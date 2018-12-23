/Поглед.инфо/ В Центъра за международна търговия в Москва се проведе ежегодната Голяма пресконференция на президента на Русия Владимир Путин. Тя се излъчи в ефир по телевизионните канали „Россия-1“, „Россия-24“, НТВ, Първи канал, по радиостанции „Маяк“ , „Радио Россия“, „Вести ФМ“. Присъстваха 1702 акредитирани журналисти.

Срещата традиционно започна с кратка оптимистична справка за резултатите от изминалата година. „За първите десет месеца от настоящата година БВП се е увеличил с 1,7%. Промишленото производство расте с по-бързи темпове – 2,9%. Растат стокооборотът и обемът на търговията на дребно – плюс 2,6%. Повишава се потребителското търсене. Това е положителен фактор. След дълго прекъсване се наблюдава незначителна, но все пак положителна тенденция на ръста на реалните доходи на населението. Расте реалното равнище на заплатите. За първите десет месеца на настоящата година те се покачиха със 7,4%. Запазва се приемлива за нас инфлация. Намалява безработицата, което ни радва. Ако миналата година тя достига исторически минимум – 5,2%, то тази година тя ще бъде дори по-ниска – 4,8%. Расте профицитът на търговския баланс. Укрепват нашите финанси. Растат златно-валутните резерви – с малко над 7%. За първи път от 2011 г. имаме профицитен бюджет. Расте Фондът за националното благосъстояние – с около 22%. Средният годишен размер на пенсията през 2017 г. е 13677 рубли, докато в края на тази година е 14 163. И продължителността на живота се е повишила мъничко – през 2017 г. тя е 72,7 г., а тази година е 72,9 г.

Мероприятието премина спокойно, без сензации и скандали.

Мръсно петно бе кореспондентът на УИАН Роман Цимбалюк, държащ се привично просташки (Не ви ли се струва, че няма да има пряк диалог между президентите на Украйна и на Русия, докато не смените местоработата си?“), говорещ за „окупиран Донбас“ и наричащ неговите жители „роби на Русия“. Всичко това се съпровожда със своеобразната му мимика. Интернет-коментаторите нарекоха Цимбалюк „Дебил на деня“.

/Рус.ез/

Собственной недюжинной храбростью упивался сотрудник "Новой газеты", либеральный мундеп Илья Азар, который связал гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР с ЧВК "Вагнер" и "вашим поваром Евгением Пригожиным", а также не забыл упомянуть Льва Пономарёва. Путин: "В отношении Пономарёва принято решение судом за призывы к несанкционированным акциям. Не хочу подвергать сомнениям решения судебных инстанций, не ставлю под сомнение справедливость принятого решения". По Пригожину и ЧВК: "Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет... Теперь по поводу «Вагнера» и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона, все... Если эта группа «Вагнер» что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где-то за границей. Если они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты".

Ведущая ГТРК Дагестан Елена Еськина громко сообщила залу, что живёт в "многонациональной стране, многонациональной Республике Дагестан и ещё плюс в многонациональной семье (я сама русская, а мой муж аварец и наши дети, соответственно, уже немножечко такого неславянского типа)". И вдруг стала жаловаться на засилье славян: "Когда у меня появились дети, я начала обращать внимание на то, что у нас показывают по российскому телевидению. И очень часто, если не всегда, в рекламах у нас бывают детки такие красивые – светленькие, светлый волос, светлые глазки, большие голубые глаза. И я задумалась: а где остальные, допустим, какие-то типажи, допустим, монголоидный типаж? Ведь у нас Россия многонациональная, порядка 200 народов у нас живёт. Давайте возьмём даже полк, самый главный полк страны – Кремлёвский, то там тоже ребята славянской внешности. И существует негласный критерий о том, что нужно идти славянским ребятам. Вам этого не кажется?". "Нет", - лаконично ответил Путин.

Барышня по имени Екатерина Буткевич (представляющая екатеринбургский частный телеканал "Министерство идей", созданный её отцом - местным олигархом, совладельцем "Завода ЭМА" Андреем Калетиным) интересовалась здоровьем президента: "Вопрос о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете? Как у вас дела?". Последовал предсказуемый ответ "Не дождётесь". Буткевич не унималась: "Нужна ли вам помощь в каких-то вопросах?". ВВП переспросил, как зовут девицу, и со смешком произнёс: "Катя, мы обсудим потом". Далее уточнил: "Что касается здоровья – оно такое же, как у всех. То есть я, слава богу, занимаюсь спортом, и всё у меня в порядке. Стараюсь за ним следить, за этим здоровьем. Но так же, как у всех, в межсезонье могут быть какие-то там гриппы или что-то с этим связанное. На сегодняшний день всё в порядке".

