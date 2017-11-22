/Поглед.инфо/ На 19 ноември 1942 г. съветските войски започват операция "Уран" по обкръжение на сталинградската групировка на Вермахта. В резултат – 300 хиляди немски военнослужещи попадат в котела. Отчаяните опити на хитлеристите да разкъсат обкръжението се оказват безуспешни. Германците са принудени да капитулират, повече от 90 000 войници и офицери са пленени, включително командващият 6-та армия фелдмаршал Фридрих Паулус.

Преди началото на операция "Уран" Червената армия не превъзхожда по численост вражеските сили; а фронтът на операцията е с дължина 850 километра. Москва все още е заплашена от удар, затова Върховното командване решава да не рискува масово прехвърляне на войски от центъра на Русия. В условията на недостиг на човешки и материални ресурси, за да бъде поразен Вермахтът при Сталинград са били необходими нестандартни действия. Точно такива са брилянтно проведените разузнавателни операции по дезинформация на германското командване, което гарантира успеха на операция "Уран".

За тази цел е осъществена отвличаща операция под кодовото наименование "Марс". Съветското разузнаване трябвало да убеди германските генерали, че Червената армия под командването на Георгий Жуков, ще предприеме мащабна офанзива при Ржев (на 200 км западно от Москва), а не при Сталинград. Според съветското министерство на отбраната, ако дезинформацията не постигне целта си, операция "Уран" може да завърши с неуспех. Нацистката победа при Сталинград ще вкара Турция и Япония в антисъветската война и ще последва неизбежно поражение на Съветския съюз.

Според председателя на Научния съвет на Руското военно историческо дружество (РИО) Михаил Мягков, Главното командване полага изключителни усилия, за да засекрети операция „Уран”. Въведен е режим на пълно радиомълчание, придвижването на войските се извършва нощем, документите за началото на контраатаката са писани на ръка, а не са диктувани на машинописки. Решено е също така да се извърши отвличащ маньовър под формата на настъпателна операция на Централния фронт. Дезинформиран, Вермахтът не очаква сериозна атака срещу Южния фронт, сочи Мягков.

(рус.ез.)

Операция «Уран»: 75 лет назад советские войска начали контрнаступление под Сталинградом

19 ноября 1942 года советские войска начали операцию «Уран» по окружению сталинградской группировки вермахта. В результате в котле оказались 300 тыс. немецких военнослужащих. Несмотря на отчаянные попытки гитлеровских войск вырваться из окружения, им не удалось это сделать. Немцы капитулировали, в плен были взяты более 90 тыс. солдат и офицеров, в том числе командующий 6-й армией фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Под Сталинградом нацистская Германия потерпела сокрушительное поражение. Эта битва изменила ход Второй мировой войны. О том, как Красной армии удалось достичь стратегического успеха, — в материале RT.

«Люди просто падали с неба. Они падали сверху на землю и вновь оказывались в сталинградском аду», — рассказал в интервью изданию Der Spiegel 94-летний Ханс-Эрдман Шенбек, который попал в окружение Красной армии в конце 1942 года. Бывший солдат вермахта вспоминал, как его сослуживцы пытались забраться на борт самолета, улетавшего с поля боя.

Немецкие солдаты и офицеры называли битву за Сталинград адом на Земле и красным Верденом (имеется в виду неудачное наступление кайзеровских войск на позиции французов в 1916 году). Не знавшие серьёзных поражений нацистские военнослужащие были поражены возможностями, которые продемонстрировала Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА).

Советские войска разгромили оккупантов в ходе операции под кодовым названием «Уран». Маршал Александр Василевский в книге «Дело всей жизни» утверждал, что кодовые названия всем стратегическим операциям РККА придумывал лично народный комиссар обороны Иосиф Сталин.

Контрнаступление началось 19 ноября 1942 года с успешных атак на румынские позиции, располагавшиеся на флангах сталинградской группировки. 23 ноября 1942 года в котёл РККА угодили наиболее боеспособные немецкие части, а 2 февраля 1943 года командующий 6-й армией фельдмаршал Фридрих Паулюс капитулировал.

«Ни шагу назад!»

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года после перехода войсками вермахта реки Чир. 6-я армия генерала Фридриха Паулюса должна была прикрыть от контрударов левый фланг нацистских войск, действовавших на Северном Кавказе. Захват Сталинграда как важного транспортного узла был призван обеспечить успех немцев на юге СССР.

Потеряв богатую в промышленном отношении Украину, летом 1942 года Советский Союз оказался в тяжелейшем положении. 28 июля 1942 года Иосиф Сталин подписал знаменитый приказ №227, запрещавший даже вынужденное отступление и получивший в народе название «Ни шагу назад».

Первоначально на Сталинградском направлении Вермахт сосредоточил 14 дивизий численностью около 270 тыс. человек из состава группы армий Б. Впоследствии группировка по захвату Сталинграда была увеличена до 1 млн.

Во второй половине июля нацистам противостояли около 160 тыс. советских военнослужащих. Красная армия уступала войскам противника в танках, артиллерии и самолётах. В результате перегруппировки в ноябре Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) нарастила численность войск в районе Сталинграда до 800 тыс. человек.

Таким образом, перед стартом операции «Уран» РККА не смогла сосредоточить на фронте, протяженность которого составляла до 850 км, превосходящие противника силы. Под угрозой удара по-прежнему находилась Москва, и ВГК решила не рисковать массовой переброской войск из Центральной России.

В условиях нехватки человеческих и материальных ресурсов для разгрома вермахта под Сталинградом требовались нестандартные действия. По версии Минобороны РФ, одним из основных залогов успеха «Урана» стали блестяще проведённые разведывательные операции по дезинформации нацистского командования.

