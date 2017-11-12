/Поглед.инфо/ Боян Чуков: "В памет на Михаил Задорнов. Препоръчвам на всеки един, който има желание и време да прочете този текст на големия руски комик. Написаното от Михаил Задорнов е дълбочинен анализ, написан в хумористичен вид, на това, което е ставало и става в Русия. Всякакви ситуационни съвпадения с обстановката в България са случайни! :)"

Вчера дойде новината за смъртта на един от най-честните хора на Русия, Михаил Зодорнов. Независимо, че знаех диагнозата и осъзнавах, че скоро може да се случи, че чудеса не се случват, но се радвах на всяко от интервютата му, на всяка изява на екрана. Никога не съм го познавала лично, бях обикновен редовен читател и ентусиазиран зрител на концертите му, а след това - ентусиазиран читател на неговите книги и статии, зрител на концерти ...



Това се случи, но съзнанието отказва да го приеме.



Русия, руският език и руският свят на 10 ноември 2017 г. понесоха непоправима загуба.



Вечерта прочетох извадки от книгите му, опитвайки се да избера най-любимите. Не можех да избера и се зачетох.



Публикувам кратък откъс от книгата на М. Задоров (2015) "Слава на Рода! Етимология на руския живот»:

/рус.ез./

Времена изменились

Казалось бы, эту историю можно закончить…

Если б она не имела весьма неожиданное продолжение…

Однако для того, чтобы прочувствовать то, что произошло через несколько лет после "прозрения", я должен вернуться на пару годков до того вечера на закате с банкирами.

1999 год. Бостон. Мои последние гастроли в Америке. С тех пор я не был ни в одном американском городе, поскольку меня лишили визы. Но это история известная, а та, о которой я расскажу, может быть обнародована только сейчас.

Я часто бывал в Америке в девяностых годах – более чем в сорока городах!

Многие из них даже не могу вспомнить – сплошные даунтауны. Почти все одной небоскрёбной внешности. Когда подъезжаешь к какому-нибудь американскому городу и он начинает только-только на горизонте проявляться, такое ощущение, что там, вдали, показался гребень гигантского ерша.

Бостон – город особенный, от всех других городов Америки отличается в лучшую сторону. Он элитный, он виповский! Красивая река, своеобразная архитектура, и даже сохранились старинные здания, конечно, если судить о старине по американским меркам, согласно которым XIX век – даже не антиквариат, а рудимент!

Бостон – город интеллектуалов, здесь один из лучших университетов в мире, различные научно-исследовательские институты… И очень много учёных из России. Сюда любят собираться самые известные светила в мире на конференции, проводятся встречи политиков, бизнесменов… Об одной такой встрече я и хочу рассказать.

У меня в Бостоне в девяностых годах был любимый отель "Ридженси Хайатт". Когда я в тот последний раз приехал в него из аэропорта, то первое, что мне бросилось в глаза, – надписи в лифте по-русски "Не курить!". Я понял, что в отеле много наших, которые, как считают американские отельные менеджеры, не понимают, что означает No smoking! Думают, русские переводят эту надпись как "Не ездить в лифте в смокинге!".

Портье принёс мои вещи в номер, я переоделся и поспешил на нижний этаж к бассейну, чтобы успеть зарядиться и встряхнуть свой организм перед концертом. Зашёл в лифт и увидел… Березовского с Немцовым!

– Боже! Какая встреча!

– У тебя что, здесь концерт или к нам на форум? – спросил Борис Немцов, с которым мы были знакомы ещё по теннисному президентскому клубу.

Березовский со мной поздоровался весьма сдержанно. Явно был обижен на моё высказывание в "Московском комсомольце". Примерно за год до той встречи стали поговаривать, что в России может развиться новая волна антисемитизма. Тогда в интервью журналисту я сказал: "Не надо всех евреев стричь под одну гребёнку, к примеру, судить о Жванецком по Березовскому!"

Конечно, Березовскому моё интервью показали.

Я спросил у Бориса, который не Абрамыч: какой форум? Он ответил, что в Бостон съехались многие русские политики и бизнесмены.

