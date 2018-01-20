/Поглед.инфо/ В популярния американски анимационен сериал "Грифинс" има епизод, в който коварните руснаци програмират агенти, активирани със специална кодова дума. След това благонадеждният американски гражданин става руснак и дори по-лошо - комунист.

Тази пародия на Биг Брадър получава втори живот в Полша и в други зависими от Биг Брадър геополитически незначителни страни, където задълбочаващите се национални проблеми се обясняват единствено с руска следа.

И на Запад, разпадането на Съветския съюз започва да се разглежда от мнозина като трик: руснаците нарочно обявяват, че СССР вече го няма, за да заблудят всички. Как другояче да си обяснят, защо колективният победител в Студената война – Западът, днес изобщо не е победител. Москва формира около себе си пояс от съюзници; руски самолети, по покана на Асад, влизат в сирийското въздушно пространство, обърквайки всички карти на американците; черноморската база, заедно с Крим, е върната в състава в единната държава. Съгласете се, загубилите не се ли държат някак си странно?

Но ако признаят, че Съветският съюз не е изчезнал, а се е разтворил в бъдещето, тогава всичко си идва на място. Западът много добре знае, че Наполеон и Хитлер нападнаха същата държава, че войските на същата държава стигнаха до Париж, вдигнаха знамето над Берлин през 1945 г. и над Крим през 2014 г. Днешна Русия я мразят не по-малко от вчерашната Русия...

(рус.ез.)

Она не развалилась

В популярном американском мультсериале «Гриффины» есть эпизод, где коварные русские программируют агентов, которые активируются специальным кодовым словом. После этого благонадёжный американский гражданин становится русским или ещё хуже — коммунистом.

Эта пародия на попытки увязать национальные проблемы с русским следом вдруг получила вторую жизнь в Польше. Недавно глава МИД Польши Яцек Чапутович сообщил о намерении уволить из ведомства выпускников советских вузов.

Причём очевидно, что речь идёт не об их профессиональных качествах — как уже сообщили СМИ, требования к соискателям на замену увольняемым будут снижены. То есть главное, чтобы это был этнический поляк, не имевший никаких связей с Россией. А иначе что? А иначе кодовое слово — и дальше всё как в мультфильме: гимн СССР, Путин на коне и с автоматом, ушанки и полувоенная диктатура в виде советской социалистической республики Польша. Такого будущего для любимой страны Яцек Чапутович не хочет.

На Западе вообще развал Советского Союза многими воспринимается как трюк: русские специально сделали вид, что никакого СССР нет, чтобы всех одурачить. А как ещё объяснить то, что коллективный победитель в холодной войне сегодня вовсе не победитель. Москва формирует вокруг себя пояс союзников, русские самолёты по приглашению Асада влетели в сирийское воздушное пространство, спутав все карты США, черноморская база вместе с Крымом вернулась в состав единой страны. Согласитесь, как-то странно себя ведут проигравшие.

Смириться с тем, что потратили больше 70 лет на борьбу без результата, США просто не могут. Вот есть Ирак: американская авиация разрушила города, был убит президент, бедность и терроризм стали визитными карточками облагороженной страны. Иракское правительство больше не претендует на Кувейт, нефть или особое положение их страны в регионе. И не будет претендовать долгие десятилетия. Вот это результат — даже несмотря на то, что американцы не получили ничего, кроме десятка тысяч врагов.

А с русскими снова что-то не так. В данном контексте становится понятна причина раздражения, с которым Вашингтон реагирует на российскую политику: не должно быть вообще никакой политики.

Это безумие старшего американского брата с удовольствием подхватывают зависимые, геополитически несущественные страны: Польша увольняет выпускников МГИМО, в Литве ищут пророссийски настроенных граждан, на Украине… ну вы поняли.

А вот если допустить, что Советский Союз и не исчезал, а растворился в будущем, то всё сразу встаёт на свои места. Эту вещь, такую недоступную для русских патриотов, отлично усвоили на Западе. Там знают, что Наполеон и Гитлер воевали с одной и той же страной, что одна и та же страна поднимала флаг над Берлином 1945-го и Крымом 2014-го. И Россию сегодняшнюю ненавидят не меньше России вчерашней. Эта понятная для любого жителя Бронкса аксиома отчего-то плохо усваивается у нас.

Белые неистово воюют с красными, красные составляют списки преступлений царизма. Всё это даже получило ироничное название «игры патриотов». Мой приятель, экс-адвокат Жириновского Сергей Беляк, время от времени присылает фотографии обложек ведущих европейских журналов — там Путин (о боже!) в одном ряду с Лениным и Сталиным. Европейцы пишут, что Путин создал невиданную империю без примочек вроде железного занавеса. То есть произошёл не катастрофический развал, а эволюция. Да, и никто не говорил, что всё без сучка, без задоринки.

Сегодня эксперты наперебой пророчат, что для России 2018 год будет тяжёлым. А я бы отмотал до 1918-го: была гражданская война, европейская интервенция и мёрзлая картошка — вот что было. И был трудновыговариваемый РСФСР, и РСФСР победил, потом взял Берлин, а потом отправил самолёты в Сирию. Русская история — это неразрывная связь. И об этом знает глава МИД Польши Яцек Чапутович.

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