Отвлекающий манёвр

Ещё в марте 1942 года в Ставке были осведомлены, что Гитлер поставил своим генералам задачу оккупировать южную часть СССР, маскируя подготовку к очередному броску на Москву. При этом советское руководство осознавало, что у вермахта достаточно сил, чтобы развернуть наступление на столицу в случае ослабления позиций РККА в Центральной России.

Как вспоминал генерал Сергей Штеменко, летом 1942 года «у советского командования не было возможности обеспечить решительные действия по разгрому наступающей группировки противника в короткий срок».

Причина отсутствия резервов, как поясняет Минобороны РФ, заключалась не только в необходимости обороны Москвы, но и в частых наступательных операциях, инициатором которых был Сталин.

Ситуацию под Сталинградом во многом спасла советская разведка. В 1942 году абвер (орган военной разведки и контрразведки Германии) получил множество дезинформационных сведений оперативно-стратегического характера. Ставка стремилась скрыть от нацистов факт сосредоточения частей РККА в районе Сталинграда.

С этой целью была проведена операция отвлекающего характера под названием «Марс». Советские разведчики должны были убедить немецких генералов в том, что Красная армия под командованием Георгия Жукова перейдёт в масштабное контрнаступление в районе Ржева (в 200 км к западу от Москвы), а не под Сталинградом.

Как полагают в Минобороны РФ, если бы дезинформационные мероприятия не достигли поставленной задачи, операция «Уран» могла бы закончиться провалом. Победа нацистов в Сталинградской битве привела бы к вступлению в войну против СССР Турции и Японии и неминуемому поражению Советского Союза.

Успех советской разведки

Разведчики и аналитики Генерального штаба ВС СССР знали, что немцы следят за передвижением Жукова. Его появление на отдельных участках фронта трактовалось как признак активизации действий Красной армии. Знаменитый полководец умело выполнял отведённую ему роль, и это помогло запутать гитлеровское командование. «Жуков был поставлен Сталиным для управления Центральным фронтом с целью введения немцев в заблуждение по поводу реальных планов СССР, пояснил в беседе с RT председатель научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — Вермахт знал об авторитете маршала Жукова и, разумеется, должен был предположить, что раз такого сильного командующего ставят во главу Центрального фронта, значит, и основные силы Красной армии будут находится именно там».

Операция под Ржевом под руководством Жукова действительно началась во второй половине ноября 1942 года. Однако она не была настолько масштабной, как рассчитывал абвер, и преследовала единый с «Ураном» стратегический замысел.

О том, что Ставке удалось перехитрить немцев, свидетельствуют ошибочные прогнозы командиров вермахта. В частности, руководитель отдела «Иностранные армии Востока» Генштаба сухопутных войск Германии Рейнхард Гелен был уверен, что РККА нанесёт осенью основной удар по 9-й армии группы «Центр», которая располагалась как раз вблизи Ржева. «На немецком Восточном фронте всё убедительнее подтверждается, что точка приложения главных усилий предстоящей операции находится в секторе группы армий «Центр». Подготовка противника к наступлению на юге ведётся не так интенсивно, чтобы полагать, что крупная операция на юге в ближайшем будущем начнётся одновременно с ожидаемым наступлением против группы армий «Центр», докладывал 6 ноября 1942 года Гелен.

Начальник разведки 9-й армии полковник Георг Бунтрок сообщал в докладе, который получил штаб группы армий «Центр»: «Противник готовится к крупному наступлению против 9-й армии, намереваясь нанести удары с восточной и западной сторон (Ржевского) трапецоида…»

Бунтрок считал, что Красная армия собиралась «окружить располагающиеся в нём (трапецоиде) войска, уничтожить 9-ю армию, прорвать линию фронта, ликвидировать группу армий «Центр» и закрепить победу триумфальным продвижением к Смоленску и взятием его штурмом».

Засекреченный «Уран»

В беседе с RT Михаил Мягков отметил, что советское командование приложило максимальные усилия, чтобы засекретить операцию «Уран». По мнению эксперта, цена поражения РККА под Сталинградом была слишком высокой. Советская армия должна была нанести мощный и совершенно неожиданный удар.

«Был введён режим радиомолчания, передвижения войск осуществлялись в ночное время суток, документы о начале контрнаступления писались от руки, а не под диктовку машинистам. Также было принято решение сделать отвлекающий манёвр в виде наступательной операции на Центральном фронте. Вермахт был дезинформирован о планах наступления Красной армии и не ждал серьёзного удара на Южном фронте», рассказал Мягков.

Эксперт считает, что Ставка пришла к правильному выводу, решив, что именно под Сталинградом будет совершён коренной перелом в войне с Германией. Успех непосредственно на полях сражений Красной армии удалось обеспечить благодаря улучшению системы подготовки военнослужащих. Окружение немецкой группировки совершили обученные и хорошо вооружённые бойцы.

«Сыграл свою роль и полученный советской армией за два года войны опыт, и, что немаловажно, армия научилась производить взаимодействие разных родов и видов войск», пояснил Мягков.

По словам эксперта, благодаря тому, что советская армия довольно долго сдерживала натиск противника, был значительно укреплён тыл, налажено производство вооружения, сформированы новые соединения.

«Было накоплено достаточно сил для решительного контрнаступления, когда советские солдаты и офицеры, помня пролитую кровь своих боевых товарищей, сломили противника и дошли от Сталинграда до самого Берлина. Ставка советского руководства оказалась верной, и победа на южном фронте действительно принесла успех в войне в целом», резюмировал Мягков.

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