Все остановились в "Хайатте". Уточнил, что сегодня как раз последний день конференции, вечером банкет в ресторане. Как он сказал: "Будут все!" Не настойчиво, но пригласил меня поучаствовать, как теперь принято говорить по-русски, в "афтепати". Я, естественно, согласился. Как я мог отказаться увидеть всех!

Но ещё более неожиданная встреча произошла у бассейна. Сначала довольно долго и внимательно на меня смотрел какой-то пожилой, по-плейбойски седой американец, достаточно спортивного телосложения – этакий постаревший Джеймс Бонд. Не скрою, меня чрезвычайно заинтриговало: почему я интересен американцу? Ведь в Америке о моём творчестве знают только наши эмигранты. А он слишком аристократичен для эмигранта. Точно американец! Причём образованный, не тупой… Глаза вдумчивые – из местных учёных, что ли?

"Джеймс Бонд" перехватил мой удивлённый взгляд, ему, видимо, стало неудобно за своё бестактное любопытство, подошёл ко мне и на очень хорошем русском языке задал ошеломивший меня вопрос:

– Извините, вы Задорнов?

– Откуда вы меня знаете?

– Я возглавляю Департамент по изучению России в ЦРУ.

– Боже мой, раньше мне за такое общение с вами по возвращении на родину грозил бы расстрел или пожизненное.

"Джеймс Бонд" необычайно приветливо, по-голливудски улыбнулся:

– Слава богу, времена изменились!

– Откуда вы так хорошо знаете русский?

– Я много лет проработал в Советском Союзе военным атташе при американском посольстве.

– О! Главный резидент!

– Хотите комплимент?

– Кто ж не хочет получить комплимент от ЦРУ?

– Мы по вашим концертным записям изучаем психологию русских.

– За такой комплимент мне бы грозило два расстрела!

– Хорошо, согласитесь, что времена изменились?

– Но почему вы в Бостоне? ЦРУ вроде в Вашингтоне?

– Мы, – да-да, он так и сказал, нисколько не стесняясь, – мы проводим в Бостоне форум русских бизнесменов и политиков.

Я чуть в бассейн не свалился. Вот почему здесь были все березовские и немцовы! И впрямь

времена здорово изменились, раз один из цэрэушных "Джеймс Бондов" не постеснялся мне, российскому гражданину, напрямую заявить, что это они организовали "учёбу" наших демократов и будущих олигархов.

– А вы у нас в очередной раз с концертами? – довольно искренне поинтересовался цэрэушник.

– Неужели в ЦРУ чего-то не знают? – Я чуть не обиделся за такое наплевательское отношение к моей персоне.

– Знаете, я бы хотел сходить на ваш концерт. Пригласите?

– Как я могу отказаться пригласить агента ЦРУ на свой концерт? Мне, может быть, в жизни никогда больше такой случай не представится.

Он действительно пришёл на концерт со своим помощником. Это здорово придало мне азарта, или, как бы сказали теперь, драйва. Сидели они в первом ряду, помощник тоже хорошо говорил по-русски и постоянно за мной что-то стенографировал. Я же во время выступления ловил себя на том, что моя критика психологии наших людей в этой ситуации практически государственная измена. "Джеймс Бонд" прав: хорошо, что времена изменились!

Как положено у американцев, после концерта он мне сделал комплименты, на которые способно лишь американское меню комплиментов. Хотя, может быть, ему и вправду концерт понравился, поскольку смеялся он так непосредственно, как смеются только американцы и дети.

– Вы такой интересный человек, разрешите, я вас приглашу сегодня выпить со мной по чашечке чая в ресторане гостиницы. Кстати, там будет банкет по поводу закрытия форума. Вы наверняка многих знакомых увидите.

И я действительно их увидел! Как же они веселились на деньги ЦРУ! Любо-дорого было смотреть. Молодцы! Вовремя почувствовали, что доить можно не только собственный народ, но ещё и ЦРУ.

"Джеймс Бонд" оказался, как и положено людям капиталистического мышления, редчайшим скрягой: обещал чашечку чая и сдержал обещание в точности – даже булочки не предложил. Хотя ради того, кто помогает главным врагам России познать психологию русского человека, мог бы расщедриться ещё минимум на чизкейк.

