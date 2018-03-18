/Поглед.инфо/ В навечерието сме на най-невероятните избори в историята на този социален феномен. Вероятно за пръв път в историята, истинската битка не е за първото, а за второто място. Този, който се окаже на второ място, ще упражнява най-силно влияние върху политическата ситуация в страната през следващите шест години. Освен ако не ни покажат втората серия на операция "приемник". Което, според мен, е малко вероятно. Путин е склонен да пази в тайна интригата до самия край.

Едва ли са прави гези, които считат, че Собчак предварително не се е готвила за президентските избори, няма щаб, няма и партия. Не обикаля районите и не провежда митинги. Както всички светски лъвици, тя работи с това, което има и не страда от провинциална наивност. Тя стартира компанията си веднага след кончината на Координиционния съвет на опозиционното протестно движение през 2012 г. Без значение е какъв процент ще получи на сегашните избори. Собчак се цели в далечната 2024 година. Като цяло, тя политиканства, дава нереалистични обещания. Застъпва се за малко известни "политически" затворници. И прекрасно разбира, че това са само думи. Всъщност, тя много силно провежда това, което наричат разузнаване с бой...

(рус.ез.)

Собчак. Восхожденье Зверя.

Приближаются самые удивительные выборы за всю историю этого социального явления. Наверное, впервые за всю обозримую историю настоящая схватка идет не за первое, а за второе место. Именно человек, занявший второе место, окажет самое сильное влияние на политическую ситуацию в стране в ближайшие шесть лет. Если конечно нам не покажут вторую серию операции “приемник”. Что, на мой взгляд, маловероятно. Путин склонен сохранять интригу до самого конца.

Придя в Новогоднюю ночь 2000 года к власти в качестве “разводящего” между ведущими кровавую междоусобицу олигархическими кланами Путин и сегодня остаётся в этой роли. Он стал концентрированным выражением витавшей в конце 90х идеи - “Братва не стреляйте друг в друга”. Олигархические и просто преступные группировки к концу 90х завершили “приватизацию” и “отжим” экономического наследия СССР создав запрос на “стабильность”. Их новой заботой стало сохранение “итогов приватизации”, а остатки наладим дышавшей экономики не сулили прежней наживы. Не было уже беззащитных перед “новой властью” и законопослушных красных директоров воспитанных в сталинском духе сохранения производства любой ценой. Все сладкие активы давно держали олигархи с прочими братками. Слишком высокая вероятность пули в лоб при новом переделе собственности породила идеи установления хотя бы минимальных ограничений и введение в игру высшего “разводящего” для "развода" олигархических группировок.

Ответом на этот запрос и стал Путин. Думать, что “стабильность” приходила ради простого человека труда бесконечная наивность. Она стала следующим шагом, который превращал “приватизатора” и “отжимателя” с окровавленным куском общенародной собственности в кулаке в нового хозяина жизни. Чья “частная собственность” священна, а все нападки на коих “от зависти”.

Все кого не устроил новый “общественный договор” не вписались в рынок. Олигархи, сохранившие интерес к продолжению вооруженной борьбы за собственность вроде Гусинского, Березовского и Ходорковского были вытеснены из страны. Преступные кланы были выманены на “новые нивы” тучного запада. Где, довольно быстро, растворились в местной преступной среде или были физически уничтожены в процессе переезда и становления. Всех остальных добили запущенные в страну этнические преступные группировки. Пришедшие на смену “ореховским” и “солнцевским”.

Все кто выжил приняли новые правила игры. По завершению этого процесса Путин потерял основу своей власти и обратился к “скрепам”. Идея главного разводящего была признана всеми и более не зависела от личности. Братва больше не стреляет друг в друга. Баланс между олигархическими кланами установлен, а заключенные за 18 лет бесчисленные личные перекрестные договоренности лишили Путина пространства для маневра.

Да, лубочный злодей Чубайс “эффективным менеджментом” еще сливает в унитаз сказочные государственные деньги, у врат Спасской башни все еще поскуливает “приватизация, приватизация” лучший министр финансов по версии банкстеров Кудрин, а из гадюшника ВШЭ все еще выползают маленькие, но страшно ядовитые змеи. Все жаждут былой движухи “святых 90х”, но падающая пятый год подряд экономика и установившейся баланс интересов грозят оставить вожделенную осетрину с хреном совсем без осетрины.

