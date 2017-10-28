/Поглед.инфо/ „Запомни мой наивни приятелю, не познаващ историята, запомни веднаж и завинаги: аз свалих не царя, а либерастите, които свалиха царя...”

Тези думи авторът на текста приписва на Ленин. Дали ги е казал или не, смисълът от станалото ги потвърждава. Ленин е първият, който издига лозунга "Никаква подкрепа на Временното правителство"! Защо? Защото като гениален политик, месеци преди останалите в Русия разбира, че Временното правителство не иска и няма да реши най-належащите проблеми на хората.

По това време тези проблеми са: въпросът за мира (хората да престанат масово да се убиват) и въпросът за земята (хората да не умират от глад). Ако временното правителство беше решило тези два въпроса, историята на човечеството можеше да тръгне в друга посока.

Но Ленин е този, който издигна тези лозунги. Дали е имал това право? Защо не? Пред себе си той има незаконен, самопровъзгласил се орган, от който се очакват решения на насъщните проблеми, но който отказва да ги реши. А страната се разпада пред очите на всички...

Болшевиките имаха идея за развитие. Ето по това се различаваха от останалите политици в бившата Руска империя. При това – развитие не за себе си, а за целия народ.

(рус.ез.)

Соображение о феврале и октябре 1917 года. Почему власть хочет их слить воедино

Заметьте, как власть пытается объединить февраль и октябрь 1917 года. Думаете, это случайно? Ничего подобного. Это абсолютно целенаправленное действие. Зачем они это делают? Мне это абсолютно понятно.

Власть постоянно говорит о "беззаконной" власти большевиков. И РПЦ об этом говорит. Раз так, давайте разберемся в законности происходящего в 1917 году.

Итак. Альянс с богом и народом, заключенный при коронации, легитимность, весьма условно тянущуюся со времен после Смуты, закончившейся в начале XVII века, Николай Гольштин-Готторпский, под номером II, расторг. Добровольно. Он отрекся и от прав на будущее помазание за своего сына. Ну, это его дело. Он отрекся в пользу своего брата Михаила, женатого морганастическим браком. Ну, это опять-таки внутренние дела семьи Гольштин-Готторпов.

Что же сделали те, кто приезжал за отречением царя и те, кто их к царю послали? Напомню. Это высшие элитарии Российской империи.

Объявили выборы в учредительное собрание? Нет.

Объявили, какой они хотят видеть новую страну? Нет.

Они просто заявили, что ОНИ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ. И заметьте, что Советы с этим, в общем, смирились. Они не разоружались, не расходились, но инициативы в получении и осуществлении власти не проявляли.

К власти, таким образом, пришла всё та же элита Российской империи. Только без царя (так и хочется написать, в голове). Пришли без выборов. Явочным порядком. Вот что произошло.

1. Царя никто в буквальном смысле силой не свергал. Он просто самоустранился. Ровно то же самое сделал Михаил.

2. Элита власть явочным порядком получила. Не объявив позже выборы (а время на это у него было), Временное правительство, которое и было названо временным потому, что должно было организовать выборы и передать власть избранным людям, власть явочным порядком УЗУРПИРОВАЛО.

Тут, именно тут, появляется то незаконное, на которое любят кивать нынешние "любители России, которую они потеряли". Беззаконие осуществили высшие российские элитарии. Окружение царя и высший слой элиты империи. Который, кстати, травил царя много лет. От души и со всего размаху.

Советы ждали несколько месяцев, пока Временное правительство начнет исправлять создавшееся положение. А от кого еще народу надо было ждать исправления?

Но не дождались. Временное правительство отказалось решать вопросы, которые оно обязано было решить. Мало того. Оно начало делать дела, которые разваливали армию. Которые давали мощные толчки сепаратизму. Зачем оно было нужно, такое "правительство"? Добить то, что еще шевелилось при правлении Николая? Народ этого не хотел. Он хотел жить.

Первым объявил лозунг "Никакой поддержки Временному правительству" Ленин. Почему? Да потому что он был гениальным политиком и на несколько месяцев раньше всех остальных людей в России понял, что Временное правительство не хочет и не будет решать самые насущные потребности народа.

В то время это были: вопрос о мире (чтобы людей перестали массово убивать), вопрос о земле (чтобы люди массово не умирали от голода). Если бы Временное правительство решило два эти вопроса, история человечества могла бы пойти по другому пути.

Итак, Ленин объявил такой лозунг. Имел ли он такое право? А почему нет? Он имел перед собой незаконный, самопровозглашенный орган, от которого ждали решения насущнейших вопросов, и который эти вопросы решать отказывался. А страна на глазах распадалась. Парад суверенитетов шагал по стране.

Что ему, собственно, оставалось, кроме как требовать замены этого органа? Требовать его замены на параллельные, уже готовые органы, которые были апробированы во время революции 1905 года, и уже существующие в 1917 году. Так он этого и потребовал. Поступил абсолютно логично. В интересах страны и народа.

У большевиков была идея развития. Вот чем они отличались от остальных политиков бывшей РИ. Причем развития не для себя. Для всего народа.

Чтобы реализовать эту идею, они хотели получить власть. У них не было задачи получить власть ради власти. План ГОЭЛРО был планом развития экономики страны. А готовить это дело новая власть начала уже в ноябре 1917 года, когда Ленин дал указание о строительстве Шатурской ГЭС. Далее шла подготовка и составление плана, который был принят в 1920 году, а далее пошли пятилетки и так далее. Одновременно большевики присоединяли отвалившиеся при Временном правительстве территории. И бешено развивали науку, культуру, образование, здравоохранение и так далее.

Итак, в октябре 1917 года большевики власть получили. Но они не свергали законную власть. Они свергали тех, кто власть узурпировал, при этом не решив те задачи, которые должен был решить.

Вслед за царствующей семьей обанкротилась и вся высшая элита Российской империи, которая просила у царя дать ей порулить. И нарулила за восемь месяцев 1917 года так, что от страны к октябрю остались рожки да ножки.

Вот чего не хочет признать нынешняя власть. В 1917 году потерпел сокрушительное поражение не только принцип монархи, принцип сословного государства, но и принцип социального неравенства, как таковой.

Обанкротилась разом и монархия, и высшая бюрократия, и нарождающаяся буржуазия, и РПЦ. Все эти институты валили царя. И все эти институты на протяжении 1917 года не только беспомощно наблюдали, как разваливается империя, но иногда и помогали процессу.

Спасли страну большевики. Преодолевая не только накопленные прежней элитой проблемы, но и её сопротивление любым своим действиям. Такова суровая реальность происшедшего в 1917 году.

Итог. Разрушители страны (Российской империи) – сама царская семья и элита империи. Они плохо управляли страной, а чем хуже становилась обстановка, тем больше они занимались не исправлением ситуации, а взаимной грызней и переваливанием вины друг на друга.Большевики пресекли развал страны, начавшийся и продолжавшийся при Временном правительстве, минимизировали ущерб, восстановили максимум возможного и развили страну до сверхдержавы.

А нынешняя власть, восстановившая принцип социального неравенства, хочет ложью о причинах и движущих силах Февральской и Октябрьской революций затушевать крах этого принципа в 1917 году, перевалив вину развала страны с элиты Российской империи на большевиков. Для этого она и сваливает в кучу и перемешивает как события, так и политические силы.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели