоту с поверженным СССР как главного и единственного врага Запада. Он точно знает, о чём говорит!

В отличие от гумилёвской антисистемы, которая, образно говоря, всегда подлее и свирепее, чем сама система, против которой она восстаёт, русская альтерсистема духовно позитивна и в потенции по-настоящему конструктивна. Строго говоря, она вообще не может быть поставлена в один ряд с сменяющими друг друга цивилизационными моделями нехристианского или лжехристианского типа, и в какой-то мере может быть сопоставима только с относительно короткими и локальными образцами торжества православия, например, во времена Византии и Святой Руси. Альтерсистема приходит не «против», а «вместо» погибающей системы, в нашем случае неолиберальной. Она сначала скрытно зреет в недрах последней, а затем набирая энергию и мощь, как бы прорастает, прорывается сквозь её толщу, не опрокидывая её революционным хаосом, а как бы преобразуя её изнутри расширяющимся человеческим преображением в духе Христовом, вытесняя её тьму своим светом.

Применительно к России этот сценарий кому-то покажется фантастическим и нереальным. Большинство патриотов-державников, мыслящих старыми рационально-материалистическими категориями, не воспринимают его всерьёз, увлекаясь мишурой и стихиями мира сего. В этом нет ничего удивительного, ибо речь идет о незримом духовном плане, доступном только тем «немногим верным», в ком, по словам свт. Феофана Затворника, по воле Божьей «уже началось движения и действие Духа Святаго». То есть людям церковным, клеткам тела Христова — народа Божьего. Впрочем, этот сценарий виден и понятен так же и тем, кто на свой лад обладает духовным зрением, но зрением дьявольским; это они, борясь с альтерсистемой, сознательно и напористо ввергают Россию в пучину разврата и гражданской смуты. Эти-то тёмные силы вполне отчётливо различают и народ Божий – своего могильщика, и его консолидацию под спудом рукотворной неолиберальной бестолковщины. Видит это явление дух противления, видят его земнородные адепты и агенты, а сделать ничего не могут. Ибо Господь промыслом своим ограждает первых строителей Ковчега от энтропии падшего мира. Народ Божий неуклонно прирастает верующими профессионалами, но сама его инаковость, неотмирность, погружённость в молитву и милосердие, сама его аполитичность в смысле равнодушия к революциям и митинговщине, делает его, в известном смысле и до поры, неуязвимым для внешних репрессий в рамках пресловутых демократических законов, придуманных, чтобы обогатить богатых и защитить их от бедных. Народ Божий подобен грибнице, плодоносящей там и тогда, где и когда сложатся благоприятные к тому условия, а вернее — наступит воля Божья. Православные островки благочестия в лице приходов, военно-патриотических клубов, центров социального служения и т.п. разбросаны по всей России. Их многие тысячи, и они неприметно, но властно, готовят, взрыхляют, обогащают своим служением почву для Русского возрождения. К ним всё ближе подступают и вокруг них собираются, преображаясь в духе истины, те миллионы и миллионы вчерашних советских людей, что не предали и не продали свою совесть, честь и достоинство за серебряники Мамоны. В них находим иной полюс бытия, альтерсистему, противостоящую в равной степени и неолиберальному импланту, и романтическим грёзам СССР. Так незаметно, но властно, на наших глазах в точности сбывается Евангельское пророчество о «закваске», призванной поднять всё «народное» тесто. Сила этой закваски неодолима, ибо, по словам преподобного Серафима Саровского, стяжавший дух мирен способен спасти тысячи.

В мире нет другого места, где сегодня можно воочию наблюдать рождение подобной альтерсистемы. Да и в России этот процесс ещё не набрал обороты, ещё только-только формируется. Не старая политика с её мудрованиями «от ума» и уж тем более не льстивые посулы Запада, изо всех сил стремящегося разрушить Россию изнутри и извне, а только новая, свежая, пока ещё до конца не окрепшая, но уже победоносная – ибо с Богом! – сила народа Божьего и его союзников – вот, что будет определять, и определяет уже вступление Русского мира в самую ответственную и, возможно, финальную фазу истории человечества.

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(1) Тришкин кафтан – фразеологизъм от басня на Крилов със значение за опит да се реши един проблем, създавайки нов; необмислени действия, които водят до още по-лош резултат (бел.пр.)

(2) Фильовски битпазар – пазар за употребявани вещи около метро Фильовски парк в Москва (бел.пр.)

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