Главное олигархическое развлечение, дележ одной из жемчужин экономики СССР Норильского никеля, еще в чести, но проплывающие мимо Рыбки и Улюкаев с привязанным к ногам якорем рождают неожиданные вопросы о том, куда их это привело. Да и выше, на лазурных берегах белоснежные улыбки сотрудников Госдепа бормочущих про становление молодой демократии и швейцарских охранителей банковских тайн “неожиданно” сменились лошадиным оскалом румынских пограничников. Чуть дальше на запад, в трюмах недавно отплывшего от европейских берегов английского чайного клипера начался повальный мор непривычных к местному климату беглых каторжан. Определенно непогода принесенная “Чудовищем с востока” найдет и новые жертвы.

Установившейся в России баланс по большому счету устраивает на сегодня всех, а вот по малой нужде никого не пускают. Вот у Леши Кудрина все хорошо. На фоне жителей малых городов России так просто в шоколаде, но скулит. Нуждассс. Или Игорь Сечин. Титан! Рыбок нет, Роснефть исправно качает ненавистному врагу нефть из недр так им любимой Родины. Но опять нуждассс… потребно для счастья налоговых льгот. На порядок превышающих то, что не нашли Медведев и Ко. для работающих пенсионеров. У Медведева так просто печаль. Вроде и Десница Короля и личная золотая утя в личном серебряном пруду. Правда как встретит в тронном зале взгляд Джейме Ланнистера, кручинится. Вот что он напишет о нем в Белой Книге? – “Звали Димон. Зимой грел трон.”

Пропаганда режима сделала полный круг в пространстве смыслов и вернулась к истокам. Уже поползли слухи что за Стеной запахло давно не виданной Холодной войной и пробудился дремавший дух Застоя. Того гляди на 9 мая слетит драпировка с мавзолея Царя Ночи. К общеолигархическому ужасу.

На фоне этих былинных страхов мы по первым трём кнопкам зомбоящика видим шоу “Спасители”. Прям “Трое из ларца одинаковых с лица.” Ну или семеро. Или сколько их? Смысл представления прост. На предельно унылой морде нарисовать “девицу на выданье” с наименьшим использованием косметики. На сегодня побеждают вышедшая в тираж светская львица и усатый мужик с клубничкой.

Только это на первый взгляд. Иногда в картине важнее всего то, чего там нет. Нет в нашей забавной картине Того Чьё Имя Запретно. Вообще магия первых людей ныне лезет из всех щелей. Вместе с Русской Православной церковью. Которая спустя 1000 лет все еще нуждается в уточнении какая она. Поскольку похоже ни с первого ни со второго взгляда этого не понятно. Ну или как с Бером, которого стали называть иносказательно Медведем (мёдом ведающим) чтоб не приманить случаем из леса. Или как с несчастным Исламским Государством Ирака и Леванта имя коего нельзя произносить без ограждающего заклинания – “Запрещенного на территории Российской Федерации”. Видимо за Стеной действительно что-то пробуждается, раз Кремль ищет защиты в магии первых людей.

Поскольку никто, включая “скольких-то из ларца одинаковых с лица” не сомневаются в победе того “чье имя постоянно мелькает везде и всюду” основная каверза как и в древние пифагорейские времена скрыта в числах. Сколько получит “тот чьё имя всем известно” и тот кто придет вторым. Причем если для лидера гонки все собрано исключительно в цифрах, в пифагорейской магии, то одинаковые с лица от цифр по большей части свободны. На них магия цифр не действует. Каждый имеет свою, индивидуальную мерку. Для Бабурина 5% это триумф, который сможет вернуть его в большую политику, для Грудинина 5% это поражение после которого он навсегда уйдет из политики. Утянув и Зюганова. При этом даже 40% могут быть для Грудина провалом если сами знаете кто наберет в первом туре 51%. Зато второй тур при любых цифрах для Грудина билет во власть.

На этом фоне самой свободной от магии цифр является кандидатка Собчак. Если Собчак соберет 1%, но будет второй это будет оглушительный триумф. Если она соберет 10%, а Грудинин 35% для нее это будет сильным поражением. Она сама будет бодриться, но спонсоры ее компании призадумаются. С другой стороны собрав 10%, заняв 4е место и проиграв Жириновскому и Грудинину собравшим по 13% и 15% Собчак будет на коне. С такими цифрами можно работать и для нее это победа делающая ее главным кандидатом на 2024 год. Даже при четвертом месте и 10%.