Мы сидели с ним в самом центре ресторана, а вокруг нас по полной оттягивались наши знаменитые российские демократы. Как рассказал мне далеко не по секрету мой новый знакомый, кое-кто из этих "передовиков" российского капитализма во время форума читал в Бостоне лекции. Я только не понял: кому они их читали? Скорее всего, лекциями называли выступления перед местными студентами. За что получали… до пятьдесят тысяч долларов за одну лекцию! В числе участников этого форума были и те чиновники, которые потом внедряли в России… западную реформу образования!

В тот вечер я собственными глазами видел всех воспитанников ЦРУ! И никто из них не стеснялся моего присутствия. Время не просто изменилось – оно обессовестилось. Те, кто грабит Россию, не стесняются уже ни воровства, ни предательства.

Согласно своей цэрэушной манере выведывать секреты исподтишка мой новый "фан" и "почитатель" завёл разговор якобы ни о чём:

– Знаете, как это здорово для нас, что холодная вой на закончилась. Мы так хотим, чтобы Россия стала сильной, мы всё готовы для этого сделать.

Я тактично сделал вид, что поверил. Он продолжал мне втюхивать эту новую легенду, разработанную в недрах ЦРУ явно не без его участия:

– Для того мы и организовали этот форум передовых ваших деятелей культуры и бизнеса, чтобы из них потом получились достойные экономисты, политики и чтобы Россия стала нашим полноценным партнёром.

На этот раз я сделал вид, что делаю вид, что поверил. Разведчик, а в данный момент он им и работал, наконец подобрался к главному вопросу:

– Михаил, нам известно о России почти всё: кто убил Старовойтову, кто Листьева…

На этом месте я не мог не перебить его:

– Вообще-то мы тоже знаем, кто их заказал. Они тут, кстати, среди ваших гостей на форуме.

Цэрэушник даже завис на мгновение от такой моей непосредственности. Но, как положено джеймсбондам, быстро с собой справился:

– Мы всё понимаем… Одного только не понимаем, кто будет всё-таки следующим президентом России после Ельцина? Как вы лично думаете? Вы же всё-таки были дружны с первым российским президентом.

Надо же, он и это про меня знает! Я его поправил:

– Не то чтоб дружны, но знакомы были. В теннис играли.

– Я знаю, Коржаков об этом написал в своей книжке. Он был настоящим профессионалом своего дела.

Знал почти всё. И даже мой сегодняшний концерт его помощник застенографировал. Казалось бы, какие отсталые методы у ЦРУ? Не могли втайне от меня, что ли, записать на свои крутые цифровые подслушивалки? Значит, хотели, чтобы я видел, как они это делают, и чтобы на всякий случай знал, что замаран сотрудничеством с ЦРУ.

Впрочем, может, я излишне подозрителен, я, бывший советский гражданин, и в советское время никому не верил, а теперь не верю ещё больше. Только в начале девяностых оказался одним из многочисленных лохов – поверил в российскую демократию и тем, кто самоназвал себя демократами. Но, слава богу, увидев окружение российского президента, услышав, о чём они говорят, что их волнует, не просто разочаровался в новой власти, а стал наших "либералов" считать ещё более преступными, чем советских вождей. Коммунисты меня никогда не обманывали – я им не верил. А демократам недолго, но верил, и они меня обманули. Предали! Впрочем, у демократов предательства не бывает, у них предательство называется целесообразностью.

Коммунисты обманывали сами себя: многие из них искренне верили в то, что строят светлое будущее. А демократы верили только в своё собственное светлое будущее.

Конечно, я частенько слышал разговоры о том, что многие сегодняшние российские политики – ставленники, воспитанники и ученики ЦРУ. Но подтверждения до того вечера в бостонском отеле у меня не было. А тут я увидел это собственными глазами!

К нам подошёл один из самых известных политиков тех лет. Они с "Джеймс Бондом" обнялись, как закадычные друзья. Политик, с которым мы тоже были знакомы, поблагодарил его за прекрасно организованный форум, потом на минуту отвёл меня в сторону и прошептал:

– Ты осторожно, знаешь, кто это?

– И это ты мне говоришь? Я, между прочим, никто по сравнению с тобой. Тебя же прочат в вице-премьеры!

– Да ладно тебе – времена изменились!