Хайпанул корреспондент Life Александр Юнашев. Он задал неожиданный и весьма скользкий (по его мнению) вопрос: "А когда вы женитесь? И на ком?". Владимир Владимирович не стал озвучивать конкретное женское имя, но заметил: "Как порядочный человек, я когда-нибудь должен буду это сделать. Вот".







Отдельные путинские цитаты:

"Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить. Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Вот это принципиальный вопрос, мы должны это понимать".

"Когда говорят: а вот там мало изменений в правительстве, - это те люди в основном, основной, финансово-экономический блок, который работал над программой развития страны до 2024 года. Поэтому им и отвечать за то, что они напланировали".

"Мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода Соединённых Штатов из Договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным каменеем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружения. После этого мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. В этом смысле есть определённые преимущества. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов. Это сохранение паритета, не более того. Сейчас делают ещё один шаг - выходят из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность. То же самое по Договору СНВ-III, в 2021 году он заканчивает существование. Никаких переговоров пока не ведётся по этому вопросу. Неинтересно, не нужно - ладно, мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать. Но в целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте".

"Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти: ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут, мирные причём. Мирные. Мы, действительно, оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали, и будем это делать дальше".

"Что касается потери или, наоборот, приобретения какого-то авторитета у молодёжи. Вы знаете, когда мне говорят о молодёжи, я всё время вспоминаю некоторые трагические и героические страницы нашей современной истории. Ну, давайте вспомним роту десантников - 96 человек, парней (девятнадцать-двадцать лет), которые прямо чуть ли не со школьной скамьи оказались в Вооружённых Силах, 96 человек против двух тысяч. В живых осталось шесть. Почти трое суток бой шёл, несколько раз переходил в рукопашную, дрались лопатами и ножами. Вот герои, вот молодежь, 19-20-летние ребята".

"Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства, практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. И есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете".

"Бутину заставляют в чём-то признаться. Я не понимаю, в чем там она может признаться, потому что она никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я вам ответственно заявляю. Чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12-15 лет. Понятно, что она и её адвокат борются за то, чтобы выйти из тюрьмы. Не понимаю, за что её засадили туда, в эту тюрьму. Просто нет оснований. Но надо же как-то всем спасти лицо, выйти из этой ситуации. Прежде всего, конечно, я говорю об американской юстиции. Чем закончится - посмотрим. Нам не безразлично, мы будем за этим следить, отслеживать и соответствующим образом оказывать им поддержку".

"Я в партиях не состою. Я создавал "Единую Россию", это правда, но Президент не состоит ни в каких партиях. И для меня главное, чтобы люди на территориях, в регионах Российской Федерации чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. На самом деле, если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию "Единая Россия", ну и что, это их выбор. Всячески буду только помогать любому избранному руководителю региона. Вопрос только в том, чтобы сам вновь избранный руководитель региона оказался на высоте, был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал".

"Россия практически всю свою жизнь, всю свою историю живёт так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях. Вообще на протяжении всей своей истории. Если вы посмотрите историю XIX, XX века, всегда одно и то же. Посмотрите дипломатическую переписку XIX - начала XX века. Все одно и то же. Призывали наших дипломатов как-то быстро навести порядок на Кавказе, сделать то, это, пятое, раздесятое. Постоянно одно и то же. С чем это связано? Я уже говорил, что это связано с ростом могущества России, повышением конкурентоспособности. Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется. Совсем ещё недавно думали, что и страны такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживает, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем своё дело, и будем двигаться дальше в этом направлении".

"Патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства в широком и самом благородном смысле этого слова".

"Что касается вывода американских войск (из Сирии - Прим.) - я не знаю, что это такое. Соединённые Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько? 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют. Мы пока как бы не видим признаков вывода американских войск... Нужно ли здесь присутствие американских войск? Думаю, что нет, не нужно. Давайте не будем забывать, что их присутствие является нелегитимным, оно не подтверждено решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций".

"Любопытная ситуация. Смотрите, что мы слышим со стороны. Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое "аннексия"? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чём, они ни в чём не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А что происходит? Ведь против них ввели санкции. Какие это санкции? Ограничения по передвижению, ограничения, связанные с выездом, получением виз, ограничения, связанные с финансовыми операциями, ограничения, связанные с работой страховых компаний, с использованием морской и другой инфраструктуры. То есть это затрагивает практически всех людей, которые живут на этой территории, против них ввели, по сути, санкции, не только избирательные - против руководства Республики Крым и Севастополя, - а против всех. Если они ни при чём, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если всё-таки против вас ввели санкции за конкретное голосование, значит тогда надо признать, что оно состоялось".

"Доверие к средствам массовой информации в значительной степени подорвано со стороны очень многих людей. Все уже делят на 100, на 1000 из того, что читают, видят".