Победа Собчак зависит не от цифр, а от общего расклада. Это очень комфортная и привычна среда для “светской львицы”. Таковы правила ее мiра. Невозможно быть одновременно и самой умной и самой красивой и иметь самых модных любовников. С другой стороны тут все как в известном анекдоте. Светской львице чтоб выжить в их жестоком мире не нужно уметь бегать быстрее медведя или быстрее всех. Достаточно бежать чуть быстрее самой медленной из соперниц.

Тот Чье Имя Запретно совершенно не прав говоря что Собчак не готовилась к президентским выборам заранее, не имеет штаба и партии. Мало ездила по регионам и не проводит митингов. Это тот самый случай когда ни ума ни советников. Как и все светские львицы она работает с тем что есть и не страдает провинциальной наивностью. Свою компанию она начала сразу после кончины координационного совета оппозиции протестного движения 2012 года. Все ее последующие поступки говорят об этом. Включая совершенно не “светский” брак. В то время когда Тот Чье Имя запретно занимался пустой говорильней, романтики вроде Удальцова отправились мотать срок, Собчак завела себе президентские амбиции. Только она прожженная реалистка. Собчак начала игру на далекий 2024 год.

Вообще президентскую компанию сегодня ведет только Собчак. Она занимается политиканством, дает какие-то несусветные обещания. Заступается за малоизвестных “политических” заключенных. Прекрасно понимая что это просто слова. Принимает на себя удары, как это было с историей про детишек которых Собчак назвала – “маленькими гаденышами”. Запустила новостной видеобложик на подобии того, что держит тот чье имя запретно. Она проводит очень сильную и дающую результат разведку боем. Пока все играют в Сталинград в песочнице.

Когда летом Собчак брала интервью, тогда еще у кандидата в кандидаты в президенты с непроизносимым именем, она уже знала что идет в игру сама. Как следствие наш на тот момент единственный кандидат был размазан лицом по столу. Печальное было зрелище. И чем помогли ему все эти штабы с митингами? Ничем. Был безвольной тушкой в чужих руках.

Сергея Удальцова это тоже касается. Не стоит попадать в ловушки всеми четырьмя лапами сразу. Во время интервью с ним Собчак уже вела активную работу по выдвижению и оценивала Удальцова с возможности его использования в этом ключе. Когда стало ясно что он бесполезен, то вечер быстро перестал быть томным.

Когда Собчак стало нужно, то как черти из табакерки появились и деньги, и карманная политическая партия и новостной видеобложик … Такое за день не делается, а нарабатывается годами. Глупостями вроде сбора 500 000р в прямом эфире она не занимается. Это удел играющих “День выборов” в детском театре.

На этом фоне стратегия Кремля и стратегия сами знаете кого шизофреничны и расходятся на 180 градусов. Задача Кремля как института власти получить 80% явки и 80% поддержки главного кандидата. Заживо отлить его в гранит и пилить бабло дальше еще шесть лет. Задача самого кандидата прямо противоположная. Он одновременно и раб лампы (Что? Он сам говорил что раб на галерах) и подневольный магии цифр. Победой для Кандидата будет только одно число. 51% в первом туре. Все остальное как к одиннадцати туз. Каждый лишний процент превращает Кандидата в статую имени самого себя. 80% в первом туре это “доброе утро дорогой Леонид Ильич”. 49.9% в первом туре это “трон зашатался”. Верующим в царское всемогущество напомню что и Сталину в лицо врали и от информации ограждали. В воспоминаниях Маршала Голованова хорошо описаны несколько случаев.

Только 51% в первом туре позволят главному кандидату сохранить авторитет и получить самою большую свободу от ранее данных обязательств. Обеспечат необходимые зазоры в принимаемых и ранее принятых решениях. - “В следствии изменения ситуации”. Сомневаюсь, что игра пойдет с такими ставками. Кондидат к риску не склонен, так что на выходе будет “гранит”. Печально, но революция сверху нас не ждет. На сегодня чем меньше у Кандидата стратегии, тем выше будет результат и “всенародная поддержка”. Тем слабее позиции Кремля будут в 2024 году. Собственно у Кремля останется только одно решение.

В другом лагере мы наблюдаем агонию КПРФ. Все варианты кроме откровенно сказочных дают стратегическое поражение. Грудинин это лебединая песня. Нельзя так просто взять булку хлеба простого трудяги и натыкав туда сырой клубники выдать за торт. Это ведет к тому, что из здорового пролетарского обеда - “бутылка кефира пол батона” мы получаем либеральное - “и жизнь его похожа на фруктовый кефир”. Как следствие имеем “кефирчика” в борьбе за Кремль. Это смешно.