Подходил и Березовский, тоже благодарил моего собеседника. Но предупреждать меня ни о чём не стал. Для него вообще не существовало никаких критериев дружбы или предательства. Борис Абрамович верил только в целесообразность.

Подошла ещё одна наша известная демократка, не буду специально называть её фамилию, дабы не подставлять эту элегантную и красивую женщину. Она рассказала нам с цэрэушником анекдот, от которого цэрэушник… начал краснеть! Причём не сразу, а когда до него дошёл смысл. Да, он достаточно хорошо знал русский язык, чтобы покраснеть. Как я хохотал! Не столь над анекдотом, сколь над тем, как она вогнала в стыд одного из главных врагов Отчизны. Своим хохотом я выразил гордость за нашу русскую женщину, которая заставила покраснеть… самого "Джеймс Бонда"!

Анекдот был не просто пошлый, а супернеприличный. И всё-таки я не могу его не пересказать: "Буратино мастурбировал-мастурбировал и сгорел!"

Даже сейчас, когда я вспоминаю этот момент, в моей памяти всплывает медленно пунцовеющее лицо цэрэушника и довольная собой российская красавица демократка, гордо отходящая от нашего столика.

Много о чём мы переговорили с ним в тот вечер. Слава богу, официант принёс нам на халяву орешки. А то бы я так и остался сыт только разговорами. То и дело мой агент-собеседник возвращался к теме выборов в России: что я думаю по поводу того, кто станет следующим президентом? По-моему, я ответил ему вполне достойно:

– Даже не гадайте. Наш теперешний президент где-нибудь в баньке после тенниса выпьет пивка с коньячком, придёт в замечательное расположение духа, к нему подойдёт его любимая дочка, скажет: "Папа, вот тут есть один пацан, он наши бабки обещает сохранить и нас не трогать. И тебя любит!" Борис Николаевич расчувствуется, и пацан станет новым президентом. Уж что-что, а пиар организовать президентская челядь умеет. А кто этим пацаном окажется, даже ваши цэрэушные компьютеры никогда не вычислят, как не вычислили, что российские танки после ваших бомбёжек первыми войдут в Сербию.

Должен сказать, цэрэушник ни на шутку задумался. Хорошо, что официант принёс новую порцию орешков – мне было чем заняться.

Теперь, спустя много лет, я думаю: надо ж, всё произошло примерно так, как я тогда пошутил. Я давно заметил, что мои шутки сбываются чаще, чем предсказания крутых ясновидящих.

А потом цэрэушник ни с того ни с сего расчувствовался, заказал бутылку красного вина, мы выпили, и он рассказал мне о своих предках. Оказывается, они были русскими дворянами-эмигрантами. Уехали сначала во Францию после революции семнадцатого года, а потом в США. Он всё время пытался мне внушить, что очень любит Россию и чтит свои корни. И конечно, сделает всё, чтобы отношения США и России наладились как у равноценных партнёров. И не надо верить тому, кто утверждает, будто Америка хочет превратить Россию в свою колонию. Ей это невыгодно.

В какой-то момент мне показалось, что цэрэушник и впрямь тоскует по России. Напоследок он дал мне свою визитную карточку и просил не стесняться, позвонить ему, если я ещё раз прилечу в Америку. Даже он не мог представить, что меня вскоре лишат визы в его гордящуюся демократией страну.

Да, времена поменяются ещё раз. Многие из тех, кто участвовал в форуме, окажутся за решёткой или будут убиты в местных бандитских российских разборках. Правда, кое-кто попадёт и на самый высокий уровень политической элиты. Кто-то приватизирует и подомнёт под себя нефть, кто-то – газ… кто-то займётся рейдерскими захватами, а кто-то… реформой образования – отуплением всея Руси!

Да, многих из участников того форума уже нет в живых. Не всем пошли на пользу методы, которым их обучило ЦРУ. А вот новый президент слово сдержал – и Семью никогда в обиду не давал. И кстати, правильно. Потому что выше любого закона должно быть твёрдое мужское слово!

Я сделал ответный ход, дал цэрэушнику свой московский телефон и сказал, чтобы он непременно мне позвонил, если прилетит в Россию. Никогда не видел у американцев таких грустных глаз, как у него в этот момент.

– Меня, Михаил, в Россию уже не пускают много лет! Я иногда очень скучаю по России…

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