"Мы опирались на международный опыт, когда принимали закон об иностранных агентах. Ведь речь не идёт о каких-то запретах. Речь идёт о том, чтобы та или другая структура, получая финансирование из-за границы на политическую публичную деятельность, зарегистрировалась в таком качестве. Вот и всё... У нас речь иёет только о регистрации, если ты получаешь деньги из-за границы. Ничего страшного здесь нет. И я, откровенно говоря, не вижу здесь никаких проблем в правоприменительной практике".

"То, что сейчас происходит в православии (на Украине - Прим.), это просто уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную, религиозную жизнь... Создали вот эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Это же: не нравится – московского прихода, будет – стамбульского прихода. Причём ведь обратите внимание: Украинская православная церковь Московского патриархата полностью независимой была. Может быть, об этом мало кто знает, это фактически полностью независимая церковь. Они делали всё самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была – духовная, упоминали на проповедях имя Патриарха Московского и всея Руси. Всё. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Там и назначения, очень много, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея – подчинить эту территорию, а потом ещё и зарабатывать на этом. Я думаю, что это главный побудительный мотив, ну, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, – это ни в какие ворота не лезет. Абсолютно не допустимая вещь. Тем не менее это происходит. И это, конечно, лишнее свидетельство того, что это тоже делается в преддверии предвыборной кампании, и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Это политическая, безусловно, подоплёка. Это явное, грубое нарушение религиозных свобод. И меня больше всего беспокоит, что за этим, безусловно, начнётся передел собственности, он, по сути, уже идёт. Он может приобрести очень тяжёлый характер, если не кровавый, не дай Бог до этого дойдёт. Очень бы этого не хотелось: просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, они беззащитные и безоружные, как правило, это люди пожилого возраста, женщины. Но опасность этого передела, конечно, существует".

"Теперь по поводу очень чувствительного важного вопроса – пенсионной реформы. Вы знаете, в начале 2000-х годов и в середине, вы знаете наверняка мою позицию, я говорил, что категорически против всякого изменения и повышения пенсионного возраста, тогда и невозможно было это делать. Я и сейчас считаю, что это была выбрана правильная позиция, потому что и возраст (продолжительность жизни) был у нас низким – 65 лет, и количество работающих (соотношение работающих к неработающим) было другое, более или менее приемлемое. Сейчас кардинально это всё поменялось. Дело не в дефиците сегодняшнего дня, дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится всё меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. Да, сейчас это можно закрыть, я же сказал об этом в своём обращении. Пять-семь лет будем жить спокойно, но пройдут эти пять-семь лет, и придётся все равно, страна вынуждена будет это сделать, но уже придётся это сделать резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. И придётся сделать это резко, вот в чём всё дело. Если бы не было понимания этих тенденций, я никогда бы не разрешил этого сделать, но это объективные тенденции, от этого никуда не деться. Вы понимаете, я же прекрасно отдавал себе отчёт в том, как люди будут реагировать. Здесь ведь чего ни объясняй, всё равно, когда конкретного человека это касается, это не вызывает восторга. Я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что будет критика и справа, и слева... Такие вещи неприятны, и ясно, что никакого восторга они не вызовут, но неизбежны. Повторяю ещё раз, если бы не был убеждён в том, что это неизбежно, никогда бы этого сделать не позволил".

"Объёмы наших золотовалютных резервов в долларах снижаются, мы были держателями американских бумаг, которые котируются в долларах, совсем недавно, в объёме 104 миллиарда долларов, сейчас 14,4 миллиарда долларов. Что касается дедолларизации, то она связана исключительно с расчётами между хозяйствующими субъектами, и никак не касается граждан".

"Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, – и он не в Москве".

"Это извечный русский, российский тезис: царь хороший, а бояре – воры и разбойники. Вы знаете, если чего-то не получается, то все виноваты".

"По поводу чиновников вообще. Вы знаете, конечно, есть люди, которые не отдают себе отчёта в том, что они говорят. Оказались не на своём месте, просто неаккуратно высказываются. Такие тоже есть. Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы... Это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним".

На вопрос о реставрации социализма: "Я думаю, что это невозможно. Мне представляется, глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма в том смысле, какой вы, по-моему, в это вкладываете - невозможно", но надо стремиться к "справедливому распределению ресурсов, справедливому отношению к людям, которые живут за чертой бедности, выстраиванию политики государства на то, чтобы снизить до минимума количество людей, которые живут за этой чертой бедности".

На предложение об изменении Конституции: "Я услышал. Это предмет широкого обсуждения с общественностью".





Конспирология от змагаров:



Пресс-конференция длилась три часа пятьдесят две минуты (на три минуты дольше, чем в 2017 году). Глава государства ответил на 66 вопросов. Рекорд принадлежит соответствующему мероприятию 2008 года, когда за четыре часа сорок минут Путин ответил на 106 вопросов.

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