При этом мне понятна деятельность и блогера Калашникова создавшего кране тяжелый момент для Зюганова на съезде и Удальцова помогавшего продвигать Грудинина. Внутрипартийно и для всей коалиции это было правильно. Вдвойне правильно. КПРФ прощается и с вождизмом и с самостоятельной игрой. Вне коалиции у КПРФ игры больше нет.

На этом фоне Собчак играющая с плечом в 12 лет и выступающая волнорезом для самой себя образца 2024 года выглядит гением стратегии. (Тут мой привет кремлеботику сравнившего “Темнейшего” с Сунь-цзы). Посрамляет она и авторов новомодных книг по “теории власти” забывших про “светских львиц”.

Под Луной конечно нечто не ново. В человеческой истории было множество периодов когда политика империй определялась игрищами светских львиц. Например во времена агонии Римской Республики и восхождения дома Юлиев-Клавдиев. Когда власть от императоров воинов (Цезарь, Август) резко перетекла к светским тусовщикам и артистическим натурам. Когда на смену управленческим талантам и умению рыть ров вокруг лагеря пришло умение красиво жить, разбираться в сортах вина и декларировать Гомера.

Мы все прекрасно помним великих правителей этой светлой эпохи. Помним и коня Инцитата императора Калигулы введенного в Сенат Рима, и пышные приемы (куршевелятам тут пока далеко) устроенные от его имени. Помним бессмертную “Трою” Нерона, декорациями для которой послужил пылающий Рим.

Да одни только принципиальность и строгое следование букве закона Прокуратора Иудеи Понтия Пилата прославили эти времена в веках. Римское право до сих пор изучает каждый будущий юрист, а статуи Великих Императоров каждый художник и дизайнер. Хотя конечно были и отщепенцы, считавшие что даже времена “Черного солнца” Суллы на фоне наступившей эпохи “светских вечеринок” выглядели победой разума и справедливости.

Собчак неоднократно хвасталась своими тайными благодетелями. Которые обеспечили финансовую часть ее акта осуществления гражданских прав. Очевидно они надеются на гешефт. Может быть на немалый. Вполне возможно и на месть в стиле расправы с обидчиками времен Нерона и Калигулы. Все же на их месте пересмотрел бы интервью Удальцова и Того Чье Имя Запретно дорогой Ксюше. Ведь это ее бывшие соратники. Координационный совет оппозиции конечно тот еще гадюшник, но все же. Стоит еще учитывать что ей удалось расколоть по поводу своей персоны еврейскую диаспору. Очевидно наши общечеловеки-сионисты за нее грудью (привет Венику и тем нубам кто работает там же за 10% его зарплаты), а хабадники с примкнувшими заливаются соловьями против. Нейрон с Калигулой тоже получили блестящее образование и мы помним по сей день имена их учителей. Да и первые пару лет хорошо держались. Собчак тоже первый раз сорвалась далеко не сразу. Только вопросе про “маленьких гаденышей”.

Наш не кандидат без имени все бегает кругами и призыват всех сидеть по домам. На мой взгляд он не понимает что творит. В этой пьесе он марионетка в чьих то натруженных руках. Собчак впервые изменила расклад сил на выборах со времен Ельцина. Ядерный электорат теперь есть только у нее. Ранее был у коммунистов, но там теперь вялый клубничный раскол. Упоротые либералы проголосуют за нее стройными рядами. Их заметно меньше чем былых коммунистов, но их число растет. Эти придут и проголосуют. Они прекрасно осознают что речь сегодня идет о 2024 годе. Призывы Безымянного “не голосовать” теперь играют только на Собчак. Чем меньше придет людей на выборы, тем лучше будет ее результат. Более активное и сплоченное меньшество всегда побеждает.

Ошибаются и те кто считают Собчак мотыльком однодневкой. Ребята такие среди светских львиц не выживают и пол дня. За мотылька однодневку у нас седой усатый мужик. Тут без обид. Остальные статисты отдающие нафталином и политические дистрофики.

В 2024 году повзрослевшая мелюзга Неназываемого уйдет к Собчак. Особенно если результат 2018 будет для нее хорошим по раскладу. Коммунисты растворяться. Явлинский и Жириновский (они и так нули) уже будут не игроки. На круг остаются Приемник и Собчак. Чем бронзовее на тот момент будет Путин, тем более блеклым на его фоне будет Приемник. Тем выше шансы у Собчак. Ну и как водиться заграница ей поможет.

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